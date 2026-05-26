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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोMasik Rashifal June 2026: गुरु का महागोचर, शनि की टेढ़ी चाल और मंगल का असर… जानिए मेष से मीन तक किस राशि पर क्या होगा असर

Masik Rashifal June 2026: गुरु का महागोचर, शनि की टेढ़ी चाल और मंगल का असर… जानिए मेष से मीन तक किस राशि पर क्या होगा असर

Masik Rashifal: जून 2026 मासिक राशिफल पढ़ें. जानें मेष से मीन तक किस राशि पर गुरु, शनि और सूर्य गोचर का क्या असर पड़ेगा. करियर, धन, प्रेम, परिवार और स्वास्थ्य से जुड़ी बड़ी भविष्यवाणियां.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 26 May 2026 07:21 AM (IST)
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Masik Rashifal: जून 2026 वैदिक ज्योतिष के लिहाज से बेहद अहम महीना माना जा रहा है. इस महीने कई बड़े ग्रह परिवर्तन देखने को मिलेंगे. Guru का कर्क राशि में प्रभाव, Shani की चाल, Mangal की स्थिति और सूर्य गोचर कई राशियों के लिए बड़े बदलाव लेकर आ सकते हैं. करियर, पैसा, रिश्ते, स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. आइए जानते हैं जून 2026 का मासिक राशिफल.

मेष राशि (Aries Monthly Horoscope June 2026)

जून का महीना मेष राशि वालों के लिए भागदौड़ और नए अवसर लेकर आ सकता है. नौकरी में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं. ऑफिस में आपके काम की चर्चा होगी, लेकिन विरोधी भी सक्रिय रहेंगे. धन लाभ के योग बन रहे हैं, हालांकि खर्च भी तेजी से बढ़ सकते हैं. परिवार में किसी बड़े निर्णय को लेकर चर्चा हो सकती है. प्रेम संबंधों में जल्दबाजी नुकसान दे सकती है. महीने के दूसरे हिस्से में रुका हुआ काम आगे बढ़ेगा. छात्रों को फोकस बनाए रखना होगा. स्वास्थ्य में सिर दर्द, गुस्सा और नींद की कमी परेशान कर सकती है.

शुभ रंग: लाल
शुभ अंक: 9
उपाय: मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें.

वृषभ राशि (Taurus Monthly Horoscope June 2026)

यह महीना आर्थिक मामलों में राहत देने वाला साबित हो सकता है. पुराने निवेश से फायदा मिल सकता है. नौकरी में स्थिरता रहेगी, लेकिन प्रमोशन को लेकर इंतजार बढ़ सकता है. परिवार में किसी सदस्य की सेहत चिंता बढ़ा सकती है. प्रेम जीवन में भावुकता अधिक रहेगी. विवाह योग्य लोगों के लिए रिश्ते आ सकते हैं. बिजनेस में पार्टनरशिप को लेकर सतर्क रहें. यात्रा के योग भी बन रहे हैं. स्वास्थ्य में पेट और गले से जुड़ी समस्या परेशान कर सकती है.

शुभ रंग: सफेद
शुभ अंक: 6
उपाय: शुक्रवार को मां लक्ष्मी को गुलाब अर्पित करें.

मिथुन राशि (Gemini Monthly Horoscope June 2026)

जून 2026 मिथुन राशि वालों के लिए बदलाव का महीना हो सकता है. करियर में अचानक नया मौका मिल सकता है. मीडिया, टेक्नोलॉजी, लेखन और कम्युनिकेशन से जुड़े लोगों को लाभ होगा. महीने के मध्य में तनाव बढ़ सकता है. रिश्तों में गलतफहमी से बचना होगा. धन के मामले में जोखिम लेने से बचें. छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा में अच्छे संकेत मिल सकते हैं. स्वास्थ्य में त्वचा और नसों से जुड़ी समस्या परेशान कर सकती है.

शुभ रंग: हरा
शुभ अंक: 5
उपाय: बुधवार को गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.

कर्क राशि (Cancer Monthly Horoscope June 2026)

यह महीना कर्क राशि वालों के लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है. गुरु का प्रभाव आत्मविश्वास और सम्मान बढ़ा सकता है. नौकरी बदलने का विचार मजबूत होगा. बिजनेस में विस्तार के योग हैं. परिवार में शुभ कार्य की चर्चा हो सकती है. प्रेम जीवन में स्थिरता आएगी. लंबे समय से रुका पैसा वापस मिल सकता है. मानसिक रूप से राहत महसूस होगी. हालांकि भावुक फैसले नुकसान करा सकते हैं.

शुभ रंग: सिल्वर
शुभ अंक: 2
उपाय: सोमवार को शिवलिंग पर जल अर्पित करें.

सिंह राशि (Leo Monthly Horoscope June 2026)

सिंह राशि वालों के लिए जून मिश्रित परिणाम लेकर आ सकता है. करियर में मेहनत अधिक और परिणाम धीमे मिल सकते हैं. वरिष्ठ अधिकारियों से बहस नुकसान दे सकती है. राजनीति, प्रशासन और नेतृत्व से जुड़े लोगों को सावधानी रखनी होगी. धन लाभ के योग हैं लेकिन दिखावे पर खर्च बढ़ सकता है. प्रेम संबंधों में अहंकार दूरी बढ़ा सकता है. स्वास्थ्य में ब्लड प्रेशर और थकान की समस्या हो सकती है.

शुभ रंग: सुनहरा
शुभ अंक: 1
उपाय: प्रतिदिन सूर्य को जल अर्पित करें.

कन्या राशि (Virgo Monthly Horoscope June 2026)

कन्या राशि वालों के लिए जून नई योजनाओं और नेटवर्किंग का महीना साबित हो सकता है. नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है. विदेश या दूसरे शहर से जुड़े अवसर सामने आ सकते हैं. व्यापार में डिजिटल और ऑनलाइन काम से फायदा होगा. रिश्तों में व्यावहारिक रवैया रखना जरूरी होगा. महीने के अंत में धन लाभ के योग मजबूत होंगे. छात्रों के लिए समय अच्छा रहेगा.

शुभ रंग: हल्का हरा
शुभ अंक: 5
उपाय: बुधवार को गौ सेवा करें.

तुला राशि (Libra Monthly Horoscope June 2026)

तुला राशि वालों के लिए यह महीना करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा पर फोकस कराने वाला रहेगा. नौकरी में बदलाव की स्थिति बन सकती है. उच्च अधिकारियों से संबंध मजबूत होंगे. बिजनेस में मार्केटिंग और पब्लिक रिलेशन से लाभ होगा. परिवार में पुराने विवाद सुलझ सकते हैं. प्रेम जीवन में पार्टनर से अपेक्षाएं बढ़ेंगी. स्वास्थ्य में कमर और किडनी से जुड़ी परेशानी हो सकती है.

शुभ रंग: गुलाबी
शुभ अंक: 6
उपाय: शुक्रवार को सुगंधित इत्र मंदिर में दान करें.

वृश्चिक राशि (Scorpio Monthly Horoscope June 2026)

जून 2026 वृश्चिक राशि वालों के लिए भाग्य वृद्धि का संकेत दे रहा है. धार्मिक यात्रा या आध्यात्मिक झुकाव बढ़ सकता है. नौकरी में रुका प्रमोशन आगे बढ़ सकता है. कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामलों में राहत मिल सकती है. प्रेम जीवन में गहराई बढ़ेगी. धन लाभ के अच्छे योग हैं लेकिन गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें. छात्रों को विदेश शिक्षा के अवसर मिल सकते हैं.

शुभ रंग: मरून
शुभ अंक: 9
उपाय: मंगलवार को हनुमान मंदिर में सिंदूर चढ़ाएं.

धनु राशि (Sagittarius Monthly Horoscope June 2026)

यह महीना धनु राशि वालों के लिए मानसिक परिवर्तन और गहरे अनुभव लेकर आ सकता है. अचानक खर्च बढ़ सकते हैं. निवेश सोच-समझकर करें. नौकरी में राजनीति से दूरी रखें. बिजनेस में गोपनीयता जरूरी होगी. रिश्तों में भरोसे की परीक्षा हो सकती है. आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ सकती है. स्वास्थ्य में पेट, लिवर और तनाव से जुड़ी समस्या परेशान कर सकती है.

शुभ रंग: पीला
शुभ अंक: 3
उपाय: गुरुवार को केले के पेड़ में जल अर्पित करें.

मकर राशि (Capricorn Monthly Horoscope June 2026)

मकर राशि वालों के लिए जून रिश्तों और साझेदारी पर बड़ा असर डाल सकता है. नौकरी और व्यापार में नए समझौते हो सकते हैं. शादीशुदा जीवन में संवाद बनाए रखना जरूरी होगा. अविवाहित लोगों के लिए रिश्ते की बात आगे बढ़ सकती है. कोर्ट या कानूनी मामलों में सावधानी रखें. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी लेकिन महीने के अंत में लाभ के योग बनेंगे.

शुभ रंग: नीला
शुभ अंक: 8
उपाय: शनिवार को शनि मंदिर में सरसों का तेल अर्पित करें.

कुंभ राशि (Aquarius Monthly Horoscope June 2026)

कुंभ राशि वालों के लिए यह महीना मेहनत और अनुशासन की परीक्षा लेने वाला रहेगा. ऑफिस में दबाव बढ़ सकता है. नौकरी बदलने का विचार आ सकता है. स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही भारी पड़ सकती है. विरोधियों से सतर्क रहें. प्रेम जीवन में दूरी या व्यस्तता बढ़ सकती है. छात्रों को अधिक मेहनत करनी होगी. महीने के आखिरी दिनों में राहत मिल सकती है.

शुभ रंग: आसमानी
शुभ अंक: 8
उपाय: शनिवार को जरूरतमंदों को काला तिल दान करें.

मीन राशि (Pisces Monthly Horoscope June 2026)

मीन राशि वालों के लिए जून 2026 रचनात्मकता, प्रेम और नए अवसर लेकर आ सकता है. मीडिया, कला, शिक्षा और क्रिएटिव क्षेत्र से जुड़े लोगों को फायदा होगा. प्रेम संबंध मजबूत हो सकते हैं. संतान पक्ष से खुशखबरी मिल सकती है. निवेश के नए अवसर सामने आएंगे. हालांकि भावनाओं में बहकर बड़ा फैसला लेने से बचना होगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा लेकिन आलस्य बढ़ सकता है.

शुभ रंग: पीला
शुभ अंक: 3
उपाय: गुरुवार को विष्णु जी की पूजा करें.

यह भी पढ़ें- Guru Gochar 2026: कर्क राशि में गुरु का गोचर, 2 जून से शुरू होगा इन 4 राशियों का स्वर्णिम काल, क्या आपकी राशि है शामिल?

यह भी पढ़ें- Shani Vakri 2026: 27 जुलाई से शनि की वक्री चाल शुरू, 138 दिनों का किस राशि को लाभ और कौन रहे सतर्क

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

"ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है."

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम किया है. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है. उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 26 May 2026 07:21 AM (IST)
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Masik Rashifal Monthly Horoscope Transit Mangal Gochar Guru Gochar 2026
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