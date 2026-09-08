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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोKrishna Chhathi 2026: कृष्ण छठी की रात खाली कागज और कलम क्यों रखते हैं? जानें इसके पीछे की मान्यता

Krishna Chhathi 2026: कृष्ण छठी की रात खाली कागज और कलम क्यों रखते हैं? जानें इसके पीछे की मान्यता

Krishna Chhathi 2026: कान्हा की छठी की रात लड्डू गोपाल के पास खाली कागज और कलम क्यों रखते हैं? जानें भाग्य लेखन की लोकमान्यता और पूजा का नियम.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 08 Sep 2026 07:50 AM (IST)
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Krishna Chhathi 2026: जन्माष्टमी के बाद भगवान कृष्ण की छठी मनाने की तैयारी शुरू हो जाती है. इस दिन भक्त लड्डू गोपाल को स्नान कराते हैं, नए वस्त्र पहनाते हैं और कढ़ी-चावल सहित कई पकवानों का भोग लगाते हैं.

कान्हा की छठी से जुड़ी एक परंपरा ऐसी भी है, जिसमें रात के समय पूजा स्थान के पास खाली कागज और कलम रखी जाती है. आखिर इन दोनों चीजों का भगवान कृष्ण की छठी से क्या संबंध है और कागज पर कुछ लिखा जाता है या उसे खाली ही छोड़ना चाहिए?

छठी की रात भाग्य लिखे जाने की मान्यता

भारतीय लोकपरंपरा में बच्चे के जन्म का छठा दिन विशेष माना जाता है. मान्यता है कि इस रात षष्ठी माता या विधाता माता अदृश्य रूप से आकर नवजात शिशु का भाग्य लिखती हैं. इसी विश्वास के कारण कई क्षेत्रों में शिशु की छठी पर पूजा स्थान के पास कलम, दवात और कोरा कागज रखा जाता है.

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भगवान कृष्ण के जन्म को भी सामान्य बालक के जन्मोत्सव की तरह प्रेम और वात्सल्य के साथ मनाया जाता है. जन्माष्टमी पर उनके जन्म के बाद छठे दिन भक्त कान्हा की छठी करते हैं. इसी अवसर पर नवजात की छठी वाली परंपराओं को लड्डू गोपाल की सेवा में शामिल किया जाता है. खाली कागज और कलम रखना भी इसी लोकविश्वास का हिस्सा है.

कागज खाली क्यों छोड़ा जाता है?

पूजा में रखा कागज भक्त स्वयं भरने के लिए नहीं, बल्कि विधाता के प्रतीकात्मक स्वागत के लिए खाली छोड़ते हैं. मान्यता है कि शिशु का भविष्य मनुष्य नहीं, ईश्वर और उसके कर्म निर्धारित करते हैं. कोरा कागज उस भविष्य का प्रतीक माना जाता है, जो अभी लिखा जाना बाकी है.

इसलिए कुछ परिवारों में कागज पर पहले से कुछ नहीं लिखा जाता. उसे कलम के साथ लड्डू गोपाल के पास रखकर दीपक जलाया जाता है. परिवार कान्हा के सुख, मंगल और कल्याण की प्रार्थना करता है. हालांकि कई क्षेत्रों में कागज पर 'श्रीकृष्ण', 'श्रीहरि' या स्वस्तिक बनाने की परंपरा भी है. दोनों विधियां लोकाचार पर आधारित हैं और परिवार के अनुसार बदल सकती हैं.

क्या यह शास्त्रों में अनिवार्य नियम है?

कृष्ण छठी पर कागज और कलम रखना कोई सर्वमान्य या अनिवार्य शास्त्रीय नियम नहीं है. यह मुख्यतः नवजात की छठी और षष्ठी माता की पूजा से जुड़ी लोकपरंपरा है. भारत के अलग-अलग क्षेत्रों में छठी मनाने का तरीका अलग मिलता है. कहीं कलम-दवात रखी जाती है, कहीं चौक बनाकर छठी माता की पूजा होती है और कहीं केवल लड्डू गोपाल का अभिषेक, श्रृंगार और भोग लगाया जाता है.

इसलिए किसी घर में कागज-कलम रखने की परंपरा न हो तो केवल इसके कारण पूजा अधूरी नहीं मानी जाएगी. कृष्ण छठी का मुख्य भाव भगवान के बाल स्वरूप की सेवा, उत्सव और उनके प्रति वात्सल्य प्रकट करना है.

कागज और कलम कहां रखें?

जो भक्त यह परंपरा निभाना चाहते हैं, वे पूजा स्थान को साफ करने के बाद लड्डू गोपाल के पास एक साफ कोरा कागज और नई अथवा स्वच्छ कलम रख सकते हैं. इन्हें भगवान के चरणों पर रखने के बजाय पास में किसी साफ चौकी या थाली में रखना उचित रहेगा.

साथ में दीपक जलाया जा सकता है, लेकिन रातभर दीपक जलता छोड़ना सुरक्षित नहीं है. पूजा पूरी होने के बाद दीपक बुझ जाए तो इससे पूजा में कोई दोष नहीं माना जाना चाहिए. घर की सुरक्षा को प्राथमिकता देना जरूरी है.

अगले दिन कागज का क्या करें?

छठी की पूजा के बाद कागज को कूड़े में न फेंकें. यदि वह बिल्कुल खाली है तो उसे पूजा की किताब में सुरक्षित रखा जा सकता है. उस पर भगवान का नाम या स्वस्तिक बनाया गया हो तो उसे पूजा स्थान में रखें. कुछ परिवार अगले दिन उसी कागज पर बच्चे या लड्डू गोपाल का नाम लिखते हैं.

इसे धन रखने की जगह रखने या इससे निश्चित रूप से भाग्य बदलने का दावा शास्त्रीय नियम नहीं है. यह कागज श्रद्धा और शुभ संकल्प का प्रतीक है, कोई चमत्कारी वस्तु नहीं.

कृष्ण छठी का संदेश

छठी की रात रखा गया खाली कागज इस विश्वास का प्रतीक है कि जीवन की कहानी अभी लिखी जानी है. भगवान कृष्ण की छठी पर भक्त उनके बाल स्वरूप की पूजा करते हुए अपने घर और परिवार के लिए मंगल की कामना करते हैं. पूजा में कागज-कलम रखें या न रखें, सबसे महत्वपूर्ण भाव श्रद्धा, प्रेम और सात्विकता का है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University, Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है. इसके साथ ही उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush’ सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है, जिसमें Keyword Research, Topic Clusters, E-E-A-T आधारित कंटेंट और AI Search Optimization शामिल हैं. वे Astrosage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम कर चुके हैं. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है.

वर्तमान में Youth Protest, CJP आंदोलन और एक्टर शाहरुख खान को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 08 Sep 2026 07:50 AM (IST)
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