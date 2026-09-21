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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मParivartini Ekadashi Vrat Paran 2026: परिवर्तिनी एकादशी व्रत पारण किस समय करें, इसमें तुलसी का क्या महत्व

Parivartini Ekadashi Vrat Paran 2026: परिवर्तिनी एकादशी व्रत पारण किस समय करें, इसमें तुलसी का क्या महत्व

Parivartini ekadashi 2026: परिवर्तिनी एकादशी 22 सितंबर को है और व्रत पारण 23 सितंबर को होगा. व्रत खोलते तय मुहूर्त में क्यों खोला जाता है इसमें क्यों खाते हैं तुलसी, क्या है इसका महत्व जान लें

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 21 Sep 2026 07:15 AM (IST)
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Parivartini ekadashi 2026:  एकादशी व्रत रखने के बाद सबसे जरूरी सवाल होता है कि अगले दिन व्रत का पारण किस समय किया जाए. इस साल परिवर्तिनी एकादशी का व्रत 22 सितंबर 2026 मंगलवार को रखा जाएगा और व्रत का पारण 23 सितंबर को है.

परिवर्तिनी एकादशी व्रत पारण समय

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पंचांग के अनुसार पारण का समय सुबह 6:10 बजे से 8:35 बजे तक है. पारण द्वादशी तिथि के भीतर करना महत्वपूर्ण माना जाता है. ग्रंथों के अनुसार एकादशी व्रत सूर्योदय के बाद खोला जाता है और हरि वासर के दौरान व्रत नहीं खोलना चाहिए.

एकादशी व्रत पारण में तुलसी का महत्व

  • पारण के दिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें.
  • इसके बाद तुलसी दल ग्रहण कर भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए व्रत खोलना शुभ माना जाता है. इसे शुद्धता, सात्विकता और विष्णु भक्ति से जोड़कर देखा जाता है.
  • तुलसी का भगवान विष्णु की पूजा में विशेष स्थान है, इसलिए तुलसी डले चरणामृत को ग्रहण करने के बाद एकादशी व्रत खोलने की परंपरा है. 
  • पारण करते समय बहुत भारी या तला-भुना भोजन करने के बजाय हल्के और सात्विक भोजन से व्रत खोलना बेहतर माना जाता है.

एकादशी व्रत पारण में क्या नहीं करें

 

  • हरि वासर में पारण न करें, द्वादशी में उचित समय आने पर ही व्रत खोलें.
  • द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले पारण करने की कोशिश करें.
  • पारण के तुरंत बाद बहुत ज्यादा या भारी भोजन करने से बचें.
  • तामसिक भोजन जैसे मांस-मदिरा और अत्यधिक मसालेदार भोजन से परहेज करें.
  • पारण के दिन क्रोध, विवाद, अपशब्द और किसी का अपमान करने से बचें.

 

विष्णु जी बदलेंगे करवट

चातुर्मास में आने वाली इस एकादशी को भगवान विष्णु के शयन के दौरान करवट बदलने से जुड़ी मान्यता के कारण परिवर्तिनी एकादशी कहा जाता है. इसे पार्श्व, पद्मा या वामन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है. इस दिन भगवान विष्णु को एकाक्षी नारियल (एक आंख वाला नारियल) अर्पित करें और कर्ज से मुक्ति और धन वृद्धि की कामना करें.पूजा के बाद इसे पीले या लाल रंग के वस्त्र में लपेटकर घर की तिजोरी में रख दें. मान्यता है इससे समृद्धि बनी रहती है. 

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 21 Sep 2026 07:15 AM (IST)
Tags :
Vishnu Ji Ekadashi 2026 Parivartini Ekadashi 2026
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