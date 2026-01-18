हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोMesh Weekly Love Rashifal 2026: बातचीत से सुलझेंगे पुराने मतभेद, सप्ताह के अंत में बढ़ेगा प्यार

Mesh Weekly Love Rashifal 2026: बातचीत से सुलझेंगे पुराने मतभेद, सप्ताह के अंत में बढ़ेगा प्यार

Weekly Love Horoscope January 19 to 25 2026: जनवरी का नया सप्ताह मेष राशि की लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा. रिश्तों में बढ़ेगी नजदीकी या होगी परीक्षा. जानें 19 से 25 जनवरी तक मेष का साप्ताहिक लव राशिफल.

By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा | Edited By: पल्लवी कुमारी | Updated at : 18 Jan 2026 08:00 PM (IST)
Preferred Sources

Weekly Love Horoscope January 19 to 25 2026: प्रेम और रोमांस हमेशा हमारे जीवन को खुशियों से भर देते हैं और सही समय पर सही दिशा में कदम उठाना रिश्तों को मजबूत बनाता है. 19 जनवरी से 25 जनवरी 2026 तक का यह साप्ताहिक लव राशिफल आपके लिए बताएगा कि इस सप्ताह आपके प्रेम जीवन में कौन से नए मौके आपके इंतजार में हैं, किन रिश्तों में गहराई और समझदारी बढ़ेगी और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है.

अविवाहित और रिलेशनशिप में जुड़े दोनों जातकों के लिए यह सप्ताह रोमांस, नजदीकियों और भावनात्मक संतुलन से भरा रहेगा. जानिए, ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से मेष राशि के लिए कौन सा रंग और नंबर लाएगा खुशियों की बहार और कौन सा उपाय बनाएगा आपके रिश्तों को और भी मजबूत.

मेष राशि साप्ताहिक लव राशिफल (Aries Saptahik Rashifal)

मेष राशि वालों के लिए यह सप्ताह प्रेम जीवन में भावनाओं की गहराई और तीव्रता लेकर आएगा. जो लोग पहले से किसी रिश्ते में हैं, उनके बीच संवाद बढ़ेगा और पुराने मतभेद सुलझने के योग बनेंगे. सप्ताह की शुरुआत में किसी बात को लेकर हल्की गलतफहमी हो सकती है, लेकिन खुले दिल से और ईमानदारी से बातचीत करने पर परिस्थितियां आपके पक्ष में आ जाएंगी.

अविवाहित जातकों के लिए किसी नए व्यक्ति के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है या कोई प्रस्ताव मिलने की संभावना है. दांपत्य जीवन में आपसी समझ और तालमेल मजबूत होगा तथा साथी के साथ समय बिताने के अच्छे अवसर मिलेंगे. इस दौरान भावनाओं में बहकर जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से बचें. सप्ताह के अंत तक रिश्तों में स्थिरता आएगी और प्रेम संबंध पहले से अधिक मजबूत महसूस होंगे.

  • शुभ नंबर- 1
  • शुभ रंग- लाल
  • उपाय- मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
Read
Published at : 18 Jan 2026 08:00 PM (IST)
Tags :
Mesh Saptahik Rashifal Love Horoscope 2026 Horoscope 2026 Saptahik Rashifal 2026 Aries Weekly Love Horoscope 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
सऊदी अरब से तनाव के बीच UAE के राष्ट्रपति का भारत दौरा, PM नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात
सऊदी अरब से तनाव के बीच UAE के राष्ट्रपति का भारत दौरा, PM नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'दिव्य-भव्य के दावे से पहले सभ्य बने BJP', स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती मामले पर अखिलेश यादव का तंज
'दिव्य-भव्य के दावे से पहले सभ्य बने BJP', स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती मामले पर अखिलेश यादव का तंज
क्रिकेट
भारत में टीम इंडिया का सबसे बड़ा सफल रन चेज़ कितना है? इंदौर में न्यूजीलैंड ने दिया है 338 का टारगेट; जानें आंकड़े
भारत में टीम इंडिया का सफल रन चेज़ कितना है? इंदौर में न्यूजीलैंड ने दिया है 338 का टारगेट
टेलीविजन
सना खान ने पति अनस सैयद के 'ब्रेनवॉश' करने पर छोड़ा शोबिज? बोलीं- 'ये फैसला मेरे लिए बहुत मुश्किल था'
सना खान ने पति के 'ब्रेनवॉश' करने पर छोड़ा शोबिज? कहा- 'फैसला बहुत मुश्किल था'
Advertisement

वीडियोज

Magh Mela 2026: माघ मेले में धरने पर क्यों बैठे शंकराचार्य Avimukteshwaranand? | Prayagraj
Doon Medical College: दून मेडिकल कॉलेज हॉस्टल में कैसे हुआ रैगिंग के नाम पर टॉर्चर? | CM Dhami
AR Rahman सीखिए कुछ Shaan और Sonu Nigam से ! Oscar विजेता के मुंह से ऐसी बात शोभा नहीं देती!
BMC Election Results 2026: Mumbai Mayor की race में दो महिलाएं भी हैं ! | ABPLIVE
Indian Army Action: Kishtwar में जवानों की आतंकियों से मुठभेड़, जंगलों में सर्च ऑपरेशन जारी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सऊदी अरब से तनाव के बीच UAE के राष्ट्रपति का भारत दौरा, PM नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात
सऊदी अरब से तनाव के बीच UAE के राष्ट्रपति का भारत दौरा, PM नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'दिव्य-भव्य के दावे से पहले सभ्य बने BJP', स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती मामले पर अखिलेश यादव का तंज
'दिव्य-भव्य के दावे से पहले सभ्य बने BJP', स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती मामले पर अखिलेश यादव का तंज
क्रिकेट
भारत में टीम इंडिया का सबसे बड़ा सफल रन चेज़ कितना है? इंदौर में न्यूजीलैंड ने दिया है 338 का टारगेट; जानें आंकड़े
भारत में टीम इंडिया का सफल रन चेज़ कितना है? इंदौर में न्यूजीलैंड ने दिया है 338 का टारगेट
टेलीविजन
सना खान ने पति अनस सैयद के 'ब्रेनवॉश' करने पर छोड़ा शोबिज? बोलीं- 'ये फैसला मेरे लिए बहुत मुश्किल था'
सना खान ने पति के 'ब्रेनवॉश' करने पर छोड़ा शोबिज? कहा- 'फैसला बहुत मुश्किल था'
इंडिया
दिल्ली से बागडोगरा जा रहे इंडिगो प्लेन में बम की सूचना से हड़कंप, लखनऊ में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग
दिल्ली से बागडोगरा जा रहे इंडिगो प्लेन में बम की सूचना से हड़कंप, लखनऊ में कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग
विश्व
ग्रीनलैंड पर टिकी ट्रंप की नजर, चाहते हैं अमेरिका का कब्जा... जानें जनता की राय क्या? सर्वे में आए चौंकाने वाले आंकड़े
ग्रीनलैंड पर टिकी ट्रंप की नजर, चाहते हैं अमेरिका का कब्जा... जानें जनता की राय क्या? सर्वे में आए चौंकाने वाले आंकड़े
ट्रेंडिंग
26 जनवरी की तैयारी के बीच इंडिया गेट पर क्रैश हुई जवान की बुलेट बाइक, वीडियो वायरल
26 जनवरी की तैयारी के बीच इंडिया गेट पर क्रैश हुई जवान की बुलेट बाइक, वीडियो वायरल
यूटिलिटी
बिना मेहनत ऐसे साफ होगी पानी की टंकी में जमीं काई, रामबाण है ये हैक
बिना मेहनत ऐसे साफ होगी पानी की टंकी में जमीं काई, रामबाण है ये हैक
ENT LIVE
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
ENT LIVE
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
ENT LIVE
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
Embed widget