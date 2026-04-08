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Numerology: कभी-कभी बिना किसी साफ वजहों के कोई स्थान अचानक सुकून देने वाला या अजीब तरह से बेचैन कर देने वाला एहसास हो सकता है. यह हमेशा इस बात पर निर्भर करता है कि, आप क्या देखते हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि, आप क्या महसूस करते हैं.

जहां कई लोग इन सूक्ष्म एहसास को नजरअंदाज कर देते हैं, तो वहीं कुछ लोग इन्हें ज्यादा गहराई से और लगातार महसूस करते हैं.

अंकशास्त्र के अनुसार, कुछ खास जन्म तिथियां चंद्रमा, राहु, केतु, बृहस्पति और मंगल जैसे शक्तिशाली ग्रहों की ऊर्जाओं से प्रभावित होती हैं. कहा जाता है कि, ये ऊर्जाएं न केवल व्यक्ति के गुणों को बल्कि व्यक्ति की सहज क्षमताओं और भावनात्मक जागरूकता को भी आकार देने का काम करती हैं.

मूलांक 2 चंद्रमा का भावनात्मक रूप से जुड़ाव

माना जाता है कि, जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख हुआ है, वे लोग चंद्रमा से ज्यादा प्रभावित होते हैं. इसी वजह से वे अक्सर ज्यादा संवेदनशील और भावनात्मक रूप से सहज ज्ञान रखने वाले होते हैं.

वे बिना एक शब्द बोले भी दूसरों की भावनाओं को आसानी से समझ लेते हैं. उनकी सहानुभूति उन्हें किसी स्थान के भावनात्मक वातावरण को महसूस करने में सक्षम बनाती है, जिससे वे स्वभाव से ही देखभाल करने वाले औऱ समझने वाले व्यक्ति बन जाते हैं.

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केतु का आध्यात्मिकता से जुड़ाव

माना जाता है कि, 7, 16 या 25 तारीख को जन्मे लोगों पर केतु ग्रह का अधिक प्रभाव होता है. यह ग्रह आध्यात्मिकता और अदृश्यता से जुड़ा ग्रह माना जाता है. इस अंक में जन्मे लोग अक्सर आत्म-खोज और गहन सत्यों की ओर आकर्षित होते हैं.

वे जीवन को बेहतर ढंग से समझने की तीव्र इच्छा रखते हैं.

मूलांक 4 और राहु की ऊर्जा

4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे लोग लोगों पर राहु का अधिक प्रभाव होता है. यह ऊर्जा आमतौर पर असामान्य सोच और तीक्ष्ण अवलोकन क्षमता से जुड़ी होती है. इस अंक के लोग उन पैटर्न, बदलावों या मन में चल रहे तनावों को देख सकते है, जिन्हें दूसरे लोग शायद समझ न पाएं.

उनकी धारणा कभी-कभी अलग महसूस हो सकती है, लेकिन अक्सर उन्हें स्थितियों को समझने का एक अनूठा तरीका प्रदान करती है.

मूलांक 3 और बृहस्पति ग्रह का ज्ञान

जिन लोगों की जन्मतिथि 3, 12, 21 या 30 है, ऐसे लोगों पर बृहस्पति का प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर पड़ सकता है. बृहस्पति ज्ञान और विकास के ग्रह के रूप में जाना जाता है, जो व्यक्ति को अक्सर दार्शनिक दृष्टिकोण प्रदान करता है.

मूलांक 9 और मंगल ग्रह का संबंध

जिन लोगों का जन्म 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है, उनका संबंध मंगल ग्रह से होता है. मंगल ग्रह को आमतौर पर शक्ति और साहस से जोड़ा जाता है, लेकिन अंकशास्त्र के मुताबिक यह व्यक्ति की ऊर्जा के प्रति कहीं ज्यादा संवेदनशील हो सकते हैं.

वे तीव्र वातावरण को ज्यादा गहराई से महसूस कर सकते हैं.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.