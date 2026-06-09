Sawan 2026: सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे पवित्र समय माना जाता है. वर्ष 2026 का सावन कई मायनों में विशेष रहने वाला है. अंक ज्योतिष की दृष्टि से भी यह साल खास महत्व रखता है, क्योंकि 2026 का योग (2+0+2+6 = 10 = 1) होता है और अंक 1 का स्वामी ग्रह सूर्य माना जाता है. सूर्य आत्मविश्वास, नेतृत्व, सफलता, सम्मान और शक्ति का प्रतीक है. वहीं सावन भगवान शिव को समर्पित महीना है, जिन्हें समस्त ग्रहों के अधिपति और कल्याणकारी देव कहा जाता है.

वैदिक पंचांग के अनुसार, सावन 2026 का आरंभ शुभ आयुष्मान योग के प्रभाव में होने जा रहा है,जो सुख, स्वास्थ्य और दीर्घायु का प्रतीक माना जाता है. जब सूर्य की तेजस्वी शक्ति और शिव की दिव्य कृपा एक साथ मिलती हैं, तब कुछ मूलांक वालों के जीवन में कुछ खास परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं. करियर, बिजनेस, धन, सम्मान और व्यक्तिगत विकास के क्षेत्र में उन्हें नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं. आइए जानते हैं कि सावन 2026 में किन मूलांक वालों को सबसे अधिक लाभ मिलने के संकेत हैं.

मूलांक 1: नेतृत्व और सफलता के नए अवसर

जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 होता है. वर्ष 2026 स्वयं सूर्य के अंक 1 से प्रभावित है, इसलिए यह समय मूलांक 1 वालों के लिए विशेष शुभ माना जा सकता है.

सावन के दौरान आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. व्यवसाय से जुड़े लोगों को नए प्रोजेक्ट और लाभ के अवसर प्राप्त हो सकते हैं. समाज में मान-सम्मान बढ़ने के भी संकेत हैं. भगवान शिव को जल अर्पित करना आपके लिए विशेष फलदायी माना जा सकता है.

मूलांक 3: ज्ञान और प्रगति का योग

जिनका जन्म 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 3 होता है. सावन 2026 में सूर्य की पॉजिटिव एनर्जी और गुरु तत्व का प्रभाव मिलकर आपके लिए उन्नति के रास्ते खोल सकते हैं.

शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा, सरकारी कार्य और प्रशासनिक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को खास लाभ मिल सकता है. लंबे समय से रुके हुए काम पूरे हो सकते है. इस समय लिए गए फैसले आगे जाकर भविष्य में लाभदायक साबित हो सकते हैं.

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मूलांक 5: करियर और आर्थिक लाभ के संकेत

5, 14 या 23 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 5 होता है. सावन 2026 में आपके लिए नई संभावनाओं के द्वार खुल सकते हैं. व्यापार, मार्केटिंग, मीडिया, कम्युनिकेशन और डिजिटल क्षेत्र से जुड़े लोगों को अच्छे अवसर मिलने की संभावना है.

आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है. नई योजनाओं पर काम शुरू करने का समय अनुकूल माना जा सकता है. सूर्य की ऊर्जा आपको निर्णय लेने में साहस प्रदान करेगी, जबकि शिव की कृपा मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद कर सकती है.

मूलांक 9: साहस और सफलता का मिलेगा साथ

9, 18 या 27 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 9 होता है. इसका स्वामी ग्रह मंगल है, जो सूर्य का मित्र माना जाता है. सावन 2026 में सूर्य और मंगल की ऊर्जा पर भगवान शिव की कृपा जुड़ने से आत्मविश्वास और साहस बढ़ सकता है.

लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होने के संकेत हैं. करियर और व्यवसाय में प्रगति के अवसर मिल सकते हैं. मेहनत का अच्छा फल मिलने और महत्वपूर्ण लक्ष्यों को हासिल करने की संभावना रहेगी.

सावन 2026 में सूर्य और शिव की कृपा पाने के लिए अपनाएं ये खास उपाय:

रोजाना शिवलिंग पर जल अर्पित करें.

आदित्य हृदय स्तोत्र या सूर्य मंत्र का जाप करें.

सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ्य दें.

शिवलिंग पर लाल फूल और रोली अर्पित करें.

जल में हल्दी मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें.

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