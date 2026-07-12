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Sawan 2026: शिव के गले में कौन सा विष है? क्या आप जानते हैं इसका नाम
Sawan 2026: भगवान शिव को नीलकंठ क्यों कहा जाता है? समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को महादेव ने क्यों पिया और माता पार्वती ने उनका कंठ क्यों रोका? जानिए इस पौराणिक कथा का आध्यात्मिक महत्व.
नीलकंठ महादेव विष कथा
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Published at : 12 Jul 2026 09:55 AM (IST)
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