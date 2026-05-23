Mulank 4: अंक ज्योतिष (Numerology) में हर एक तारीख का अपना एक विशेष महत्व और ऊर्जा होती है. यदि आपका या आपके किसी करीबी का जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, तो अंकशास्त्र के अनुसार आपका मूलांक 4 है.

इस मूलांक के लोगों के बारे में एक मशहूर कहावत बेहद सटीक बैठती है, "आपको आग में फेंका नहीं गया है, बल्कि आप खुद एक आग हैं." आइए जानते हैं कि राहु के प्रभाव वाले इन जातकों का स्वभाव, करियर, लव लाइफ कैसी होती है और इन्हें किन गलतियों से बचना चाहिए.

कैसे तय होता है मूलांक 4 और क्या है इसका ग्रहों से संबंध?

अंक शास्त्र के अनुसार, मूलांक 4 का स्वामी ग्रह राहु (Rahu) है. ज्योतिष और न्यूमरोलॉजी में राहु को अचानक होने वाले बदलावों, तीक्ष्ण बुद्धि, तकनीकी समझ और लीक से हटकर सोचने का कारक माना जाता है.

यही वजह है कि मूलांक 4 वाले लोगों के जीवन में उतार-चढ़ाव और अचानक होने वाली घटनाएं बहुत ज्यादा होती हैं. राशि चक्र की बात करें तो यह नंबर सिंह (Leo) और वृश्चिक (Scorpio) राशि के लोगों के लिए बेहद भाग्यशाली माना जाता है.

मूलांक 4 वालों की पर्सनैलिटी: जानें खूबियां (Personality Traits)

1. लीक से हटकर सोचना (Out of the Box Thinkers)

इनकी सबसे बड़ी खासियत इनका कल्पनाशील और क्रांतिकारी दिमाग है. जहां बाकी लोगों की सोच खत्म होती है, वहां से इनका दिमाग काम करना शुरू करता है. ये पुरानी और दकियानूसी परंपराओं को चुनौती देने से पीछे नहीं हटते.

2. व्यावहारिक और जमीन से जुड़े (Practical & Hardworking)

मूलांक 4 वाले लोग ख्याली पुलाव नहीं पकाते. ये बेहद प्रैक्टिकल होते हैं और किसी भी काम को पूरा करने के लिए जी-तोड़ मेहनत करने पर विश्वास रखते हैं. इन्हें काम से इतना प्यार होता है कि इन्हें 'वर्कहॉलिक' कहा जाता है.

3. स्पष्टवादी और वफादार दोस्त

इन्हें घुमा-फिराकर बात करना पसंद नहीं होता, जो दिल में होता है वही जुबान पर आता है. ये लोग 'दोस्तों के दोस्त' होते हैं. इनके मित्रों की संख्या भले ही कम हो, लेकिन ये जिसे अपना मान लेते हैं, उसका साथ हर सुख-दुख में निभाते हैं.

मूलांक 4 के लोगों को समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती. ये कब क्या फैसला ले लें, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है. इनके जीवन में योजनाएं अचानक बनती और बदलती हैं.





करियर: इन क्षेत्रों में गाड़ते हैं सफलता के झंडे

राहु के प्रभाव और अत्यधिक अनुशासित होने के कारण मूलांक 4 के लोग उन क्षेत्रों में शानदार प्रदर्शन करते हैं, जहां नियमों का पालन, रिसर्च और आधुनिक तकनीक की जरूरत होती है. इनके लिए बेहतरीन करियर विकल्प निम्नलिखित हैं:

सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और आईटी सेक्टर: राहु तकनीकी समझ देता है, इसलिए ये गैजेट्स, कोडिंग और टेक्नोलॉजी में हमेशा आगे रहते हैं.





राहु तकनीकी समझ देता है, इसलिए ये गैजेट्स, कोडिंग और टेक्नोलॉजी में हमेशा आगे रहते हैं. सेना और पुलिस (Defense Services): नियमों का पक्का होने के कारण ये सुरक्षा बलों में उच्च पदों पर पहुंचते हैं.





नियमों का पक्का होने के कारण ये सुरक्षा बलों में उच्च पदों पर पहुंचते हैं. रिसर्च और गुप्तचर सेवाएं (Investigation): किसी भी बात की गहराई तक जाना इनकी आदत होती है, जिससे ये अच्छे जासूस या साइंटिस्ट बनते हैं.





किसी भी बात की गहराई तक जाना इनकी आदत होती है, जिससे ये अच्छे जासूस या साइंटिस्ट बनते हैं. मीडिया और अभिनय: समाज में बदलाव लाने की चाह के कारण ये मीडिया, पत्रकारिता और क्रिएटिव फील्ड में खूब नाम कमाते हैं.





समाज में बदलाव लाने की चाह के कारण ये मीडिया, पत्रकारिता और क्रिएटिव फील्ड में खूब नाम कमाते हैं. अनोखा स्टार्टअप: ये पारंपरिक बिजनेस के बजाय नए और यूनिक आइडियाज पर काम करना पसंद करते हैं.

लव लाइफ और फैमिली: रिलेशनशिप में कैसे होते हैं मूलांक 4 वाले?

वफादार साथी: प्यार के मामले में ये बहुत प्रैक्टिकल और लॉयल होते हैं. ये दुनिया के सामने दिखावा करना पसंद नहीं करते, लेकिन मुसीबत के समय हमेशा अपने पार्टनर की ढाल बनकर खड़े रहते हैं.

प्यार के मामले में ये बहुत प्रैक्टिकल और लॉयल होते हैं. ये दुनिया के सामने दिखावा करना पसंद नहीं करते, लेकिन मुसीबत के समय हमेशा अपने पार्टनर की ढाल बनकर खड़े रहते हैं. माता-पिता के रूप में: ये अपने बच्चों से बहुत ज्यादा उम्मीदें रखते हैं. ये बच्चों के मार्गदर्शक तो बनते हैं, लेकिन स्वभाव में थोड़े सख्त भी होते हैं.

सावधान! मूलांक 4 वालों को जीवनभर बचना चाहिए इन 5 चीजों से

ज्योतिषीय विश्लेषण के अनुसार, मूलांक 4 वाले लोग अक्सर अपनी कुछ आदतों के कारण परेशान होते हैं. इन्हें निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए:

अचानक गुस्सा करना: इन्हें बहुत जल्दी गुस्सा आता है, जिससे बने-बनाए काम और अच्छे रिश्ते बिगड़ सकते हैं.

अत्यधिक जिद्दी स्वभाव: कई बार ये अपनी बात पर अड़ जाते हैं. जीवन में लचीलापन (Flexibility) लाना इनके लिए बहुत जरूरी है.

शॉर्टकट और सट्टेबाजी से दूरी: राहु कई बार अचानक अमीर बनने के शॉर्टकट की तरफ आकर्षित करता है. जुए या जोखिम भरे निवेश से हमेशा दूर रहें.

अकेलेपन की भावना (Isolation): जब चीजें इनके मुताबिक नहीं होतीं, तो ये खुद को सबसे अलग कर लेते हैं. नकारात्मक विचारों से बचें.

बिना सोचे बोलना: अपने मुंहफट स्वभाव के कारण ये अनजाने में गुप्त शत्रु बना लेते हैं. विवादों से दूर रहें.

मूलांक 4 के लिए भाग्यशाली रंग (Lucky Color)

अंकशास्त्र के अनुसार, मूलांक 4 के लोगों के लिए इलेक्ट्रिक ब्लू (Electric Blue) और ग्रे (Gray) रंग सबसे अच्छे और सकारात्मक ऊर्जा देने वाले माने जाते हैं.

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