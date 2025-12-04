हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Putin: पुतिन क्यों माने जाते हैं विश्व राजनीति के 'डेस्टिनी ड्रिवन' नेता, क्या नाम और जन्मांक का है खेल

Putin: पुतिन क्यों माने जाते हैं विश्व राजनीति के ‘डेस्टिनी ड्रिवन’ नेता, क्या नाम और जन्मांक का है खेल

Putin India Visit: पुतिन आज भारत आए हैं. पुतिन का भारत दौरा दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है. पुतिन का नाम सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि अंकज्योतिष के अनुसार भी एक विशेष शक्ति और नियति का संकेत देता है.

04 Dec 2025 02:00 PM (IST)
Putin India Visit: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिल आज भारत आ रहे हैं. वे आज शाम दिल्ली पहुंचेंगे. पुतिन का भारत में यह दौरा राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है, जिसपर दुनियाभर की निगाहें टिकी है. सभी जानना चाहते हैं कि आखिर आज भारत और रूस दोनों देशों में किन मुद्दों को लेकर समझौते होंगे.

73 साल के पुतिन अपनी राजनीति के ‘डेस्टिनी ड्रिवन’ नेता माने जाते हैं. उन्होंने दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में अपनी जगह बनाई है. राजनीति, रणनीति और कड़े फैसले के साथ ही पुतिन अपनी हाई-प्रोफाइल लाइफस्टाइल को लेकर भी खूब चर्चा में रहते हैं.

पुतिन के बड़े साम्राज्य में 1.4 बिलियन डॉलर का विशाल किला, 716 मिलियन डॉलर का विशाम विमान, 100 मिलियन डॉलर की बड़ी नौका, 74 मिलियन डॉलर की भूतिया ट्रेन, 700 से अधिक शानदार कारें और 60 हजार डॉलर समेत एक से बढ़कर एक महंगी घड़ियां हैं.

पुतिन ने अपने करियर की शुरुआत सीधे राजनेता के रूप में नहीं की. लॉ की पढ़ाई पूरी करने के बाद पुतिन की नियुक्ति KGB (Committee for State Security) में हुई. यहां स्पेशल एजेंट की ट्रेनिंग पाकर उन्हें विदेशी इंटेलिजेंस मिशन पर भेजा गया. इसके बाद 6 साल तक उन्होंने ईस्ट जर्मनी के ड्रेसडेन में गुप्त रूप से काम किया और आगे जाकर उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की जोकि उनकी ताकत बनी.

अंकज्योतिष के अनुसार पुतिन की डेस्टिनी

अंकज्योतिष अनीष व्यास के अनुसार, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का नाम सिर्फ राजनीति ही नहीं, बल्कि एक विशेष शक्ति और नियति का संकेत देता है. उनके नाम का अंग्रेजी अक्षर है VLADIMIR PUTIN, जिसके आधार पर नामांक 8 आता है, जोकि शनि के प्रभाव को दर्शाता है. शनि अनुशासन, नियंत्रण, रणनीति और कठोर निर्णय के कारक ग्रह हैं. पुतिन की नेतृत्व शैली में ऐसी ही ऊर्जा का प्रत्यक्ष रूप देखने को मिलता है.

पुतिन का जन्म 7 अक्टूबर 1952 में हुआ. इस हिसाब से उनका जन्मांक 7 है, जोकि केतु का अंक माना जाता है. यही कारण है कि पुतिन रहस्यमय, रणनीतिक और गहराई से सोचने वाले नेता भी माने जाते हैं. जन्मांक 7 और नामांक 8 का संयोजन व्यक्ति को लक्ष्य केंद्रित, धैर्यवान, कठिन परिस्थितियों में स्थिर रहना और दीर्घकालिक शक्ति प्रदान करता है.

पुतिन क्यों माने जाते हैं राजनीति के ‘डेस्टिनी ड्रिवन’ नेता

रूसी राष्ट्रपति पुतिन को एक डेस्टिनी ड्रिवन नेता के रूप में परिभाषित करने का अर्थ है कि, वे कहीं न कहीं फैसलों को सिर्फ वर्तमान परिस्थितियों या इच्छाओं से नहीं, बल्कि अपनी नियति (Destiny) को पूरा करने की भावना से भी लेते हैं.

इस मूलांक वाले छोटे-मोटे राजनीतिक लाभ के बजाय ऐतिहासिक सुधार या शक्ति संतुलन को बदलने जैसे बड़े लक्ष्यों पर केंद्रित रहते हैं, फिर चाहे इसके लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विरोध का सामना ही क्यों न करना पड़े.

मूंलाक 7 वाले लोग यदि डेस्टिनी पर विश्वास करते हुए यह मान भी लें कि, उनका रास्ता पहले से तय है और वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी भी बाधा को पार कर लेंगे. लेकिन फिर भी वे परिणाम की परवाह नहीं करते है. पुतिन के फैसलों में भी ऐसी ही अटलता और जोखिम लेने की क्षमता दिखाई देती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

04 Dec 2025 02:00 PM (IST)
Vladimir Putin Astrology NUMEROLOGY Putin India Visit Prediction 2026
