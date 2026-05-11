अब अखाड़े में उतरे रोबोट! रिंग में एक दूसरे पर जमकर बरसाए लात घूंसे, वीडियो वायरल

टेक्नोलॉजी की दुनिया अब उस मोड़ पर पहुंचती दिखाई दे रही है जहां साइंस फिक्शन फिल्मों जैसी चीजें धीरे-धीरे हकीकत बन रही हैं. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसे देखकर लोग हैरान रह गए. वायरल क्लिप में दो इंसानों जैसे दिखने वाले ह्यूमनॉइड रोबोट एक-दूसरे पर मुक्के और किक बरसाते दिखाई दे रहे हैं. वीडियो देखकर कई यूजर्स कह रहे हैं कि यह किसी हॉलीवुड साइंस-फिक्शन फिल्म का सीन लग रहा है. सैन फ्रांसिस्को के एक स्टोर स्पेस में आयोजित इस रोबोट फाइट को लेकर इंटरनेट पर जबरदस्त चर्चा छिड़ गई है.

रिंग में भिड़े दो ह्यूमनॉइड रोबोट

दरअसल, वायरल वीडियो को वर्चुअल रियलिटी इनोवेटर Cix Liv ने X पर शेयर किया है. वीडियो में दो बाइपेडल यानी दो पैरों पर चलने वाले रोबोट एक अस्थायी रिंग में आमने-सामने खड़े दिखाई देते हैं. एक तरफ EngineAI का रोबोट है तो दूसरी तरफ Unitree मॉडल. दोनों रोबोट इंसानों की तरह पंच मारते, बचाव करते और एक-दूसरे के चारों ओर घूमते नजर आते हैं. सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस मुकाबले के दौरान एक इंसानी रेफरी भी मौजूद था जो पूरे मैच को कंट्रोल करता दिखाई दिया.

This video is going viral on Instagram.



The first fight ever between an Engine and Unitree robot at our new store space in SF. pic.twitter.com/yeHonKfWrv — CIX 🦾 (@cixliv) May 9, 2026

सोशल मीडिया पर लोगों ने कहा- भविष्य आ चुका है

वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर यूजर्स ने तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दीं. कई लोगों ने कहा कि यह बिल्कुल “रियल स्टील” जैसी फिल्मों की याद दिलाता है. कुछ यूजर्स का कहना है कि आने वाले समय में रोबोट फाइटिंग भी बड़े स्पोर्ट्स इवेंट की तरह लोकप्रिय हो सकती है. वीडियो में रोबोट्स के मूवमेंट और बैलेंस ने लोगों को खास तौर पर हैरान किया. कई लोगों ने कहा कि मशीनों की चाल अब पहले से कहीं ज्यादा इंसानों जैसी लगने लगी है.

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इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा वीडियो

वीडियो को इंस्टाग्राम और X पर लाखों लोग देख चुके हैं. छोटी सी भीड़ के सामने हुई इस फाइट में लोग रोबोट्स को चीयर करते दिखाई दिए. कुछ यूजर्स ने मजाक में लिखा कि “अब इंसानों की जगह रोबोट लड़ेंगे.” वहीं कुछ लोगों ने AI और रोबोटिक्स के तेजी से बढ़ते प्रभाव को लेकर चिंता भी जताई. फिलहाल यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे भविष्य की झलक बता रहे हैं.

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