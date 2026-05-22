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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोअंक शास्त्रNumerology: मूलांक 3 वालों में होती है लीडर बनने की ताकत, लेकिन इन आदतों से रहना चाहिए दूर

Numerology: मूलांक 3 वालों में होती है लीडर बनने की ताकत, लेकिन इन आदतों से रहना चाहिए दूर

Numerology: क्या आपका मूलांक 3 है? जानिए ऐसे लोगों की पर्सनैलिटी, करियर, खूबियां और कमजोरियां कैसी होती हैं. आखिर क्यों हर कोई इनके आत्मविश्वास और आकर्षक स्वभाव से प्रभावित हो जाता है?

By : अणिमा शुक्ला | Updated at : 22 May 2026 08:33 AM (IST)
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Numerology: कुछ लोग जहां जाते हैं, वहां अपनी अलग छाप छोड़ जाते हैं. उनकी बात करने की शैली, आत्मविश्वास और लोगों को साथ लेकर चलने की आदत उन्हें भीड़ से अलग बना देती है. अंक ज्योतिष में मूलांक 3 वाले लोगों को इसी वजह से सबसे प्रभावशाली और आकर्षक व्यक्तित्व वाला माना जाता है.

जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को होता है, उनका मूलांक 3 माना जाता है. इस मूलांक का स्वामी ग्रह गुरु यानी बृहस्पति होता है, जिसे ज्ञान, सम्मान, नेतृत्व और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है.

मूलांक 3 वाले लोग स्वभाव से खुशमिजाज, मिलनसार और आत्मविश्वासी होते हैं. इनके अंदर एक अलग तरह की पॉजिटिव एनर्जी होती है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है. ये लोग बातचीत में बेहद अच्छे माने जाते हैं. किसी भी माहौल में आसानी से घुलमिल जाना और अपनी बातों से सामने वाले को प्रभावित करना इनकी सबसे बड़ी खासियत होती है.

कैसी होती है मूलांक 3 वालों की पर्सनैलिटी?

1. नेतृत्व क्षमता से भरपूर

मूलांक 3 वाले लोग जन्मजात लीडर माने जाते हैं. इन्हें हर काम व्यवस्थित तरीके से करना पसंद होता है और ये चाहते हैं कि लोग इनकी बात सुनें.

2. रचनात्मक और बुद्धिमान

इनकी सोच काफी क्रिएटिव होती है. ये नए आइडियाज लाने में माहिर होते हैं और हर चीज को अलग नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं.

3. सम्मान पसंद करने वाले

इन्हें अपनी इज्जत और पहचान बहुत प्रिय होती है. अगर कोई इन्हें नजरअंदाज करे या अपमानित करे तो ये बात इनके दिल पर लग जाती है.

4. महत्वाकांक्षी स्वभाव

मूलांक 3 वाले लोग बड़े सपने देखने वाले होते हैं. ये जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं और उसके लिए मेहनत भी करते हैं.

5. भावुक लेकिन मजबूत

बाहर से ये लोग काफी मजबूत दिखते हैं लेकिन अंदर से भावुक भी होते हैं. अपने करीबी रिश्तों को ये दिल से निभाते हैं.

कौन-से करियर मूलांक 3 वालों के लिए सबसे अच्छे माने जाते हैं?

गुरु ग्रह के प्रभाव के कारण मूलांक 3 वाले लोग उन क्षेत्रों में ज्यादा सफल होते हैं, जहां नेतृत्व, ज्ञान और बातचीत की कला की जरूरत होती है. इनके लिए बेहतरीन करियर विकल्प हो सकते है राजनीति और प्रशासन, मार्केटिंग और जनसंपर्क, बिजनेस और उद्यमिता और इवेंट मैनेजमेंट. इन लोगों में दूसरों को प्रभावित करने की कला होती है, इसलिए ये पब्लिक डीलिंग वाले कामों में जल्दी पहचान बना लेते हैं.

किन चीजों से मूलांक 3 वालों को जीवनभर बचना चाहिए?

1. जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास

कई बार अधिक आत्मविश्वास इनके लिए नुकसान का कारण बन सकता है.

2. गुस्सा और अहंकार

अगर चीजें इनके अनुसार न हों तो ये जल्दी नाराज हो जाते हैं. अहंकार की भावना इनके रिश्तों और करियर दोनों को प्रभावित कर सकती है.

3. दिखावे की आदत

मूलांक 3 वाले लोग कई बार अपनी छवि बनाए रखने के लिए जरूरत से ज्यादा खर्च कर देते हैं. इन्हें फिजूलखर्ची से बचना चाहिए.

4. दूसरों पर ज्यादा नियंत्रण रखना

इनकी नेतृत्व क्षमता कई बार कंट्रोलिंग स्वभाव में बदल जाती है, जिससे रिश्तों में तनाव आ सकता है.

5. अधूरे काम छोड़ना

नए विचारों में जल्दी उत्साहित होने के कारण कई बार ये एक काम पूरा किए बिना दूसरे काम में लग जाते हैं.

यह भी पढ़े- Numerology: क्यों हर किसी को पसंद आते हैं मूलांक 2 वाले लोग? जानिए इनकी ताकत, कमजोरी और लव लाइफ के राज

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अणिमा शुक्ला

अणिमा शुक्ला | डिजिटल पत्रकार (इंटर्न), ABP Live धर्म-एस्ट्रो सेक्शन

अणिमा शुक्ला एक उभरती हुई डिजिटल पत्रकार और वीडियो स्टोरीटेलर हैं, जो वर्तमान में ABP Live के धर्म और एस्ट्रो सेक्शन में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने AAFT, नोएडा से BAJMC और AIMC, दिल्ली से TV & Radio Journalism (TVRJ) में पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है, जिसने उनके कंटेंट को व्यावहारिक, तकनीकी रूप से मजबूत और ऑडियंस-फोकस्ड बनाया है.

अणिमा की विशेष रुचि अंक शास्त्र (Numerology), वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) जैसे विषयों में है. वे इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करती हैं, ताकि डिजिटल ऑडियंस, खासतौर पर Gen-Z, उन्हें आसानी से समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके.

एक वीडियो स्टोरीटेलर के रूप में, अणिमा जटिल विषयों को विजुअल फॉर्मेट (short videos, reels, explainers) के माध्यम से आकर्षक और समझने योग्य बनाती हैं. उनका फोकस सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उसे जिम्मेदारी और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि दर्शकों को भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट मिल सके.

ABP Live के साथ अपने कार्यकाल के दौरान, वे लगातार अपने कंटेंट को Google Discover-friendly, audience-centric और credibility-driven बनाने पर काम कर रही हैं, जिससे पारंपरिक विषयों को आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सके.
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Published at : 22 May 2026 07:10 AM (IST)
Tags :
Ank Jyotish Mulank 3 Personality Traits NUMEROLOGY
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