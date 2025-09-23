Happy Navratri 2025 Day 3 Wishes: नौ दिवसीय नवरात्रि का तीसरा दिन बुधवार 24 सितंबर 2025 को है. तीसरा दिन मां चंद्रघंटा को समर्पित होता है. मां चंद्रघंटा का स्वरूप बहुत ही दिव्य और आलौकिक है. जो भक्त श्रद्धा भाव से मां की पूजा करते हैं, उसे मां अभयदान देती है.

नवरात्रि के इस पावन पर्व को आप भक्ति-भाव के साथ ही उत्साहपूर्वक भी मनाएं और अपनों को नवरात्रि के तीसरे दिन की शुभकामना संदेश भेजें. यहां देखिए नवरात्रि के तीसरे दिन के 10 सुंदर संदेश.

मां चंद्रघंटा की पूजा से मन को अलौकिक शांति

और आत्मबल प्राप्त होता है।

उनकी कृपा आप पर सदा बनी रहे।

शुभ नवरात्रि 2025

मां चंद्रघंटा की कृपा से आपके जीवन में साहस,

शांति और समृद्धि का वास हो। जय माता दी!

शुभ नवरात्रि 2025







मां चंद्रघंटा के आशीर्वाद से आपके जीवन के सभी कष्ट दूर हों

और आप सफलता की ऊंचाइयों को छुएं।

शुभ शारदीय नवरात्रि.

जय मां चंद्रघंटा! आपकी कृपा से हर बाधा दूर हो

और जीवन में खुशियों का संचार हो।

शारदीय नवरात्रि की शुभकामनाएं!

जय मां चंद्रघंटा सुख धाम, पूर्ण कीजो मेरे काम

चंद्र समान तू शीतल दाती, चंद्र तेज किरणों में समाती

क्रोध को शांत बनाने वाली, मीठे बोल सिखाने वाली

जय मां चंद्रघंटा





माता तेरे चरणों में भेंट हम चढ़ाते हैं,

कभी नारियल तो कभी फूल चढ़ाते हैं,

झोलियां भर-भर के तेरे दर से लाते हैं.

शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन की शुभकामना.

मां करती सबका उद्धार है

मां करती सकका बेड़ा पार है

मां सबसे कष्टों को हरती है

मां भक्तों के लिए कितना कुछ करती है

शारदीय नवरात्रि की शुभकामनाएं





जिनके माथे पर अर्धचंद्र है

जो जीवन की शुरुआत से संग है

उस मां को प्रणाम. मां चंद्रघंटा को नमन...

हैप्पी शारदीय नवरात्रि 2025





मां चंद्रघंटा का आशीर्वाद सभी पर बना रहे.

मां चंद्रघंटा की आराधना से आपके जीवन में नई ऊर्जा आए

और हर बाधा समाप्त हो। जय माता दी. शुभ नवरात्रि!

