Numerology: अंकशास्त्र में कुछ संख्याओं को ऐसी शक्तिशाली एनर्जी से युक्त माना जाता है, जो व्यक्तियों के स्वभाव, सहज प्रवृत्ति और जीवन के फैसलों को प्रभावित करती हैं. बहुत से लोग मानते हैं कि, जिन लोगों का मूलांक (4, 8 और 9) होता है, वे बलवान, दृड़ और सही-गलत की प्रबल समझ रखने वाले होते हैं.

ज्योतिष का अभ्यास करने वाले लोग बताते हैं कि, ये संख्याएं एक मजबूत और सुरक्षात्मक एनर्जी का संकेत देती हैं. ये वे गुण हैं, जिन्हें लोग अक्सर मां काली के उग्र व्यक्तित्व से जोड़ते हैं.

मूलांक 4, 8 या 9 का स्वभाव

अंकशास्त्रियों का मत है कि, जिन भी लोगों का मूलांक 4, 8 या 9 होता है, उनमें ऐसे लोगों या जगहों के लिए धैर्य नहीं होता जो उनके लिए हानिकारक हों. वे सोचते हैं कि, वे नकारात्मकता को तुरंत पहचान लेते हैं और बिना सोचे-समझे उससे दूर हो जाते हैं.

विशेषज्ञों का कहना है कि, उनकी मजबूती आतंरिक समझ, जो मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक सुरक्षा को प्राथमिकता देती है.

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स्वभाव से वफादार

लोग यह भी कहते हैं कि, इन अंक के लोग वफादार होते हैं. लोग मानते हैं कि ये हमेशा अपने दोस्तों, परिवार और जीवनसाथी के लिए मौजूद रहते हैं. अपने प्रियजनों की सुरक्षा की बात आती है, तो लोग कहते हैं कि ये योद्धाओं की तरह लड़ते हैं.

लोग यह भी मानते हैं कि, उनकी अंतर्ज्ञान शक्ति बेहतर होती है. अंकशास्त्रियों का कहना है कि, मूलांक 4, 8 और 9 वाले लोग अक्सर दूसरों के मन की बात को समझने में माहिर होते हैं. जागरूकता की यह स्वाभाविक क्षमता उन्हें यह जानने में मदद करती है कि, क्या सच है और क्या झूठ है, जिससे सामाजिक परिस्थितियों में मुश्किल समय आने पर वे सुरक्षित रह पाते हैं.

मुश्किल में हार नहीं मानते हैं

अक्सर लोग सोचते हैं कि, जिन लोगों की जन्म कुंडली में ये मूल अंक होते हैं, वे बहादुर होते हैं और किसी चीज से डरते नहीं है. लोग सोचते हैं कि वे समस्याओं से भागने के बजाय उनक सामना करते हैं. लोग उनकी मुश्किलों से उबरने की क्षमता को बड़ी ताकत के रूप में देखते हैं, जो उन्हें दृढ़ संकल्प के साथ कठिन समय से निकलने में सहायता करती है.

इन संख्याओं का ग्रहों के वस्तुओं पर पड़ने वाले प्रभावों

मूलांक 4 को अक्सर विचित्र रास्तों और बदलावों से जोड़कर देखा जाता है, जो कि राहु से भी जुड़ा हुआ है.

मूलांक 8 शनि से जुड़ा है, जो निष्पक्षता, व्यवस्था और कर्म को प्रतिनिधित्व करता है.

मूलांक 9 का स्वामी मंगल ग्रह है, जो वीरता, कर्म और शक्ति का प्रतीक है.

लोगों का मानना है कि, यह ग्रहीय शक्तियां कर्मिक संतुलन, उत्तरदायित्व और ब्रह्मांड बहाल करने जैसे विचारों का प्रतिनिधित्व करती हैं. ये सभी बातें उन्हें निष्पक्षता पर केंद्रित ऊर्जा से और भी ज्यादा जोड़ती हैं.

यह किसी भी तरह का साइंस नहीं, बल्कि चीजों को समझने का एक तरीका है. लेकिन बहुत से लोग इसके जरिए अपने व्यक्तित्व के स्वरूपों में अर्थ ढूंढते हैं. लोग अक्सर इन संख्याओं को काफी खास और अर्थपूर्ण माना जाता है और मां काली से तुलना जो बुराई का नाश करने वाली और अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए जाने जाती हैं, हमें यह समझने में सहायता करती है कि ऐसा क्यों है?

कई लोग खासकर युवा आध्यात्मिक विज्ञान में रुचि लेने लगे हैं. जब लोग इसी तरह की चीजें पढ़ते हैं, तो वे इस बारे में सोच सकते हैं कि वे कौन हैं, वे कितने प्रभावशाली हैं.

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