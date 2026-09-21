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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोParivartini Ekadashi 2026: आज रात से एकादशी तिथि होगी शुरू, जानें अन्न-नमक छोड़ने का सही नियम

Parivartini Ekadashi 2026: आज रात से एकादशी तिथि होगी शुरू, जानें अन्न-नमक छोड़ने का सही नियम

Parivartini Ekadashi 2026 Vrat Niyam: परिवर्तिनी एकादशी तिथि आज रात 8 बजे शुरू होगी. जानें क्या तिथि लगते ही अन्न खाना छोड़ना होगा और घर से अनाज और नमक हटाना जरूरी है.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 21 Sep 2026 06:44 PM (IST)
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Parivartini Ekadashi 2026 Niyam: परिवर्तिनी एकादशी की तिथि आज रात करीब 8 बजे शुरू हो रही है. ऐसे में व्रत रखने वाले लोगों के मन में सवाल है कि क्या रात 8 बजे के बाद रसोई में रखा अन्न और नमक भी घर से हटा देना चाहिए? जानिए एकादशी शुरू होने से पहले क्या करना जरूरी है और कौन-सी बातें केवल लोकमान्यता हैं.

भाद्रपद शुक्ल पक्ष की परिवर्तिनी एकादशी का व्रत 22 सितंबर 2026, मंगलवार को रखा जाएगा. पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 21 सितंबर की रात करीब 8 बजे शुरू होकर 22 सितंबर की रात 9 बजकर 43 मिनट तक रहेगी. सूर्योदय के समय एकादशी तिथि रहने के कारण व्रत 22 सितंबर को मान्य होगा.

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एकादशी तिथि आज रात से शुरू होने के कारण कई घरों में शाम से ही भोजन और रसोई से जुड़े नियमों का पालन शुरू कर दिया जाएगा. लेकिन क्या इसके लिए घर में रखा सारा अन्न और नमक बाहर निकालना जरूरी है?

क्या रात 8 बजे के बाद घर से अन्न हटा देना चाहिए?

नहीं. एकादशी पर घर से गेहूं, चावल, दाल या दूसरा अन्न निकाल देने का कोई सामान्य शास्त्रीय नियम नहीं है. नियम अन्न के भंडारण पर नहीं, बल्कि व्रती द्वारा उसके सेवन पर लागू होता है.

घर में अन्न रखा रह सकता है. यदि परिवार के दूसरे सदस्य व्रत नहीं रखते तो उनके लिए भोजन बनाया जा सकता है. हालांकि व्रती को अन्न पकाने, परोसने या बार-बार उसके संपर्क में आने से बचना चाहिए, विशेषकर जब वह कठोर नियम वाला व्रत कर रहा हो.

कुछ वैष्णव परिवार एकादशी के दिन सामान्य भोजन नहीं बनाते और रसोई को पूरी तरह फलाहारी रखते हैं. यह उनकी पारिवारिक या संप्रदायगत परंपरा हो सकती है, लेकिन इसे सभी गृहस्थों के लिए अनिवार्य नियम नहीं माना जा सकता.

क्या सामान्य नमक भी घर से निकालना होगा?

नमक को भी घर से हटाने की आवश्यकता नहीं है. एकादशी के फलाहार में सामान्यतः साधारण सफेद नमक के स्थान पर सेंधा नमक प्रयोग किया जाता है. जो लोग निर्लवण व्रत रखते हैं, वे सेंधा नमक भी नहीं खाते.

यहां भी नियम साफ है, नमक का सेवन नहीं करना और घर में नमक न रखना, दोनों अलग बातें हैं. नमक का डिब्बा रसोई में रहने से व्रत खंडित नहीं होता.

रात 8 बजे तिथि लगते ही भोजन बंद करना होगा?

सिर्फ तिथि रात 8 बजे शुरू होने के कारण उसी क्षण से सभी लोगों के लिए अन्न खाना निषिद्ध मान लेना सही नहीं है. एकादशी व्रत का मुख्य पालन 22 सितंबर को सूर्योदय से किया जाएगा.

फिर भी व्रत रखने वाले व्यक्ति के लिए आज दशमी के दिन सूर्यास्त से पहले हल्का और सात्त्विक भोजन कर लेना उत्तम माना जाता है. यदि ऐसा संभव न हो तो रात में बहुत देर से, अधिक मसालेदार या भारी भोजन करने से बचें. इसका उद्देश्य अगले दिन उपवास के लिए शरीर और मन को तैयार करना है.

शाम के बाद क्या सावधानी रखें?

व्रती आज रात से इन बातों का ध्यान रख सकता है,

  • भोजन हल्का, सात्त्विक और सुपाच्य रखें.
  • मांसाहार, मदिरा, प्याज और लहसुन से दूर रहें.
  • चावल, दाल और बहुत भारी भोजन न लें.
  • क्रोध, कटु वचन और देर रात तक जागने से बचें.
  • सोने से पहले भगवान विष्णु का स्मरण कर व्रत का संकल्प लें.
  • अगले दिन फलाहार में फल, दूध, मखाना, कुट्टू, सिंघाड़ा, साबूदाना और सेंधा नमक लिया जा सकता है.

चावल को लेकर क्यों बरती जाती है विशेष सावधानी?

एकादशी के दिन सभी प्रकार के अन्न से परहेज किया जाता है, लेकिन धार्मिक परंपरा में चावल न खाने पर विशेष जोर दिया गया है. इसलिए बेहतर होगा कि व्रती के फलाहार के बर्तन, चम्मच और पकाने की जगह को साफ रखा जाए, ताकि उसमें अन्न या चावल का अंश न मिल जाए.

परिवर्तिनी एकादशी का पारण कब होगा?

पंचांग की गणना के अनुसार व्रत का पारण 23 सितंबर 2026 को द्वादशी तिथि में किया जाएगा. उपलब्ध पंचांग गणना के अनुसार पारण का समय सुबह लगभग 6 बजकर 10 मिनट से 8 बजकर 35 मिनट के बीच बताया गया है. स्थान बदलने पर सूर्योदय और पारण के समय में कुछ अंतर हो सकता है.

आज रात एकादशी तिथि लगने के बाद घर से अन्न या नमक बाहर फेंकने की जरूरत नहीं है. व्रत का संबंध त्याग, संयम और सेवन के नियमों से है, घर की रसोई खाली करने से नहीं. परिवार की परंपरा अलग हो तो उसका पालन किया जा सकता है, लेकिन लोकमान्यता को सभी के लिए अनिवार्य शास्त्रीय नियम नहीं बताना चाहिए.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University, Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है. इसके साथ ही उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush’ सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है, जिसमें Keyword Research, Topic Clusters, E-E-A-T आधारित कंटेंट और AI Search Optimization शामिल हैं. वे Astrosage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम कर चुके हैं. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है.

वर्तमान में Youth Protest, CJP आंदोलन और एक्टर शाहरुख खान को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 21 Sep 2026 06:44 PM (IST)
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