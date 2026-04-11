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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोअंक शास्त्रNumerology: इन तारीखों में जन्मीं महिलाएं बनती हैं मजबूत लीडर, मुश्किल वक्त में लेती हैं सही फैसले!

Numerology: इन तारीखों में जन्मीं महिलाएं बनती हैं मजबूत लीडर, मुश्किल वक्त में लेती हैं सही फैसले!

Numerology: अंकशास्त्र में कुछ खास तारीख में जन्मीं महिलाओं को भावनात्मक और व्यावहारिक माना जाता है. ये महिलाएं फैसले लेने, समस्याओं का समाधान करने वाली और रक्षक हैं, जो चुपचाप सब कुछ संभालती हैं. 

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 11 Apr 2026 07:33 AM (IST)
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  • मूलांक 9 की महिलाएं दयालु, साहसी, प्रियजनों की रक्षा करती हैं।

Numerology: अंकशास्त्र के अनुसार, आपकी जन्मतिथि आपके व्यक्तित्व को आकार देने का काम करती है और जीवन की चुनौतियों से निपटने के तरीके को प्रभावित कर सकती है. अंकशास्त्र की दुनिया में कुछ जन्म संख्याएं शक्ति, लचीलापन और नेतृत्व से संबंध रखती हैं. खास जन्मतिथियों पर जन्मी महिलाओं को अक्सर उनके परिवारों की भावनात्मक और व्यावहारिक रीढ़ माना जाता है. 

ये महिलाएं केवल देखभल करने वाली ही नहीं है. वे फैसले लेने वाली  समस्याओं का समाधान करने वाली और रक्षक हैं, जो चुपचाप सब कुछ संभाले रखती हैं. 

स्वाभाविक नेता मूलांक (1, 10, 19, 28)

मूलांक 1 वाली महिलाएं आमतौर पर जन्मजात वाली नेता मानी जाती है. उनमें दिशा की प्रबल समझ होती है और वे अपने फैसलों को लेकर आश्वस्त रहती हैं. जब चुनौतियां आती हैं, तो परिवार के सदस्य स्वाभाविक तौर से मार्गदर्शन के लिए उनके राय मांगते हैं. 

वे किसी भी कार्य में पहल करने और दृढ़ निर्णय लेने के लिए तैयार रहती हैं. उनकी एकाग्रता बनाए रखने और स्पष्टता के साथ काम करने की क्षमता उन्हें अनिश्चित समय में भरोसेमंद बनाती है. 

मूलांक 5 संतुलित विचारों से भरी

मूलांक 5 के अंतर्गत जन्म लेने वाली महिलाएं तेज सोच वाली और जीवन के प्रति शांत स्वभाव वाली होती हैं. वे मानसिक रूप से तेज और भावनात्मक रूप से संतुलित होती हैं, जिससे उन्हें मुश्किल पारिवारिक परिस्थितियों को आसानी से संभालने में मदद मिलती है. 

अब चाहे विवादों को शांत कराना हो या फौरन कोई फैसला लेने हो, धैर्य और निष्पक्षता से परिस्थितियों का प्रबंधन करते हैं. उनके संवाद कौशल से आमतौर पर परिवार में शांति और आपसी समझ बनी रहती है. 

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मूलांक 8 वाली महिलाएं मूक शक्ति से भरी

जिन भी महिलाओं का जन्म 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है, वह अपनी सहनशीलता और आंतरिक शक्ति के लिए जानी जाती हैं. जीवन में उन्हें कई बार परखा जाता है, लेकिन वे हर बार और मजबूती के साथ उभरती हैं. 

वे ही हैं जो बिना किसी शिकायत किए जिम्मेदारियों को निभाने में कुश होती हैं. उनका धैर्य, अनुशासन और शांत रवैया उन्हें परिवार की रीढ़ की हड्डी बनाता है. 

मूलांक 9 द प्रोटेक्टर्स

मूलांक 9 वाली औरतें स्वभाव से दयालु और साहसी किस्म की होती हैं. वे अपनी प्रियजनों की रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं और सबसे अच्छी बात यह कि अपने परिवार के लिए किसी से नहीं डरती हैं. 

इन महिलाओं में न्याय की प्रबल भावना होने के साथ गहरी संवेदना जो उन्हें परिवार का स्वाभाविक रक्षक बनाती हैं. मुश्किल के दौर में वे साहस और सहानुभूति के साथ आगे आते हैं.

हालांकि अंकशास्त्र कोई साइंस नहीं है, फिर भी यह इस बात की दिलचस्पी बढ़ा देता है कि, लोग जन्मतिथि से जुड़े व्यक्तित्व लक्षणों को कैसे समझते हैं. इन अंकों से जुड़ी महिलाओं को अक्सर उनकी शक्ति और दयालुता के बीच संतुलन बनाने की क्षमता के लिए सराहा जाता है. 

वे जीवन के प्रत्येक क्षण में अपने परिवार के सदस्यों का मार्गदर्शन, संरक्षण और समर्थन करती हैं. सशक्तिकरण पर चर्चाओं के बढ़ते दायरे के साथ, ऐसे दृष्टिकोण उन महिलाओं की शांत लेकिन शक्तिशाली भूमिका को निखारने का काम करता है. 

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About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री (Ankur Agnihotri)

Astrology & Religion Content Writer

अंकुर अग्निहोत्री ABP Live के Astro & Religion सेक्शन से जुड़े डिजिटल पत्रकार हैं, जो दैनिक राशिफल, व्रत-त्योहार, ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय विषयों पर सरल, तथ्य-आधारित और उपयोगी लेखन करते हैं. उनका कंटेंट विशेष रूप से उन पाठकों के लिए तैयार होता है जो ज्योतिष और धर्म को आसान भाषा में समझना चाहते हैं.

अंकुर पिछले 2+ वर्षों से ABP Live (abplive.com) में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और ज्योतिष, अंक शास्त्र, वास्तु शास्त्र, शकुन अपशकुन शास्त्र, हस्तरेखा, स्वप्न शास्त्र, चाइनीच ज्योतिष आदि पर आर्टिकल्स प्रकाशित करते हैं.

उनका काम हाई-फ्रीक्वेंसी कंटेंट प्रोडक्शन, ट्रेंड-आधारित स्टोरी चयन और यूजर-इंटेंट आधारित लेखन पर केंद्रित है, जिससे उनके लेख लगातार अच्छा डिजिटल एंगेजमेंट प्राप्त करते हैं. इसके अतिरिक्त अंकुर अग्निहोत्री निम्नलिखित विषयों पर भी लेखन करते हैं:

  • दैनिक और साप्ताहिक राशिफल
  • ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय प्रभाव
  • व्रत-त्योहार और धार्मिक तिथियां

वे अपने लेखों में जानकारी प्रस्तुत करते समय, पंचांग आधारित तिथि, नक्षत्र और योग का संदर्भ लेते हैं. सामान्य ज्योतिषीय सिद्धांतों (ग्रह-स्थिति, गोचर प्रभाव) का उपयोग करते हैं और पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं और प्रचलित स्रोतों के आधार पर जानकारी देते हैं. अंकुर ABP Live जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं और Astro सेक्शन में नियमित रूप से कंटेंट प्रकाशित करते हैं.

उनके लेख धार्मिक मान्यताओं, पारंपरिक ज्योतिषीय सिद्धांतों और सामान्य स्रोतों पर आधारित होते हैं. वे किसी भी प्रकार के निश्चित या गारंटीड परिणाम का दावा नहीं करते और पाठकों को जानकारी को मार्गदर्शन के रूप में लेने की सलाह देते हैं. इन्होने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

अंकुर का फोकस ज्योतिष और धर्म को सरल, व्यावहारिक और समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करना है, ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी हर वर्ग के पाठकों तक पहुंच सके.

Personal Interests की बात करें तो अंकुर को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु और स्वप्न शास्त्र में रुचि. साथ ही साहित्य और फिल्में देखने का शौक है.
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Published at : 11 Apr 2026 06:40 AM (IST)
Tags :
Ank Shastra WOMEN NUMEROLOGY

Frequently Asked Questions

मूलांक 9 की महिलाओं को 'प्रोटेक्टर्स' क्यों कहा जाता है?

मूलांक 9 की महिलाएं दयालु और साहसी होती हैं। वे अपनी प्रियजनों की रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं और न्याय की प्रबल भावना रखती हैं।

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