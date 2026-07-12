हलाहल विष की भयानक तपिश से देवता और असुर घबरा उठे. कोई भी उस विष को रोकने में सक्षम नहीं था. सभी कैलाश पहुंचे, जहां भगवान शिव गहरी समाधि में लीन थे. हाथ जोड़कर उन्होंने विनती की, "प्रभु, इस महाविनाश से संसार की रक्षा केवल आप ही कर सकते हैं." हर ओर बस एक ही उम्मीद थी महादेव.