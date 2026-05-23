Guru Gochar 2026: कर्क राशि में गुरु का गोचर, 2 जून से शुरू होगा इन 4 राशियों का स्वर्णिम काल, क्या आपकी राशि है शामिल?
Guru Gochar 2026: 2 जून से कर्क राशि में उच्च के होंगे गुरु, 4 राशियों की चमकेगी किस्मत, शुरू होगा स्वर्णिम काल! धन-दौलत और करियर में बड़े उछाल के योग, क्या आपकी भी राशि है शामिल? देखें गोचर का असर.
Guru Gochar 2026: ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति को सुख, सौभाग्य, धन और बुद्धि का कारक माना जाता है. आगामी 2 जून को गुरु ग्रह एक बड़ा उलटफेर करते हुए चंद्रमा की राशि कर्क में प्रवेश करने जा रहे हैं. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, कर्क राशि में गुरु 'उच्च' के होते हैं, यानी यहां वे सबसे शक्तिशाली और शुभ परिणाम देने की स्थिति में होते हैं.
2 जून से शुरू हो रहा गुरु का यह ऐतिहासिक गोचर वैसे तो सभी राशियों पर असर डालेगा, लेकिन 4 राशियां ऐसी हैं जिनके लिए यहां से 'स्वर्णिम काल' (Golden Period) की शुरुआत होने जा रही है. आइए जानते हैं कि क्या इस लिस्ट में आपकी राशि शामिल है?
कर्क राशि (Cancer) – खुद आपकी राशि में महायोग
गुरु आपकी ही राशि के लग्न (पहले भाव) में उच्च के हो रहे हैं, इसलिए इस गोचर के सबसे बड़े विजेता आप ही हैं.
- क्या होगा असर: आपके सोचने-समझने और सही निर्णय लेने की क्षमता में जबरदस्त मैच्योरिटी आएगी. समाज और कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान चरम पर होगा.
- बड़ा लाभ: स्वास्थ्य से जुड़ी पुरानी परेशानियां दूर होंगी, मानसिक शांति मिलेगी और अविवाहितों के लिए विवाह के मजबूत संयोग बनेंगे.
मिथुन राशि (Gemini) – चमकेगी किस्मत, बढ़ेगा बैंक बैलेंस
बृहस्पति देव आपकी राशि से दूसरे भाव (धन और वाणी स्थान) में गोचर करने जा रहे हैं. पैसों के मामले में यह समय किसी वरदान से कम नहीं है.
- क्या होगा असर: यदि आपका पैसा कहीं लंबे समय से फंसा या अटका हुआ था, तो वह 2 जून के बाद वापस मिल सकता है. आपकी वाणी में जबरदस्त आकर्षण आएगा.
- बड़ा लाभ: निवेश के नए और सुरक्षित रास्ते खुलेंगे, जिससे बैंक बैलेंस में अचानक भारी इजाफा देखने को मिलेगा.
कन्या राशि (Virgo) – खुलेंगे आमदनी के नए स्रोत
गुरु आपकी राशि से ग्यारहवें भाव (आय और लाभ स्थान) में प्रवेश करने जा रहे हैं. आपकी पुरानी मेहनत का पूरा फल (मुनाफा) समेटने का समय आ गया है.
- क्या होगा असर: आपकी डेली इनकम में अचानक बढ़ोतरी होगी. शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड या प्रॉपर्टी में किए गए पुराने निवेश से इस समय भारी रिटर्न मिल सकता है.
- बड़ा लाभ: लंबे समय से अटकी हुई आपकी कोई बड़ी महत्वाकांक्षा या इच्छा इस अवधि में पूरी होगी. दोस्तों का पूरा सपोर्ट मिलेगा.
वृश्चिक राशि (Scorpio) – जाग उठेगा सोया हुआ भाग्य
देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि के भाग्य स्थान (नौवें भाव) में आ रहे हैं, जिसे ज्योतिष में सबसे उत्तम गोचर माना जाता है.
- क्या होगा असर: अब तक जिन कामों में कड़ी मेहनत के बाद भी निराशा मिल रही थी, वहाँ अब कम प्रयास में भी बेहतरीन परिणाम मिलेंगे. किस्मत का 100% साथ मिलेगा.
- बड़ा लाभ: उच्च शिक्षा या विदेश में पढ़ाई के लिए प्रयास कर रहे छात्रों को मनचाही सफलता मिलेगी. लंबी दूरी की धार्मिक यात्राओं के प्रबल योग हैं.
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