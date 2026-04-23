Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom आत्मनिर्भरता, आत्म-सम्मान महत्वपूर्ण; गुस्से से बनते-बिगड़ते काम, रिश्तों में दरार.

Numerology: इस दुनिया में हर किसी का स्वभाव एक दूसरे से काफी अलग है. कुछ लोग स्वभाव से शांत तो वही कुछ ऐसे भी लोग हैं जो छोटी-छोटी बातों पर नाराज या गुस्सा हो जाते हैं. अंकशास्त्र संख्याओं का एक ऐसा ज्ञान जिसकी सहायता से व्यक्ति की जन्मतिथि से उसके स्वभाव, करियर और भविष्य का अनुमान लगा सकते हैं.

अंकशास्त्र के मुताबिक, आज हम ऐसी जन्मतिथियों के बारे में जानेंगे, जो काफी टैलेंटेड होते हैं, लेकिन अक्सर छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं, जिसके कारण उनका काम अक्सर बिगड़ जाता है. आइए जानते हैं उन जन्मतिथियों के बारे में जिन पर मंगल ग्रह का विशेष प्रभाव होता है.

इस अंक पर मंगल ग्रह का विशेष प्रभाव

अंकशास्त्र के अनुसार, जिन भी लोगों का जन्म 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है, उन लोगों पर मंगल ग्रह का विशेष प्रभाव होता है. अंक 9 का संबंध पृथ्वी के पुत्र कहे जाने वाले मंगल देवता से होता है, जो साहस, ऊर्जा और वीरता के प्रतीक हैं.

इस अंक के व्यक्तियों में इन गुणों को साफ तौर पर देखा जा सकता है. इसके प्रभाव में मूल अंक 9 वाले लोग ऊर्जा और साहस से भरे होते हैं. ऊर्जावान होने के साथ-साथ इन्हें छोटी-छोटी बातों पर जल्दी गुस्सा आता है.

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लक्ष्य को हासिल करके दम लेते हैं

अंकशास्त्र में मूलांक 9 वाले लोग स्वभाव से भावुक भी होते हैं. एक बार जब वे कुछ करने की सोच लें तो करके ही दम लेते हैं. कभी-कभी वे उत्साह, जिद या गुस्से में आकर अपनी सबसे कीमती चीजें भी आसानी से छोड़ देते हैं.

अक्सर इस जन्मतिथि वाले कुछ लोग अपनी प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि की परवाह नहीं करते हैं.

सफलता के निरंतर करते हैं मेहनत

9, 18, 27 तारीख को जन्म लेने वाले लोग अक्सर मंगल ग्रह से प्रभावित होते हैं, जिन्हें किसी पर भी निर्भर रहना पसंद नहीं होता है. इसके अलावा ये अपनी सेल्फ रिसपेक्ट से कभी भी समझौता नहीं करते हैं. वे अपनी सफलता की राह खुद बनाते हैं.

ऐसे लोगों को किसी के अधीन काम करने में दिक्क्तों का सामना करना पड़ सकता है. मूल संख्या 9 वाले लोग अनुशासित होने के साथ दृढ़ निश्चयी होते हैं.

गुस्से के कारण सब कुछ खत्म हो जाता है

अंकशास्त्र के अनुसार, गुस्सा, अतिउत्तेजना और हठधर्मिता अंक 9 वाले लोगों की सबसे बड़ी कमियां मानी जाती है. ये लोग अक्सर गुस्से या अंहकार की वजह से दूसरों से झगड़ बैठते हैं. इसके साथ ही कई बार ये गलतफहमियों के भी शिकार हो जाते हैं.

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