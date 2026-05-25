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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोअंक शास्त्रNumerology: मूलांक 6 वाले लोग होते हैं प्यार, लग्जरी और आकर्षण के बादशाह! जानिए क्यों ये लोग बनते हैं हर महफिल की जान

Numerology: मूलांक 6 वाले लोग होते हैं प्यार, लग्जरी और आकर्षण के बादशाह! जानिए क्यों ये लोग बनते हैं हर महफिल की जान

Numerology Mulank 6: क्या आपका मूलांक 6 है? जानिए शुक्र ग्रह से जुड़े इन लोगों की पर्सनालिटी, लव लाइफ, करियर, खूबियां, कमजोरियां और किन मूलांक वालों से बनती है अच्छी जोड़ी.

By : अणिमा शुक्ला | Updated at : 25 May 2026 07:30 AM (IST)
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Numerology Mulank 6: अंक ज्योतिष में मूलांक 6 को बेहद खास माना जाता है. जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को होता है, उनका मूलांक 6 होता है. इस मूलांक का स्वामी ग्रह शुक्र है, जिसे प्रेम, सुंदरता, विलासिता, कला और आकर्षण का कारक कहा जाता है. मूलांक 6 वाले लोग अक्सर आकर्षक व्यक्तित्व, अच्छे फैशन सेंस और लोगों को अपनी ओर खींच लेने वाली पर्सनालिटी के मालिक होते हैं.

शुक्र ग्रह से होता है गहरा संबंध

मूलांक 6 का संबंध शुक्र ग्रह से होता है. शुक्र व्यक्ति को सुंदरता, रचनात्मकता, रोमांस और भौतिक सुखों की ओर आकर्षित करता है. ऐसे लोग जिंदगी को खुलकर जीना पसंद करते हैं और जहां भी जाते हैं, अपनी अलग पहचान बना लेते हैं.

कैसी होती है मूलांक 6 वालों की पर्सनालिटी?

मूलांक 6 वाले लोग आकर्षक व्यक्तित्व और खुशमिजाज स्वभाव के लिए जाने जाते हैं. इन पर शुक्र ग्रह का प्रभाव होता है, इसलिए इनके अंदर नेचुरल चार्म, सुंदरता और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की खास कला होती है. 

1. बेहद आकर्षक और स्टाइलिश व्यक्तित्व- इन्हें अच्छे कपड़े पहनना, खुद को अच्छे से प्रेजेंट करना और सुंदर चीजों के बीच रहना पसंद होता है. इनका फैशन सेंस अक्सर दूसरों से अलग और प्रभावशाली होता है.

2. दिल से रिश्ते निभाने वाले- ये लोग रिश्तों को बहुत महत्व देते हैं. चाहे दोस्ती हो, परिवार हो या प्रेम संबंध, मूलांक 6 वाले लोग हर रिश्ते को पूरी ईमानदारी और दिल से निभाते हैं. इन्हें अपने करीबयों को खुश देखना अच्छा लगता है.

3. रोमांटिक और भावुक स्वभाव- शुक्र ग्रह के प्रभाव के कारण ये लोग काफी रोमांटिक होते हैं. इन्हें प्यार जताना और अपने पार्टनर को स्पेशल महसूस करवाना आता है. हालांकि कई बार जरूरत से ज्यादा भावुक होना इन्हें परेशान भी कर सकता है.

4. क्रिएटिव और कला प्रेमी- मूलांक 6 वालों का झुकाव कला, संगीत, डांस, फैशन और डिजाइन जैसी चीजों की ओर ज्यादा होता है. इनके अंदर क्रिएटिविटी भरपूर होती है और यही गुण इन्हें भीड़ से अलग बनाता है.

5. लोगों को जल्दी अपनी ओर आकर्षित करना- इनकी बात करने की शैली और व्यवहार इतना अच्छा होता है कि लोग जल्दी इनके करीब आ जाते हैं. इनके अंदर नेचुरल लीडरशिप और लोगों को संभालने की क्षमता भी होती है.

6. लग्जरी लाइफ पसंद करने वाले- मूलांक 6 वाले लोग आरामदायक और शानदार जीवन जीना पसंद करते हैं. इन्हें महंगी और सुंदर चीजों का शौक होता है. ये लोग जीवन में सुख-सुविधाओं को काफी महत्व देते हैं.

कौन-से करियर होते हैं इनके लिए बेस्ट?

मूलांक 6 वाले लोग उन क्षेत्रों में ज्यादा सफल होते हैं, जहां क्रिएटिविटी, लोगों से जुड़ाव और सुंदरता का महत्व होता है. शुक्र ग्रह की वजह से इनके अंदर कला और मैनेजमेंट दोनों की अच्छी क्षमता होती है.

फैशन और ग्लैमर इंडस्ट्री- इनका फैशन सेंस शानदार होता है, इसलिए फैशन डिजाइनिंग, मॉडलिंग, ब्यूटी इंडस्ट्री और कॉस्मेटिक्स जैसे क्षेत्र इनके लिए अच्छे साबित हो सकते हैं.

फिल्म, मीडिया और एंटरटेनमेंट- इन लोगों में लोगों को प्रभावित करने की कला होती है. एक्टिंग, एंकरिंग, सोशल मीडिया, कंटेंट क्रिएशन और मीडिया फील्ड में ये अच्छा नाम कमा सकते हैं.

म्यूजिक और आर्ट- कई मूलांक 6 वाले लोग जन्म से ही क्रिएटिव होते हैं. संगीत, पेंटिंग, डांस या लेखन जैसे क्षेत्रों में इन्हें सफलता मिलने की संभावना ज्यादा रहती है.

सावधान! मूलांक 6 को इन चीजों से बचना चाहिए:

  • जरूरत से ज्यादा खर्च करना
  • दिखावे में पैसा उड़ाना
  • भावनाओं में बहकर फैसले लेना
  • दूसरों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करना
  • आलस्य और आरामतलबी
  • रिश्तों में जरूरत से ज्यादा अपेक्षाएं रखना

इन मूलांक वालों से बनती है मूलांक 6 की अच्छी बॉन्डिंग:

  • मूलांक 2: भावनात्मक और समझदार रिश्ता
  • मूलांक 3: खुशहाल और संतुलित संबंध
  • मूलांक 6: रोमांटिक और गहरी समझ वाला रिश्ता
  • मूलांक 9: मजबूत आकर्षण और सपोर्टिव पार्टनरशिप

वहीं मूलांक 5 और 7 वालों के साथ कई बार विचारों में टकराव देखने को मिल सकता है.

यह भी पढ़े- Numerology: क्यों मूलांक 5 वाले लोग होते हैं तेज दिमाग और आकर्षक व्यक्तित्व के मालिक? जानें ग्रह खास कैसे बनता है

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अणिमा शुक्ला

अणिमा शुक्ला | डिजिटल पत्रकार (इंटर्न), ABP Live धर्म-एस्ट्रो सेक्शन

अणिमा शुक्ला एक उभरती हुई डिजिटल पत्रकार और वीडियो स्टोरीटेलर हैं, जो वर्तमान में ABP Live के धर्म और एस्ट्रो सेक्शन में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने AAFT, नोएडा से BAJMC और AIMC, दिल्ली से TV & Radio Journalism (TVRJ) में पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है, जिसने उनके कंटेंट को व्यावहारिक, तकनीकी रूप से मजबूत और ऑडियंस-फोकस्ड बनाया है.

अणिमा की विशेष रुचि अंक शास्त्र (Numerology), वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) जैसे विषयों में है. वे इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करती हैं, ताकि डिजिटल ऑडियंस, खासतौर पर Gen-Z, उन्हें आसानी से समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके.

एक वीडियो स्टोरीटेलर के रूप में, अणिमा जटिल विषयों को विजुअल फॉर्मेट (short videos, reels, explainers) के माध्यम से आकर्षक और समझने योग्य बनाती हैं. उनका फोकस सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उसे जिम्मेदारी और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि दर्शकों को भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट मिल सके.

ABP Live के साथ अपने कार्यकाल के दौरान, वे लगातार अपने कंटेंट को Google Discover-friendly, audience-centric और credibility-driven बनाने पर काम कर रही हैं, जिससे पारंपरिक विषयों को आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सके.
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Published at : 25 May 2026 07:30 AM (IST)
Tags :
Ank Jyotish Mulank 6 Personality Traits NUMEROLOGY
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