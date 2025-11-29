हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोअंक शास्त्र2026 Lucky Moolank: इन 5 मूलांक वालों की चमकेगी किस्मत! जानें सूर्य साल में कैसे बदलेंगे आपके सितारे?

2026 Lucky Moolank: इन 5 मूलांक वालों की चमकेगी किस्मत! जानें सूर्य साल में कैसे बदलेंगे आपके सितारे?

साल 2026 जिंदगी में बड़े बदलाव और नए मौके से भरा रहने वाला है. ज्योतिषचार्य से जानते हैं साल 2026 मूलांक 1 से लेकर 9 तक किन अंक वालों के लिए सफलता से भरा रहने वाला है. जानिए इसके बारे में.

By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 29 Nov 2025 06:20 PM (IST)
Preferred Sources

2026 Lucky Moolank: अंक ज्योतिष के अनुसार नया साल 2026 कई लोगों की जिंदगी में बड़े बदलाव, नए मौके और प्रगति लेकर आने वाला है. हर साल की ऊर्जा उसके कुल योग पर निर्भर करती है. अगर 2026 को जोड़ें तो- 2 + 0 + 2 + 6 = 10 → 1, तो इसका कुल अंक 1 बनता है. अंक 1 का संबंध सूर्य से माना जाता है. सूर्य शक्ति, नेतृत्व, आत्मविश्वास, सफलता और सम्मान का प्रतीक है.

इसलिए 2026 को सूर्य का साल माना जा रहा है, यानी वो लोग जिनकी ऊर्जा सूर्य से मेल खाती है, उन्हें पूरे साल खूब अच्छे नतीजे मिल सकते हैं. अंक ज्योतिष के मुताबिक ये साल खासतौर पर मूलांक 1, 3, 5, 6 और 9 वालों के लिए बेहद शुभ साबित हो सकता है. चलिए जानते हैं 2026 में किस मूलांक की किस्मत सबसे ज्यादा चमकने वाली है.

मूलांक 1: करियर ग्रोथ और नई शुरुआत का साल

मूलांक 1 वालों के लिए 2026 काफी शानदार साबित हो सकता है. इस साल आपको काम में तरक्की, नए मौके और बड़ी जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. आपके नेतृत्व गुण और मजबूत होंगे, जिसकी वजह से ऑफिस हो या बिजनेस, लोग आपकी बात सुनेंगे और आप पर भरोसा बढ़ेगा.

किसी बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत के लिए भी यह साल बेहद शुभ माना जा रहा है. कुल मिलाकर 2026 आपको पहचान, सम्मान और आगे बढ़ने का मौका देता दिखाई देता है.

मूलांक 3: पढ़ाई, सरकारी काम और मैनेजमेंट में सफलता

अगर आपका मूलांक 3 है, तो 2026 पढ़ाई और करियर, दोनों के लिए अच्छा समय साबित होगा. ग्रहों की अनुकूलता आपको शिक्षा, सरकारी कामों, लेखन, अध्यापन और मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़ा सकती है. पिछले कुछ समय से अटके हुए कार्य भी इस साल आसानी से पूरे होते नजर आएंगे. घर-परिवार में सम्मान बढ़ेगा और आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे मजबूत होगी. यह साल आपको स्थिरता और प्रगति दोनों देने के संकेत देता है.

मूलांक 5: बदलाव, यात्रा और नए अवसरों से भरा साल

2026 मूलांक 5 वालों की जिंदगी में तेज बदलाव लेकर आ सकता है. नौकरी बदलने का मौका, विदेश यात्रा, नए प्रोजेक्ट और अचानक मिलने वाले आर्थिक लाभ जैसी स्थितियां आपका साल रोचक बना सकती हैं. बिज़नेस करने वालों के लिए भी समय अच्छा रहेगा और अप्रत्याशित फायदे मिलने की संभावना है. आपकी किस्मत इस साल कई नए रास्ते खोल सकती है और जीवन में एक नई गति महसूस होगी.

मूलांक 6: रिश्तों में खुशियां और जीवन में आराम बढ़ेगा

मूलांक 6 वालों के लिए नया साल रिश्तों और निजी जीवन में खुशियां लेकर आएगा. परिवार में सौहार्द बढ़ेगा, प्रेम संबंध मजबूत होंगे और शादी या सगाई जैसी अच्छी खबरें भी मिल सकती हैं. नए घर, वाहन या किसी बड़े निवेश के लिए भी 2026 बेहद अनुकूल माना जा रहा है.

कला, मीडिया या फैशन से जुड़े लोगों को भी इस साल बड़े मौके मिल सकते हैं और उनका काम ज्यादा लोगों तक पहुंचने के संकेत हैं. कुल मिलाकर यह साल आपकी लाइफ में आराम और स्थिरता जोड़ सकता है.

मूलांक 9: ऊर्जा, साहस और बड़े लक्ष्य पूरे होंगे

मूलांक 9 वालों के लिए 2026 उत्साह और सफलता से भरा हुआ साल रहेगा. इस साल आपकी मेहनत का असर साफ दिखेगा और आप कई बड़े लक्ष्य हासिल कर पाएंगे. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों के लिए भी यह समय बेहद लाभदायक साबित हो सकता है.

फिटनेस, खेल और करियर से जुड़ी योजनाओं में तेजी आएगी और आप खुद को पहले से अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे. यह साल आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने और आपको नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकेत देता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
Read
Published at : 29 Nov 2025 06:20 PM (IST)
Tags :
NUMEROLOGY Moolank YEAR 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'जब-जब जुल्म होगा, तब-तब जिहाद...', मौलाना महमूद मदनी का भड़काऊ बयान! सुप्रीम कोर्ट पर भी बिगड़े बोल
'जब-जब जुल्म होगा, तब-तब जिहाद...', महमूद मदनी का भड़काऊ बयान! SC पर भी बिगड़े बोल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
धनंजय सिंह की आई सफाई, अमित सिंह टाटा ने लिया शुभम का नाम... आखिर नशीले सिरप कांड का सच क्या?
धनंजय सिंह की आई सफाई, अमित सिंह टाटा ने लिया शुभम का नाम... आखिर नशीले सिरप कांड का सच क्या?
टेलीविजन
इस एक्ट्रेस संग मां ने कर दी थी हैवानियत की हदें पार, खूब करती थीं टॉर्चर, जबरदस्ती एक्टिंग में धकेला
इस एक्ट्रेस संग मां ने कर दी थी हैवानियत की हदें पार, खूब करती थीं टॉर्चर
विश्व
छोटी कोठरी में बेड, कुर्सी, टीवी और..., पाकिस्तान की जेल में यूं कट रही इमरान खान की जिंदगी, सच आया सामने!
छोटी कोठरी में बेड, कुर्सी, टीवी और..., पाकिस्तान की जेल में यूं कट रही इमरान खान की जिंदगी
Advertisement

वीडियोज

अपना क्रेडिट कार्ड कैसे बंद करें? RBI के नए नियम और इसे करने का सही तरीका। छिपे हुए चार्ज से बचें। पैसा लाइव
नेपाल के नए ₹100 के नोट पर विवाद: क्या अपडेटेड मैप से भारत-नेपाल तनाव बढ़ा? | पैसा लाइव
भारत की GDP 8.2% पर पहुंची | मैन्युफैक्चरिंग में तेज़ी, GST राहत का असर और सेक्टर के हिसाब से ग्रोथ की जानकारी
MP News: बच्चे ने 40 बार बोला 'Sorry', CCTV में कैद दिल दहलाने वाला मंजर! Ratlam News
MP News: कोयले की राख की ढेर में फंसा ट्रक..JCB की मदद से बाहर निकाला ड्राइवर | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'जब-जब जुल्म होगा, तब-तब जिहाद...', मौलाना महमूद मदनी का भड़काऊ बयान! सुप्रीम कोर्ट पर भी बिगड़े बोल
'जब-जब जुल्म होगा, तब-तब जिहाद...', महमूद मदनी का भड़काऊ बयान! SC पर भी बिगड़े बोल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
धनंजय सिंह की आई सफाई, अमित सिंह टाटा ने लिया शुभम का नाम... आखिर नशीले सिरप कांड का सच क्या?
धनंजय सिंह की आई सफाई, अमित सिंह टाटा ने लिया शुभम का नाम... आखिर नशीले सिरप कांड का सच क्या?
टेलीविजन
इस एक्ट्रेस संग मां ने कर दी थी हैवानियत की हदें पार, खूब करती थीं टॉर्चर, जबरदस्ती एक्टिंग में धकेला
इस एक्ट्रेस संग मां ने कर दी थी हैवानियत की हदें पार, खूब करती थीं टॉर्चर
विश्व
छोटी कोठरी में बेड, कुर्सी, टीवी और..., पाकिस्तान की जेल में यूं कट रही इमरान खान की जिंदगी, सच आया सामने!
छोटी कोठरी में बेड, कुर्सी, टीवी और..., पाकिस्तान की जेल में यूं कट रही इमरान खान की जिंदगी
क्रिकेट
टेस्ट में विराट से संन्यास वापस लेने की हो रही मांग, होगा '21वीं शताब्दी' का सबसे बड़ा कमबैक!
टेस्ट में विराट से संन्यास वापस लेने की हो रही मांग, होगा '21वीं शताब्दी' का सबसे बड़ा कमबैक!
न्यूज़
Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही
Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही
यूटिलिटी
आयुष्मान कार्ड खो जाए तो इलाज होगा या नहीं, जान लीजिए नियम वरना अस्पताल में होगी दिक्कत
आयुष्मान कार्ड खो जाए तो इलाज होगा या नहीं, जान लीजिए नियम वरना अस्पताल में होगी दिक्कत
ट्रेंडिंग
Video: दुल्हन के सामने स्टेज पर सरक गया दूल्हे राजा का पजामा, वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
दुल्हन के सामने स्टेज पर सरक गया दूल्हे राजा का पजामा, वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget