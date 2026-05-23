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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोग्रह गोचरGuru Gochar 2026: कर्क राशि में गुरु का गोचर, 2 जून से शुरू होगा इन 4 राशियों का स्वर्णिम काल, क्या आपकी राशि है शामिल?

Guru Gochar 2026: कर्क राशि में गुरु का गोचर, 2 जून से शुरू होगा इन 4 राशियों का स्वर्णिम काल, क्या आपकी राशि है शामिल?

Guru Gochar 2026: 2 जून से कर्क राशि में उच्च के होंगे गुरु, 4 राशियों की चमकेगी किस्मत, शुरू होगा स्वर्णिम काल! धन-दौलत और करियर में बड़े उछाल के योग, क्या आपकी भी राशि है शामिल? देखें गोचर का असर.

By : हर्षिका मिश्रा | Updated at : 23 May 2026 01:15 PM (IST)
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Guru Gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति को सुख, सौभाग्य, धन और बुद्धि का कारक माना जाता है. आगामी 2 जून को गुरु ग्रह एक बड़ा उलटफेर करते हुए चंद्रमा की राशि कर्क में प्रवेश करने जा रहे हैं. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, कर्क राशि में गुरु 'उच्च' के होते हैं, यानी यहां वे सबसे शक्तिशाली और शुभ परिणाम देने की स्थिति में होते हैं.

2 जून से शुरू हो रहा गुरु का यह ऐतिहासिक गोचर वैसे तो सभी राशियों पर असर डालेगा, लेकिन 4 राशियां ऐसी हैं जिनके लिए यहां से 'स्वर्णिम काल' (Golden Period) की शुरुआत होने जा रही है. आइए जानते हैं कि क्या इस लिस्ट में आपकी राशि शामिल है?

कर्क राशि (Cancer) – खुद आपकी राशि में महायोग

गुरु आपकी ही राशि के लग्न (पहले भाव) में उच्च के हो रहे हैं, इसलिए इस गोचर के सबसे बड़े विजेता आप ही हैं.

  • क्या होगा असर: आपके सोचने-समझने और सही निर्णय लेने की क्षमता में जबरदस्त मैच्योरिटी आएगी. समाज और कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान चरम पर होगा.

  • बड़ा लाभ: स्वास्थ्य से जुड़ी पुरानी परेशानियां दूर होंगी, मानसिक शांति मिलेगी और अविवाहितों के लिए विवाह के मजबूत संयोग बनेंगे.

मिथुन राशि (Gemini) – चमकेगी किस्मत, बढ़ेगा बैंक बैलेंस

बृहस्पति देव आपकी राशि से दूसरे भाव (धन और वाणी स्थान) में गोचर करने जा रहे हैं. पैसों के मामले में यह समय किसी वरदान से कम नहीं है.

  • क्या होगा असर: यदि आपका पैसा कहीं लंबे समय से फंसा या अटका हुआ था, तो वह 2 जून के बाद वापस मिल सकता है. आपकी वाणी में जबरदस्त आकर्षण आएगा.

  • बड़ा लाभ: निवेश के नए और सुरक्षित रास्ते खुलेंगे, जिससे बैंक बैलेंस में अचानक भारी इजाफा देखने को मिलेगा.

कन्या राशि (Virgo) – खुलेंगे आमदनी के नए स्रोत

गुरु आपकी राशि से ग्यारहवें भाव (आय और लाभ स्थान) में प्रवेश करने जा रहे हैं. आपकी पुरानी मेहनत का पूरा फल (मुनाफा) समेटने का समय आ गया है.

  • क्या होगा असर: आपकी डेली इनकम में अचानक बढ़ोतरी होगी. शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड या प्रॉपर्टी में किए गए पुराने निवेश से इस समय भारी रिटर्न मिल सकता है.

  • बड़ा लाभ: लंबे समय से अटकी हुई आपकी कोई बड़ी महत्वाकांक्षा या इच्छा इस अवधि में पूरी होगी. दोस्तों का पूरा सपोर्ट मिलेगा.

वृश्चिक राशि (Scorpio) – जाग उठेगा सोया हुआ भाग्य

देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि के भाग्य स्थान (नौवें भाव) में आ रहे हैं, जिसे ज्योतिष में सबसे उत्तम गोचर माना जाता है.

  • क्या होगा असर: अब तक जिन कामों में कड़ी मेहनत के बाद भी निराशा मिल रही थी, वहाँ अब कम प्रयास में भी बेहतरीन परिणाम मिलेंगे. किस्मत का 100% साथ मिलेगा.

  • बड़ा लाभ: उच्च शिक्षा या विदेश में पढ़ाई के लिए प्रयास कर रहे छात्रों को मनचाही सफलता मिलेगी. लंबी दूरी की धार्मिक यात्राओं के प्रबल योग हैं.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
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Published at : 23 May 2026 01:15 PM (IST)
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