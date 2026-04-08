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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोअंक शास्त्रNumerology: क्यों कुछ जगहें आपको बिना वजह अच्छी या अजीब लगती हैं? जन्मतिथि से जानिए इसके पीछे का कारण?

Numerology: क्यों कुछ जगहें आपको बिना वजह अच्छी या अजीब लगती हैं? जन्मतिथि से जानिए इसके पीछे का कारण?

Numerology: कभी-कभी कुछ जगहों पर बिना वजह सुकून या बेचैनी का एहसास होता है, जिसका संबंध अंकशास्त्र और ग्रहों की ऊर्जा से माना जाता है. जानिए जन्मतिथि के अनुसार व्यक्ति संवेदनशीलता के बारे में.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 08 Apr 2026 11:07 AM (IST)
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Numerology: कभी-कभी बिना किसी साफ वजहों के कोई स्थान अचानक सुकून देने वाला या अजीब तरह से बेचैन कर देने वाला एहसास हो सकता है. यह हमेशा इस बात पर निर्भर करता है कि, आप क्या देखते हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि, आप क्या महसूस करते हैं.

जहां कई लोग इन सूक्ष्म एहसास को नजरअंदाज कर देते हैं, तो वहीं कुछ लोग इन्हें ज्यादा गहराई से और लगातार महसूस करते हैं. 

अंकशास्त्र के अनुसार, कुछ खास जन्म तिथियां चंद्रमा, राहु, केतु, बृहस्पति और मंगल जैसे शक्तिशाली ग्रहों की ऊर्जाओं से प्रभावित होती हैं. कहा जाता है कि, ये ऊर्जाएं न केवल व्यक्ति के गुणों को बल्कि व्यक्ति की सहज क्षमताओं और भावनात्मक जागरूकता को भी आकार देने का काम करती हैं. 

मूलांक 2 चंद्रमा का भावनात्मक रूप से जुड़ाव

माना जाता है कि, जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख हुआ है, वे लोग चंद्रमा से ज्यादा प्रभावित होते हैं. इसी वजह से वे अक्सर ज्यादा संवेदनशील और भावनात्मक रूप से सहज ज्ञान रखने वाले होते हैं.

वे बिना एक शब्द बोले भी दूसरों की भावनाओं को आसानी से समझ लेते हैं. उनकी सहानुभूति उन्हें किसी स्थान के भावनात्मक वातावरण को महसूस करने में सक्षम बनाती है, जिससे वे स्वभाव से ही देखभाल करने वाले औऱ समझने वाले व्यक्ति बन जाते हैं. 

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केतु का आध्यात्मिकता से जुड़ाव

माना जाता है कि, 7, 16 या 25 तारीख को जन्मे लोगों पर केतु ग्रह का अधिक प्रभाव होता है. यह ग्रह आध्यात्मिकता और अदृश्यता से जुड़ा ग्रह माना जाता है. इस अंक में जन्मे लोग अक्सर आत्म-खोज और गहन सत्यों की ओर आकर्षित होते हैं.

वे जीवन को बेहतर ढंग से समझने की तीव्र इच्छा रखते हैं. 

मूलांक 4 और राहु की ऊर्जा

4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे लोग लोगों पर राहु का अधिक प्रभाव होता है. यह ऊर्जा आमतौर पर असामान्य सोच और तीक्ष्ण अवलोकन क्षमता से जुड़ी होती है. इस अंक के लोग उन पैटर्न, बदलावों या मन में चल रहे तनावों को देख सकते है, जिन्हें दूसरे लोग शायद समझ न पाएं.

उनकी धारणा कभी-कभी अलग महसूस हो सकती है, लेकिन अक्सर उन्हें स्थितियों को समझने का एक अनूठा तरीका प्रदान करती है. 

मूलांक 3 और बृहस्पति ग्रह का ज्ञान

जिन लोगों की जन्मतिथि 3, 12, 21 या 30 है, ऐसे लोगों पर बृहस्पति का प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर पड़ सकता है. बृहस्पति ज्ञान और विकास के ग्रह के रूप में जाना जाता है, जो व्यक्ति को अक्सर दार्शनिक दृष्टिकोण प्रदान करता है.

मूलांक 9 और मंगल ग्रह का संबंध

जिन लोगों का जन्म 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है, उनका संबंध मंगल ग्रह से होता है. मंगल ग्रह को आमतौर पर शक्ति और साहस से जोड़ा जाता है, लेकिन अंकशास्त्र के मुताबिक यह व्यक्ति की ऊर्जा के प्रति कहीं ज्यादा संवेदनशील हो सकते हैं.

वे तीव्र वातावरण को ज्यादा गहराई से महसूस कर सकते हैं. 

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री (Ankur Agnihotri)

Astrology & Religion Content Writer

अंकुर अग्निहोत्री ABP Live के Astro & Religion सेक्शन से जुड़े डिजिटल पत्रकार हैं, जो दैनिक राशिफल, व्रत-त्योहार, ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय विषयों पर सरल, तथ्य-आधारित और उपयोगी लेखन करते हैं. उनका कंटेंट विशेष रूप से उन पाठकों के लिए तैयार होता है जो ज्योतिष और धर्म को आसान भाषा में समझना चाहते हैं.

अंकुर पिछले 2+ वर्षों से ABP Live (abplive.com) में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और ज्योतिष, अंक शास्त्र, वास्तु शास्त्र, शकुन अपशकुन शास्त्र, हस्तरेखा, स्वप्न शास्त्र, चाइनीच ज्योतिष आदि पर आर्टिकल्स प्रकाशित करते हैं.

उनका काम हाई-फ्रीक्वेंसी कंटेंट प्रोडक्शन, ट्रेंड-आधारित स्टोरी चयन और यूजर-इंटेंट आधारित लेखन पर केंद्रित है, जिससे उनके लेख लगातार अच्छा डिजिटल एंगेजमेंट प्राप्त करते हैं. इसके अतिरिक्त अंकुर अग्निहोत्री निम्नलिखित विषयों पर भी लेखन करते हैं:

  • दैनिक और साप्ताहिक राशिफल
  • ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय प्रभाव
  • व्रत-त्योहार और धार्मिक तिथियां

वे अपने लेखों में जानकारी प्रस्तुत करते समय, पंचांग आधारित तिथि, नक्षत्र और योग का संदर्भ लेते हैं. सामान्य ज्योतिषीय सिद्धांतों (ग्रह-स्थिति, गोचर प्रभाव) का उपयोग करते हैं और पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं और प्रचलित स्रोतों के आधार पर जानकारी देते हैं. अंकुर ABP Live जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं और Astro सेक्शन में नियमित रूप से कंटेंट प्रकाशित करते हैं.

उनके लेख धार्मिक मान्यताओं, पारंपरिक ज्योतिषीय सिद्धांतों और सामान्य स्रोतों पर आधारित होते हैं. वे किसी भी प्रकार के निश्चित या गारंटीड परिणाम का दावा नहीं करते और पाठकों को जानकारी को मार्गदर्शन के रूप में लेने की सलाह देते हैं. इन्होने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

अंकुर का फोकस ज्योतिष और धर्म को सरल, व्यावहारिक और समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करना है, ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी हर वर्ग के पाठकों तक पहुंच सके.

Personal Interests की बात करें तो अंकुर को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु और स्वप्न शास्त्र में रुचि. साथ ही साहित्य और फिल्में देखने का शौक है.
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Published at : 08 Apr 2026 11:07 AM (IST)
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Ank Shastra NUMEROLOGY

Frequently Asked Questions

मूलांक 4 वाले लोग दूसरों से अलग कैसे सोचते हैं?

4, 13, 22 या 31 तारीख को जन्मे लोगों पर राहु का प्रभाव होता है। यह असामान्य सोच और तीक्ष्ण अवलोकन क्षमता से जुड़ा है, जिससे वे उन पैटर्नों को देख पाते हैं जिन्हें दूसरे नहीं देख पाते।

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