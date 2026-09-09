धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोकृष्ण छठी पर कान्हा को पालने में रखें या सिंहासन पर बैठाएं? जन्म के छठे दिन क्या बदलता है

कृष्ण छठी पर कान्हा को पालने में रखें या सिंहासन पर बैठाएं? जन्म के छठे दिन क्या बदलता है

Krishna Chhathi 2026: कृष्ण छठी के बाद लड्डू गोपाल को पालने में रखना चाहिए या सिंहासन पर बैठाना चाहिए? जानें पालना हटाने और नियमित सेवा का नियम.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 09 Sep 2026 01:51 PM (IST)
Preferred Sources

Krishna Chhathi 2026: जन्माष्टमी पर बाल गोपाल को फूलों से सजे पालने में बैठाकर झुलाया जाता है. छह दिन बाद जब कृष्ण छठी मनाई जाती है तो कई भक्तों के मन में सवाल आता है, क्या अब कान्हा को पालने से निकालकर सिंहासन पर बैठा देना चाहिए? क्या छठी के बाद पालने में रखना गलत माना जाएगा?

इसका सीधा जवाब है कि छठी के बाद पालना हटाना अनिवार्य नहीं है. धर्मग्रंथों में ऐसा कोई सर्वमान्य नियम नहीं मिलता कि छठी होते ही लड्डू गोपाल को पालने से निकालना आवश्यक है. यह व्यवस्था परिवार की परंपरा, मंदिर की पूजा-पद्धति और भक्त के सेवाभाव के अनुसार बदल सकती है.

पालने और सिंहासन का अलग अर्थ

जन्माष्टमी के समय पालना भगवान कृष्ण के नवजात स्वरूप का प्रतीक होता है. भक्त उन्हें नंदलाल मानकर झुलाते हैं, लोरी सुनाते हैं और बालक की तरह उनकी सेवा करते हैं. कृष्ण छठी तक यह जन्मोत्सव का भाव बना रहता है.

सिंहासन भगवान के पूजनीय और राजसी स्वरूप का प्रतीक है. इसलिए कई परिवारों में छठी की पूजा पूरी होने के बाद लड्डू गोपाल को उनके नियमित सिंहासन या चौकी पर विराजमान कर दिया जाता है. इसका अर्थ यह नहीं कि उनका बाल स्वरूप समाप्त हो गया. केवल जन्मोत्सव के लिए की गई विशेष व्यवस्था को अब नियमित सेवा में बदला जाता है.

यह भी पढ़ें- जन्माष्टमी 4 सितंबर को थी, कान्हा की छठी 9 को या 10 को? ऐसे गिनें छठा दिन

यह भी पढ़ें- कान्हा की छठी क्यों मनाई जाती है, जन्म के 6 दिन बाद इस परंपरा का क्या महत्व

यह भी पढ़ें- Krishna Chhathi 2026: कृष्ण छठी की रात खाली कागज और कलम क्यों रखते हैं? जानें इसके पीछे की मान्यता

क्या छठी के दिन ही पालना हटा देना चाहिए?

कृष्ण छठी पर बाल गोपाल को स्नान कराने, साफ या नए वस्त्र पहनाने, तिलक लगाने और विशेष भोग अर्पित करने की परंपरा है. कढ़ी-चावल, माखन-मिश्री और मिठाई का भोग लगाया जाता है. कई स्थानों पर षष्ठी माता की पूजा तथा सोहर और बधाई गीत गाने की परंपरा भी है.

पूजा के बाद कान्हा को सिंहासन पर बैठाया जा सकता है. लेकिन यदि परिवार में कुछ दिन और पालने में झुलाने की परंपरा है तो पालना तुरंत हटाने की जरूरत नहीं है. ब्रज सहित अलग-अलग क्षेत्रों में जन्मोत्सव से जुड़ी परंपराएं एक जैसी नहीं होतीं. इसलिए अपने घर या गुरु परंपरा के अनुसार चलना अधिक उचित माना जाता है.

छठी के बाद क्या बदलता है?

छठी के बाद सबसे बड़ा बदलाव पूजा के भाव में आता है. जन्माष्टमी से छठी तक कान्हा के जन्म का उत्सव मनाया जाता है. इसके बाद लड्डू गोपाल की सामान्य दैनिक सेवा शुरू हो जाती है.

सुबह उन्हें जगाकर स्नान या मौसम के अनुसार स्वच्छता सेवा की जाती है. फिर साफ वस्त्र पहनाकर तिलक, फूल और भोग अर्पित किया जाता है. दिन में उन्हें सिंहासन पर विराजमान रखा जा सकता है. रात में शयन कराते समय छोटे पलंग, बिस्तर या पालने का इस्तेमाल किया जा सकता है.

इस प्रकार पालना केवल जन्माष्टमी की सजावट नहीं, शयन सेवा का हिस्सा भी बन सकता है. इसलिए छठी के बाद उसे घर के मंदिर से हटाना ही पड़ेगा, ऐसी बाध्यता नहीं है.

पालना हटाते समय क्या करें?

यदि पालना केवल जन्माष्टमी उत्सव के लिए सजाया गया था तो छठी की आरती और भोग के बाद उसे हटाया जा सकता है. पहले लड्डू गोपाल को साफ आसन या सिंहासन पर बैठाएं. इसके बाद पालने से फूल, कपड़ा और सजावट हटाएं.

सूखे फूलों को इधर-उधर फेंकने के बजाय किसी पेड़ की मिट्टी में रखा जा सकता है. साफ कपड़े और सजावटी सामान को अगले उत्सव के लिए संभालकर रखें. टूटे या खराब सामान को दोबारा मंदिर में इस्तेमाल न करें.

पालना नहीं है तो क्या छठी अधूरी रहेगी?

कृष्ण छठी मनाने के लिए पालना होना जरूरी नहीं है. लड्डू गोपाल को स्वच्छ चौकी या सिंहासन पर बैठाकर भी पूजा की जा सकती है. घर में प्रतिमा नहीं है तो भगवान कृष्ण की तस्वीर के सामने दीपक जलाकर, भोग लगाकर और आरती करके उत्सव मनाया जा सकता है.

भक्त को पालने और सिंहासन के चुनाव से अधिक स्वच्छता, नियमित सेवा और श्रद्धा का ध्यान रखना चाहिए. कान्हा को छठी के बाद सिंहासन पर बैठाएं या पालने में रखें, दोनों ही व्यवस्थाएं ठीक हैं. बस बाल गोपाल का स्थान साफ, सुरक्षित और सम्मानजनक होना चाहिए.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University, Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है. इसके साथ ही उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush’ सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है, जिसमें Keyword Research, Topic Clusters, E-E-A-T आधारित कंटेंट और AI Search Optimization शामिल हैं. वे Astrosage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम कर चुके हैं. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है.

वर्तमान में Youth Protest, CJP आंदोलन और एक्टर शाहरुख खान को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
Read More
Published at : 09 Sep 2026 01:51 PM (IST)
Tags :
Bal Gopal Laddu Gopal Krishna Chhathi 2026 Krishna Chhathi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऐस्ट्रो
कृष्ण छठी पर कान्हा को पालने में रखें या सिंहासन पर बैठाएं? जन्म के छठे दिन क्या बदलता है
कृष्ण छठी पर कान्हा को पालने में रखें या सिंहासन पर बैठाएं? जन्म के छठे दिन क्या बदलता है
अंक शास्त्र
iPhone 18 और लॉन्च डेट दोनों में 9 नंबर, Apple के लिए शुभ या खतरे की घंटी?
iPhone 18 और लॉन्च डेट दोनों में 9 नंबर, Apple के लिए शुभ या खतरे की घंटी?
राशिफल
Kal Ka Rashifal 10 September 2026: मेष, कर्क, तुला और मकर राशि वालों पर मालव्य योग की कृपा, 10 सितंबर को करियर में मिलेगी नई उड़ान
कल चतुर्दशी और अमावस्या पर दुर्लभ ग्रह स्थिति, इन 8 राशियों के खुलेंगे भाग्य; जानें किसे मिलेगा प्रमोशन और किसे रहना होगा सावधान
ऐस्ट्रो
Aaj Ka Rashifal 9 September 2026: सुबह दिल की सुनेंगे, शाम को हावी होगा आत्मसम्मान, आपकी राशि क्या कहती है?
आज का राशिफल 9 सितंबर 2026: सुबह दिल की सुनेंगे, शाम को हावी होगा आत्मसम्मान, आपकी राशि क्या कहती है?
Advertisement

वीडियोज

Hanuman Ansh की सफलता पर Chandan K Anand ने बताया Neem Karoli Baba का चमत्कार या मेहनत?
Sansani: कानपुर में Killer बहू का सीक्रेट प्लान ! UP CRIME News
UP Viral News: Bareilly में करीब 4 करोड़ की लागत से बन रही थी टंकी, कटान के चलते नदी में समाई
Punjab Drug Row | Breaking News: मंत्री से सवाल पूछने वाले को जहर पीना पड़ा? | Janhit | CM Mann
Janhit With Chitra Tripathi: BAPS संतों पर फ्रांस में विवाद क्यों हुआ ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आतंकी मसूद अजहर पर पाकिस्तान ने बोला झूठ, अब अफगानिस्तान ने खोली पोल
आतंकी मसूद अजहर पर पाकिस्तान ने बोला झूठ, अब अफगानिस्तान ने खोली पोल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश के हेलिकॉप्टर को नहीं मिली उतरने की अनुमति, भड़क उठे सपा चीफ
अखिलेश के हेलिकॉप्टर को नहीं मिली उतरने की अनुमति, भड़क उठे सपा चीफ
क्रिकेट
दलीप ट्रॉफी फाइनल: 700 रन बनाकर भी हार जाएगी साउथ जोन, वैभव की टीम बनेगी चैंपियन; जानें कैसे
700 रन बनाकर भी हार जाएगी साउथ जोन, वैभव की टीम बनेगी चैंपियन; जानें कैसे
साउथ सिनेमा
The Paradise US Advance Booking: कुछ ही घंटों में 1 लाख डॉलर पार, अमेरिका में नानी की नई फिल्म का गजब क्रेज
अमेरिका में नानी की 'द पैराडाइज' का गजब क्रेज, धुआंधार हो रही प्री सेल
इंडिया
विधानसभा चुनावों के लिए BJP को 1400 करोड़ का चंदा! कांग्रेस को कितना मिला?
विधानसभा चुनावों के लिए BJP को 1400 करोड़ का चंदा! कांग्रेस को कितना मिला?
इंडिया
अमेरिका में मिला तलाक भारत में नहीं चलेगा! साकेत कोर्ट का बड़ा फैसला
अमेरिका में मिला तलाक भारत में नहीं चलेगा! साकेत कोर्ट का बड़ा फैसला
Home Tips
Milk Storage Tips: उबला दूध फ्रिज में क्यों हो जाता है खराब? जान लें असली वजह
उबला दूध फ्रिज में क्यों हो जाता है खराब? जान लें असली वजह
एग्रीकल्चर
गांव में कैसे खोलें ट्रैक्टर की एजेंसी? कितना आएगा कुल खर्च
गांव में कैसे खोलें ट्रैक्टर की एजेंसी? कितना आएगा कुल खर्च
ABP NEWS
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
ABP NEWS
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
ABP NEWS
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
ABP NEWS
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
ABP NEWS
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Embed widget