Numerology: मूलांक 3 वालों में होती है लीडर बनने की ताकत, लेकिन इन आदतों से रहना चाहिए दूर

Numerology: कुछ लोग जहां जाते हैं, वहां अपनी अलग छाप छोड़ जाते हैं. उनकी बात करने की शैली, आत्मविश्वास और लोगों को साथ लेकर चलने की आदत उन्हें भीड़ से अलग बना देती है. अंक ज्योतिष में मूलांक 3 वाले लोगों को इसी वजह से सबसे प्रभावशाली और आकर्षक व्यक्तित्व वाला माना जाता है.

जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को होता है, उनका मूलांक 3 माना जाता है. इस मूलांक का स्वामी ग्रह गुरु यानी बृहस्पति होता है, जिसे ज्ञान, सम्मान, नेतृत्व और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है.

मूलांक 3 वाले लोग स्वभाव से खुशमिजाज, मिलनसार और आत्मविश्वासी होते हैं. इनके अंदर एक अलग तरह की पॉजिटिव एनर्जी होती है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है. ये लोग बातचीत में बेहद अच्छे माने जाते हैं. किसी भी माहौल में आसानी से घुलमिल जाना और अपनी बातों से सामने वाले को प्रभावित करना इनकी सबसे बड़ी खासियत होती है.

कैसी होती है मूलांक 3 वालों की पर्सनैलिटी?

1. नेतृत्व क्षमता से भरपूर

मूलांक 3 वाले लोग जन्मजात लीडर माने जाते हैं. इन्हें हर काम व्यवस्थित तरीके से करना पसंद होता है और ये चाहते हैं कि लोग इनकी बात सुनें.

2. रचनात्मक और बुद्धिमान

इनकी सोच काफी क्रिएटिव होती है. ये नए आइडियाज लाने में माहिर होते हैं और हर चीज को अलग नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं.

3. सम्मान पसंद करने वाले

इन्हें अपनी इज्जत और पहचान बहुत प्रिय होती है. अगर कोई इन्हें नजरअंदाज करे या अपमानित करे तो ये बात इनके दिल पर लग जाती है.

4. महत्वाकांक्षी स्वभाव

मूलांक 3 वाले लोग बड़े सपने देखने वाले होते हैं. ये जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं और उसके लिए मेहनत भी करते हैं.

5. भावुक लेकिन मजबूत

बाहर से ये लोग काफी मजबूत दिखते हैं लेकिन अंदर से भावुक भी होते हैं. अपने करीबी रिश्तों को ये दिल से निभाते हैं.

कौन-से करियर मूलांक 3 वालों के लिए सबसे अच्छे माने जाते हैं?

गुरु ग्रह के प्रभाव के कारण मूलांक 3 वाले लोग उन क्षेत्रों में ज्यादा सफल होते हैं, जहां नेतृत्व, ज्ञान और बातचीत की कला की जरूरत होती है. इनके लिए बेहतरीन करियर विकल्प हो सकते है राजनीति और प्रशासन, मार्केटिंग और जनसंपर्क, बिजनेस और उद्यमिता और इवेंट मैनेजमेंट. इन लोगों में दूसरों को प्रभावित करने की कला होती है, इसलिए ये पब्लिक डीलिंग वाले कामों में जल्दी पहचान बना लेते हैं.

किन चीजों से मूलांक 3 वालों को जीवनभर बचना चाहिए?

1. जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास

कई बार अधिक आत्मविश्वास इनके लिए नुकसान का कारण बन सकता है.

2. गुस्सा और अहंकार

अगर चीजें इनके अनुसार न हों तो ये जल्दी नाराज हो जाते हैं. अहंकार की भावना इनके रिश्तों और करियर दोनों को प्रभावित कर सकती है.

3. दिखावे की आदत

मूलांक 3 वाले लोग कई बार अपनी छवि बनाए रखने के लिए जरूरत से ज्यादा खर्च कर देते हैं. इन्हें फिजूलखर्ची से बचना चाहिए.

4. दूसरों पर ज्यादा नियंत्रण रखना

इनकी नेतृत्व क्षमता कई बार कंट्रोलिंग स्वभाव में बदल जाती है, जिससे रिश्तों में तनाव आ सकता है.

5. अधूरे काम छोड़ना

नए विचारों में जल्दी उत्साहित होने के कारण कई बार ये एक काम पूरा किए बिना दूसरे काम में लग जाते हैं.

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