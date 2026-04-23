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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोअंक शास्त्रNumerology: 9, 18 और 27 को जन्मे लोग क्यों होते हैं गुस्सैल और जिद्दी, अंकशास्त्र में छिपा है जवाब!

Numerology: 9, 18 और 27 को जन्मे लोग क्यों होते हैं गुस्सैल और जिद्दी, अंकशास्त्र में छिपा है जवाब!

Numerology: अंकशास्त्र में कुछ खास जन्मतिथि के लोग स्वभाव से इतने गुस्सैल होते हैं कि, कई बार इनके बने-बनाए काम बिगड़ सकते हैं. मंगल का प्रभाव इनके गुस्से को बेकाबू बनाता है. जानिए कौन-सा अंक है?

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 23 Apr 2026 05:08 PM (IST)
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  • आत्मनिर्भरता, आत्म-सम्मान महत्वपूर्ण; गुस्से से बनते-बिगड़ते काम, रिश्तों में दरार.

Numerology: इस दुनिया में हर किसी का स्वभाव एक दूसरे से काफी अलग है. कुछ लोग स्वभाव से शांत तो वही कुछ ऐसे भी लोग हैं जो छोटी-छोटी बातों पर नाराज या गुस्सा हो जाते हैं. अंकशास्त्र संख्याओं का एक ऐसा ज्ञान जिसकी सहायता से व्यक्ति की जन्मतिथि से उसके स्वभाव, करियर और भविष्य का अनुमान लगा सकते हैं. 

अंकशास्त्र के मुताबिक, आज हम ऐसी जन्मतिथियों के बारे में जानेंगे, जो काफी टैलेंटेड होते हैं, लेकिन अक्सर छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं, जिसके कारण उनका काम अक्सर बिगड़ जाता है. आइए जानते हैं उन जन्मतिथियों के बारे में जिन पर मंगल ग्रह का विशेष प्रभाव होता है. 

इस अंक पर मंगल ग्रह का विशेष प्रभाव

अंकशास्त्र के अनुसार, जिन भी लोगों का जन्म 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है, उन लोगों पर मंगल ग्रह का विशेष प्रभाव होता है. अंक 9 का संबंध पृथ्वी के पुत्र कहे जाने वाले मंगल देवता से होता है, जो साहस, ऊर्जा और वीरता के प्रतीक हैं.

इस अंक के व्यक्तियों में इन गुणों को साफ तौर पर देखा जा सकता है. इसके प्रभाव में मूल अंक 9 वाले लोग ऊर्जा और साहस से भरे होते हैं. ऊर्जावान होने के साथ-साथ इन्हें छोटी-छोटी बातों पर जल्दी गुस्सा आता है. 

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लक्ष्य को हासिल करके दम लेते हैं

अंकशास्त्र में मूलांक 9 वाले लोग स्वभाव से भावुक भी होते हैं. एक बार जब वे कुछ करने की सोच लें तो करके ही दम लेते हैं. कभी-कभी वे उत्साह, जिद या गुस्से में आकर अपनी सबसे कीमती चीजें भी आसानी से छोड़ देते हैं.

अक्सर इस जन्मतिथि वाले कुछ लोग अपनी प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि की परवाह नहीं करते हैं.

सफलता के निरंतर करते हैं मेहनत

9, 18, 27 तारीख को जन्म लेने वाले लोग अक्सर मंगल ग्रह से प्रभावित होते हैं, जिन्हें किसी पर भी निर्भर रहना पसंद नहीं होता है. इसके अलावा ये अपनी सेल्फ रिसपेक्ट से कभी भी समझौता नहीं करते हैं. वे अपनी सफलता की राह खुद बनाते हैं.

ऐसे लोगों को किसी के अधीन काम करने में दिक्क्तों का सामना करना पड़ सकता है. मूल संख्या 9 वाले लोग अनुशासित होने के साथ दृढ़ निश्चयी होते हैं.

गुस्से के कारण सब कुछ खत्म हो जाता है

अंकशास्त्र के अनुसार, गुस्सा, अतिउत्तेजना और हठधर्मिता अंक 9 वाले लोगों की सबसे बड़ी कमियां मानी जाती है. ये लोग अक्सर गुस्से या अंहकार की वजह से दूसरों से झगड़ बैठते हैं. इसके साथ ही कई बार ये गलतफहमियों के भी शिकार हो जाते हैं.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री (Ankur Agnihotri)

Astrology & Religion Content Writer

अंकुर अग्निहोत्री ABP Live के Astro & Religion सेक्शन से जुड़े डिजिटल पत्रकार हैं, जो दैनिक राशिफल, व्रत-त्योहार, ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय विषयों पर सरल, तथ्य-आधारित और उपयोगी लेखन करते हैं. उनका कंटेंट विशेष रूप से उन पाठकों के लिए तैयार होता है जो ज्योतिष और धर्म को आसान भाषा में समझना चाहते हैं.

अंकुर पिछले 2+ वर्षों से ABP Live (abplive.com) में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और ज्योतिष, अंक शास्त्र, वास्तु शास्त्र, शकुन अपशकुन शास्त्र, हस्तरेखा, स्वप्न शास्त्र, चाइनीच ज्योतिष आदि पर आर्टिकल्स प्रकाशित करते हैं.

उनका काम हाई-फ्रीक्वेंसी कंटेंट प्रोडक्शन, ट्रेंड-आधारित स्टोरी चयन और यूजर-इंटेंट आधारित लेखन पर केंद्रित है, जिससे उनके लेख लगातार अच्छा डिजिटल एंगेजमेंट प्राप्त करते हैं. इसके अतिरिक्त अंकुर अग्निहोत्री निम्नलिखित विषयों पर भी लेखन करते हैं:

  • दैनिक और साप्ताहिक राशिफल
  • ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय प्रभाव
  • व्रत-त्योहार और धार्मिक तिथियां

वे अपने लेखों में जानकारी प्रस्तुत करते समय, पंचांग आधारित तिथि, नक्षत्र और योग का संदर्भ लेते हैं. सामान्य ज्योतिषीय सिद्धांतों (ग्रह-स्थिति, गोचर प्रभाव) का उपयोग करते हैं और पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं और प्रचलित स्रोतों के आधार पर जानकारी देते हैं. अंकुर ABP Live जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं और Astro सेक्शन में नियमित रूप से कंटेंट प्रकाशित करते हैं.

उनके लेख धार्मिक मान्यताओं, पारंपरिक ज्योतिषीय सिद्धांतों और सामान्य स्रोतों पर आधारित होते हैं. वे किसी भी प्रकार के निश्चित या गारंटीड परिणाम का दावा नहीं करते और पाठकों को जानकारी को मार्गदर्शन के रूप में लेने की सलाह देते हैं. इन्होने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

अंकुर का फोकस ज्योतिष और धर्म को सरल, व्यावहारिक और समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करना है, ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी हर वर्ग के पाठकों तक पहुंच सके.

Personal Interests की बात करें तो अंकुर को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु और स्वप्न शास्त्र में रुचि. साथ ही साहित्य और फिल्में देखने का शौक है.
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Published at : 23 Apr 2026 05:08 PM (IST)
Tags :
Mangal Ank Shastra NUMEROLOGY

Frequently Asked Questions

मूलांक 9 वाले लोग सफलता के लिए क्या करते हैं?

ये लोग किसी पर निर्भर रहना पसंद नहीं करते और अपनी सेल्फ-रिस्पेक्ट से कभी समझौता नहीं करते। वे अपनी सफलता की राह खुद बनाते हैं।

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