2026 Lucky Moolank: अंक ज्योतिष के अनुसार नया साल 2026 कई लोगों की जिंदगी में बड़े बदलाव, नए मौके और प्रगति लेकर आने वाला है. हर साल की ऊर्जा उसके कुल योग पर निर्भर करती है. अगर 2026 को जोड़ें तो- 2 + 0 + 2 + 6 = 10 → 1, तो इसका कुल अंक 1 बनता है. अंक 1 का संबंध सूर्य से माना जाता है. सूर्य शक्ति, नेतृत्व, आत्मविश्वास, सफलता और सम्मान का प्रतीक है.

इसलिए 2026 को सूर्य का साल माना जा रहा है, यानी वो लोग जिनकी ऊर्जा सूर्य से मेल खाती है, उन्हें पूरे साल खूब अच्छे नतीजे मिल सकते हैं. अंक ज्योतिष के मुताबिक ये साल खासतौर पर मूलांक 1, 3, 5, 6 और 9 वालों के लिए बेहद शुभ साबित हो सकता है. चलिए जानते हैं 2026 में किस मूलांक की किस्मत सबसे ज्यादा चमकने वाली है.

मूलांक 1: करियर ग्रोथ और नई शुरुआत का साल

मूलांक 1 वालों के लिए 2026 काफी शानदार साबित हो सकता है. इस साल आपको काम में तरक्की, नए मौके और बड़ी जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. आपके नेतृत्व गुण और मजबूत होंगे, जिसकी वजह से ऑफिस हो या बिजनेस, लोग आपकी बात सुनेंगे और आप पर भरोसा बढ़ेगा.

किसी बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत के लिए भी यह साल बेहद शुभ माना जा रहा है. कुल मिलाकर 2026 आपको पहचान, सम्मान और आगे बढ़ने का मौका देता दिखाई देता है.

मूलांक 3: पढ़ाई, सरकारी काम और मैनेजमेंट में सफलता

अगर आपका मूलांक 3 है, तो 2026 पढ़ाई और करियर, दोनों के लिए अच्छा समय साबित होगा. ग्रहों की अनुकूलता आपको शिक्षा, सरकारी कामों, लेखन, अध्यापन और मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़ा सकती है. पिछले कुछ समय से अटके हुए कार्य भी इस साल आसानी से पूरे होते नजर आएंगे. घर-परिवार में सम्मान बढ़ेगा और आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे मजबूत होगी. यह साल आपको स्थिरता और प्रगति दोनों देने के संकेत देता है.

मूलांक 5: बदलाव, यात्रा और नए अवसरों से भरा साल

2026 मूलांक 5 वालों की जिंदगी में तेज बदलाव लेकर आ सकता है. नौकरी बदलने का मौका, विदेश यात्रा, नए प्रोजेक्ट और अचानक मिलने वाले आर्थिक लाभ जैसी स्थितियां आपका साल रोचक बना सकती हैं. बिज़नेस करने वालों के लिए भी समय अच्छा रहेगा और अप्रत्याशित फायदे मिलने की संभावना है. आपकी किस्मत इस साल कई नए रास्ते खोल सकती है और जीवन में एक नई गति महसूस होगी.

मूलांक 6: रिश्तों में खुशियां और जीवन में आराम बढ़ेगा

मूलांक 6 वालों के लिए नया साल रिश्तों और निजी जीवन में खुशियां लेकर आएगा. परिवार में सौहार्द बढ़ेगा, प्रेम संबंध मजबूत होंगे और शादी या सगाई जैसी अच्छी खबरें भी मिल सकती हैं. नए घर, वाहन या किसी बड़े निवेश के लिए भी 2026 बेहद अनुकूल माना जा रहा है.

कला, मीडिया या फैशन से जुड़े लोगों को भी इस साल बड़े मौके मिल सकते हैं और उनका काम ज्यादा लोगों तक पहुंचने के संकेत हैं. कुल मिलाकर यह साल आपकी लाइफ में आराम और स्थिरता जोड़ सकता है.

मूलांक 9: ऊर्जा, साहस और बड़े लक्ष्य पूरे होंगे

मूलांक 9 वालों के लिए 2026 उत्साह और सफलता से भरा हुआ साल रहेगा. इस साल आपकी मेहनत का असर साफ दिखेगा और आप कई बड़े लक्ष्य हासिल कर पाएंगे. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लोगों के लिए भी यह समय बेहद लाभदायक साबित हो सकता है.

फिटनेस, खेल और करियर से जुड़ी योजनाओं में तेजी आएगी और आप खुद को पहले से अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे. यह साल आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने और आपको नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकेत देता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.