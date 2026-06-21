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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोअंक शास्त्रNumerology: सूर्य-शिव संयोग में करें सही मंत्र का जाप, मूलांक के अनुसार जानें सावन का उपाय

Numerology: सूर्य-शिव संयोग में करें सही मंत्र का जाप, मूलांक के अनुसार जानें सावन का उपाय

Numerology: क्या आपकी जन्म तारीख बता सकती है सावन 2026 का सबसे शुभ शिव मंत्र? जानिए 1 से 9 तक हर मूलांक के लिए कौन-सा मंत्र माना गया है खास और क्यों बढ़ गया है इसका महत्व.

Written By : अणिमा शुक्ला |  Updated at : 21 Jun 2026 09:04 AM (IST)
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Numerology: सावन 2026 भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष महत्व रखने वाला माना जा रहा है. इस वर्ष सावन के दौरान सूर्य और शिव तत्व से जुड़ा एक विशेष आध्यात्मिक संयोग बन रहा है, जिसके कारण शिव उपासना, मंत्र जाप और ध्यान का महत्व और बढ़ जाता है. ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार सूर्य आत्मबल, ऊर्जा और नेतृत्व का प्रतीक है, जबकि भगवान शिव चेतना, संतुलन और आध्यात्मिक शक्ति के अधिष्ठाता माने जाते हैं. ऐसे में सावन के पवित्र महीने में शिव मंत्रों का जाप मानसिक शांति और संतुलन और आध्यात्मिक उन्नति का माध्यम बन सकता है.

अंक ज्योतिष (Numerology) के अनुसार, हर व्यक्ति का एक मूलांक होता है, जो उसकी जन्म तिथि से निर्धारित किया जाता है. अपने मूलांक के अनुरूप मंत्र का जाप करने से उसकी पॉजिटिव एनर्जी और अधिक बल मिल सकता है. आइए जानते हैं कि सावन 2026 में आपके मूलांक के लिए कौन-सा शिव मंत्र शुभ माना जाता है.

मूलांक 1: सावन में बढ़ेगा आत्मबल और शिव कृपा का प्रभाव

मूलांक 1 का स्वामी सूर्य माना जाता है, जो आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और सम्मान का कारक है. ऐसे लोग अपने दम पर आगे बढ़ने में विश्वास रखते हैं, लेकिन कभी-कभी अहंकार या अत्यधिक आत्मविश्वास के कारण चुनौतियों का सामना भी कर सकते हैं. सावन में भगवान शिव की उपासना इनके व्यक्तित्व को संतुलित करने और मानसिक शांति प्रदान करने में मददगार मानी जाती है.

शुभ मंत्र: "ॐ नमः शिवाय"

यह मंत्र आत्मबल को सही दिशा देने और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने वाला माना जाता है. सावन के दौरान प्रतिदिन 108 बार इस मंत्र का जाप करने से मन में स्थिरता और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत हो सकती है.

मूलांक 2: सावन में मिलेगा मानसिक शांति का आशीर्वाद

मूलांक 2 चंद्रमा से प्रभावित होता है. ऐसे लोग भावुक, संवेदनशील और रिश्तों को महत्व देने वाले होते हैं. इनका मन अक्सर जल्दी प्रभावित हो जाता है, जिसके कारण मानसिक उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं. सावन में शिव आराधना इनके लिए विशेष लाभकारी मानी जाती है क्योंकि भगवान शिव चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण करते हैं.

शुभ मंत्र: "ॐ सोमेश्वराय नमः"

इस मंत्र का जाप मानसिक तनाव को कम करने और भावनात्मक संतुलन बनाए रखने में सहायक माना जाता है. नियमित जाप से आत्मविश्वास और मन की शांति बढ़ सकती है.

यह भी पढ़े- Sawan 2026: सूर्य और शिव की संयुक्त ऊर्जा किन मूलांक वालों को देगी सफलता? जानें अंक ज्योतिष का खास संकेत

मूलांक 3: सावन में ज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति के योग

मूलांक 3 का संबंध गुरु ग्रह से माना जाता है. ऐसे लोग ज्ञान, शिक्षा, आध्यात्मिकता और नेतृत्व क्षमता के लिए जाने जाते हैं. इन्हें समाज में सम्मान प्राप्त करने की तीव्र इच्छा होती है और ये दूसरों का मार्गदर्शन करने में भी सक्षम होते हैं.

शुभ मंत्र: "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" या "ॐ गुरवे नमः"

सावन में इन मंत्रों का जाप ज्ञान, विवेक और सकारात्मक सोच को बढ़ाने वाला माना जाता है. विद्यार्थियों, शिक्षकों और प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए यह मंत्र विशेष रूप से शुभ माना जाता है.

मूलांक 4: सावन में दूर हो सकती हैं जीवन की बाधाएं

मूलांक 4 को अंक ज्योतिष में रहस्यमय और संघर्षशील अंक माना जाता है. ऐसे लोगों के जीवन में अचानक परिवर्तन और अप्रत्याशित परिस्थितियां अधिक देखने को मिल सकती हैं. इसलिए इन्हें मानसिक दृढ़ता और आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता होती है.

शुभ मंत्र: महामृत्युंजय मंत्र: "ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्॥"

यह मंत्र भगवान शिव के सबसे प्रभावशाली मंत्रों में से एक माना जाता है. सावन में इसका नियमित जाप नकारात्मक विचारों को दूर करने, आत्मबल बढ़ाने और जीवन में सकारात्मकता लाने में सहायक माना जाता है.

मूलांक 5: सावन में बढ़ेगी एकाग्रता और निर्णय क्षमता

मूलांक 5 बुध ग्रह से जुड़ा होता है. ऐसे लोग बुद्धिमान, चतुर, संवाद कुशल और नई चीजें सीखने के इच्छुक होते हैं. हालांकि कभी-कभी इनका मन बहुत जल्दी बदलता है, जिससे एकाग्रता की कमी महसूस हो सकती है.

शुभ मंत्र: "ॐ गं गणपतये नमः"

भगवान गणेश का यह मंत्र बुद्धि, विवेक और सफलता का प्रतीक माना जाता है. सावन में इस मंत्र का जाप कार्यों में आने वाली बाधाओं को दूर करने और सकारात्मक सोच विकसित करने में सहायक माना जाता है.

मूलांक 6: सावन में रिश्तों और जीवन में आएगा संतुलन

मूलांक 6 का संबंध शुक्र ग्रह से होता है. ऐसे लोग आकर्षक व्यक्तित्व, कला, प्रेम और सौंदर्य के प्रति विशेष रुचि रखते हैं. ये अपने परिवार और रिश्तों को महत्व देते हैं तथा सुख-सुविधाओं से भरा जीवन पसंद करते हैं.

शुभ मंत्र: "ॐ शुक्राय नमः" या "ॐ नमः शिवाय"

सावन में इन मंत्रों का जाप जीवन में संतुलन, मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने वाला माना जाता है. यह मंत्र भौतिक और आध्यात्मिक जीवन के बीच सामंजस्य स्थापित करने में मदद कर सकता है.

मूलांक 7: सावन में जागृत होगी स्पिरिचुअलिटी 

मूलांक 7 आध्यात्मिकता, शोध और रहस्यमय ज्ञान का प्रतीक माना जाता है. ऐसे लोग गहराई से सोचने वाले और आत्मचिंतन करने वाले होते हैं. कई बार ये भीड़ से अलग रहना पसंद करते हैं और जीवन के गूढ़ रहस्यों को जानने की इच्छा रखते हैं.

शुभ मंत्र: "ॐ केतवे नमः" या "ॐ ह्रीं साम्बशिवाय नमः"

इन मंत्रों का जाप आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ाने और मन को एकाग्र करने में सहायक माना जाता है. सावन में नियमित जाप से आत्मिक शांति और सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हो सकता है.

मूलांक 8: सावन में मिलेगा धैर्य और संघर्षों से राहत का बल

मूलांक 8 का स्वामी शनि ग्रह माना जाता है. ऐसे लोग मेहनती, अनुशासित और कर्म पर विश्वास करने वाले होते हैं. जीवन में सफलता इन्हें अक्सर संघर्ष और धैर्य के बाद प्राप्त होती है. इसलिए सावन में शिव उपासना इनके लिए विशेष महत्व रखती है.

शुभ मंत्र: "ॐ शनैश्चराय नमः" या "ॐ रुद्राय नमः"

इन मंत्रों का जाप धैर्य, आत्मबल और मानसिक दृढ़ता बढ़ाने वाला माना जाता है. नियमित जाप से जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति प्राप्त हो सकती है.

मूलांक 9: सावन में बढ़ेगा साहस और पॉजिटिविटी का संचार

मूलांक 9 का संबंध मंगल ग्रह से माना जाता है. ऐसे लोग साहसी, ऊर्जावान, नेतृत्व क्षमता वाले और लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं. इनमें संघर्ष करने और कठिन परिस्थितियों से लड़ने की अद्भुत क्षमता होती है.

शुभ मंत्र: "ॐ अं अंगारकाय नमः" या "ॐ हनुमते नमः"

सावन में इन मंत्रों का जाप आत्मविश्वास, साहस और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने वाला माना जाता है. यह मंत्र क्रोध पर नियंत्रण रखने और आपकी एनर्जी को सही दिशा में लगाने में भी सहायक माने जाते हैं.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अणिमा शुक्ला

अणिमा शुक्ला | डिजिटल पत्रकार (इंटर्न), ABP Live धर्म-एस्ट्रो सेक्शन

अणिमा शुक्ला एक उभरती हुई डिजिटल पत्रकार और वीडियो स्टोरीटेलर हैं, जो वर्तमान में ABP Live के धर्म और एस्ट्रो सेक्शन में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने AAFT, नोएडा से BAJMC और AIMC, दिल्ली से TV & Radio Journalism (TVRJ) में पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है, जिसने उनके कंटेंट को व्यावहारिक, तकनीकी रूप से मजबूत और ऑडियंस-फोकस्ड बनाया है.

अणिमा की विशेष रुचि अंक शास्त्र (Numerology), वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) जैसे विषयों में है. वे इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करती हैं, ताकि डिजिटल ऑडियंस, खासतौर पर Gen-Z, उन्हें आसानी से समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके.

एक वीडियो स्टोरीटेलर के रूप में, अणिमा जटिल विषयों को विजुअल फॉर्मेट (short videos, reels, explainers) के माध्यम से आकर्षक और समझने योग्य बनाती हैं. उनका फोकस सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उसे जिम्मेदारी और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि दर्शकों को भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट मिल सके.

ABP Live के साथ अपने कार्यकाल के दौरान, वे लगातार अपने कंटेंट को Google Discover-friendly, audience-centric और credibility-driven बनाने पर काम कर रही हैं, जिससे पारंपरिक विषयों को आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सके.
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Published at : 21 Jun 2026 09:04 AM (IST)
Tags :
Shiv Mantra Mulank Sawan 2026 Sawan Numerology
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