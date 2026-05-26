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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोअंक शास्त्रNumerology: रहस्यमयी सोच, गहरी बुद्धि और आध्यात्मिक शक्ति वाले होते हैं मूलांक 7 के लोग

Numerology: रहस्यमयी सोच, गहरी बुद्धि और आध्यात्मिक शक्ति वाले होते हैं मूलांक 7 के लोग

Numerology: मूलांक 7 वाले लोग शांत, रहस्यमयी और गहरी सोच रखने वाले माने जाते हैं. जानिए इनका स्वभाव, करियर, प्रेम जीवन, खूबियां और किन बातों से इन्हें बचना चाहिए.

By : अणिमा शुक्ला | Updated at : 26 May 2026 06:40 AM (IST)
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Numerology Mulank 7: अंक ज्योतिष में मूलांक 7 को सबसे रहस्यमयी, बुद्धिमान और आध्यात्मिक मूलांक है. जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को होता है, उनका मूलांक 7 होता है. ये लोग बाहर से शांत और साधारण दिखाई देते हैं, लेकिन इनके भीतर विचारों और भावनाओं की एक गहरी दुनिया छिपी होती है.

मूलांक 7 वाले लोग हर चीज को अलग नजरिए से देखने की क्षमता रखते हैं. इन्हें जीवन के रहस्य, अध्यात्म, ज्ञान और गहराई से जुड़ी बातें आकर्षित करती हैं, लोग इनके व्यक्तित्व से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं.

किस ग्रह से होता है मूलांक 7 का संबंध?

अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक 7 का संबंध छाया ग्रह केतु से होता है. केतु को अध्यात्म, रहस्य, खोज, पूर्वाभास और वैराग्य का कारक माना जाता है. इसी कारण से मूलांक 7 वाले लोग सामान्य सोच से अलग होते हैं और अक्सर गहरी बातों में रुचि रखते हैं. इनके अंदर भविष्य का आभास करने की क्षमता भी काफी मजबूत मानी जाती है.

कैसी होती है मूलांक 7 वालों की व्यक्तित्व?

1. गहरी सोच रखने वाले- मूलांक 7 वाले लोग हर बात को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं. ये बिना सोचे-समझे कोई फैसला लेना पसंद नहीं करते है.

2. रहस्यमयी व्यक्तित्व- ये लोग अपने मन की बातें हर किसी से साझा नहीं कर पाते है. इनके अंदर क्या चल रहा है, इसे समझ पाना आसान नहीं होता है. 

3. आध्यात्मिक प्रवृत्ति- इनकी आध्यात्मिक सोच काफी मजबूत होती है. कई बार इन्हें पहले से आभास हो जाता है कि आगे क्या होने वाला है.

4. शांत लेकिन प्रभावशाली- ये लोग ज्यादा बोलने के बजाय अपने व्यवहार और समझदारी से लोगों को प्रभावित करते हैं.

5. अकेलापन पसंद- मूलांक 7 वाले लोग भीड़-भाड़ से ज्यादा अकेले रहना पसंद करते हैं. इन्हें अपने साथ समय बिताना अच्छा लगता है.

मूलांक 7 वालों के लिए कौन-से करियर रहते हैं अच्छे?

मूलांक 7 वाले लोग तेज बुद्धि, गहरी सोच और खोजी स्वभाव के कारण उन क्षेत्रों में ज्यादा सफल होते हैं, जहां धैर्य, समझ और नई चीजों को जानने की क्षमता की जरूरत होती है.

ज्योतिष और अध्यात्म- इनका संबंध छाया ग्रह केतु से माना जाता है, इसलिए इनकी रुचि अध्यात्म, ध्यान, ज्योतिष और रहस्यमयी विद्याओं में अधिक होती है. ऐसे लोग अच्छे ज्योतिषी, आध्यात्मिक मार्गदर्शक या साधक बन सकते हैं.

लेखन और साहित्य- मूलांक 7 वाले लोग अपने विचारों को गहराई से महसूस करते हैं. इन्हें लिखने और अपने अनुभवों को शब्दों में व्यक्त करने की अच्छी क्षमता होती है. इसलिए लेखन, कविता, कहानी और धार्मिक या प्रेरणादायक लेख लिखने का क्षेत्र इनके लिए अनुकूल माना जाता है.

शिक्षा और अध्यापन- मूलांक 7 वाले लोगों को ज्ञान प्राप्त करना और दूसरों को ज्ञान देना पसंद होता है. ये धैर्यपूर्वक समझाने की क्षमता रखते हैं, इसलिए अध्यापक, प्रशिक्षक या शिक्षा से जुड़े कार्य इनके लिए अच्छे माने जाते हैं.

किन बातों से मूलांक 7 वालों को बचना चाहिए?

  • जरूरत से ज्यादा चिंता करना- ये लोग छोटी-छोटी बातों को लेकर भी बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं, जिससे मानसिक तनाव बढ़ सकता है.
  • लोगों से दूरी बनाना- कई बार ये खुद को इतना अकेला कर लेते हैं कि रिश्तों में दूरी आने लगती है.
  • भावनाओं को छिपाना- ये अपनी भावनाएं आसानी से व्यक्त नहीं कर पाते, जिससे अंदर ही अंदर परेशान रहने लगते हैं.
  • नकारात्मक सोच- अगर ये नकारात्मक विचारों में फंस जाएं, तो खुद को दुनिया से अलग महसूस करने लगते हैं.

प्रेम और रिश्तों में कैसे होते हैं मूलांक 7 वाले?

मूलांक 7 वाले लोग प्रेम में बेहद सच्चे और समर्पित माने जाते हैं. ये जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करते, लेकिन जब किसी से जुड़ जाते हैं तो रिश्ता पूरी ईमानदारी से निभाते हैं. ये अपनी भावनाएं खुलकर व्यक्त नहीं कर पाते, इसलिए इनके साथी को इन्हें समझने की जरूरत होती है.

किन मूलांक वालों के साथ अच्छा चलता है रिश्ता:

  • मूलांक 2- यह लोग भावुक और समझदार होते हैं, इसलिए दोनों के बीच भावनात्मक जुड़ाव अच्छा बनता है.
  • मूलांक 5- इनकी ऊर्जा और मूलांक 7 की गहरी सोच मिलकर संतुलित रिश्ता बना सकती है.
  • मूलांक 7- दोनों एक-दूसरे की भावनाओं और सोच को अच्छी तरह समझते हैं.

मूलांक 7 वालों की सबसे बड़ी खूबियां:

  • तेज पूर्वाभास शक्ति
  • गहरी समझ
  • आध्यात्मिक सोच
  • सच्चाई पसंद स्वभाव
  • रचनात्मक बुद्धि
  • शांत और आकर्षक व्यक्तित्व
  • अच्छे मार्गदर्शक बनने की क्षमता

यह भी पढ़े- Name Numerology: क्या नाम की स्पेलिंग बदलने से बदल सकती है किस्मत? जानिए नाम अंक ज्योतिष का जीवन और करियर पर असर

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

 

About the author अणिमा शुक्ला

अणिमा शुक्ला | डिजिटल पत्रकार (इंटर्न), ABP Live धर्म-एस्ट्रो सेक्शन

अणिमा शुक्ला एक उभरती हुई डिजिटल पत्रकार और वीडियो स्टोरीटेलर हैं, जो वर्तमान में ABP Live के धर्म और एस्ट्रो सेक्शन में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने AAFT, नोएडा से BAJMC और AIMC, दिल्ली से TV & Radio Journalism (TVRJ) में पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है, जिसने उनके कंटेंट को व्यावहारिक, तकनीकी रूप से मजबूत और ऑडियंस-फोकस्ड बनाया है.

अणिमा की विशेष रुचि अंक शास्त्र (Numerology), वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) जैसे विषयों में है. वे इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करती हैं, ताकि डिजिटल ऑडियंस, खासतौर पर Gen-Z, उन्हें आसानी से समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके.

एक वीडियो स्टोरीटेलर के रूप में, अणिमा जटिल विषयों को विजुअल फॉर्मेट (short videos, reels, explainers) के माध्यम से आकर्षक और समझने योग्य बनाती हैं. उनका फोकस सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उसे जिम्मेदारी और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि दर्शकों को भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट मिल सके.

ABP Live के साथ अपने कार्यकाल के दौरान, वे लगातार अपने कंटेंट को Google Discover-friendly, audience-centric और credibility-driven बनाने पर काम कर रही हैं, जिससे पारंपरिक विषयों को आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सके.
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Published at : 26 May 2026 06:40 AM (IST)
Tags :
Ank Jyotish Mulank 7 Personality Traits NUMEROLOGY
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