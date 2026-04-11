Numerology: इस तारीख में जन्मी लड़कियां प्यार में होती हैं सीरियस, निभाती हैं लाइफटाइम साथ!

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom इनकी लव-लाइफ सरल नहीं, संतुलन और आत्म-देखभाल महत्वपूर्ण है।

Numerology: जिन भी महिलाओं का जन्म 4, 13 या 22 तारीख को होता है, अंकशास्त्र के अनुसार इन महिलाओं पर राहु का अधिक प्रभाव होता है. कहने का मतलब ये नहीं कि वो काफी अजीब होती हैं, बल्कि उनके सोचने और समझने का तरीका बाकि महिलाओं की तुलना में काफी अलग होता है.

ये महिलाएं ऊपर से शांत, प्रैक्टिकल और थोड़ी रिजर्व लग सकती हैं, लेकिन अंदर से काफी गहरे विचारों वाली होती हैं. ये प्यार को टाइमपास या मजे करने की चीज नहीं समझतीं. इनके लिए सच्चे प्यार का मतलब केवल साथ रहना ही नहीं, बल्कि एक गहरा कनेक्शन भी होता है, जहां फीलिंग्स, ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिग मायने रखता है.

मूलांक 4 की महिलाओं के लिए प्यार का नजरिया

प्यार में जल्दी भरोसा नहीं करतीं

इन महिलाओं को पहली नजर वाला प्यार समझ नहीं आता है. ये पहले सामने वाले को परखती हैं. इस तरह के रिश्तों में थोड़ा शक करना इनके नेचर में है, जो इन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है.

इनके लिए रिश्ते में दिखावा करना, मीठी बातें करना या बेवजह के ड्रामा जिन्हें GenZ की भाषा में Cringe बोलते हैं, पसंद नहीं है. यह चीजों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने पर प्राथमिकता देती हैं.

रिश्ते में आए तो साथ हमेशा देती हैं

मूलांक 4 की महिलाएं अगर किसी के साथ रिश्ते में आ गईं, तो प्यार के लिए कुछ भी कर गुजरने की हिम्मत रखती हैं. ये अपने पार्टनर के साथ पूरी तरह से टाइम, इमोशन, सपोर्ट सब कुछ शेयर करते हैं.

इनके लिए प्यार में सपोर्ट सिस्टम काफी मायने रखता है. अपने पार्टनर से बदले में भी वही चाहती हैं. यह लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में भरोसा करती हैं.

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इनके लिए रिश्ते आसान नहीं होते

मूलांक 4 की महिलाओं के लिए कड़वी सच्चाई यह है कि, इनकी लव-लाइफ अक्सर सीधा-साधा नहीं होता. ये कई बार ऐसे रिश्तों में फंस जाती हैं, जो सामान्य नहीं होते. पार्टनर अगर उल्टे स्वभाव वाला मिल जाए तो, रिश्ते में काफी कुछ त्याग करना पड़ सकता है.

इन महिलाओं के लिए सबसे मुश्किल चुनौती यह सीखना है कि, प्रेम का मतलब आत्म-बलिदान नहीं होता, क्योंकि वे इतनी शिद्दत से प्यार करती हैं, इसलिए अक्सर अपने साथी की जरूरतों में अपनी पहचान खो बैठती हैं.

उनके लिए राहु का सबक स्वस्थ सीणाएं बनाना है. जब बे अपने अपार प्यार और आत्म-देखभाल के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करती हैं, तो वे स्थिर, उच्च ऊर्जा वाले साथी को आकर्षित करती हैं, जो वास्तव में उनकी गहराई की सराहना करती हैं.

मूलांक 4 की महिलाओं का सबसे अच्छा मेल

मूलांक 4 वाली महिलाओं का सबसे अच्छा मेल (1, 6, 7) के साथ होता है.

नंबर 1 के साथ नंबर 4 वाली महिलाओं को रिश्ते में रिस्पेक्ट और स्टेबिलिटी मिलती है.

नंबर 6 के साथ नंबर 4 वाली महिलाओं का मेल बैलेंस भरा साबित होता है.

नंबर 4 की महिलाओं के लिए 7 अंक के पार्टनर के साथ चीजें उलझती नहीं हैं, और मेंटल कनेक्शन अच्छा बनता है.

मूलांक 4 की महिलाओं को नंबर 3 और 5 के लोगों के साथ रिश्तों में असंतुलन का सामना करना पड़ सकता है.

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