हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोअंक शास्त्रNumerology: इन 5 मूलांक के लोग नौकरी में नहीं टिकते, कहीं आपका नंबर तो नहीं?

Numerology: इन 5 मूलांक के लोग नौकरी में नहीं टिकते, कहीं आपका नंबर तो नहीं?

Numerology: अंक ज्योतिष से किसी भी व्यक्ति के स्वभाव, सोच और जीवन के पैटर्न को आसानी से समझा जा सकता है. कुछ ऐसे मूलांक जिनके लोग नौकरी में स्थिर नहीं रह पाते हैं और बोरियत महसूस करते हैं.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 21 Apr 2026 04:16 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • करियर में बोरियत सिर्फ मूलांक पर नहीं, माहौल और लक्ष्यों पर भी निर्भर करती है।

Numerology: अंक ज्योतिष में व्यक्ति के स्वभाव, सोच और जीवन के पैटर्न को समझने का एक बेहद प्राचीन तरीका होता है. इसमें जन्मतिथि से निकले मूलांक (Root Number) के आधार पर व्यक्ति की प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया जाता है.

कुछ मूलांक के जातक ऐसे भी होते हैं, जिनके लोग नौकरी में स्थिर नहीं रह पाते और जल्दी बोरियत महसूस करते हैं. यह केवल अनुमान नहीं, बल्कि उनके व्यक्तित्व के गुणों से जुड़ा व्यवहारिक पैटर्न है. 

मूलांक 1 (1, 10, 19, 28)

मूलांक 1 का स्वामी सूर्य होता है. ऐसे लोग किसी भी क्षेत्र में नेतृत्व करना पसंद करते हैं. इन्हें आदेश मानने से अधिक आदेश देने में रुचि होती है. यदि नौकरी में इन्हें आजादी या फैसले लेने की शक्ति नहीं मिलती तो ये जल्दी ऊब जाते हैं. लंबे समय तक एक ही भूमिका में रहना इनके लिए मुश्किल होता है. 

मूलांक 3 (3, 12, 21, 30)

इस मूलांक के स्वामी जुपिटर है. ये लोग ज्ञान और विस्तार पसंद करते हैं. जब इन्हें काम में सीखने या आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता, तो इनकी रुचि खत्म हो जाती है. रूटीन और दोहराव इन्हें मानसिक रूप से थका देती है. 

Numerology: नाम, नंबर और प्रकृति अंकों में छिपा है आपकी लाइफ का कनेक्शन! जानें नंबरों का रहस्य?

मूलांक 5 (5, 14, 23)

मूलांक 5 का स्वामी बुध है. यह सबसे अधिक बोर होने वाला मूलांक माना जाता है. ये लोग काफी तेज सोचते हैं, नई चीजें सीखते हैं और बदलाव चाहते हैं. एक ही तरह की नौकरी, तय समय और एक जैसे काम इनकी ऊर्जा को खत्म कर देते हैं. यही वजह है कि, ये लोग बार-बार नौकरी बदलते हैं या फ्रीलांसिंग और बिजनेस की ओर झुकते हैं. 

मूलांक (7, 16, 25)

मूलांक 7 का स्वामी केतु माना जाता है. ये लोग गहरे विचारों वाले और आत्मविश्लेषी किस्म के होते हैं. इन्हें भीड़-भाड़ या काफी ज्यादा सामाजिक वातावरण पसंद नहीं होता. यदि नौकरी में इन्हें मानसिक शांति या अर्थ नहीं मिलता, तो ये अलग-थलग पड़ जाते हैं और धीरे-धीरे काम से दूरी बना लेते हैं.

मूलांक 9 (9, 18, 27)

मूलांक 9 का स्वामी मंगल है. ये ऊर्जा और जोश से भरे होते हैं. इन्हें चुनौतीपूर्ण काम करना पसंद है. यदिन नौकरी में रोमांच, प्रतिस्पर्धा या लक्ष्य की कमी हो, तो ये जल्दी बोर आक्रामक या असंतुष्ट हो जाते हैं. 

यह जानना बेहद जरूरी है कि, अंक ज्योतिष एक सहायक संकेत देता है, लेकिन यह अंतिम सच नहीं है. किसी व्यक्ति के करियर में बोरियत केवल मूलांक पर निर्भर करती है, बल्कि काम का माहौल, सैलरी, ग्रोथ और व्यक्तिगत लक्ष्य भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं. 

अगर आपका मूलांक 1, 3, 5, 7 या 9 है और आप नौकरी में जल्दी बोर हो जाते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप अस्थिर हैं. इसका मतलब यह है कि आपको ऐसा काम चाहिए, जहां सीखने, बदलाव और आजादी की गुंजाइश हो. सही दिशा में करियर चुनकर आप अपनी इस प्रवृत्ति की कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत बना सकते हैं. 

Numerology: इस तारीख में जन्मी लड़कियां प्यार में होती हैं सीरियस, निभाती हैं लाइफटाइम साथ!

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री (Ankur Agnihotri)

Astrology & Religion Content Writer

अंकुर अग्निहोत्री ABP Live के Astro & Religion सेक्शन से जुड़े डिजिटल पत्रकार हैं, जो दैनिक राशिफल, व्रत-त्योहार, ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय विषयों पर सरल, तथ्य-आधारित और उपयोगी लेखन करते हैं. उनका कंटेंट विशेष रूप से उन पाठकों के लिए तैयार होता है जो ज्योतिष और धर्म को आसान भाषा में समझना चाहते हैं.

अंकुर पिछले 2+ वर्षों से ABP Live (abplive.com) में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और ज्योतिष, अंक शास्त्र, वास्तु शास्त्र, शकुन अपशकुन शास्त्र, हस्तरेखा, स्वप्न शास्त्र, चाइनीच ज्योतिष आदि पर आर्टिकल्स प्रकाशित करते हैं.

उनका काम हाई-फ्रीक्वेंसी कंटेंट प्रोडक्शन, ट्रेंड-आधारित स्टोरी चयन और यूजर-इंटेंट आधारित लेखन पर केंद्रित है, जिससे उनके लेख लगातार अच्छा डिजिटल एंगेजमेंट प्राप्त करते हैं. इसके अतिरिक्त अंकुर अग्निहोत्री निम्नलिखित विषयों पर भी लेखन करते हैं:

  • दैनिक और साप्ताहिक राशिफल
  • ग्रह-गोचर और ज्योतिषीय प्रभाव
  • व्रत-त्योहार और धार्मिक तिथियां

वे अपने लेखों में जानकारी प्रस्तुत करते समय, पंचांग आधारित तिथि, नक्षत्र और योग का संदर्भ लेते हैं. सामान्य ज्योतिषीय सिद्धांतों (ग्रह-स्थिति, गोचर प्रभाव) का उपयोग करते हैं और पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं और प्रचलित स्रोतों के आधार पर जानकारी देते हैं. अंकुर ABP Live जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हैं और Astro सेक्शन में नियमित रूप से कंटेंट प्रकाशित करते हैं.

उनके लेख धार्मिक मान्यताओं, पारंपरिक ज्योतिषीय सिद्धांतों और सामान्य स्रोतों पर आधारित होते हैं. वे किसी भी प्रकार के निश्चित या गारंटीड परिणाम का दावा नहीं करते और पाठकों को जानकारी को मार्गदर्शन के रूप में लेने की सलाह देते हैं. इन्होने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

अंकुर का फोकस ज्योतिष और धर्म को सरल, व्यावहारिक और समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करना है, ताकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह जानकारी हर वर्ग के पाठकों तक पहुंच सके.

Personal Interests की बात करें तो अंकुर को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु और स्वप्न शास्त्र में रुचि. साथ ही साहित्य और फिल्में देखने का शौक है.
Read More
Published at : 21 Apr 2026 04:16 PM (IST)
Tags :
Mulank JOB NUMEROLOGY

Frequently Asked Questions

अगर मेरा मूलांक 1, 3, 5, 7 या 9 है और मैं नौकरी में बोर हो जाता हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए?

इसका मतलब है कि आपको ऐसे काम की ज़रूरत है जहाँ सीखने, बदलाव और आजादी की गुंजाइश हो. अपनी इस प्रवृत्ति को सही करियर चुनकर ताकत बनाया जा सकता है.

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

अंक शास्त्र
Numerology: इन 5 मूलांक के लोग नौकरी में नहीं टिकते, कहीं आपका नंबर तो नहीं?
Numerology: इन 5 मूलांक के लोग नौकरी में नहीं टिकते, कहीं आपका नंबर तो नहीं?
अंक शास्त्र
Numerology: इन तारीखों में जन्मी महिलाओं पर नहीं चलता किसी का कंट्रोल! खुद पर रहती हैं डिपेंड
Numerology: इन तारीखों में जन्मी महिलाओं पर नहीं चलता किसी का कंट्रोल! खुद पर रहती हैं डिपेंड
अंक शास्त्र
Akshaya Tritiya 2026: मूलांक अनुसार करें खरीदारी, अक्षय तृतीया पर चार गुना बढ़ेगी धन-समृद्धि!
Akshaya Tritiya 2026: मूलांक अनुसार करें खरीदारी, अक्षय तृतीया पर चार गुना बढ़ेगी धन-समृद्धि!
अंक शास्त्र
Numerology: इन जन्मतिथि की महिलाओं को जल्दी आता है गुस्सा, जानिए इसके पीछे का कारण?
Numerology: इन जन्मतिथि की महिलाओं को जल्दी आता है गुस्सा, जानिए इसके पीछे का कारण?
Advertisement

वीडियोज

Raja Shivaji Trailer Review: Riteish Deshmukh ने Shivaji Maharaj की दमदार कहानी दिखाई
Bollywood: क्या कपूर खानदान में फिर आएगी खुशखबरी? | Khabar Filmy Hain | Alia Bhatt
Sansani: इंटरनेशनल मंच पर... ट्रंप को खुला चैलेंज ! | Iran-israel war update
Chitra Tripathi: ईरान का 'मालिक' कौन? | Trump | Hormuz | China | Netanyahu | Breaking
Prayagraj Viral Video: क्या रसूख के नशे में चूर इन थार सवारों पर लगेगी लगाम? | UP | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
वुमेंस रिजर्वेशन एक्ट 2023 के बाद कितनी महिलाओं को मिला चांस? कांग्रेस से हाईएस्ट 33.3% फीमेल कैंडिडेट्स, बीजेपी कहां खड़ी
वुमेंस रिजर्वेशन एक्ट के बाद कितनी महिलाओं को मिला चांस? टॉप पर कांग्रेस, बीजेपी कहां खड़ी
बिहार
'राजनीति में कार्य कर रही महिलाएं राजनेताओं के साथ बेड…', पप्पू यादव के बयान पर नोटिस जारी
'राजनीति में कार्य कर रही महिलाएं राजनेताओं के साथ बेड…', पप्पू यादव के बयान पर नोटिस जारी
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या को नहीं पसंद आएगा तिलक वर्मा का यह बयान, जानें पहला शतक जड़ने के बाद क्या बोले?
हार्दिक पांड्या को नहीं पसंद आएगा तिलक वर्मा का यह बयान, जानें पहला शतक जड़ने के बाद क्या बोले?
बॉलीवुड
‘मातृभूमि’ में दिखेगा Salman Khan का जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन, चोट के बावजूद की 45 दिन की खतरनाक ट्रेनिंग
‘मातृभूमि’ में सलमान खान का जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन, चोटों के बावजूद की खतरनाक ट्रेनिंग
विश्व
'बोइंग 757 में भरकर ईरान भेजे गए 1.7 अरब डॉलर पर हम...', इस्लामाबाद में पीस टॉक से पहले ट्रंप का बड़ा खुलासा
'बोइंग 757 में भरकर ईरान भेजे गए 1.7 अरब डॉलर पर हम...', इस्लामाबाद में पीस टॉक से पहले ट्रंप का बड़ा खुलासा
बिजनेस
इनसाइडर ट्रेडिंग: क्या हर्षद मेहता जैसे स्कैम में शामिल ट्रंप? उनके बयान से मिनटों पहले होती मोटी कमाई, समझें पूरा खेल
क्या हर्षद मेहता जैसे स्कैम में शामिल ट्रंप? उनके बयान से पहले इनसाइडर ट्रेडिंग से होती मोटी कमाई
Results
UP Board Result 2026: कभी भी जारी हो सकता है 10वीं-12वीं रिजल्ट पर बड़ा अपडेट
UP Board Result 2026: कभी भी जारी हो सकता है 10वीं-12वीं रिजल्ट पर बड़ा अपडेट
जनरल नॉलेज
Nuclear Bombs: पूरी दुनिया को खत्म करने के लिए कितने परमाणु बम की होगी जरूरत? यह सच्चाई कर देगी हैरान
पूरी दुनिया को खत्म करने के लिए कितने परमाणु बम की होगी जरूरत? यह सच्चाई कर देगी हैरान
ENT LIVE
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
ENT LIVE
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
ENT LIVE
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Embed widget