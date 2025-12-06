Aaj Ka Rashifal: मिथुन चंद्रमा से सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक में बड़ा बदलाव, जानें 6 दिसंबर राशिफल
Aaj Ka Rashifal: 6 दिसंबर 2025 का राशिफल सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.
Rashifal: सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लिए आज यानी 6 दिसंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).
सिंह (Leo) राशिफल, 6 दिसंबर 2025
मिथुन चंद्रमा आज आपको सामाजिक और सक्रिय बनाएगा. काम में नए संपर्क, मीटिंग और विचार-विमर्श बढ़ सकते हैं. आपकी राय सुनी जाएगी और टीम में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी. किसी पुराने प्रयास से आज प्रगति के संकेत मिल सकते हैं. रिश्तों में संवाद का स्तर बेहतर होगा और साथी से सहयोग मिलेगा. छात्रों को समूह में पढ़ने या सामूहिक चर्चा से लाभ मिलेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, हालांकि थकान से बचें.
Career: नए संपर्क लाभ देंगे.
Love: सहमति और सहयोग बढ़ेगा.
Education: समूह चर्चा से समझ बढ़ेगी.
Health: हल्की थकान सम्भव.
Finance: योजनाबद्ध प्रयास लाभ देगा.
उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें.
Lucky Color: सुनहरा
Lucky Number: 1
कन्या (Virgo) राशिफल, 6 दिसंबर 2025
आज का मिथुन चंद्रमा आपके कार्यक्षेत्र और प्रतिष्ठा को केंद्र में लाएगा. जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और विशेषज्ञता वाले काम आपकी ओर धकेले जा सकते हैं. वरिष्ठ आपकी क्षमता पहचान सकते हैं. घर–परिवार में किसी महत्वपूर्ण निर्णय पर चर्चा होगी. छात्र आज कठिन विषयों में भी अच्छी प्रगति कर सकते हैं. स्वास्थ्य में पेट और पाचन पर ध्यान देना होगा.
Career: प्रतिष्ठा बढ़ने के संकेत.
Love: सरलता संबंध सुधार देगी.
Education: कठिन विषयों में सुधार.
Health: पाचन का ध्यान रखें.
Finance: खर्च संतुलन जरूरी.
उपाय: हरी मूंग का दान करें.
Lucky Color: हरा
Lucky Number: 5
तुला (Libra) राशिफल, 6 दिसंबर 2025
मिथुन चंद्रमा आज आपके सोच-विचार को व्यापक बनाएगा. परिदृश्य बदलते दिखाई देंगे और नए अवसरों की झलक मिल सकती है. काम में कोई नई दिशा या यात्रा-संबंधी योजना बन सकती है. रिश्तों में आपकी स्पष्टता लाभ देगी. छात्रों को उच्च अध्ययन, शोध या गहरी समझ वाले विषयों में अच्छा फल मिलेगा. स्वास्थ्य सामान्य लेकिन जल का सेवन बढ़ाना होगा.
Career: नए अवसर सामने आएंगे.
Love: स्पष्टता संबंध मजबूत करेगी.
Education: उच्च अध्ययन में लाभ.
Health: थकान दूर करने पर ध्यान.
Finance: स्थिर आय का संकेत.
उपाय: दुर्गा मां को लाल पुष्प अर्पित करें.
Lucky Color: गुलाबी
Lucky Number: 9
वृश्चिक (Scorpio) राशिफल, 6 दिसंबर 2025
आज मिथुन का चंद्रमा आपको भीतर से सतर्क और विश्लेषणात्मक बनाएगा. किसी वित्तीय निर्णय या साझेदारी में गहराई से सोचने की जरूरत है. कार्यक्षेत्र में आपकी दृढ़ता का सम्मान होगा, लेकिन भावनाओं को एक संतुलित रूप में व्यक्त करना जरूरी होगा. रिश्तों में पुरानी बातों को तुलना की तरह न दोहराएं. छात्रों को कठिन विषयों में Breakthrough मिलने के संकेत हैं.
Career: दृढ़ता से लाभ होगा.
Love: भावनाओं को शांत रखें.
Education: कठिन विषयों में सफलता.
Health: कमर या पीठ में तनाव.
Finance: खर्च पर नियंत्रण जरूरी.
उपाय: काले तिल जल में बहाएं.
Lucky Color: मरून
Lucky Number: 8
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
