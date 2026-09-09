कृष्ण छठी पर कान्हा को पालने में रखें या सिंहासन पर बैठाएं? जन्म के छठे दिन क्या बदलता है

Krishna Chhathi 2026: जन्माष्टमी पर बाल गोपाल को फूलों से सजे पालने में बैठाकर झुलाया जाता है. छह दिन बाद जब कृष्ण छठी मनाई जाती है तो कई भक्तों के मन में सवाल आता है, क्या अब कान्हा को पालने से निकालकर सिंहासन पर बैठा देना चाहिए? क्या छठी के बाद पालने में रखना गलत माना जाएगा?

इसका सीधा जवाब है कि छठी के बाद पालना हटाना अनिवार्य नहीं है. धर्मग्रंथों में ऐसा कोई सर्वमान्य नियम नहीं मिलता कि छठी होते ही लड्डू गोपाल को पालने से निकालना आवश्यक है. यह व्यवस्था परिवार की परंपरा, मंदिर की पूजा-पद्धति और भक्त के सेवाभाव के अनुसार बदल सकती है.

पालने और सिंहासन का अलग अर्थ

जन्माष्टमी के समय पालना भगवान कृष्ण के नवजात स्वरूप का प्रतीक होता है. भक्त उन्हें नंदलाल मानकर झुलाते हैं, लोरी सुनाते हैं और बालक की तरह उनकी सेवा करते हैं. कृष्ण छठी तक यह जन्मोत्सव का भाव बना रहता है.

सिंहासन भगवान के पूजनीय और राजसी स्वरूप का प्रतीक है. इसलिए कई परिवारों में छठी की पूजा पूरी होने के बाद लड्डू गोपाल को उनके नियमित सिंहासन या चौकी पर विराजमान कर दिया जाता है. इसका अर्थ यह नहीं कि उनका बाल स्वरूप समाप्त हो गया. केवल जन्मोत्सव के लिए की गई विशेष व्यवस्था को अब नियमित सेवा में बदला जाता है.

क्या छठी के दिन ही पालना हटा देना चाहिए?

कृष्ण छठी पर बाल गोपाल को स्नान कराने, साफ या नए वस्त्र पहनाने, तिलक लगाने और विशेष भोग अर्पित करने की परंपरा है. कढ़ी-चावल, माखन-मिश्री और मिठाई का भोग लगाया जाता है. कई स्थानों पर षष्ठी माता की पूजा तथा सोहर और बधाई गीत गाने की परंपरा भी है.

पूजा के बाद कान्हा को सिंहासन पर बैठाया जा सकता है. लेकिन यदि परिवार में कुछ दिन और पालने में झुलाने की परंपरा है तो पालना तुरंत हटाने की जरूरत नहीं है. ब्रज सहित अलग-अलग क्षेत्रों में जन्मोत्सव से जुड़ी परंपराएं एक जैसी नहीं होतीं. इसलिए अपने घर या गुरु परंपरा के अनुसार चलना अधिक उचित माना जाता है.

छठी के बाद क्या बदलता है?

छठी के बाद सबसे बड़ा बदलाव पूजा के भाव में आता है. जन्माष्टमी से छठी तक कान्हा के जन्म का उत्सव मनाया जाता है. इसके बाद लड्डू गोपाल की सामान्य दैनिक सेवा शुरू हो जाती है.

सुबह उन्हें जगाकर स्नान या मौसम के अनुसार स्वच्छता सेवा की जाती है. फिर साफ वस्त्र पहनाकर तिलक, फूल और भोग अर्पित किया जाता है. दिन में उन्हें सिंहासन पर विराजमान रखा जा सकता है. रात में शयन कराते समय छोटे पलंग, बिस्तर या पालने का इस्तेमाल किया जा सकता है.

इस प्रकार पालना केवल जन्माष्टमी की सजावट नहीं, शयन सेवा का हिस्सा भी बन सकता है. इसलिए छठी के बाद उसे घर के मंदिर से हटाना ही पड़ेगा, ऐसी बाध्यता नहीं है.

पालना हटाते समय क्या करें?

यदि पालना केवल जन्माष्टमी उत्सव के लिए सजाया गया था तो छठी की आरती और भोग के बाद उसे हटाया जा सकता है. पहले लड्डू गोपाल को साफ आसन या सिंहासन पर बैठाएं. इसके बाद पालने से फूल, कपड़ा और सजावट हटाएं.

सूखे फूलों को इधर-उधर फेंकने के बजाय किसी पेड़ की मिट्टी में रखा जा सकता है. साफ कपड़े और सजावटी सामान को अगले उत्सव के लिए संभालकर रखें. टूटे या खराब सामान को दोबारा मंदिर में इस्तेमाल न करें.

पालना नहीं है तो क्या छठी अधूरी रहेगी?

कृष्ण छठी मनाने के लिए पालना होना जरूरी नहीं है. लड्डू गोपाल को स्वच्छ चौकी या सिंहासन पर बैठाकर भी पूजा की जा सकती है. घर में प्रतिमा नहीं है तो भगवान कृष्ण की तस्वीर के सामने दीपक जलाकर, भोग लगाकर और आरती करके उत्सव मनाया जा सकता है.

भक्त को पालने और सिंहासन के चुनाव से अधिक स्वच्छता, नियमित सेवा और श्रद्धा का ध्यान रखना चाहिए. कान्हा को छठी के बाद सिंहासन पर बैठाएं या पालने में रखें, दोनों ही व्यवस्थाएं ठीक हैं. बस बाल गोपाल का स्थान साफ, सुरक्षित और सम्मानजनक होना चाहिए.

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