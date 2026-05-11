हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResult#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरPeanut Farming: मई-जून के महीने में मूंगफली की कर दें बुवाई, इन टिप्स से होगी बंपर पैदावार

Peanut Farming: मई-जून के महीने में मूंगफली की कर दें बुवाई, इन टिप्स से होगी बंपर पैदावार

Peanut Farming: मई-जून में मूंगफली की सही तरीके से बुवाई किसानों के लिए अच्छी कमाई का जरिया बन सकती है. सही बीज, मिट्टी और देखभाल से बंपर पैदावार पाना आसान हो सकता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 11 May 2026 08:38 AM (IST)
Preferred Sources

Peanut Farming: खेती में सही समय और सही फसल का चुनाव किसानों की कमाई को काफी बदल सकता है. इसी बीच मई-जून का महीना ऐसा समय माना जाता है, जब किसान खरीफ सीजन की तैयारी में जुट जाते हैं. इस दौरान कई किसान धान, मक्का और दूसरी फसलों की योजना बनाते हैं, लेकिन मूंगफली की खेती भी इस मौसम में किसानों के लिए अच्छा फायदा देने वाला विकल्प मानी जाती है. जो कम लागत, कम पानी और अच्छी बाजार मांग की वजह से अब कई किसान मूंगफली की खेती की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं. वही खास बात यह है कि सही तरीके से खेती करने पर इससे अच्छी पैदावार और बढ़िया कमाई दोनों हो सकती हैं.

मई-जून में क्यों फायदेमंद है मूंगफली की खेती?

विशेषज्ञों के मुताबिक, मूंगफली गर्म मौसम में अच्छी बढ़त करती है, इसलिए मई और जून का समय इसकी बुवाई के लिए अच्छा माना जाता है. इस दौरान मिट्टी में हल्की नमी और बढ़ता तापमान बीज अंकुरण में मदद करता है. वहीं कई इलाकों में मानसून आने से पहले किसान इसकी बुवाई शुरू कर देते हैं ताकि फसल को समय पर पानी मिल सके. साथ ही मूंगफली को एक अच्छी नकदी फसल भी माना जाता है, क्योंकि इसकी मांग खाने से लेकर तेल बनाने तक कई जगह होती है. यही वजह है कि किसान इसे कम समय में अच्छा मुनाफा देने वाली फसल मानते हैं.

यह भी पढ़ेंः मूंग की दाल की खेती में आजमाएं ये तरीके, 20 गुना तक बढ़ जाएगा उत्पादन

अच्छी पैदावार के लिए मिट्टी और बीज पर दें ध्यान

कृषि विशेषज्ञ बताते हैं कि मूंगफली की खेती के लिए हल्की और भुरभुरी मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है. साथ ही खेत में पानी जमा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा नमी फसल को नुकसान पहुंचा सकती है. वही बुवाई से पहले खेत की अच्छी तरह जुताई कर मिट्टी को नरम बना लेना चाहिए. साथ ही ध्यान रखें हमेशा अच्छे और प्रमाणित बीज का ही इस्तेमाल करें, इससे फसल में बीमारी का खतरा कम रहता है और उत्पादन अच्छा होता है. इसके अलावा बीज बोते समय लाइन से लाइन की सही दूरी रखना भी जरूरी माना जाता है, जिससे पौधों को बढ़ने की पर्याप्त जगह मिल सके.

समय पर सिंचाई और देखभाल से बढ़ेगा उत्पादन

मूंगफली की फसल में ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, लेकिन समय पर हल्की सिंचाई जरूरी होती है. विशेषज्ञों के अनुसार, खेत में जलभराव नहीं होना चाहिए, वरना फसल खराब हो सकती है. वहीं खेत की नियमित निगरानी भी जरूरी है, क्योंकि कई बार कीड़े और फफूंद फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं. साथ ही अगर पत्तियों पर दाग या पौधों में सड़न दिखाई दे, तो तुरंत कृषि विशेषज्ञ की सलाह लेकर दवा का छिड़काव करना चाहिए. इसके अलावा खेत को साफ रखना और खरपतवार हटाते रहना भी अच्छी पैदावार के लिए जरूरी माना जाता है.

यह भी पढ़ेंः गेहूं-चावल छोड़ो, आज ही शुरू कर दें सर्पगंधा की खेती, लाखों में होगी कमाई

Published at : 11 May 2026 08:37 AM (IST)
Tags :
Farming Tips Groundnut Cultivation Agriculture News Peanut Farming
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
Peanut Farming: मई-जून के महीने में मूंगफली की कर दें बुवाई, इन टिप्स से होगी बंपर पैदावार
मई-जून के महीने में मूंगफली की कर दें बुवाई, इन टिप्स से होगी बंपर पैदावार
एग्रीकल्चर
PM Kisan Yojana: इन गलतियों की वजह से अटक सकती है किसान निधि योजना की 23वीं किस्त, ऐसे चेक करें अपना स्टेटस
इन गलतियों की वजह से अटक सकती है किसान निधि योजना की 23वीं किस्त, ऐसे चेक करें अपना स्टेटस
एग्रीकल्चर
Goat Farming Scheme: मात्र 6 हजार लगाकर शुरू करें बकरी पालन, 54 हजार देगी सरकार; यूपी के बकरी पालकों के लिए आई तगड़ी स्कीम
मात्र 6 हजार लगाकर शुरू करें बकरी पालन, 54 हजार देगी सरकार; यूपी के बकरी पालकों के लिए आई तगड़ी स्कीम
एग्रीकल्चर
High Value Farming: ये फसल नहीं ATM है ATM, एक बार मेहनत कर लगाएं ये ड्राईफ्रूड, खूब छापें नोट 
ये फसल नहीं ATM है ATM, एक बार मेहनत कर लगाएं ये ड्राईफ्रूड, खूब छापें नोट 
Advertisement

वीडियोज

Crime News : चिकन लेग पीस के लिए कत्ल! शादी में बारातियों और घरातियों के बीच चले लाठी-डंडे और तलवारें | Sansani
Janhit: 2027 के लिए अखिलेश के PDA का तोड़ मिल गया? | UP Eleciton 2027 | Rahul Gandhi | CM Yogi
Mahadangal: योगी का '27 का मास्टरप्लान' या अखिलेश का PDA डर? | UP Eleciton 2027 | Rahul Gandhi
Sandeep Chaudhary: क्यों याद आए पिछड़े और दलित? | Akhilesh Yadav | UP Politics | Congress | BJP
“Shah Rukh Khan के नाम ने बढ़ाई Excitement, Mannat पहुंचकर निकला Funny Twist”
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
नेपाल में लैंडिंग के दौरान बड़ा हादसा, प्लेन के टायर में लगी आग, फ्लाइट में 278 यात्री थे सवार 
नेपाल में लैंडिंग के दौरान बड़ा हादसा, प्लेन के टायर में लगी आग, फ्लाइट में 278 यात्री थे सवार 
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव 2027 से पहले अखिलेश यादव को ओम प्रकाश राजभर के नेता की चुनौती, '2017 जितनी सीटें...'
यूपी चुनाव 2027 से पहले अखिलेश यादव को ओम प्रकाश राजभर के नेता की चुनौती, '2017 जितनी सीटें...'
इंडिया
राहुल गांधी ने थलापति विजय के साथ शेयर की थी इंस्टा रील, मेटा ने की ब्लॉक, कांग्रेस ने किया ये दावा 
राहुल गांधी ने थलापति विजय के साथ शेयर की थी इंस्टा रील, मेटा ने की ब्लॉक, कांग्रेस ने किया ये दावा 
तमिल सिनेमा
Jana Nayagan Release Date: 'जना नायकन' की रिलीज की उल्टी गिनती शुरू, मेकर्स ने बतया कब सिनेमाघरों में दस्तक देगी विजय की फिल्म
विजय की फिल्म 'जना नायकन' कब होगी रिलीज? मेकर्स ने बता दी तारीख!
स्पोर्ट्स
Oldest Players in IPL: IPL इतिहास के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन, 43 की उम्र में भी मैदान पर छाया ये प्लेयर
Oldest Players in IPL: IPL इतिहास के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन, 43 की उम्र में भी मैदान पर छाया ये प्लेयर
विश्व
ईरान ने खारिज किया अमेरिका का शांति प्रस्ताव तो भड़के डोनाल्ड ट्रंप, बोले - '47 साल से...'
ईरान ने खारिज किया अमेरिका का शांति प्रस्ताव तो भड़के डोनाल्ड ट्रंप, बोले - '47 साल से...'
जनरल नॉलेज
Kidney Valley: इस गांव में लोगों की है बस एक किडनी, वजह जानकर नहीं होगा यकीन
इस गांव में लोगों की है बस एक किडनी, वजह जानकर नहीं होगा यकीन
टेक्नोलॉजी
Google Chrome पर इन सेटिंग्स को ऑन रखना खतरे से खाली नहीं, प्राइवेसी चाहिए तो अभी बदलें
Google Chrome पर इन सेटिंग्स को ऑन रखना खतरे से खाली नहीं, प्राइवेसी चाहिए तो अभी बदलें
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
Embed widget