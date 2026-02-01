हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोमाघ पूर्णिमा 2026: कल्पवास खत्म होने पर प्रयागराज में भारी भीड़, संगम पर ऐतिहासिक स्नान का दिन

माघ पूर्णिमा 2026: कल्पवास खत्म होने पर प्रयागराज में भारी भीड़, संगम पर ऐतिहासिक स्नान का दिन

Magh Mela 2026: माघ मेला प्रयागराज में आज पांचवा प्रमुख स्नान माघ पूर्णिमा के अवसर किया जा रहा है. बीते 26 जनवरी तक 20 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किया पवित्र स्नान, अभी आंकड़ों में ओर होगी वृद्धि.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 01 Feb 2026 11:57 AM (IST)
Preferred Sources

Magh Mela 2026: 1 फरवरी 2026 यानी की आज माघ पूर्णिमा के मौके पर पांचवा प्रमुख स्नान किया जा रहा है. मेला अधिकारियों के माने तो माघ पूर्णिमा के प्रमुख स्नान को लेकर तैयारियां पहले ही की जा चुकी है.

यह मौका पौष पूर्णिमा (3 जनवरी) से शुरू हुए एक महीने के कल्पवास के समाप्त होने का प्रतीक है. करीब 10 लाख से ज्यादा कल्पवासी अपनी आध्यात्मिक यात्रा समाप्त करके आस्था की अंतिम डुबकी लगाने के बाद अपने निज निवास स्थान पर वापस लौटेंगे.

आज माघ पूर्णिमा के अवसर पर मेला प्रशासन को उम्मीद है कि, न केवल नियमित तीर्थयात्रियों की बल्कि कल्पवासियों के परिवारों की भारी भीड़ उमड़ने की आशा है. 

आवागमन को बेहतर बनाने के लिए अलग-अलग मार्ग निर्धारित

आवागमन को बेहतर बनाने के लिए मेला प्राधिकरण ने कल्पवासियों के लिए अलग-अलग निकास मार्ग निर्धारित किए हैं. बीते दिन शुक्रवार को शिविर क्षेत्रों तक वाहनों के पहुंचने के लिए सुनिश्चित मार्ग की व्यवस्था की गई थी, जिससे श्रद्धालु अपना पूरा सामान एकत्र करके रविवार या सोमवार को प्रस्थान आसानी से कर सकें. 

पाल बालाजी के परम भक्त और ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास के मुताबिक, स्नान के लिए शुभ मुहूर्त 1 फरवरी को सुबह 5.20 मिनट से लेकर अगले दिन 3.46 मिनट तक है.

माघ मेला में अबतक 20 करोड़ से ज्यादा लोगों ने किया स्नान

माघ मेला से जुड़े ऑफिशियल रिकॉर्ड के मुताबिक, 26 जनवरी तक त्रिवेणी संगम में 20 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके थे, जो कि पूरे माघ मेला 2026 के अपेक्षित 12-15 करोड़ तीर्थयात्रियों की संख्या में काफी ज्यादा है. 

मेला अधिकारी ऋषि राज के मुताबिक, माघ मेला में बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखते हुए सभी सुरक्षा एजेंसियों और प्रशासनिक टीमों को हाई अलर्ट पर रखा गया है. संगम क्षेत्र में 2 फरवरी की मध्यरात्रि तक वाहन पूरी तरह से निषेध हैं, हालांकि डीसीपी नीरज पांडे के मुताबिक, प्रशासनिक वाहनों और चिकित्सा आपात स्थिति में शामिल वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट दी जाएगी. 

और पढ़ें

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Read
Published at : 01 Feb 2026 11:57 AM (IST)
Tags :
Hinduism PRAYAGRAJ Magh Mela 2026 Magh Purnima 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'थानों और अदालतों में मुस्लिम...शर्मनाक', क़ारी इसहाक़ गोरा ने ऐसा क्या कहा, जिसको हो रही चर्चा
'थानों और अदालतों में मुस्लिम...शर्मनाक', क़ारी इसहाक़ गोरा ने ऐसा क्या कहा, जिसको हो रही चर्चा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कर का बोझ न बढ़े, जनता को मिले राहत', बजट 2026 को लेकर कुमार विश्वास की सरकार से गुजारिश
'कर का बोझ न बढ़े, जनता को मिले राहत', बजट 2026 को लेकर कुमार विश्वास की सरकार से गुजारिश
इंडिया
'मुझे कोई उम्मीद नहीं...', बजट से पहले प्रियंका गांधी ने दिया चौंकाने वाला बयान
'मुझे कोई उम्मीद नहीं...', बजट से पहले प्रियंका गांधी ने दिया चौंकाने वाला बयान
क्रिकेट
ICC T20 Rankings: NZ के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज खत्म, देखें अब आईसीसी टी20 रैंकिंग में कौन कहां, कौन-कौन नंबर-1
NZ के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज खत्म, देखें अब आईसीसी टी20 रैंकिंग में कौन कहां, कौन-कौन नंबर-1
Advertisement

वीडियोज

Union Budget 2026: बजट से पहले Sanjay Singh ने सरकार को घेरा | Nirmala Sitharaman
Union Budget 2026: रेयर अर्थ मिनरल्स कॉरिडोर का ऐलान | parliament Session | PM Modi
Union Budget 2026: 'कैंसर-शुगर की दवाएं सस्ती', Nirmala Sitharaman का बड़ा ऐलान | parliament Session
Union Budget 2026: Nirmala Sitharaman ने बता दिया इन बातों को आधार बना कर बनाया गया बजट
Union Budget 2026: बजट पेश होने से पहले Share Market में सुधार | Nirmala Sitharaman
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'थानों और अदालतों में मुस्लिम...शर्मनाक', क़ारी इसहाक़ गोरा ने ऐसा क्या कहा, जिसको हो रही चर्चा
'थानों और अदालतों में मुस्लिम...शर्मनाक', क़ारी इसहाक़ गोरा ने ऐसा क्या कहा, जिसको हो रही चर्चा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कर का बोझ न बढ़े, जनता को मिले राहत', बजट 2026 को लेकर कुमार विश्वास की सरकार से गुजारिश
'कर का बोझ न बढ़े, जनता को मिले राहत', बजट 2026 को लेकर कुमार विश्वास की सरकार से गुजारिश
इंडिया
'मुझे कोई उम्मीद नहीं...', बजट से पहले प्रियंका गांधी ने दिया चौंकाने वाला बयान
'मुझे कोई उम्मीद नहीं...', बजट से पहले प्रियंका गांधी ने दिया चौंकाने वाला बयान
क्रिकेट
ICC T20 Rankings: NZ के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज खत्म, देखें अब आईसीसी टी20 रैंकिंग में कौन कहां, कौन-कौन नंबर-1
NZ के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज खत्म, देखें अब आईसीसी टी20 रैंकिंग में कौन कहां, कौन-कौन नंबर-1
बॉलीवुड
Border 2 Day 9 BO: करोड़ों कमाकर भी धुरंधर के आसपास भी नहीं पहुंचीं बॉर्डर 2, नौवें दिन सनी देओल से नहीं टूटा इन 3 फिल्मों का रिकॉर्ड
करोड़ों कमाकर भी धुरंधर के आसपास भी नहीं पहुंचीं बॉर्डर 2, नौवें दिन सनी देओल से नहीं टूटा इन 3 फिल्मों का रिकॉर्ड
जनरल नॉलेज
Union budget 2026: रविवार के दिन देश का दूसरा बजट, जानें आजादी के बाद सोमवार से शनिवार तक किस दिन कितने बजट पेश?
रविवार के दिन देश का दूसरा बजट, जानें आजादी के बाद सोमवार से शनिवार तक किस दिन कितने बजट पेश?
शिक्षा
बजट पेश करने वाली निर्मला सीतारमण कौन हैं? जानिए वित्त मंत्री की जाति, बच्चों का प्रोफेशन और पढ़ाई-लिखाई
बजट पेश करने वाली निर्मला सीतारमण कौन हैं? जानिए वित्त मंत्री की जाति, बच्चों का प्रोफेशन और पढ़ाई-लिखाई
हेल्थ
Secondary Hypertension: क्या होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन, भारत में युवाओं में तेजी से क्यों बढ़ रही यह बीमारी?
क्या होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन, भारत में युवाओं में तेजी से क्यों बढ़ रही यह बीमारी?
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
ENT LIVE
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
ENT LIVE
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Embed widget