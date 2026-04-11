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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोअंक शास्त्रNumerology: इस तारीख में जन्मी लड़कियां प्यार में होती हैं सीरियस, निभाती हैं लाइफटाइम साथ!

Numerology: इस तारीख में जन्मी लड़कियां प्यार में होती हैं सीरियस, निभाती हैं लाइफटाइम साथ!

Numerology: मूलांक (4, 13, 22) की महिलाओं पर राहु का असर उन्हें गहरी सोच, वफादारी और गंभीर प्रेम दृष्टिकोण देता है. ये महिलाएं जल्दी भरोसा करने से बचती हैं. जानिए इस अंक की लव लाइफ कैसी होती है?

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 11 Apr 2026 01:59 PM (IST)
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  • इनकी लव-लाइफ सरल नहीं, संतुलन और आत्म-देखभाल महत्वपूर्ण है।

Numerology: जिन भी महिलाओं का जन्म 4, 13 या 22 तारीख को होता है, अंकशास्त्र के अनुसार इन महिलाओं पर राहु का अधिक प्रभाव होता है. कहने का मतलब ये नहीं कि वो काफी अजीब होती हैं, बल्कि उनके सोचने और समझने का तरीका बाकि महिलाओं की तुलना में काफी अलग होता है. 

ये महिलाएं ऊपर से शांत, प्रैक्टिकल और थोड़ी रिजर्व लग सकती हैं, लेकिन अंदर से काफी गहरे विचारों वाली होती हैं. ये प्यार को टाइमपास या मजे करने की चीज नहीं समझतीं. इनके लिए सच्चे प्यार का मतलब केवल साथ रहना ही नहीं, बल्कि एक गहरा कनेक्शन भी होता है, जहां फीलिंग्स, ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिग मायने रखता है. 

मूलांक 4 की महिलाओं के लिए प्यार का नजरिया

प्यार में जल्दी भरोसा नहीं करतीं
इन महिलाओं को पहली नजर वाला प्यार समझ नहीं आता है. ये पहले सामने वाले को परखती हैं. इस तरह के रिश्तों में थोड़ा शक करना इनके नेचर में है, जो इन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है.

इनके लिए रिश्ते में दिखावा करना, मीठी बातें करना या बेवजह के ड्रामा जिन्हें GenZ की भाषा में Cringe बोलते हैं, पसंद नहीं है. यह चीजों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने पर प्राथमिकता देती हैं. 

रिश्ते में आए तो साथ हमेशा देती हैं
मूलांक 4 की महिलाएं अगर किसी के साथ रिश्ते में आ गईं, तो प्यार के लिए कुछ भी कर गुजरने की हिम्मत रखती हैं. ये अपने पार्टनर के साथ पूरी तरह से टाइम, इमोशन, सपोर्ट सब कुछ शेयर करते हैं.

इनके लिए प्यार में सपोर्ट सिस्टम काफी मायने रखता है. अपने पार्टनर से बदले में भी वही चाहती हैं. यह लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में भरोसा करती हैं. 

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इनके लिए रिश्ते आसान नहीं होते
मूलांक 4 की महिलाओं के लिए कड़वी सच्चाई यह है कि, इनकी लव-लाइफ अक्सर सीधा-साधा नहीं होता. ये कई बार ऐसे रिश्तों में फंस जाती हैं, जो सामान्य नहीं होते. पार्टनर अगर उल्टे स्वभाव वाला मिल जाए तो, रिश्ते में काफी कुछ त्याग करना पड़ सकता है. 

इन महिलाओं के लिए सबसे मुश्किल चुनौती यह सीखना है कि, प्रेम का मतलब आत्म-बलिदान नहीं होता, क्योंकि वे इतनी शिद्दत से प्यार करती हैं, इसलिए अक्सर अपने साथी की जरूरतों में अपनी पहचान खो बैठती हैं.

उनके लिए राहु का सबक स्वस्थ सीणाएं बनाना है. जब बे अपने अपार प्यार और आत्म-देखभाल के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करती हैं, तो वे स्थिर, उच्च ऊर्जा वाले साथी को आकर्षित करती हैं, जो वास्तव में उनकी गहराई की सराहना करती हैं. 

मूलांक 4 की महिलाओं का सबसे अच्छा मेल

मूलांक 4 वाली महिलाओं का सबसे अच्छा मेल (1, 6, 7) के साथ होता है. 

  • नंबर 1 के साथ नंबर 4 वाली महिलाओं को रिश्ते में रिस्पेक्ट और स्टेबिलिटी मिलती है. 
  • नंबर 6 के साथ नंबर 4 वाली महिलाओं का मेल बैलेंस भरा साबित होता है. 
  • नंबर 4 की महिलाओं के लिए 7 अंक के पार्टनर के साथ चीजें उलझती नहीं हैं, और मेंटल कनेक्शन अच्छा बनता है. 

मूलांक 4 की महिलाओं को नंबर 3 और 5 के लोगों के साथ रिश्तों में असंतुलन का सामना करना पड़ सकता है. 

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री (Ankur Agnihotri)

Astrology & Religion Content Writer

अंकुर अग्निहोत्री ABP Live के Astro & Religion सेक्शन से जुड़े डिजिटल पत्रकार हैं, जो दैनिक राशिफल, व्रत-त्योहार, ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय विषयों पर सरल, तथ्य-आधारित और उपयोगी लेखन करते हैं. उनका कंटेंट विशेष रूप से उन पाठकों के लिए तैयार होता है जो ज्योतिष और धर्म को आसान भाषा में समझना चाहते हैं.

अंकुर पिछले 2+ वर्षों से ABP Live (abplive.com) में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और ज्योतिष, अंक शास्त्र, वास्तु शास्त्र, शकुन अपशकुन शास्त्र, हस्तरेखा, स्वप्न शास्त्र, चाइनीच ज्योतिष आदि पर आर्टिकल्स प्रकाशित करते हैं.

उनका काम हाई-फ्रीक्वेंसी कंटेंट प्रोडक्शन, ट्रेंड-आधारित स्टोरी चयन और यूजर-इंटेंट आधारित लेखन पर केंद्रित है, जिससे उनके लेख लगातार अच्छा डिजिटल एंगेजमेंट प्राप्त करते हैं. इसके अतिरिक्त अंकुर अग्निहोत्री निम्नलिखित विषयों पर भी लेखन करते हैं:

  • दैनिक और साप्ताहिक राशिफल
  • ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय प्रभाव
  • व्रत-त्योहार और धार्मिक तिथियां

वे अपने लेखों में जानकारी प्रस्तुत करते समय, पंचांग आधारित तिथि, नक्षत्र और योग का संदर्भ लेते हैं. सामान्य ज्योतिषीय सिद्धांतों (ग्रह-स्थिति, गोचर प्रभाव) का उपयोग करते हैं और पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं और प्रचलित स्रोतों के आधार पर जानकारी देते हैं. अंकुर ABP Live जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं और Astro सेक्शन में नियमित रूप से कंटेंट प्रकाशित करते हैं.

उनके लेख धार्मिक मान्यताओं, पारंपरिक ज्योतिषीय सिद्धांतों और सामान्य स्रोतों पर आधारित होते हैं. वे किसी भी प्रकार के निश्चित या गारंटीड परिणाम का दावा नहीं करते और पाठकों को जानकारी को मार्गदर्शन के रूप में लेने की सलाह देते हैं. इन्होने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

अंकुर का फोकस ज्योतिष और धर्म को सरल, व्यावहारिक और समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करना है, ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी हर वर्ग के पाठकों तक पहुंच सके.

Personal Interests की बात करें तो अंकुर को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु और स्वप्न शास्त्र में रुचि. साथ ही साहित्य और फिल्में देखने का शौक है.
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Published at : 11 Apr 2026 01:59 PM (IST)
Tags :
Rahu Ank Shastra WOMEN NUMEROLOGY

Frequently Asked Questions

मूलांक 4 की महिलाओं के लिए सबसे अच्छी जोड़ी किन अंकों के साथ बनती है?

मूलांक 4 की महिलाओं का सबसे अच्छा मेल 1, 6 और 7 अंक वालों के साथ होता है। इन अंकों के साथ रिश्ते में सम्मान, संतुलन और अच्छा मानसिक जुड़ाव बनता है।

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