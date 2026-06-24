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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोअंक शास्त्रAamir Khan Weeding date Numerology: आमिर खान वेडिंग न्यूमरोलॉजी, मूलांक 5 और अंक 6 का अनोखा मेल, गौरी स्प्रैट संग बनेगा यह अद्भुत संयोग!

Aamir Khan Weeding date Numerology: आमिर खान वेडिंग न्यूमरोलॉजी, मूलांक 5 और अंक 6 का अनोखा मेल, गौरी स्प्रैट संग बनेगा यह अद्भुत संयोग!

Numerology: आमिर खान-गौरी स्प्रैट की 5 जुलाई 2026 को होने वाली शादी बेहद सादी होगी. न्यूमरोलॉजी के अनुसार मूलांक 5 (बुध) और शुक्र (ब्यूटी क्षेत्र) का यह मेल रिश्ते में अद्भुत संतुलन और शांति लाएगा.

Written By : हर्षिका मिश्रा |  Updated at : 24 Jun 2026 09:19 PM (IST)
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Aamir Khan Marriage date Numerology: बॉलीवुड के 'मिस्टर परफेक्शनिस्ट' आमिर खान एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. हाल ही में अभिनेता ने खुद यह कन्फर्म किया है कि वे अपनी पार्टनर गौरी स्प्रैट (Gauri Spratt) के साथ 5 जुलाई 2026 को एक बेहद निजी और सादे समारोह में शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं. आमिर खान ने साफ किया है कि यह शादी कोई ग्रैंड इवेंट नहीं होगी, बल्कि एक सिंपल रजिस्टर्ड मैरिज होगी, जिसमें सिर्फ परिवार के लोग शामिल होंगे.

दिलचस्प बात यह है कि आमिर और गौरी का रिश्ता कोई नया नहीं, बल्कि 25 साल पुराना है जो वक्त के साथ और परिपक्व हुआ है. जब ज्योतिष (Astrology) और अंकशास्त्र (Numerology) के नजरिए से इस जोड़ी और उनकी शादी की इस खास तारीख का विश्लेषण किया जाता है, तो कई हैरान करने वाले समीकरण सामने आते हैं.

मूलांक 5 और आमिर खान का 'परफेक्शन'

अंकशास्त्र के अनुसार, आमिर खान का जन्म 14 मार्च 1965 को हुआ था. इस लिहाज से उनका मूलांक 1 + 4 = 5 बनता है.

स्वामी ग्रह 'बुध': मूलांक 5 का स्वामी ग्रह बुध (Mercury) है, जिसे बुद्धि, तर्क, और गहराई से विश्लेषण करने की क्षमता का कारक माना जाता है. यही कारण है कि आमिर अपने काम में 'परफेक्शन' दिखाते हैं और हर प्रोजेक्ट को गहराई से तौलने के बाद ही कदम आगे बढ़ाते हैं.

लाइफ पाथ नंबर 2 (भाग्यांक): उनकी पूरी जन्मतिथि का योग करने पर भाग्यांक 2 आता है, जिसका स्वामी चंद्रमा है. यह अंक उन्हें बेहद संवेदनशील बनाता है. यही वजह है कि अलग होने के बाद भी वे अपने पिछले रिश्तों (रीना दत्ता और किरण राव) में हमेशा सम्मान और एक मजबूत बॉन्डिंग बनाए रखने में कामयाब रहे हैं.

गौरी स्प्रैट और आमिर: बुध और शुक्र का 'लक्ष्मी-नारायण' कॉम्बिनेशन

गौरी स्प्रैट की सटीक जन्मतिथि भले ही गुप्त रखी गई हो, लेकिन उनके कार्यक्षेत्र के आधार पर अंकशास्त्र की गणना बेहद सटीक बैठती है. गौरी सालों से फैशन, ब्यूटी और वेलनेस इंडस्ट्री (BBlunt) से जुड़ी हुई हैं.

शुक्र (Number 6) की ऊर्जा: सौंदर्य, फैशन और लाइफस्टाइल का प्रतिनिधित्व अंक 6 और ग्रह शुक्र करता है. गौरी का इस फील्ड में सफल होना दिखाता है कि उनके जीवन में शुक्र की ऊर्जा बेहद मजबूत है.

परम मित्र अंक: न्यूमरोलॉजी में 5 (बुध) और 6 (शुक्र) को परम मित्र माना जाता है. ज्योतिष में इसे 'लक्ष्मी-नारायण' योग के रूप में देखा जाता है. बुध की व्यावहारिक सोच जब शुक्र की रचनात्मकता से मिलती है, तो यह रिश्ता न सिर्फ व्यक्तिगत रूप से बल्कि प्रोफेशनल मोर्चे पर भी बेहद संतुलित साबित होता है.

5 जुलाई की तारीख: इत्तेफाक या सोची-समझी न्यूमरोलॉजी?

आमिर खान ने अपनी जिंदगी के इस नए अध्याय के लिए 5 जुलाई की तारीख चुनी है, जो न्यूमरोलॉजी के नियमों के अनुसार उनके लिए काफी अनुकूल दिखाई देती है:

  • मूलांक से सीधा कनेक्शन: शादी की तारीख का मुख्य अंक 5 है. आमिर का अपना मूलांक भी 5 है, इसलिए यह तारीख उनके साथ एक मजबूत एनर्जी मैच बनाती है. अपने मूलांक की तारीख पर नया काम शुरू करने से मानसिक शांति मिलती है.

  • साल 2026 का अंक 1: वैश्विक वर्ष 2026 का कुल योग (2+0+2+6 = 10 rightarrow 1) आता है. अंक 1 का स्वामी सूर्य है, जो जीवन के एक बिल्कुल नए और उज्ज्वल अध्याय को दर्शाता है.

  • बैलेंसिंग नंबर का जादू: अंक 5 एक 'बैलेंसिंग नंबर' है. यह रिश्ते में किसी एक के हावी होने के बजाय बराबरी और पार्टनरशिप को बढ़ावा देता है.

वर्तमान ग्रह गोचर (Transit Analysis) और मानसिक शांति

ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखा जाए, तो इस समय ग्रहों की स्थिति भी आमिर खान के जीवन में एक बड़े और सकारात्मक ठहराव की गवाही दे रही है:

शनि का प्रभाव: वर्तमान में शनि देव का गोचर जीवन में गंभीरता, मैच्योरिटी और लॉन्ग-टर्म फैसले लेने की ऊर्जा दे रहा है. यह गोचर इंसान को अपने अनुभवों से सीखकर जीवन को एक स्थिर दिशा देने के लिए प्रेरित करता है.

बृहस्पति (देवगुरु) की अनुकूलता: देवगुरु बृहस्पति का गोचर इस समय उनके जीवन में आत्मिक शांति (Peace of Mind) को बढ़ा रहा है. खुद आमिर ने भी यह स्वीकार किया है कि वे इस समय पूरी तरह से 'शांति' में हैं और खुद को इस रिश्ते के लिए पूरी तरह कमिटेड महसूस कर रहे हैं.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
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Published at : 24 Jun 2026 09:19 PM (IST)
Tags :
NUMEROLOGY Astrology Special Aamir Khan Marriage Date Numerology July 5 Wedding Numerology
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