Paush Month 2025 Daan: पंचांग के मुताबित पौष का पावन महीना शुक्रवार 5 दिसंबर 2025 से शुरू हो रहा है, जोकि 3 जनवरी 2026 तक रहेगा. हिंदू धर्म में इस माह को पवित्र और पुण्य फल प्रदान करने वाला महीना माना जाता है. पौष को पूस का महीना भी कहते हैं.

हिंदू धर्म में वैसे तो दान का विशेष महत्व है. शास्त्रों में भी दान का महात्म्य बताया गया है. लेकिन अगर आप विशेष तिथि, आयोजन, व्रत या माह आदि में दान करते हैं तो इसका और भी अधिक महत्व है. पौष इन्हीं शुभ अवसरों में एक है, जिसमें किए गए दान का कई गुणा पुण्य फल प्राप्त होता है. खासकर अगर आप अपनी राशि अनुसार चीजों का दान पौष महीने में करेंगे तो यह और भी अधिक लाभकारी रहेगा.

इसका कारण यह है कि, हर राशि अपनी ग्रह-दशा होती है. इसलिए राशि अनुसार दान करने से कुंडली में ग्रह मजबूक होते हैं और जीवन में सकारात्मकता और सौभाग्य बढ़ता है. मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वाले जातक जानें राशि अनुसार किन चीजों का दान करना लाभकारी रहेगा.

पौष माह में राशि अनुसार करें ये दान (Paush Month 2026 Rashi Anusar Daan)

मेष राशि- पौष महीने में आपके लिए गुड़ का दान करना सबसे उत्तम रहेगा.

वृषभ राशि- इस राशि के जातक दही या सफेद चीजों का दान जैसे कंबल, सफेद वस्त्र और घी का दान भी कर सकते हैं, जो शुक्र को बल देगा है और आर्थिक स्थिति मजबूत बनाएगा.

मिथुन राशि- पौष महीने में आप हरी मूंग, हरे कपड़े या धार्मिक पुस्तकों का दान कर सकते हैं. इससे बुध ग्रह मजबूत होकर मानसिक एकाग्रता को बढ़ाएंगे.

कर्क राशि- आप गरीब या जरूरतमंदों में दूध, चावल, सफेद कंबल और भोजन का दान कर सकते हैं.

सिंह राशि- गुड़, गेहूं, नारंगी या पीले वस्त्र आदि का दान करना सिंह राशि वालों के लिए शुभ रहेगा. इससे कुंडली में सूर्य को प्रबल होगा और आपके मान-सम्मान में वृद्धि होगी.

कन्या राशि- हरी दाल, पौष्टिक भोजन, गर्म कपड़ों का दान पौष माह में शुभ माना गया है.

तुला राशि- सफेद वस्त्र, खंड (शक्कर), सौंदर्य सामग्री, कंबल का दान करने से आपके जीवन में संतुलन और आकर्षण बढ़ेगा.

वृश्चिक राशि- तिल, सरसों का तेल, ऊनी कपड़े और लाल कंबल का दान करने से मंगल दोष का प्रभाव कम होगा.

धनु राशि- इस राशि के लोग पीली दाल, पुस्तकें, पीले वस्त्र और भोजन का दान कर सकते हैं.

मकर राशि- मकर राशि वाले लोग पौष महीने में काला तिल, कंबल, लोहे की वस्तुएं और सरसों तेल का दान कर सकते हैं. खासकर पौष माह के शनिवार को इस चीजों के दान से खूब लाभ मिलेगा.

कुंभ राशि- कुंभ राशि वाले जातक कंबल, काला कपड़ा, नीले वस्त्र और तेल दान कर शनि देव को प्रसन्न कर सकते हैं.

मीन राशि- मीन राशि वालों के लिए पीली वस्तुएं जैसे चना दाल, भोजन और केसर आदि का दान करना शुभ रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.