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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोअंक शास्त्रNumerology: मई 2026 में इन 4 मूलांकों का खुलेगा भाग्य, सरकारी नौकरी के बन रहे हैं प्रबल योग

Numerology: मई 2026 में इन 4 मूलांकों का खुलेगा भाग्य, सरकारी नौकरी के बन रहे हैं प्रबल योग

May Numerology: मई 2026 में मूलांक 1, 3, 5 और 9 वालों के लिए सरकारी नौकरी के प्रबल योग बन रहे हैं. सूर्य, गुरु, बुध और मंगल की कृपा से प्रशासनिक, शिक्षा और सेना जैसे क्षेत्रों में सफलता मिल सकती है.

By : अणिमा शुक्ला | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 06 May 2026 07:09 PM (IST)
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  • मई महीने में मूलांक 1 वालों को सरकारी नौकरी के अवसर मिलेंगे।
  • मूलांक 3 के जातकों को शिक्षा, बैंकिंग में सफलता के योग हैं।
  • मूलांक 5 के लिए परीक्षा, सरकारी नौकरी में अच्छे परिणाम संभव।
  • मूलांक 9 के लिए सेना, पुलिस में भर्ती के अच्छे अवसर।

May Numerology: मई का महीना ग्रहों की चाल और अंकों के मेल से कई राशियों और मूलांकों के लिए बड़े बदलाव लेकर आ रहा है. ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, अंक ज्योतिष शास्त्र में कुछ विशेष मूलांक ऐसे हैं जिनके लिए इस महीने सरकारी नौकरी के योग बन रहे हैं. वो युवा जो दिन-रात सरकारी नौकरी के लिए मेहनत करते है, अगर उनकी मेहनत और अंकों का साथ मिल जाए, तो सफलता तय है. 

तो जानते है किन मूलांकों के लिए यह महीना शुभ है:-

मूलांक 1 (Born on 1, 10, 19, 28):
मूलांक 1 का स्वामी 'सूर्य' है, जिसे ग्रहों का राजा माना जाता है. अंक ज्योतिष में सूर्य सत्ता, शासन और उच्च पद का प्रतीक है. मई 2026 में मूलांक 1 वाले लोगों के लिए सरकारी नौकरी के मौके खुलते नजर आ रहे हैं. अगर आप भी UPSC, राज्य लोक सेवा आयोग या किसी प्रशासनिक पद की तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी निर्णय लेने की क्षमता और आत्मविश्वास आपको इंटरव्यू में सफलता दिला सकता है. कार्यक्षेत्र में विशेषकर राजनीति और सरकारी से जुड़े मामलों में आपको बड़ा लाभ मिल सकता है. 

विशेष उपाय: सरकारी बाधाओं को दूर करने के लिए प्रतिदिन तांबे के लोटे से सूर्य को जल अर्पित करें और 'ॐ सूर्याय नमः' का जाप करें.

मूलांक 3 (Born on 3, 12, 21, 30):
मूलांक 3 के लोग बृहस्पति यानि कि गुरु से प्रभावित होते हैं. गुरु ज्ञान, शिक्षा और विस्तार का स्वामी है. मई का महीना आपके लिए बौद्धिक प्रगति का समय है. शिक्षा विभाग, न्यायपालिका और बैंकिंग क्षेत्र में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे जातकों के लिए यह समय सबसे अच्छा है. आपकी सीखने का शांत स्वभाव आपको बड़ी परीक्षाओं में मेरिट लिस्ट में जगह दिला सकता है. 

विशेष उपाय: गुरुवार के दिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें और केसर का तिलक लगाएं.

मूलांक 5 (Born on 5, 14, 23):
बुध ग्रह के प्रभाव वाले मूलांक 5 के लोगों के लिए मई 2026 बातचीत और निष्कर्ष निकालने की क्षमता का महीना है. अगर आपकी परीक्षा में डेटा, गणित या तर्कशक्ति का बड़ा हिस्सा है, तो आप इस महीने सफल हो सकते हैं. रेलवे, डाक विभाग या सांख्यिकी विभाग में सरकारी नौकरी के अवसर मिल सकते हैं. 

विशेष उपाय: बुधवार को गाय को हरी घास खिलाएं और पक्षियों को दाना डालें.

मूलांक 9 (Born on 9, 18, 27):
मूलांक 9 का स्वामी मंगल है, जो साहस, शक्ति और अनुशासन का प्रतीक है. मई का महीना वर्दी वाली नौकरियों जैसे सेना, पुलिस, अर्धसैनिक बल या फायर सर्विस में करियर बनाने वालों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है. आपकी शारीरिक क्षमता और अनुशासन इस समय, जो फिजिकल टेस्ट पास करने में मदद करेगा.
 
विशेष उपाय: मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और सुंदरकांड का पाठ करें.

यह भी पढ़ें- Tamil Nadu Election 2026: क्या 52 साल बाद दोहराया जा रहा है इतिहास? जानें थलापति की कुंडली के वो 3 राज जिसने हिला दी तमिलनाडु की सत्ता!

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अणिमा शुक्ला

अणिमा शुक्ला | डिजिटल पत्रकार (इंटर्न), ABP Live धर्म-एस्ट्रो सेक्शन

अणिमा शुक्ला एक उभरती हुई डिजिटल पत्रकार और वीडियो स्टोरीटेलर हैं, जो वर्तमान में ABP Live के धर्म और एस्ट्रो सेक्शन में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने AAFT, नोएडा से BAJMC और AIMC, दिल्ली से TV & Radio Journalism (TVRJ) में पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है, जिसने उनके कंटेंट को व्यावहारिक, तकनीकी रूप से मजबूत और ऑडियंस-फोकस्ड बनाया है.

अणिमा की विशेष रुचि अंक शास्त्र (Numerology), वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) जैसे विषयों में है. वे इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करती हैं, ताकि डिजिटल ऑडियंस, खासतौर पर Gen-Z, उन्हें आसानी से समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके.

एक वीडियो स्टोरीटेलर के रूप में, अणिमा जटिल विषयों को विजुअल फॉर्मेट (short videos, reels, explainers) के माध्यम से आकर्षक और समझने योग्य बनाती हैं. उनका फोकस सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उसे जिम्मेदारी और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि दर्शकों को भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट मिल सके.

ABP Live के साथ अपने कार्यकाल के दौरान, वे लगातार अपने कंटेंट को Google Discover-friendly, audience-centric और credibility-driven बनाने पर काम कर रही हैं, जिससे पारंपरिक विषयों को आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सके.
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Published at : 06 May 2026 07:09 PM (IST)
Tags :
Ank Shastra NUMEROLOGY Career Growth May Numerology

Frequently Asked Questions

मई 2026 में किन मूलांकों के लिए सरकारी नौकरी के अवसर बन रहे हैं?

मई 2026 में मूलांक 1, 3, 5 और 9 वालों के लिए सरकारी नौकरी के अच्छे योग बन रहे हैं। इन मूलांकों के जातक विशेष प्रयासों से सफलता प्राप्त कर सकते हैं।

मूलांक 1 के जातकों के लिए मई 2026 में क्या खास है?

मूलांक 1 के जातकों के लिए मई 2026 में सरकारी नौकरी के मौके खुल रहे हैं। उनकी निर्णय लेने की क्षमता और आत्मविश्वास उन्हें प्रशासनिक पदों पर सफलता दिला सकता है।

मूलांक 3 के लिए मई 2026 में किन क्षेत्रों में सरकारी नौकरी की संभावना है?

मूलांक 3 के लिए यह महीना बौद्धिक प्रगति का समय है। शिक्षा विभाग, न्यायपालिका और बैंकिंग क्षेत्र में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे जातकों के लिए यह समय सबसे अच्छा है।

मूलांक 5 के लिए मई 2026 में किन विभागों में सरकारी नौकरी के अवसर मिल सकते हैं?

मूलांक 5 के जातकों के लिए मई 2026 में रेलवे, डाक विभाग या सांख्यिकी विभाग में सरकारी नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। उनकी बातचीत और निष्कर्ष निकालने की क्षमता सहायक होगी।

मूलांक 9 के लिए मई 2026 में कौन सी 'वर्दी वाली' नौकरियां लाभकारी हो सकती हैं?

मूलांक 9 के लिए मई 2026 में सेना, पुलिस, अर्धसैनिक बल या फायर सर्विस जैसी वर्दी वाली नौकरियों में करियर बनाने वालों के लिए यह माह लाभकारी हो सकता है।

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