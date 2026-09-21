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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मवामन जयंती पर छाता दान क्यों किया जाता है, नया देना जरूरी या घर का साफ पुराना भी चलेगा?

वामन जयंती पर छाता दान क्यों किया जाता है, नया देना जरूरी या घर का साफ पुराना भी चलेगा?

Vamana Jayanti 2026 Chhata Daan: वामन जयंती पर छाता दान करने की परंपरा क्यों है? जानें नया छाता खरीदना जरूरी है या साफ और उपयोगी पुराना छाता भी दान कर सकते हैं.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 21 Sep 2026 01:06 PM (IST)
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Vamana Jayanti 2026: वामन जयंती पर पीले वस्त्र, अन्न, जलपात्र और छाता दान करने की परंपरा है. इनमें छाते को लेकर अक्सर एक व्यावहारिक सवाल उठता है, क्या दान के लिए नया छाता खरीदना जरूरी है या घर में रखा साफ और ठीक छाता भी दिया जा सकता है?

इसका उत्तर समझने से पहले यह जानना जरूरी है कि भगवान वामन के साथ छाते का संबंध कैसे जुड़ा.

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वामन जयंती 2026 कब है?

पंचांग के अनुसार वामन जयंती 23 सितंबर 2026, बुधवार को मनाई जाएगी. द्वादशी तिथि 22 सितंबर की रात 9 बजकर 43 मिनट से शुरू होकर 23 सितंबर की रात 10 बजकर 50 मिनट तक रहेगी. उदया तिथि के आधार पर भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा 23 सितंबर को की जाएगी. इस दिन छाता के दान का विशेष महत्व बताया गया है.

भगवान वामन के हाथ में छाता क्यों दिखाया जाता है?

भगवान वामन, श्रीहरि विष्णु के पांचवें अवतार माने जाते हैं. उन्होंने एक छोटे ब्रह्मचारी का रूप धारण कर राजा बलि से तीन पग भूमि मांगी थी. वामन स्वरूप की पारंपरिक छवि में उनके हाथ में छाता, दंड और कमंडल दिखाई देता है.

श्रीमद्भागवत के आठवें स्कंध के 18वें अध्याय में भी इसका उल्लेख मिलता है. एक श्लोक में वामन देव को छाता प्रदान किए जाने का वर्णन है. वहीं शास्त्रों में भी भगवान वामन के छाता, दंड और जल से भरा कमंडल लेकर राजा बलि की यज्ञशाला में प्रवेश करने की बात आती है.

इसी कारण छाता वामन भगवान की पहचान से जुड़ी वस्तु बन गया. यह धूप और वर्षा से रक्षा के साथ यात्रा करने वाले ब्रह्मचारी की सादगी और सीमित जरूरतों का प्रतीक भी माना जाता है.

वामन जयंती पर छाता दान करने का अर्थ

छाता दान का सीधा भाव किसी जरूरतमंद को धूप और बारिश से बचाव देना है. इसलिए इसका महत्व केवल पूजा की वस्तु तक सीमित नहीं है. सुरक्षा गार्ड, रेहड़ी-पटरी लगाने वाले, मजदूर, बुजुर्ग या रोज पैदल आने-जाने वाले व्यक्ति को छाता देना इस परंपरा का व्यावहारिक रूप हो सकता है.

हालांकि यह समझना भी जरूरी है कि वामन जयंती पर प्रत्येक व्यक्ति के लिए छाता दान करना कोई अनिवार्य सार्वभौमिक नियम नहीं है. परिवार और क्षेत्र के अनुसार दान की परंपराएं अलग हो सकती हैं.

नया छाता जरूरी या पुराना भी दे सकते हैं?

दान के लिए नया छाता देना अच्छा विकल्प है, लेकिन उपलब्ध शास्त्रीय संदर्भों में ऐसा कोई स्पष्ट सार्वभौमिक नियम नहीं मिलता कि केवल नया छाता ही दिया जाए.

घर का पुराना छाता भी दिया जा सकता है, बशर्ते वह-

  • पूरी तरह साफ हो.
  • कहीं से फटा हुआ न हो.
  • उसकी डंडी या बटन खराब न हो.
  • बारिश और धूप से वास्तव में बचा सके.
  • देने योग्य सम्मानजनक स्थिति में हो.

भगवद्गीता में उचित समय और स्थान पर, योग्य व्यक्ति को बिना बदले की अपेक्षा से दिया गया दान सात्त्विक बताया गया है. वहीं अनादर के साथ दिए गए दान को तामसिक कहा गया है. इसका व्यावहारिक अर्थ यही है कि दान किसी अनुपयोगी सामान से छुटकारा पाने का तरीका नहीं बनना चाहिए.

यदि छाता टूटा, जंग लगा या इस्तेमाल लायक नहीं है तो उसे दान न करें. ऐसा सामान देना मदद नहीं, सामने वाले पर बोझ डालना होगा.

छाता दान करते समय क्या ध्यान रखें?

छाते को साफ करके सम्मान से दें और पहले पूछ लें कि सामने वाले को उसकी जरूरत है या नहीं. दान करते समय फोटो या प्रदर्शन से बचना भी दान की भावना को बनाए रखता है. यदि परिवार में नया सामान दान करने की पुरानी परंपरा है या किसी विशेष संकल्प के साथ पूजा की जा रही है, तो उसी परंपरा का पालन करना बेहतर रहेगा.

FAQ

वामन जयंती 2026 कब है?
वामन जयंती 23 सितंबर 2026, बुधवार को मनाई जाएगी.

वामन जयंती पर छाता दान क्यों करते हैं?
भगवान वामन के ब्रह्मचारी स्वरूप में छाता, दंड और कमंडल प्रमुख प्रतीक हैं. इसलिए इस दिन छाता दान की परंपरा प्रचलित है.

क्या पुराना छाता दान किया जा सकता है?
हां, छाता साफ, मजबूत और पूरी तरह उपयोगी हो तो उसे सम्मानपूर्वक दान किया जा सकता है. टूटा या अनुपयोगी छाता दान नहीं करना चाहिए.

छाता किसे दान करना चाहिए?
छाता किसी ऐसे व्यक्ति को दें जिसे धूप और बारिश से बचाव के लिए उसकी वास्तविक जरूरत हो. दान में पात्र की आवश्यकता और सम्मान महत्वपूर्ण हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University, Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है. इसके साथ ही उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush’ सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है, जिसमें Keyword Research, Topic Clusters, E-E-A-T आधारित कंटेंट और AI Search Optimization शामिल हैं. वे Astrosage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम कर चुके हैं. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है.

वर्तमान में Youth Protest, CJP आंदोलन और एक्टर शाहरुख खान को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 21 Sep 2026 12:17 PM (IST)
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