Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom मई महीने में मूलांक 1 वालों को सरकारी नौकरी के अवसर मिलेंगे।

मूलांक 3 के जातकों को शिक्षा, बैंकिंग में सफलता के योग हैं।

मूलांक 5 के लिए परीक्षा, सरकारी नौकरी में अच्छे परिणाम संभव।

मूलांक 9 के लिए सेना, पुलिस में भर्ती के अच्छे अवसर।

May Numerology: मई का महीना ग्रहों की चाल और अंकों के मेल से कई राशियों और मूलांकों के लिए बड़े बदलाव लेकर आ रहा है. ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, अंक ज्योतिष शास्त्र में कुछ विशेष मूलांक ऐसे हैं जिनके लिए इस महीने सरकारी नौकरी के योग बन रहे हैं. वो युवा जो दिन-रात सरकारी नौकरी के लिए मेहनत करते है, अगर उनकी मेहनत और अंकों का साथ मिल जाए, तो सफलता तय है.

तो जानते है किन मूलांकों के लिए यह महीना शुभ है:-

मूलांक 1 (Born on 1, 10, 19, 28):

मूलांक 1 का स्वामी 'सूर्य' है, जिसे ग्रहों का राजा माना जाता है. अंक ज्योतिष में सूर्य सत्ता, शासन और उच्च पद का प्रतीक है. मई 2026 में मूलांक 1 वाले लोगों के लिए सरकारी नौकरी के मौके खुलते नजर आ रहे हैं. अगर आप भी UPSC, राज्य लोक सेवा आयोग या किसी प्रशासनिक पद की तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी निर्णय लेने की क्षमता और आत्मविश्वास आपको इंटरव्यू में सफलता दिला सकता है. कार्यक्षेत्र में विशेषकर राजनीति और सरकारी से जुड़े मामलों में आपको बड़ा लाभ मिल सकता है.



विशेष उपाय: सरकारी बाधाओं को दूर करने के लिए प्रतिदिन तांबे के लोटे से सूर्य को जल अर्पित करें और 'ॐ सूर्याय नमः' का जाप करें.

मूलांक 3 (Born on 3, 12, 21, 30):

मूलांक 3 के लोग बृहस्पति यानि कि गुरु से प्रभावित होते हैं. गुरु ज्ञान, शिक्षा और विस्तार का स्वामी है. मई का महीना आपके लिए बौद्धिक प्रगति का समय है. शिक्षा विभाग, न्यायपालिका और बैंकिंग क्षेत्र में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे जातकों के लिए यह समय सबसे अच्छा है. आपकी सीखने का शांत स्वभाव आपको बड़ी परीक्षाओं में मेरिट लिस्ट में जगह दिला सकता है.

विशेष उपाय: गुरुवार के दिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें और केसर का तिलक लगाएं.

मूलांक 5 (Born on 5, 14, 23):

बुध ग्रह के प्रभाव वाले मूलांक 5 के लोगों के लिए मई 2026 बातचीत और निष्कर्ष निकालने की क्षमता का महीना है. अगर आपकी परीक्षा में डेटा, गणित या तर्कशक्ति का बड़ा हिस्सा है, तो आप इस महीने सफल हो सकते हैं. रेलवे, डाक विभाग या सांख्यिकी विभाग में सरकारी नौकरी के अवसर मिल सकते हैं.

विशेष उपाय: बुधवार को गाय को हरी घास खिलाएं और पक्षियों को दाना डालें.

मूलांक 9 (Born on 9, 18, 27):

मूलांक 9 का स्वामी मंगल है, जो साहस, शक्ति और अनुशासन का प्रतीक है. मई का महीना वर्दी वाली नौकरियों जैसे सेना, पुलिस, अर्धसैनिक बल या फायर सर्विस में करियर बनाने वालों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है. आपकी शारीरिक क्षमता और अनुशासन इस समय, जो फिजिकल टेस्ट पास करने में मदद करेगा.



विशेष उपाय: मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और सुंदरकांड का पाठ करें.

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