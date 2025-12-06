हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Rashifal: मिथुन चंद्रमा से सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक में बड़ा बदलाव, जानें 6 दिसंबर राशिफल

Aaj Ka Rashifal: 6 दिसंबर 2025 का राशिफल सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 06 Dec 2025 05:44 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Rashifal: सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लिए आज यानी 6 दिसंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

सिंह (Leo) राशिफल, 6 दिसंबर 2025

मिथुन चंद्रमा आज आपको सामाजिक और सक्रिय बनाएगा. काम में नए संपर्क, मीटिंग और विचार-विमर्श बढ़ सकते हैं. आपकी राय सुनी जाएगी और टीम में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी. किसी पुराने प्रयास से आज प्रगति के संकेत मिल सकते हैं. रिश्तों में संवाद का स्तर बेहतर होगा और साथी से सहयोग मिलेगा. छात्रों को समूह में पढ़ने या सामूहिक चर्चा से लाभ मिलेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, हालांकि थकान से बचें.

Career: नए संपर्क लाभ देंगे.
Love: सहमति और सहयोग बढ़ेगा.
Education: समूह चर्चा से समझ बढ़ेगी.
Health: हल्की थकान सम्भव.
Finance: योजनाबद्ध प्रयास लाभ देगा.
उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें.
Lucky Color: सुनहरा
Lucky Number: 1

कन्या (Virgo) राशिफल, 6 दिसंबर 2025

आज का मिथुन चंद्रमा आपके कार्यक्षेत्र और प्रतिष्ठा को केंद्र में लाएगा. जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और विशेषज्ञता वाले काम आपकी ओर धकेले जा सकते हैं. वरिष्ठ आपकी क्षमता पहचान सकते हैं. घर–परिवार में किसी महत्वपूर्ण निर्णय पर चर्चा होगी. छात्र आज कठिन विषयों में भी अच्छी प्रगति कर सकते हैं. स्वास्थ्य में पेट और पाचन पर ध्यान देना होगा.

Career: प्रतिष्ठा बढ़ने के संकेत.
Love: सरलता संबंध सुधार देगी.
Education: कठिन विषयों में सुधार.
Health: पाचन का ध्यान रखें.
Finance: खर्च संतुलन जरूरी.
उपाय: हरी मूंग का दान करें.
Lucky Color: हरा
Lucky Number: 5

तुला (Libra) राशिफल, 6 दिसंबर 2025

मिथुन चंद्रमा आज आपके सोच-विचार को व्यापक बनाएगा. परिदृश्य बदलते दिखाई देंगे और नए अवसरों की झलक मिल सकती है. काम में कोई नई दिशा या यात्रा-संबंधी योजना बन सकती है. रिश्तों में आपकी स्पष्टता लाभ देगी. छात्रों को उच्च अध्ययन, शोध या गहरी समझ वाले विषयों में अच्छा फल मिलेगा. स्वास्थ्य सामान्य लेकिन जल का सेवन बढ़ाना होगा.

Career: नए अवसर सामने आएंगे.
Love: स्पष्टता संबंध मजबूत करेगी.
Education: उच्च अध्ययन में लाभ.
Health: थकान दूर करने पर ध्यान.
Finance: स्थिर आय का संकेत.
उपाय: दुर्गा मां को लाल पुष्प अर्पित करें.
Lucky Color: गुलाबी
Lucky Number: 9

वृश्चिक (Scorpio) राशिफल, 6 दिसंबर 2025

आज मिथुन का चंद्रमा आपको भीतर से सतर्क और विश्लेषणात्मक बनाएगा. किसी वित्तीय निर्णय या साझेदारी में गहराई से सोचने की जरूरत है. कार्यक्षेत्र में आपकी दृढ़ता का सम्मान होगा, लेकिन भावनाओं को एक संतुलित रूप में व्यक्त करना जरूरी होगा. रिश्तों में पुरानी बातों को तुलना की तरह न दोहराएं. छात्रों को कठिन विषयों में Breakthrough मिलने के संकेत हैं.

Career: दृढ़ता से लाभ होगा.
Love: भावनाओं को शांत रखें.
Education: कठिन विषयों में सफलता.
Health: कमर या पीठ में तनाव.
Finance: खर्च पर नियंत्रण जरूरी.
उपाय: काले तिल जल में बहाएं.
Lucky Color: मरून
Lucky Number: 8

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Published at : 06 Dec 2025 05:44 AM (IST)
