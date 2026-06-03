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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Meen Rashifal 3 June 2026: मीन राशि बिज़नेस में इनसाइडर थ्रेट और डेटा लीक के मिल सकते हैं संकेत, तुरंत चेक करें ऑडिट ट्रेल

Aaj ka Meen Rashifal 3 June 2026: मीन राशि बिज़नेस में इनसाइडर थ्रेट और डेटा लीक के मिल सकते हैं संकेत, तुरंत चेक करें ऑडिट ट्रेल

Pisces Horoscope 3 June 2026: शुभ योग से पेंडिंग पेमेंट और डेट रिकवरी में मिलेगी बड़ी कामयाबी, क्या बुधवार को इनसाइडर थ्रेट और डेटा लीक के संकेतों से रहना होगा अलर्ट? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 03 Jun 2026 03:56 AM (IST)
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Aaj ka Meen Rashifal 3 June 2026: द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण तृतीया तिथि फिर चतुर्थी तिथि रहेगी. आज पूरे दिन पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, शुभ योग का साथ मिलेगा. वहीं मीन राशि होने से भद्र योग का महाप्रभाव रहेगा. 

चन्द्रमा धनु राशि में रहेंगे.  वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन फंसे हुए धन को वापस लाने और आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने का है. शुभ योग बनने से बिजनेसमैन के लिए आज बाजार से 'डेट रिकवरी' (उधारी वसूल करना) और पेंडिंग पेमेंट कलेक्ट करने का सबसे बेस्ट और अद्भुत दिन है; जो क्लाइंट्स आपका पैसा लंबे समय से नहीं दे रहे हैं, आज उनके सामने पूरी तरह फर्म (मजबूत) रहिए, ज़रूरत पड़ने पर लीगल नोटिस की बात करिए, ज़्यादातर लोग आपका पैसा तुरंत पे कर देंगे जिससे वर्किंग कैपिटल मजबूत होगी. 

हालांकि, आज अपने बिज़नेस में 'इनसाइडर थ्रेट डिटेक्शन' (अंदरूनी कर्मचारियों द्वारा डेटा चोरी या फ्रॉड) पर पूरी कड़ाई से काम करिए; कर्मचारियों की कुछ गलत हरकतों, डेटा लीक या फ्रॉड का आज कोई बड़ा संकेत अचानक मिल सकता है; तुरंत अपनी कंपनी का ऑडिट ट्रेल चेक करिए और एक्सेस कंट्रोल को रिव्यू करें. स्टार्टअप इकोसिस्टम से जुड़ने और मीटअप में अप्लाई करने से आज नए आइडियाज़ और फंडिंग के बड़े अवसर मिल सकते हैं.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए बुधवार का दिन दफ्तर में छा जाने और बॉस से बड़ा प्रमोशन का पॉजिटिव सिग्नल पाने का साबित होगा. आज ऑफिस में मैनेजमेंट द्वारा आयोजित किसी मुख्य इनोवेशन चैलेंज या हैकाथॉन (Hackathon) टाइप एक्टिविटी में आप अपनी गजब की प्रतिभा से शाइन करेंगे; कुछ ऐसा नया और वैल्यूएबल बनाइए जो कंपनी के काम आए, क्योंकि इनोवेटर्स को दफ्तर में हमेशा याद रखा जाता है. 

आनन्दादि योग होने से वर्कप्लेस में आज आप अपनी 'इमोशनल इंटेलिजेंस' (भावनात्मक समझदारी) से हर कठिन सिचुएशन और मुश्किल कलीग्स को आसानी से हैंडल कर लेंगे; यदि किसी को परफॉर्मेंस फीडबैक देना हो या लेना हो, आज आपकी बातें पूरी तरह बैलेंस्ड रहेंगी. एंप्लॉयड पर्सन के लिए आज का दिन बहुत शानदार है; आज बॉस या मैनेजर से कोई ऐसी मुख्य बातचीत अचानक हो सकती है जिससे आपको अपने अपकमिंग परफॉर्मेंस रिव्यू के बारे में बहुत बड़ा 'पॉजिटिव सिग्नल' मिल जाएगा; अपनी ईमानदारी और मेहनत बनाए रखें, फल अवश्य मिलेगा.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन स्वर्ण अक्षरों में बड़ी सफलताएं दर्ज कराने का रहेगा. दसवां चंद्रमा बुद्धिमत्ता को चरम पर ले जाएगा. आज ग्रहों की विशेष कृपा और सरस्वती जी के आशीर्वाद से आपकी बुद्धि बहुत तेज और प्रखर रहेगी; आज आप जो भी मुख्य चैप्टर्स या किताबें पढ़ेंगे, वह आपको बहुत लंबे समय तक हूबहू याद रहेगा. इसलिए ज्योतिषाचार्य की सलाह है कि आज के दिन अपने सिलेबस के सबसे डिफिकल्ट टॉपिक्स (कठिन विषयों) पर ही पूरा फोकस करें, बड़ी सफलता मिलेगी.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन रिश्तों में मधुरता घोलने और सामंजस्य बढ़ाने का है. दसवें चंद्रमा के प्रभाव से आज माता-पिता और बड़ों के आदर्शों पर चलना आपके करियर के लिए बहुत हितकर रहेगा. आज शाम के समय आप अपने बिजी शेड्यूल से समय निकालकर लाइफ पार्टनर के साथ बैठकर आराम से चाय पिएं या कहीं बाहर शॉर्ट वॉक पर घूमने जाएं, इससे पुरानी दूरियां मिटेंगी और रिश्तों में गजब की मिठास वापस लौट आएगी.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत ही बेहतरीन बना रहेगा. डेट रिकवरी होने और बॉस से पॉजिटिव सिग्नल मिलने की खुशी से मन पूरी तरह प्रफुल्लित रहेगा. शाम को हल्की थकान हो सकती है, लेकिन जीवनसाथी के साथ बिताया गया समय उसे पूरी तरह दूर कर देगा.

भाग्यशाली रंग: ब्राउन
भाग्यशाली अंक: 4
अशुभ अंक: 1
आज का विशेष उपाय: आज दसवें चंद्रमा की शुभता पाने और साध्य व शुभ योग की महाशुभता के लिए मां सरस्वती की विशेष उपासना करें. आज के दिन सुबह या शाम मां सरस्वती के सम्मुख घी का दीपक जलाएं, उन्हें सफेद चंदन अर्पित करें और मिश्री का भोग लगाकर सरस्वती कवच का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 03 Jun 2026 03:56 AM (IST)
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