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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोअंक शास्त्रNumerology Mulank 8: बाहर से सख्त लेकिन अंदर से बेहद भावुक होते हैं मूलांक 8 वाले लोग

Numerology Mulank 8: बाहर से सख्त लेकिन अंदर से बेहद भावुक होते हैं मूलांक 8 वाले लोग

Numerology Mulank 8: मूलांक 8 वाले लोग गंभीर, मेहनती और रहस्यमयी स्वभाव के होते हैं. जानिए शनि ग्रह से जुड़े इन लोगों की पर्सनैलिटी, करियर, रिश्ते और जीवन की खास बातें.

By : अणिमा शुक्ला | Updated at : 27 May 2026 07:59 AM (IST)
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Numerology Mulank 8: अंक ज्योतिष में मूलांक 8 को सबसे प्रभावशाली और रहस्यमयी मूलांकों में से एक माना जाता है. जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को होता है, उनका मूलांक 8 होता है. ये लोग बाहर से बेहद मजबूत, सख्त और शांत दिखाई देते हैं, लेकिन इनके भीतर भावनाओं का एक गहरा समंदर छिपा होता है. हर किसी को अपनी भावनाएं नहीं दिखाते, इसलिए लोग इन्हें अक्सर गलत समझ लेते हैं.

मूलांक 8 का स्वामी ग्रह

अंक ज्योतिष में मूलांक 8 का स्वामी ग्रह शनि माना जाता है. शनि देव को कर्मफलदाता और न्याय का देवता है. मूलांक 8 वाले लोगों के जीवन में मेहनत, अनुशासन, संघर्ष और कर्म का विशेष महत्व होता है. शनि ग्रह का प्रभाव इन लोगों को गंभीर, जिम्मेदार, धैर्यवान और मजबूत व्यक्तित्व वाला बनाता है. ये लोग जीवन में धीरे-धीरे सफलता प्राप्त करते हैं, लेकिन जो भी हासिल करते हैं वह अपनी मेहनत और लगन से हासिल करते हैं.

शनि का प्रभाव मूलांक 8 वालों को:

  • मेहनती और अनुशासित बनाता है
  • कठिन परिस्थितियों में मजबूत रहने की शक्ति देता है
  • न्यायप्रिय और ईमानदार स्वभाव प्रदान करता है
  • जीवन में संघर्षों के बाद बड़ी सफलता दिलाता है
  • गहरी सोच और गंभीर व्यक्तित्व देता है

शनि के प्रभाव के कारण कई बार मूलांक 8 वालों को जीवन में देरी, चुनौतियों और मानसिक दबाव का सामना भी करना पड़ता है. लेकिन यही अनुभव उन्हें दूसरों से ज्यादा परिपक्व और मजबूत बनाते हैं.

कैसी होती है मूलांक 8 वालों की पर्सनैलिटी?

1. गंभीर और गहरी सोच वाले होते हैं- मूलांक 8 वाले लोग बेहद गंभीर और समझदार स्वभाव के होते हैं. ये हर चीज को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं और बिना सोचे-समझे कोई फैसला नहीं लेते. इनके अंदर परिपक्वता और स्थिरता साफ दिखाई देती है.

2. दिखावा पसंद नहीं होता- इन लोगों को फिजूल का दिखावा और झूठी चमक-दमक बिल्कुल पसंद नहीं होती. ये सादगी और सच्चाई में विश्वास रखते हैं. मूलांक 8 वाले लोग अपने काम और मेहनत से पहचान बनाना चाहते हैं.

3. आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता होती है मजबूत- इनके भीतर आत्मविश्वास और नेतृत्व की जबरदस्त क्षमता होती है. ये लोग मुश्किल परिस्थितियों में भी घबराते नहीं हैं और दूसरों को सही दिशा दिखाने की क्षमता रखते हैं.

4. धैर्य इनकी सबसे बड़ी ताकत होती है- इनके अंदर धैर्य बहुत ज्यादा होता है. कठिन परिस्थितियों में भी ये जल्दी हार नहीं मानते और धीरे-धीरे अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाते हैं.

5. अंदर से बेहद भावुक और संवेदनशील- भले ही बाहर से ये लोग सख्त दिखाई दें, लेकिन दिल से बेहद भावुक और संवेदनशील होते हैं. ये अपने करीबी लोगों की बहुत परवाह करते हैं और रिश्तों को दिल से निभाते हैं.

किन मूलांक वालों से अच्छा चलता है रिश्ता?

मूलांक 8 वालों के रिश्ते उन लोगों के साथ अच्छे माने जाते हैं, जो इन्हें समझें और इनकी गंभीरता को सम्मान दें.

  • मूलांक 2: भावनात्मक संतुलन और समझदारी के कारण रिश्ता अच्छा चलता है.
  • मूलांक 4: दोनों की सोच गहरी और मेहनती स्वभाव होने से अच्छी बॉन्डिंग बनती है.
  • मूलांक 6: प्यार, संतुलन और सहयोग रिश्ते को मजबूत बनाता है.

वहीं मूलांक 8 वालों का रिश्ता कई बार मूलांक 1 या 5 वालों से टकराव वाला भी हो सकता है, क्योंकि दोनों की सोच और स्वभाव काफी अलग होते हैं.

किस कार्यक्षेत्र में सफल होते है मूलांक 8 वाले लोग?

  • कानून और न्याय से जुड़े क्षेत्र- शनि ग्रह न्याय का प्रतीक माना जाता है, इसलिए मूलांक 8 वाले लोग कानून, वकालत और न्याय से जुड़े क्षेत्रों में भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं.
  • इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी- इन लोगों की सोच गहरी और विश्लेषण करने वाली होती है. इसलिए इंजीनियरिंग, रिसर्च और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में भी ये लोग शानदार करियर बना सकते हैं.
  • पुलिस, सेना और सरकारी नौकरी- इन लोगों का अनुशासन और मजबूत व्यक्तित्व इन्हें पुलिस, सेना और सरकारी सेवाओं के लिए भी उपयुक्त बनाता है. कठिन परिस्थितियों में भी ये लोग मजबूती से काम कर सकते हैं.

जीवन की कौन सी आदतों से इनको बचना चाहिए?

  • जरूरत से ज्यादा गुस्सा और कठोर व्यवहार- मूलांक 8 वालों का स्वभाव कई बार जरूरत से ज्यादा सख्त हो जाता है. इन्हें अपने गुस्से और कठोर व्यवहार पर नियंत्रण रखना चाहिए, वरना रिश्तों में दूरी आ सकती है.
  • काम के तनाव को जरूरत से ज्यादा बढ़ाना- मूलांक 8 वाले लोग अपने काम को लेकर बेहद गंभीर रहते हैं. कई बार यही आदत तनाव और मानसिक थकान का कारण बन जाती है. इन्हें काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए.
  • भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त करना जरूरी- अगर मूलांक 8 वाले लोग अपनी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त करना सीख लें, तो जीवन में रिश्ते और करियर दोनों ज्यादा बेहतर हो सकते हैं.
  • दूसरों पर जल्दी भरोसा न करना- मूलांक 8 वाले लोग आसानी से किसी पर भरोसा नहीं करते. कई बार यह आदत इन्हें रिश्तों में अकेला महसूस करा सकती है.

मूलांक 8 वालों की सबसे बड़ी और खास खूबियां

  • मजबूत इच्छाशक्ति
  • अनुशासन और मेहनत
  • वफादारी और ईमानदारी
  • नेतृत्व क्षमता
  • कठिन परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखना
  • जीवन में हार न मानने वाला स्वभाव

यह भी पढ़े- Numerology: मूलांक 6 वाले लोग होते हैं प्यार, लग्जरी और आकर्षण के बादशाह! जानिए क्यों ये लोग बनते हैं हर महफिल की जान

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अणिमा शुक्ला

अणिमा शुक्ला | डिजिटल पत्रकार (इंटर्न), ABP Live धर्म-एस्ट्रो सेक्शन

अणिमा शुक्ला एक उभरती हुई डिजिटल पत्रकार और वीडियो स्टोरीटेलर हैं, जो वर्तमान में ABP Live के धर्म और एस्ट्रो सेक्शन में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने AAFT, नोएडा से BAJMC और AIMC, दिल्ली से TV & Radio Journalism (TVRJ) में पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है, जिसने उनके कंटेंट को व्यावहारिक, तकनीकी रूप से मजबूत और ऑडियंस-फोकस्ड बनाया है.

अणिमा की विशेष रुचि अंक शास्त्र (Numerology), वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) जैसे विषयों में है. वे इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करती हैं, ताकि डिजिटल ऑडियंस, खासतौर पर Gen-Z, उन्हें आसानी से समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके.

एक वीडियो स्टोरीटेलर के रूप में, अणिमा जटिल विषयों को विजुअल फॉर्मेट (short videos, reels, explainers) के माध्यम से आकर्षक और समझने योग्य बनाती हैं. उनका फोकस सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उसे जिम्मेदारी और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि दर्शकों को भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट मिल सके.

ABP Live के साथ अपने कार्यकाल के दौरान, वे लगातार अपने कंटेंट को Google Discover-friendly, audience-centric और credibility-driven बनाने पर काम कर रही हैं, जिससे पारंपरिक विषयों को आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सके.
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Published at : 27 May 2026 07:50 AM (IST)
Tags :
Ank Jyotish Personality Traits Mulank 8 NUMEROLOGY
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