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(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोअंक शास्त्रNumerology: सत्ता, सिनेमा और शास्त्र: इन 3 दिग्गजों की जन्मतिथि में छिपा है उनकी सफलता का राज

Numerology: सत्ता, सिनेमा और शास्त्र: इन 3 दिग्गजों की जन्मतिथि में छिपा है उनकी सफलता का राज

Numerology: अंक ज्योतिष से जानें हिमंता बिस्वा सरमा, विजय थलपति और शशि थरूर की सफलता का राज. कैसे मूलांक 1, 4 और 9 ने इन्हें सत्ता, सिनेमा और शास्त्र के क्षेत्र में बनाया नंबर वन.

By : अणिमा शुक्ला | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 04 May 2026 02:16 PM (IST)
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  • हिमंता बिस्वा सरमा के मूलांक-भाग्यांक 1, सूर्य की तरह नेतृत्व क्षमता देते हैं।
  • विजय थलपति का मूलांक 4, राहु के प्रभाव से राजनीति में अचानक प्रवेश।
  • शशि थरूर का मूलांक 9 (मंगल), भाग्यांक 6 (शुक्र) साहस-आकर्षण देते हैं।
  • जन्म की तारीखें व्यक्ति के व्यक्तित्व, संघर्ष और सफलता को दर्शाती हैं।

Numerology: अंक ज्योतिष (Numerology) केवल संख्याओं का खेल नहीं है, बल्कि यह हमारे मूलांक और भाग्यांक के माध्यम से व्यक्तित्व का दर्पण है. यह शास्त्र व्यक्ति के स्वभाव, संघर्ष और सफलता की कहानी बयां करता है. आज जब भारत के बड़े राज्यों में चुनावी हलचल तेज है, आइए सत्ता, सिनेमा और शास्त्र के क्षेत्र की तीन दिग्गज हस्तियों—हिमंता बिस्वा सरमा, विजय थलपति और शशि थरूर—की जन्मतिथि के जरिए उनके करियर और ग्रहों की चाल का विश्लेषण करते हैं.

1. मूलांक 1 का नेतृत्व: हिमंता बिस्वा सरमा (सत्ता का सूर्य)

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा का जन्म 1 फरवरी 1969 को हुआ था. अंक ज्योतिष के अनुसार, उनका मूलांक और भाग्यांक दोनों ही 1 हैं, जिसका स्वामी 'सूर्य' है.

  • जन्मजात नेता: मूलांक 1 वाले व्यक्ति जन्मजात नेतृत्व क्षमता के धनी होते हैं. यही कारण है कि वे 2001 से लगातार पांच बार विधायक (MLA) बन चुके हैं.
  • सूर्य और चंद्रमा का संगम: जहां सूर्य उन्हें महत्वाकांक्षी और दृढ़ निश्चयी बनाता है, वहीं फरवरी में जन्म होने के कारण चंद्रमा उन्हें कूटनीति और संवेदनशीलता प्रदान करता है.
  • विशेषता: यह योग इतना शक्तिशाली है कि ऐसे लोग किसी के अधीन रहकर काम करना पसंद नहीं करते. उनका मजबूत सूर्य कठिन समय में भी स्वयं रास्ता बनाने की शक्ति देता है.

2. मूलांक 4 और राहु का प्रभाव: विजय थलपति (सिनेमा से सियासत तक)

दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार और अब राजनीति में कदम रख चुके विजय थलपति का जन्म 22 जून 1974 को हुआ था. उनका मूलांक और भाग्यांक 4 है, जिसका स्वामी 'राहु' माना जाता है.

  • अचानक बदलाव के संकेत: मूलांक 4 वाले व्यक्तियों के जीवन में अचानक बड़े परिवर्तन आते हैं. एक अभिनेता से राजनेता बनने का सफर इसी 'राहु' के प्रभाव को दर्शाता है.
  • ग्लैमर और अनुशासन: जून (अंक 6 - शुक्र) में जन्म लेने के कारण उन्हें ग्लैमर और आकर्षण मिला है, जिससे वे करोड़ों दिलों पर राज करते हैं. वहीं, 22 तारीख (2+2=4) उनके भीतर काम के प्रति अटूट जुनून और अनुशासन पैदा करती है.
  • सफलता का मंत्र: राहु का प्रभाव उन्हें लीक से हटकर सोचने और धीरे-धीरे ही सही, लेकिन ठोस सफलता हासिल करने में मदद करता है.

3. मंगल और शुक्र की युति: शशि थरूर (ज्ञान और कूटनीति के धनी)

बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी शशि थरूर का जन्म 9 मार्च 1956 को हुआ था. उनका मूलांक 9 (मंगल) और भाग्यांक 6 (शुक्र) है.

  • साहस और आकर्षण: मूलांक 9 उन्हें मंगल की ऊर्जा और साहस देता है, जबकि भाग्यांक 6 उन्हें एक लोकप्रिय और कूटनीतिक व्यक्तित्व प्रदान करता है.
  • बृहस्पति का ज्ञान: मार्च (अंक 3) में जन्म होने के कारण उनके जीवन में देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव है, जो उन्हें ज्ञान और पूर्णता (Perfection) की ओर ले जाता है.
  • वैश्विक पहचान: मंगल का साहस और शुक्र की लोकप्रियता का मेल ही उन्हें अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक विशिष्ट पहचान दिलाने में सहायक रहा है.

अंकों में छिपा है भविष्य का रहस्य

इन तीनों हस्तियों के जीवन से यह स्पष्ट होता है कि यदि व्यक्ति अपनी जन्मतिथि, मूलांक और भाग्यांक की ऊर्जा को सही दिशा में लगाए, तो सफलता अवश्य मिलती है. अंक ज्योतिष जीवन के संघर्षों का संकेत तो देता है, लेकिन ग्रहों की सही समझ और कर्म के मेल से व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित कर सकता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author अणिमा शुक्ला

अणिमा शुक्ला | डिजिटल पत्रकार (इंटर्न), ABP Live धर्म-एस्ट्रो सेक्शन

अणिमा शुक्ला एक उभरती हुई डिजिटल पत्रकार और वीडियो स्टोरीटेलर हैं, जो वर्तमान में ABP Live के धर्म और एस्ट्रो सेक्शन में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने AAFT, नोएडा से BAJMC और AIMC, दिल्ली से TV & Radio Journalism (TVRJ) में पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है, जिसने उनके कंटेंट को व्यावहारिक, तकनीकी रूप से मजबूत और ऑडियंस-फोकस्ड बनाया है.

अणिमा की विशेष रुचि अंक शास्त्र (Numerology), वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) जैसे विषयों में है. वे इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करती हैं, ताकि डिजिटल ऑडियंस, खासतौर पर Gen-Z, उन्हें आसानी से समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके.

एक वीडियो स्टोरीटेलर के रूप में, अणिमा जटिल विषयों को विजुअल फॉर्मेट (short videos, reels, explainers) के माध्यम से आकर्षक और समझने योग्य बनाती हैं. उनका फोकस सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उसे जिम्मेदारी और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि दर्शकों को भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट मिल सके.

ABP Live के साथ अपने कार्यकाल के दौरान, वे लगातार अपने कंटेंट को Google Discover-friendly, audience-centric और credibility-driven बनाने पर काम कर रही हैं, जिससे पारंपरिक विषयों को आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सके.
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Published at : 04 May 2026 02:15 PM (IST)
Tags :
West Bengal Election 2026 Tamil Nadu Election 2026 Kerala Election 2026 Assam Election 2026

Frequently Asked Questions

अंक ज्योतिष क्या बताता है?

अंक ज्योतिष व्यक्ति के मूलांक और भाग्यांक के माध्यम से उसके व्यक्तित्व, स्वभाव, संघर्ष और सफलता के बारे में बताता है।

हिमंता बिस्वा सरमा के अंक ज्योतिष का क्या महत्व है?

हिमंता बिस्वा सरमा का मूलांक और भाग्यांक 1 है, जिसका स्वामी सूर्य है, जो उन्हें जन्मजात नेतृत्व क्षमता और महत्वाकांक्षा देता है।

विजय थलपति के अंक ज्योतिष में राहु का क्या प्रभाव है?

विजय थलपति का मूलांक और भाग्यांक 4 है, जिसका स्वामी राहु है, जो उनके जीवन में अचानक बड़े परिवर्तन और लीक से हटकर सोचने की क्षमता लाता है।

शशि थरूर के अंक ज्योतिष में मंगल और शुक्र की युति क्या दर्शाती है?

शशि थरूर का मूलांक 9 (मंगल) और भाग्यांक 6 (शुक्र) है, जो उन्हें साहस, लोकप्रियता और कूटनीतिक व्यक्तित्व प्रदान करता है।

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