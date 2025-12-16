Numerology Horoscope 2026: मूलांक 1-9 तक जानिए आपके लिए 2026 में क्या है खास

Numerology Yearly Horoscope 2026: अंक ज्योतिष के अनुसार साल 2026 () मूलांक 1 का होगा. अंक तालिका में नंबर 1 नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है, ज्योतिषियों के अनुसार इस बार नए साल में जो नया कार्य करने का विचार कर रहे हैं वह सफलता की सीढ़ी चढ़ सकते हैं. न्यूमोरोलॉजी से जानते हैं मूलांक 1 से 9 तक के जातकों के लिए नया साल खुशियों के कौन से अवसर ला रहा है या फिर उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा.

अंक ज्योतिष राशिफल 2026

मूलांक 1 - मूलांक 01 वालों के लिए साल 2026 नौकरी में नए अवसर जरुर लाएगा, नई शुरुआत करने के लिए आप प्रेरित होंगे लेकिन कदम-कदम पर चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा. किसी भी तरह के शॉर्टकट से बचें नहीं तो बड़ी हानि हो सकती है. अप्रैल के बाद करियर-कारोबार में लाभ मिल सकता है. कमाई में स्थिरता आएगी. इस साल आपको महत्वाकांक्षा को बुद्धिमानी और विनम्रता से संतुलित करना होगा.

मूलांक 2 – साल 2026 मूलांक 2 वालों के लिए नई ऊर्जा, कामयाबी के शिखर पर जाने के लिए नए मौके लेकर आ रहा है. नए लोगों से पहचान बढ़ेगी जो आपके बिजनेस के लिए लाभदायक हो सकती है. प्रॉपर्टी का काम तेजी से आगे बढ़ेगा. अहंकार और लालच के कारण रिश्तों में टकराव हो सकते है जो शुरुआत के कुछ महीने में आपको इमोशनल स्ट्रेस होगा. अनियमित दिनचर्या के कारण स्वास्थ बिगड़ सकता है.

मूलांक 3 – नया साल आपकी लव लाइफ पर खास असर डालेगा. पार्टनर के साथ गलतफहमियां बढ़ सकती है, कोई अपना ही आपको धोखा दे सकता है. इस साल शादी का निर्णय सोच समझकर लें. सेल्स, मार्केटिंग, आईटी, सोशल मीडिया के कार्य से जुड़े लोगों के लिए ये साल अच्छा रहेगा,

मूलांक 4 – साल 2026 आपके लिए आसान नहीं रहेगा, लेकिन जो भी उपलब्धि मिलेगी, वह लंबे समय तक टिकेगी. आपका धैर्य, अनुशासन और स्ट्रक्चर आपके सबसे बड़े हथियार साबित होंगे. स्टार्टअप या नया बिजनेस शुरू करने पर विचार सकते हैं.

मूलांक 5 – नए साल में ट्रांसफर के योग हैं. खर्चों पर कंट्रोल रखें नहीं तो कर्जा लेना पड़ सकता है. लव मैरिज के लिए बात बन सकती है. दुर्घटना की संभावना है, गाड़ी सावधानी से चलाएं. साल के दूसरे भाग में अच्छा मुनाफा होगा.

मूलांक 6 – साल 2026 में आपका विदेश जाने का सपना पूरा हो सकता है. शादी के लिए अच्छा जीवनसाथी मिलने के योग हैं. जोखिश भरे निवेश से बचें, कानूनी मामलों में आपको सफलता मिल सकती है. सांस्कृतिक या सामाजिक कार्यों में भाग लेने से मन की शांति मिलेगी.

मूलांक 7 – इस साल उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा. जो लोग नए साल में कोई नया काम या बिजनेस शुरु करना चाहते हैं, वे लोग उसके प्रति समर्पित होकर काम करेंगे, तो सफलता मिलेगी. नौकरीपेशा वालों पर भी यही नियम लागू होगा. पार्टनर के साथ वाद विवाद की स्थिति से बचें, नहीं तो प्रेम संबंधों पर खतरा मंडरा सकता है. आपका ब्रेकअप हो सकता है.

मूलांक 8 – ये साल आपके लिए चुनौतियां लेकर आएगा लेकिन मेहनत का फल धीरे-धीरे मिलेगा. पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेंगी. जितना आप अनुशासन में होंगे उतनी ही सफलता आपको प्राप्त हो सकती है.

मूलांक 9 – नववर्ष आपके लिए लकी साबित होगा. जो लोग नए साल में कुछ अपना काम या बिजनेस शुरु करना चाहते हैं, उनके लिए भी नया साल बहुत लकी साबित होगा. आपको सकारात्मक फल देखने को मिलेंगे. बैंक बैलेंस बढ़ेगा. शादी पक्की हो सकती है. प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकते हैं.

