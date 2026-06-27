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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोFlipkart GOAT Sale 2026: राहु के मूलांक 4 में शुरू हो रही है सेल; शुक्र गोचर के बीच कर्ज और ब्याज से बचने के लिए देखें पंचांग

Flipkart GOAT Sale 2026: राहु के मूलांक 4 में शुरू हो रही है सेल; शुक्र गोचर के बीच कर्ज और ब्याज से बचने के लिए देखें पंचांग

Flipkart Sale 2026 Astro: 4 जुलाई से शुरू हो रही Flipkart GOAT Sale. ज्योतिषाचार्य अनीश व्यास से जानें राहु के मूलांक 4 और शुक्र गोचर के बीच कर्ज-ब्याज व 12वें भाव के नुकसान से बचने के ज्योतिष उपाय.

Written By : हर्षिका मिश्रा |  Updated at : 27 Jun 2026 08:00 AM (IST)
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Flipkart GOAT Sale 2026: क्या आप भी फ्लिपकार्ट की GOAT सेल लाइव होते ही अंधाधुंध शॉपिंग की प्लानिंग कर रहे हैं? तो थोड़ा संभल जाइए! इस बार सेल की तारीख और ग्रहों का गोचर कुछ ऐसा कॉस्मिक कॉम्बिनेशन बना रहा है, जो आपको भारी बचत भी करा सकता है और बजट बिगाड़कर कर्ज के जाल में भी फंसा सकता है.

दरअसल, फ्लिपकार्ट पर 4 जुलाई 2026 से साल की सबसे बड़ी सेल शुरू होने जा रही है. अंकशास्त्र (Numerology) के अनुसार, 4 तारीख का स्वामी राहु (Rahu) है, जिसे भ्रम, अचानक लाभ और फिजूलखर्ची का कारक माना जाता है. ज्योतिष में ब्याज और कर्ज का मुख्य कारक ग्रह राहु और कुंडली का द्वादश भाव (12th House) होता है.

ऐसे में बिना सोचे-समझे क्रेडिट कार्ड स्वाइप करना या 'No Cost EMI' के चक्कर में पड़ना आपको भारी पड़ सकता है. आइए जानते हैं 4 जुलाई को होने वाले बड़े ग्रह गोचर और पंचांग के अनुसार आपको शॉपिंग कैसे करनी चाहिए.

आज का पंचांग (Today's Panchang - 4 July 2026)

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, किसी भी बड़े निवेश या इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीदारी से पहले शुभ मुहूर्त और नक्षत्र देखना फलदायी माना जाता है:

  • तिथि: चतुर्थी (दोपहर 12:42:43 तक, इसके बाद पंचमी)
  • नक्षत्र: धनिष्ठा (दोपहर 13:44:39 तक) – ज्योतिष में इसे समृद्धि और धन का नक्षत्र माना गया है.
  • करण: बालव (दोपहर 12:42:43 तक), कौलव (रात 25:12:05 तक)
  • पक्ष: कृष्ण पक्ष
  • योग: प्रीति (शाम 17:00:56 तक) – यह योग नए कार्यों की शुरुआत के लिए सकारात्मक ऊर्जा देता है.
  • वार: शनिवार (शनि देव का दिन, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और मेटल की वस्तुओं को प्रभावित करता है).

राशि के अनुसार फ्लिपकार्ट सेल में क्या खरीदें? आज की जनरेशन 'Cosmic Alignment' और 'Manifestation' पर काफी भरोसा करती है. इस सेल में अपने मून साइन (Moon Sign) और लकी नंबर के हिसाब से शॉपिंग करना आपके लिए 'Value for Money' साबित हो सकता है.

मूलांक 4 (राहु) और 4 जुलाई का 'Cosmic Connection'

अंकशास्त्र में 4 तारीख का मूलांक 4 होता है, जिसका सीधा संबंध राहु से है. राहु जातक के मन में अचानक 'FOMO' (Fear Of Missing Out) पैदा करता है, जिससे लोग सेल के लालच में आकर उन चीजों पर भी पैसा बहा देते हैं जिनकी उन्हें जरूरत नहीं होती.

चूंकि ज्योतिष शास्त्र में ब्याज और कर्ज का मुख्य कारक ग्रह राहु और द्वादश भाव (व्यय या खर्च का भाव) को माना जाता है, इसलिए मूलांक 4 की इस तारीख पर बिना बजट बनाए क्रेडिट कार्ड से बड़ी शॉपिंग करने पर आप अनजाने में कर्ज या भारी ब्याज के चक्रव्यूह में फंस सकते हैं.

4 जुलाई को शुक्र का गोचर: बदलेगी लग्जरी की परिभाषा

सेल के ठीक पहले यानी 4 जुलाई को ऐश्वर्य, सुख-सुविधा और लग्जरी के देवता शुक्र का बड़ा गोचर होने जा रहा है. शुक्र का यह राशि परिवर्तन आपकी 'Wishlist' पर सीधा असर डालेगा.

पॉजिटिव इफेक्ट: शुक्र के गोचर से गैजेट्स, फैशन, ब्यूटी प्रोडक्ट्स और होम फर्निशिंग पर बेहतरीन और वैल्यू-फॉर-मनी डील्स मिलेंगी.

सावधानी: राहु (तारीख 4) और शुक्र का यह कॉम्बिनेशन आपको गैजेट्स के एस्थेटिक्स और लुक्स पर अंधाधुंध पैसा खर्च करने के लिए उकसा सकता है.

राहु के जाल से बचने और शुक्र का लाभ उठाने के 'Astro Hacks'

अगर आप Flipkart GOAT Sale में बिना कर्जदार बने बेस्ट डील्स 'Claim' करना चाहते हैं, तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें:

शनिवार और धनिष्ठा नक्षत्र का फायदा उठाएं: दोपहर 13:44:39 से पहले धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा, जो नया सामान खरीदने के लिए शुभ है. शनिवार होने के कारण आप इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल या लैपटॉप शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, लेकिन राहु के प्रभाव के कारण बजट से बाहर न जाएं.

द्वादश भाव (12th House) को न करें एक्टिव: अगर आपकी कुंडली में खर्चों का 12वां भाव भारी है, तो 'Buy Now, Pay Later' या अनचाहे लोन वाले ऑफर्स से दूरी बनाकर रखें. कैश या डेबिट कार्ड से शॉपिंग करना राहु के निगेटिव असर (कर्ज) से बचाएगा.

शुक्र की वस्तुओं पर फोकस: अगर आपका मूलांक 6 (शुक्र का अंक) है या आपकी राशि वृषभ या तुला है, तो इस सेल में कपड़ों, कॉस्मेटिक्स या लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स पर निवेश करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

मेष (Aries) से मीन (Pisces): सभी 12 राशियों के लिए शॉपिंग गाइड

मेष (Aries): सेल लाइव होते ही बिना सोचे-समझे सीधे 'Buy Now' करने वाले मेष जातकों के लिए हाई-परफॉर्मिंग गेमिंग लैपटॉप बेस्ट डील है.

वृषभ (Taurus): लग्जरी और कम्फर्ट पसंद करने वाले वृषभ जातक इस सेल से नॉइस-कैंसिलेशन हेडफोन्स या होम डेकोर ले सकते हैं.

मिथुन (Gemini): मल्टीटास्किंग मिथुन राशि के लिए iPhone 17 या लेटेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन सबसे सही इन्वेस्मेंट होगा.

कर्क (Cancer): होम-लविंग कर्क राशि वाले अपने घर को अपग्रेड करने के लिए स्मार्ट टीवी या कॉफी मेकर कार्ट में डाल सकते हैं.

सिंह (Leo): 'Main Character Energy' वाले सिंह जातकों के लिए प्रीमियम स्मार्टवॉच या ट्रेंडी फैशन गियर्स बेस्ट हैं.

कन्या (Virgo): प्लानिंग के पक्के कन्या जातक रिव्यूज देखकर ही खरीदारी करते हैं. इनके लिए टैबलेट (with Stylus) या स्मार्ट गियर्स परफेक्ट हैं.

तुला (Libra): एस्थेटिक्स के शौकीन तुला जातक कलर सिलेक्शन में भले वक्त लें, लेकिन इनके लिए ब्लूटूथ स्पीकर्स या स्किनकेयर गैजेट्स बेस्ट रहेंगे.

वृश्चिक (Scorpio): प्राइवेसी पसंद करने वाले वृश्चिक जातक इस सेल से हाई-सिक्योरिटी स्मार्ट गैजेट्स या डार्क थीम एक्सेसरीज खरीद सकते हैं.

धनु (Sagittarius): ट्रैवलर धनु राशि के लिए एक्शन कैमरा (GoPro), पावर बैंक या ट्रैवल एक्सेसरीज पर मिलने वाले ऑफर्स काम के हैं.

मकर (Capricorn): करियर ओरिएंटेड मकर राशि के लोग इस सेल में प्रोफेशनल लैपटॉप या WFH अर्गोनॉमिक चेयर पर फोकस करें.

कुंभ (Aquarius): टेक-गीक कुंभ राशि के जातकों को VR हेडसेट्स या स्मार्ट आरजीबी लाइट्स जैसे फ्यूचरिस्टिक गैजेट्स आकर्षित करेंगे.

मीन (Pisces): इमेजिनेटिव मीन राशि के जातकों के लिए किंडल (E-Reader) या सूटिंग ब्लूटूथ नाइट लैंप बेस्ट चॉइस हैं.

यह भी पढ़े- Shani Vakri 2026: जुलाई में शनि की वक्री चाल से मचेगी हलचल, पर इन 3 राशियों पर होगी पैसों की बरसात!

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
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Published at : 27 Jun 2026 08:00 AM (IST)
Tags :
Flipkart GOAT Sale 2026 Numerology Number 4 Rahu Venus Transit 4 July 2026 12th House In Astrology
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