Kal Ka Rashifal 13 July 2026: सोमवार, 13 जुलाई 2026 का दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के जातकों के लिए क्या नई सौगात लेकर आने वाला है? क्या कल भोलेनाथ की कृपा से आपके अटके हुए काम पूरे होंगे या फिर आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? आइए जानते हैं प्रसिद्ध भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास (पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान) से आपकी नौकरी, व्यापार, सेहत और पारिवारिक जीवन का पूरा हाल.

सनातन परंपरा में किसी भी नए काम, निवेश या यात्रा की शुरुआत से पहले दिन के पंचांग और शुभ योगों को देखना बेहद कल्याणकारी माना जाता है.

कल सोमवार को ग्रहों की स्थिति बेहद खास रहने वाली है, तो आइए राशिफल पर बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं 13 जुलाई 2026 के मुख्य पंचांग और ज्योतिषीय गणनाओं पर:

दिनांक व मास: 13 जुलाई 2026, सोमवार (आषाढ़, कृष्ण पक्ष)

मुख्य तिथि: चतुर्दशी (शाम 06:50 तक, इसके बाद अमावस्या तिथि रहेगी)

कल के शुभ मुहूर्त (चौघड़िया): शुभ कार्यों के लिए कल दो सबसे श्रेष्ठ समय हैं:

सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)

दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक (लाभ और अमृत का चौघड़िया)

कल का अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक रहेगा. इस दौरान किसी भी नए या मांगलिक कार्य की शुरुआत करने से बचें.

शुभ दिशा (दिशा शूल): कल पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए अत्यंत शुभ और फलदायी रहेगा.

कल का दिन आपके करियर और कामकाज के लिहाज से काफी अच्छा रहेगा. व्यापार में अच्छी कमाई होने से आपका मन आनंदित रहेगा.

करियर व व्यापार: रुके हुए कार्यों को पूरा कर पाएंगे. नए काम की शुरुआत के लिए सुबह 10:15 से 11:15 के बीच का शुभ चौघड़िया अनुकूल है. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को कोई अच्छा अवसर मिल सकता है.

शिक्षा: बुधादित्य योग के प्रभाव से विद्यार्थियों को बौद्धिक और कलात्मक कार्यों में विशेष सफलता मिलेगी.

वृषभ राशि (Taurus)

वृषभ राशि के जातकों के लिए कल का दिन मिलाजुला परिणाम देने वाला रहेगा. दोपहर के बाद का समय आपके लिए अधिक अनुकूल रहेगा.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. हर कार्य को पूरे उत्साह के साथ पूरा करेंगे.

सलाह व रिश्ते: कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ सहकर्मियों की मदद मिलेगी. अपनी भावनाओं के आवेग पर कंट्रोल रखें, लव लाइफ अनुकूल रहेगी.

मिथुन राशि (Gemini)

आपकी राशि में चंद्रमा का गोचर होने और 'भद्र योग' बनने से कल का दिन आपके मान-सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा में भारी वृद्धि करने वाला रहेगा.

करियर व यात्रा: नौकरी में कुछ नए और बड़े अवसर प्राप्त होंगे. काम के सिलसिले में छोटी दूरी की यात्रा पर जाने का मौका मिल सकता है. कल पूर्व दिशा की यात्रा आपके लिए बेहद शुभ रहेगी.

पारिवारिक जीवन: संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल सकता है. आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी. बस कल क्रोध और अत्यधिक भावुकता से बचने की जरूरत है.

कर्क राशि (Cancer)

कर्क राशि वालों के लिए कल का दिन मिलाजुला रहेगा. कार्यक्षेत्र में काम का दबाव अधिक रहने से स्वभाव में थोड़ा चिड़चिड़ापन आ सकता है, संयम रखें.

आर्थिक स्थिति: जो लोग बैंक लोन या कर्ज के लिए लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, उन्हें कल सफलता मिल सकती है.

रिश्ते व सेहत: शाम 04:00 से 06:00 बजे के बीच जीवनसाथी से पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे रिश्ते मधुर होंगे. सेहत को लेकर थोड़ी सावधानी बरतें और जल्दबाजी में फैसले न लें.

सिंह राशि (Leo)

कल आपको अपने जरूरी कामों को दिन के पहले भाग (दुपहर से पहले) में ही निपटा लेना चाहिए, क्योंकि दोपहर बाद मुश्किलें बढ़ सकती हैं.

करियर व राजनीति: सरकारी काम में कुछ तकनीकी दिक्कतें आ सकती हैं. राजनीति से जुड़े लोग अपनी छवि का विशेष ध्यान रखें.

सलाह: कल का दिन थोड़ा खर्चीला रहेगा. पिता की सलाह से आपको व्यापार में कोई बड़ा फायदा हो सकता है. बच्चों की किसी बात को लेकर चिंता हो सकती है.

कन्या राशि (Virgo)

आपकी राशि के लिए 'भद्र योग' और 'बुधादित्य योग' का डबल कॉम्बिनेशन कल का दिन बेहद शानदार बनाने वाला है. पूर्व में किए गए किसी काम का बड़ा लाभ आपको मिलेगा.

करियर व व्यापार: नौकरी में बेहतरीन प्रदर्शन करके अधिकारियों से तारीफ पाएंगे. व्यापार करने वाले लोग कल कोई बड़ा वित्तीय जोखिम लेने से बचें.

सावधानी: सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक (राहुकाल) में किसी को भी पैसा उधार न दें, वापस मिलने की संभावना कम है. माता-पिता का पूरा सहयोग बना रहेगा.

कल का दिन आपके लिए बेहद लाभदायक सिद्ध होगा. कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों और टीम वर्क का पूरा फायदा आपको मिलेगा.

करियर व व्यापार: नई तकनीक और ज्ञान प्राप्त करने का मौका मिलेगा. नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों से प्रोत्साहन और नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. आपकी यात्रा सफल रहेगी.

लव लाइफ: प्रेम जीवन के मामले में दिन आपके पक्ष में है. अपने पार्टनर के साथ कोई रोमांटिक और खुशनुमा समय बिताएंगे.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

वाशि और सुनफा योग के प्रभाव से कल आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और सुख-साधनों में वृद्धि होगी.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक मामलों में कमाई बढ़ने से आपका मन प्रसन्न रहेगा. अपनी चतुरता और कूटनीतिक चाल से महत्वपूर्ण अटके काम पूरे कर लेंगे.

पारिवारिक जीवन: जीवनसाथी के साथ चल रहा मनमुटाव कल दूर होगा. एक-दूसरे के साथ आनंददायक समय बीतेगा.

धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि के जातकों को कल 'भद्र योग' के कारण भाग्य के साथ-साथ अपने संपर्कों का भी भरपूर लाभ मिलेगा.

करियर व निवेश: नए संपर्कों से व्यापार में अच्छा मुनाफा होगा. शॉर्ट-टर्म (छोटी अवधि) के निवेश के लिए कल का दिन काफी सही है, लेकिन जोखिम भरे फैसले लेने से बचें.

स्वास्थ्य व सलाह: सेहत के मामले में थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है. अपने जरूरी कामों को सुबह 10:15 से 11:15 के शुभ चौघड़िया में ही निपटा लें.

मकर राशि (Capricorn)

कल का दिन आपके लिए सुखद और बेहद अनुकूल रहेगा. घर में किसी मेहमान के आने से खुशियों का माहौल रहेगा.

आर्थिक स्थिति: धन में वृद्धि होने से मन प्रसन्न रहेगा, हालांकि मेहमानों की खातिरदारी में खर्च बढ़ सकता है. कहीं बाहर घूमने का प्लान बन सकता है.

रिश्ते: पारिवारिक रिश्तों में अगर कोई तनाव चल रहा था, तो वह कल पूरी तरह दूर हो जाएगा. मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा.

कुंभ राशि (Aquarius)

कुंभ राशि के लोगों के लिए कल का दिन रचनात्मक कार्यों में बड़ी सफलता दिलाने वाला रहेगा. परिवार से कोई अच्छी खबर मिलेगी.

आर्थिक स्थिति: आपकी छुपी हुई प्रतिभा सामने आएगी, जिससे व्यापार में अच्छा मुनाफा कमाने का मौका मिलेगा. कोई प्रिय और मूल्यवान वस्तु मिल सकती है.

सलाह: कल किसी की गलत बात पर हामी भरने के बजाय, अपनी बुद्धि से उचित और सही निर्णय लें. रुकी हुई योजनाएं आगे बढ़ेंगी.

मीन राशि (Pisces)

'भद्र योग' के प्रभाव से कल का दिन आपके लिए शुभ है, लेकिन यह थोड़ा खर्चीला भी रहेगा. कल आपका मन धर्म-कर्म के कामों में ज्यादा लगेगा.

व्यापार व करियर: बिजनेस करने वाले जातकों को कारोबार में अच्छा लाभ होगा. जो लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनके प्रयास कल सफल हो सकते हैं.

स्वास्थ्य व सलाह: बच्चों से जुड़ी कोई चिंता सता सकती है. आय और व्यय के बीच संतुलन बनाकर चलें. सेहत का ध्यान रखें और मनपसंद भोजन का आनंद लें.

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