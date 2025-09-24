हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोNavratri 2025: मां चंद्रघंटा की पूजा दो दिन क्यों? तृतीया तिथि का शास्त्रीय रहस्य और अद्भुत संयोग

Navratri 2025: मां चंद्रघंटा की पूजा दो दिन क्यों? तृतीया तिथि का शास्त्रीय रहस्य और अद्भुत संयोग

Shardiya Navratri 2025 Day 3 Puja: नवरात्रि 2025 में तृतीया तिथि दो दिन पड़ रही है. जानें मां चंद्रघंटा की पूजा कब करनी चाहिए, पंचांग नियम और शास्त्रीय प्रमाण क्या कहते हैं.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 24 Sep 2025 04:07 PM (IST)
Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि वर्ष का सबसे बड़ा धार्मिक उत्सव है. नौ दिनों तक मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है. तीसरे दिन देवी का चंद्रघंटा रूप पूजित होता है. यह स्वरूप शांति, पराक्रम और सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है.

मां चंद्रघंटा के मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है और हाथ में घंटा है. इनकी पूजा से साधक को साहस, विजय और दांपत्य सुख की प्राप्ति होती है. लेकिन इस वर्ष एक विशेष स्थिति बनी है कि पंचांग के अनुसार तृतीया तिथि दो दिन तक पड़ रही है. ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि पूजा किस दिन करनी चाहिए?

पंचांग, तिथि दो दिन क्यों पड़ती है?

हिन्दू पंचांग में तिथि का निर्धारण चंद्रमा और सूर्य के आपसी कोण (Elongation) से होता है. हर तिथि लगभग 23 घंटे 37 मिनट की होती है, लेकिन यह हमेशा सूर्योदय से सूर्योदय तक नहीं चलती.

कई बार तिथि का आरंभ एक दिन की मध्यरात्रि में होता है और उसका अंत अगले दिन के दोपहर बाद. इस स्थिति में एक ही तिथि दो अलग-अलग दिनों के सूर्योदय पर प्रभावी हो जाती है. इसे ही आम भाषा में लोग कहते हैं कि एक तिथि का दो दिन पड़ना.

शास्त्रीय नियम: किस दिन पूजा मान्य है?

धर्मग्रंथों में इस भ्रम को दूर करने के लिए स्पष्ट निर्देश हैं. धर्मसिन्धु (नवरात्रि पूजन विधि) और निरण्यसिन्धु में उल्लेख है कि यस्य तिथौ सूर्योदयः, सा तिथि मुख्यत्वेन ग्राह्या. अर्थात् जिस तिथि में सूर्योदय होता है, वही तिथि मुख्य रूप से मान्य होती है.

इसका अर्थ यह है कि यदि किसी तिथि का सूर्योदय लगातार दो दिन होता है, तो दोनों दिन वह तिथि मान्य मानी जाएगी.

तृतीया दो दिन क्यों?

पंचांगों के अनुसार 24 सितंबर 2025 को प्रातः काल से तृतीया तिथि आरंभ हो चुकी होगी. यह तिथि अगले दिन यानी 25 सितंबर की सुबह तक बनी रहेगी. परिणामस्वरूप 24 और 25 दोनों दिन सूर्योदय तृतीया तिथि में होगा. यही कारण है कि मां चंद्रघंटा की पूजा दो दिन तक शास्त्रसम्मत मानी जा रही है.

शास्त्रीय उदाहरण: अक्षय तृतीया

अक्षय तृतीया पर्व इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है. कई बार अक्षय तृतीया की तिथि दो दिनों तक रहती है. ग्रंथों के अनुसार जब दोनों दिन सूर्योदय तृतीया में हो, तो पर्व दोनों दिन मनाना मान्य होता है.

लेकिन पहला दिन अधिक बलवान माना जाता है. इसी नियम को नवरात्रि की तृतीया पर भी लागू किया जाता है.

मां चंद्रघंटा पूजन विधि (दोनों दिन लागू)

प्रातः स्नान कर घर के मंदिर या पूजन स्थल को शुद्ध करें. कलश की स्थापना करें और मां दुर्गा की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक जलाएं. गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें.

मां चंद्रघंटा का विशेष मंत्र जपें: ॐ देवी चंद्रघंटायै नमः. भोग में दूध से बनी वस्तुएं, खासकर खीर अर्पित करें. अंत में दुर्गा चालीसा और आरती का पाठ करें.

भक्तगण क्या करें?

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डॉ अनीष व्यास  24 सितंबर 2025: यह नवरात्रि का तीसरा दिन और मां चंद्रघंटा का मुख्य पूजन दिवस होगा. 25 सितंबर 2025: सूर्योदय तृतीया में होने से पूजा इस दिन भी मान्य है. भक्त इसे अतिरिक्त पूजन या पुनरावृत्ति पूजा के रूप में कर सकते हैं. शास्त्रीय दृष्टि से पहला दिन अधिक महत्व रखता है, लेकिन दूसरे दिन पूजन करना वर्जित नहीं है.

क्या होगा फल?

जो साधक 24 सितंबर को पूजन करेंगे, उन्हें मां चंद्रघंटा की कृपा से साहस, शौर्य और समृद्धि प्राप्त होगी. जो लोग 25 सितंबर को भी पूजन करेंगे, उन्हें अतिरिक्त पुण्य और मानसिक शांति का लाभ मिलेगा. शास्त्रों के अनुसार जब किसी तिथि का संयोग दो दिनों तक बनता है, तो दोनों दिन पूजन करना श्रेष्ठ माना गया है.

तृतीयायां पूजिता चन्द्रघंटा रणप्रिया. सिंहवाहिनी शक्तिरूपा सौभाग्यं ददाति च॥ यानी तृतीया तिथि को पूजित मां चंद्रघंटा रणप्रिय, सिंहवाहिनी और शक्तिरूपा हैं. वे साधक को सौभाग्य, विजय और अपार साहस प्रदान करती हैं.

नवरात्रि 2025 में मां चंद्रघंटा की पूजा का अद्भुत संयोग बन रहा है. तृतीया तिथि 24 और 25 सितंबर दोनों दिन पड़ रही है. शास्त्रों के अनुसार जब किसी तिथि का सूर्योदय लगातार दो दिनों तक हो, तो उस तिथि का पूजन दोनों दिन मान्य होता है.

इसलिए इस बार भक्त मां चंद्रघंटा का पूजन 24 और 25 सितंबर दोनों दिन कर सकते हैं. हालांकि शास्त्रों के अनुसार पहला दिन (24 सितंबर) मुख्य रूप से श्रेष्ठ माना जाएगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Published at : 24 Sep 2025 04:07 PM (IST)
Chandraghanta Navratri 2025 Shardiya Navratri 2025
