Kal Ka Rashifal, कल का राशिफल 23 अक्टूबर 2026: कल आश्विन शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि दोपहर 02:37 बजे तक रहेगी, जिसके बाद त्रयोदशी तिथि का आरंभ होगा. साथ ही रात 09:03 बजे तक पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रहेगा और उसके उपरांत उत्तराभाद्रपद नक्षत्र लगेगा. कल ध्रुव योग रात 10:08 बजे तक प्रभावी रहेगा, जबकि दिन का वार शुक्रवार है.

ग्रहों और नक्षत्रों के इस विशेष प्रभाव से मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के जीवन में कल कई अहम बदलाव देखने को मिलेंगे. आइए जानते हैं पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान (जयपुर - जोधपुर) के प्रख्यात भविष्यवक्ता एवं कुंडली विश्लेषक डॉ. अनीष व्यास से कि शुक्रवार का दिन आपकी राशि के लिए करियर, धन, स्वास्थ्य और रिश्तों के मामले में कैसा रहेगा.

मेष राशिफल (Aries Tomorrow Horoscope)

मेष राशि वालों को कल अपने कार्यों को पूरा करने में कठिनाई हो सकती है. कल आपके ऊपर काम का अधिक दबाव भी बना रहेगा. आपको अपने स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी; उदर रोग (पेट संबंधी समस्या) होने की आशंका है. वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी की सेहत का ख्याल रखें, किसी बात को लेकर मतभेद होने की भी संभावना है. नौकरी में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा, इसलिए उनसे बेहतर तालमेल बनाए रखें. आर्थिक मामलों में अपने खर्च पर नियंत्रण रखना जरूरी है, अचानक किसी बड़े खर्च का योग बन सकता है. निवेश में जोखिम लेने से बचें.

वृषभ राशिफल (Taurus Tomorrow Horoscope)

कल आपको अपने कार्यों में सफलता मिलेगी और आर्थिक लाभ के योग बनेंगे. परिवार और रिश्तेदारों के साथ मधुर संबंध बनाए रखने का प्रयास करें. अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा. लव लाइफ में पार्टनर की ओर से भरपूर खुशी मिलेगी. नौकरीपेशा जातकों को ऑफिस की राजनीति से दूर रहना होगा, अन्यथा परेशानी हो सकती है. कार्यक्षेत्र में कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है. शाम को अपनों के साथ समय बिताएंगे और मनोरंजन पर धन खर्च होगा. विवाह योग्य जातकों की बातचीत आगे बढ़ सकती है. जीवन में नई और बेहतर ऊंचाइयां हासिल करने के अवसर मिलेंगे.

मिथुन राशिफल (Gemini Tomorrow Horoscope)

मिथुन राशि वालों के लिए कल का दिन कुछ तनाव भरा और उतार-चढ़ाव वाला रह सकता है. पारिवारिक मुद्दों को लेकर उलझन बनी रह सकती है. कार्यक्षेत्र में काम का दबाव अधिक रहेगा. किसी भी समस्या को क्रोध के बजाय बातचीत के जरिए सुलझाने का प्रयास करें. आवेश में आने से बचें. आर्थिक मामलों में दिन सामान्य रूप से लाभप्रद रहेगा. अपनी सेहत का ध्यान रखें. दिन के उत्तरार्ध में दोस्तों और परिवार के साथ कुछ हल्के-फुल्के, मनोरंजक पल बिताने का मौका मिलेगा.

कर्क राशिफल (Cancer Tomorrow Horoscope)

कर्क राशि वालों को कल अपने काम में सफल होने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी. नौकरी और व्यापार में कुछ तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. आर्थिक मामलों में जोखिम भरे फैसले लेने से बचें. परिवार या पार्टनर के साथ किसी भी तरह के वाद-विवाद से दूर रहें. भाइयों के साथ रिश्तों में सुधार दिखेगा; यदि पहले से तनाव चल रहा था तो संबंध संवरेंगे. अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न बरतें और पूरी देखभाल करें.

सिंह राशिफल (Leo Tomorrow Horoscope)

किसी पुराने निवेश से कल आपको शानदार रिटर्न मिल सकता है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में प्रमोशन या वेतन वृद्धि मिलने के प्रबल आसार हैं. संपत्ति से जुड़ा कोई बड़ा सौदा या समझौता करने का अवसर मिल सकता है. सरकारी क्षेत्र के अटके कार्यों में सफलता मिलेगी. कोर्ट-कचहरी में लंबित मामले का फैसला आपके पक्ष में आ सकता है. वैवाहिक जीवन में सुख और आनंद रहेगा. जीवनसाथी को कोई उपहार दे सकते हैं और किसी सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने का योग बनेगा.

कन्या राशिफल (Virgo Tomorrow Horoscope)

कन्या राशि वालों के लिए कल का दिन बेहद सकारात्मक और शानदार रहने वाला है. आप हर चुनौती का सामना करने के लिए ऊर्जा और जोश से भरपूर रहेंगे. आपकी बुद्धि और सकारात्मक रवैया लोगों को प्रभावित करेगा, जिससे सफलता का मार्ग प्रशस्त होगा. व्यक्तिगत विकास और करियर के लक्ष्यों पर विचार करने के लिए दिन उत्तम है. सामने आने वाले अवसरों को हाथ से न जाने दें. शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े जातकों का प्रदर्शन बेहतरीन रहेगा.

तुला राशिफल (Libra Tomorrow Horoscope)

तुला राशि के जातकों को कल भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. पेंडिंग पड़े कार्य या प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में आप पूरी तरह सफल रहेंगे. कार्यस्थल पर सहकर्मियों का भरपूर सहयोग मिलेगा. आपका स्वाभाविक आकर्षण और व्यावहारिक दृष्टिकोण किसी भी तरह के मतभेद या गलतफहमी को सुलझाने में मददगार साबित होगा. पारिवारिक जीवन में जीवनसाथी का सहयोग बना रहेगा और सामाजिक दायरे में आपका प्रभाव बढ़ेगा.

वृश्चिक राशिफल (Scorpio Tomorrow Horoscope)

कल आप अपने चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करेंगे, जिससे हर काम में सफलता के योग बनेंगे. मानसिक और आंतरिक शांति का अहसास होगा. करियर ग्रोथ पर पूरा ध्यान केंद्रित कर पाएंगे. किसी अनुभवी व्यक्ति या मेंटर से मार्गदर्शन प्राप्त होगा. खुद के लिए समय निकालें और पसंदीदा गतिविधियों में रुचि लें. व्यापार में कमाई अच्छी रहेगी और अपनी रचनात्मक सोच से आर्थिक लाभ उठा सकेंगे.

धनु राशिफल (Sagittarius Tomorrow Horoscope)

धनु राशि के जातक कल खुद को काफी आशावादी और उत्साही महसूस करेंगे. साहसिक निर्णय लेने से लाभ के अवसर बनेंगे. काम के सिलसिले में यात्रा का संयोग बन सकता है. किसी मित्र के सहयोग से बड़ा फायदा होगा. कुछ नए और रोमांचक अनुभव व अवसर मिल सकते हैं. ध्यान रखें कि जमीन से जुड़े रहें और प्राथमिकताओं से न भटकें. ससुराल पक्ष से लाभ मिलने के संकेत हैं. निवेश और शेयर बाजार से भी धन लाभ की संभावना है.

मकर राशिफल (Capricorn Tomorrow Horoscope)

ग्रहों का गोचर दर्शाता है कि कल आप पूरे दिन सकारात्मकता और आत्मविश्वास से भरे रहेंगे. साहस के बल पर मुश्किल चुनौतियों से पार पाने में सफल होंगे. रिश्तों को मजबूत करने के लिए बेहतरीन समय है; नए संपर्क भी स्थापित होंगे. लव लाइफ में दिन आपके पक्ष में रहेगा और पार्टनर से खुशियां मिलेंगी. दोस्तों, परिवार और सहकर्मियों के साथ तालमेल शानदार रहेगा. अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ नया करने का प्रयास करें.

कुंभ राशिफल (Aquarius Tomorrow Horoscope)

कुंभ राशि वालों के लिए कल का दिन बहुत शुभ रहेगा और किस्मत कदम-कदम पर साथ देगी. जो भी काम हाथ में लेंगे, उसमें सफलता के योग हैं. आपकी राशि में स्थित शनिदेव आपकी मेहनत का पूरा फल दिलाएंगे. व्यक्तिगत विकास और आध्यात्मिक विषयों की ओर रुझान बढ़ेगा. अपने भविष्य के लक्ष्यों की रूपरेखा तैयार करें. हालांकि, राशि में शनि के साथ मंगल की युति को देखते हुए किसी के बहकावे में आकर कोई बड़ा आर्थिक जोखिम लेने से बचें.

मीन राशि वालों के लिए कल का दिन अत्यंत भाग्यशाली रहने वाला है. लंबे समय से प्रतीक्षित कोई शुभ समाचार मिल सकता है. सितारे आपके पक्ष में हैं और सभी काम सुगमता से पूरे होंगे. व्यक्तिगत लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए समय अनुकूल है. यदि कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो कल उसका श्रीगणेश कर सकते हैं. अपनी प्रतिभा पर पूरा भरोसा रखें और अपनी बात खुलकर सामने रखें.

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