हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोPaush Month 2025 Daan: पौष महीना हुआ शुरू, मेष वाले गुड और वृषभ वाले कंबल, जानें राशि अनुसार क्या दान करें

Paush Month 2025 Daan: पौष महीना हुआ शुरू, मेष वाले गुड और वृषभ वाले कंबल, जानें राशि अनुसार क्या दान करें

Paush Month 2025 Daan: पौष महीना 5 दिसंबर 2025 से शुरू होकर 3 जनवरी 2026 तक रहेगा. इस माह किए दान का महत्व कई गुणा बढ़ जाता है. यदि आप अपनी राशि के अनुसार दान करेंगे, तो इसका विशेष लाभ मिलता है.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 05 Dec 2025 08:01 AM (IST)
Preferred Sources

Paush Month 2025 Daan: पंचांग के मुताबित पौष का पावन महीना शुक्रवार 5 दिसंबर 2025 से शुरू हो रहा है, जोकि 3 जनवरी 2026 तक रहेगा. हिंदू धर्म में इस माह को पवित्र और पुण्य फल प्रदान करने वाला महीना माना जाता है. पौष को पूस का महीना भी कहते हैं.

हिंदू धर्म में वैसे तो दान का विशेष महत्व है. शास्त्रों में भी दान का महात्म्य बताया गया है. लेकिन अगर आप विशेष तिथि, आयोजन, व्रत या माह आदि में दान करते हैं तो इसका और भी अधिक महत्व है. पौष इन्हीं शुभ अवसरों में एक है, जिसमें किए गए दान का कई गुणा पुण्य फल प्राप्त होता है. खासकर अगर आप अपनी राशि अनुसार चीजों का दान पौष महीने में करेंगे तो यह और भी अधिक लाभकारी रहेगा.

इसका कारण यह है कि, हर राशि अपनी ग्रह-दशा होती है. इसलिए राशि अनुसार दान करने से कुंडली में ग्रह मजबूक होते हैं और जीवन में सकारात्मकता और सौभाग्य बढ़ता है. मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वाले जातक जानें राशि अनुसार किन चीजों का दान करना लाभकारी रहेगा. 

पौष माह में राशि अनुसार करें ये दान (Paush Month 2026 Rashi Anusar Daan)

मेष राशि- पौष महीने में आपके लिए गुड़ का दान करना सबसे उत्तम रहेगा.

वृषभ राशि- इस राशि के जातक दही या सफेद चीजों का दान जैसे कंबल, सफेद वस्त्र और घी  का दान भी कर सकते हैं, जो शुक्र को बल देगा है और आर्थिक स्थिति मजबूत बनाएगा.

मिथुन राशि- पौष महीने में आप हरी मूंग, हरे कपड़े या धार्मिक पुस्तकों का दान कर सकते हैं. इससे बुध ग्रह मजबूत होकर मानसिक एकाग्रता को बढ़ाएंगे.

कर्क राशि- आप गरीब या जरूरतमंदों में दूध, चावल, सफेद कंबल और भोजन  का दान कर सकते हैं.

सिंह राशि- गुड़, गेहूं, नारंगी या पीले वस्त्र आदि का दान करना सिंह राशि वालों के लिए शुभ रहेगा. इससे कुंडली में सूर्य को प्रबल होगा और आपके मान-सम्मान में वृद्धि होगी.

कन्या राशि- हरी दाल, पौष्टिक भोजन, गर्म कपड़ों का दान पौष माह में शुभ माना गया है.

तुला राशि- सफेद वस्त्र, खंड (शक्कर), सौंदर्य सामग्री, कंबल  का दान करने से आपके जीवन में संतुलन और आकर्षण बढ़ेगा.

वृश्चिक राशि- तिल, सरसों का तेल, ऊनी कपड़े और लाल कंबल  का दान करने से मंगल दोष का प्रभाव कम होगा.

धनु राशि- इस राशि के लोग पीली दाल, पुस्तकें, पीले वस्त्र और भोजन  का दान कर सकते हैं.

मकर राशि- मकर राशि वाले लोग पौष महीने में काला तिल, कंबल, लोहे की वस्तुएं और सरसों तेल  का दान कर सकते हैं. खासकर पौष माह के शनिवार को इस चीजों के दान से खूब लाभ मिलेगा.

कुंभ राशि- कुंभ राशि वाले जातक कंबल, काला कपड़ा, नीले वस्त्र और तेल  दान कर शनि देव को प्रसन्न कर सकते हैं.

मीन राशि- मीन राशि वालों के लिए पीली वस्तुएं जैसे चना दाल, भोजन और केसर आदि का दान करना शुभ रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Read
Published at : 05 Dec 2025 08:01 AM (IST)
Tags :
Paush Month Zodiac Sign Daan Importance Paush Month 2025 Paush Month 2025 Daan
