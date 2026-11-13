Aaj Ka Kanya Rashifal 13 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से चौथे भाव यानी चतुर्थ भाव (माता, सुख, आंतरिक शांति, वाहन, घरेलू माहौल व मानसिक स्थिरता स्थान) में धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। चतुर्थ भाव में चंद्रमा की प्रतिकूल स्थिति के चलते आपके भीतर किसी भी प्रकार के परिवर्तन और नई परिस्थितियों को स्वीकार करने के प्रति स्वाभाविक प्रतिरोध (Resistance) बना रहेगा, जिससे मानसिक असहजता बढ़ सकती है।

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 13 November 2026)

दिनांक: 13 नवंबर 2026, शुक्रवार

13 नवंबर 2026, शुक्रवार तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि रात्रि 08:43 बजे तक, तत्पश्चात पंचमी तिथि

कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि रात्रि 08:43 बजे तक, तत्पश्चात नक्षत्र: शाम 05:17 बजे तक मूला नक्षत्र, तत्पश्चात पूरे दिन-रात पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र

शाम 05:17 बजे तक मूला नक्षत्र, तत्पश्चात पूरे दिन-रात शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, परिजात योग और धृति योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, और चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात धनु राशि (आपकी राशि से चौथे भाव) में संचरण करेंगे

चंद्रमा पूरे दिन-रात में संचरण करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक ( ) दोपहर काल: दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक ( शुभ चौघड़िया )

दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें)

सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक रहेगा (इस दौरान नवीन वित्तीय सौदे, बड़े निवेश या जोखिम भरे काम शुरू करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: पश्चिम दिशा

1. बिजनेस, प्रोडक्शन और कानूनी सतर्कता (Business Production & Legal Notice Alert)

प्रोडक्शन में रुकावट से नुकसान, कार्यप्रणाली में लाएं लचीलापन: व्यापारियों के उत्पादन (Production) से जुड़े कार्यों में अचानक तकनीकी या सप्लाई की रुकावट आने की वजह से आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। समय और बाजार की बदलती मांग के अनुसार अपनी कार्यप्रणाली में लचीलापन (Flexibility) लाने की सख्त जरूरत है।

लीगल नोटिस उड़ा सकता है नींद, मार्केटिंग में रखें सावधानी: ग्रह गोचर आपके सर्वथा विरुद्ध चल रहे हैं, जिसके चलते कोई सरकारी या कानूनी नोटिस (Legal Notice) व्यापारियों की रातों की नींद उड़ा सकता है; कानूनी अनुपालन में कोई ढिलाई न बरतें। मार्केटिंग संबंधी कार्यों और विज्ञापनों को भी बेहद सावधानी से अंजाम दें; आज ऑफिस में कर्मचारियों को अन्य दिनों के मुकाबले कहीं अधिक मेहनत करनी होगी, तभी लक्ष्य पूरे हो पाएंगे।

2. करियर, नौकरी और रोजगार (Career, New Responsibilities & Job Hunt)

अनिच्छा के बावजूद स्वीकारने होंगे नए दायित्व: नौकरीपेशा लोगों (Employed Persons) को वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अतिरिक्त काम पर लगाया जाएगा। आपको दफ्तर में कुछ ऐसे नए दायित्व स्वीकार करने पड़ सकते हैं, जिन्हें मना करने या टालने के लिए आपके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा।

नई जॉब के प्रयासों में संघर्ष: बेरोजगार युवाओं (Unemployed Persons) और नई नौकरी की तलाश में जुटे लोगों को आज साक्षात्कार और आवेदन के स्तर पर कुछ कठिन मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है; धैर्य न खोएं और अपनी तैयारी जारी रखें।

3. लव, फैमिली, छात्र-खिलाड़ी व वाहन सतर्कता (Family Tension & Accident Alert)

घर में गुस्से पर रखें काबू, जीवनसाथी की सेहत कमजोर: घरेलू मोर्चे पर तनाव और अप्रियता का वातावरण रह सकता है। आप अपने गुस्से और तीखी वाणी पर कठोर नियंत्रण रखें, अन्यथा घर में कोई बड़ा झगड़ा खड़ा हो सकता है। इसके साथ ही, जीवनसाथी (Life Partner) के स्वास्थ्य का पाया भी थोड़ा कमजोर रहेगा; उनकी देखभाल करें।

छात्रों और खिलाड़ियों को वाहन दुर्घटना से सावधान रहने की चेतावनी: प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों और खेल जगत से जुड़े जातकों (Sports Persons) को आज वाहन चलाते समय या सड़क पार करते समय अत्यधिक सचेत रहना होगा। आपकी हल्की सी भी लापरवाही या तेज रफ्तार वाहन दुर्घटना का कारण बनकर आपको अस्पताल तक पहुंचा सकती है।

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: चतुर्थ चंद्रमा के कारण सीने में भारीपन, मानसिक तनाव और बेचैनी महसूस हो सकती है। बासी व गरिष्ठ भोजन से दूर रहें, पर्याप्त पानी पिएं और मन को शांत रखने के लिए ध्यान (Meditation) करें।

लकी कलर: क्रीम

लकी नंबर: 2

अनलकी नंबर: 5

शुक्रवार विशेष अचूक उपाय: आज शुक्रवार, कार्तिक शुक्ल चतुर्थी और चतुर्थ भाव के चंद्रमा के दोष निवारण तथा मां महालक्ष्मी व भगवान श्रीगणेश की विशेष कृपा पाने हेतु प्रातः काल स्नान के पश्चात शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध, थोड़ा सा गंगाजल, सफेद चंदन और काले तिल मिलाकर अभिषेक करें तथा 'ॐ नमः शिवाय' और 'महामृत्युंजय मंत्र' का कम से कम 108 बार जप करें। भगवान श्रीगणेश जी को दूर्वा अर्पित कर 'संकटनाशन गणेश स्तोत्र' का पाठ करें और मां लक्ष्मी के सम्मुख शुद्ध घी का दीपक जलाएं। किसी जरूरतमंद या कन्या को चावल, चीनी, दूध अथवा सफेद मिठाई का दान करें। इससे वाहन दुर्घटना व कानूनी संकटों से रक्षा होगी, पारिवारिक कलह शांत होगी और कार्यक्षेत्र की बाधाएं दूर होंगी।

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.