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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मजन्माष्टमी 4 सितंबर को थी, कान्हा की छठी 9 को या 10 को? ऐसे गिनें छठा दिन

जन्माष्टमी 4 सितंबर को थी, कान्हा की छठी 9 को या 10 को? ऐसे गिनें छठा दिन

Krishna ji ki Chhathi 2026: बाल गोपाल के जन्म के बाद ब्रज में छठी महोत्सव भी मनाया जाता है, 4 सितंबर को छठी थी ऐसे में लड्डू गोपाल की छठी परंपरा कब निभाई जाएगी 9 या 10 सितंबर कब.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 07 Sep 2026 01:10 PM (IST)
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Laddu Gopal Chatti 2026: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व 4 सितंबर 2026 को मनाया गया. अब भक्तों के बीच सवाल है कि आखिर लड्डू गोपाल की छठी 9 सितंबर को होगी या 10 सितंबर को? दरअसल, तारीख को लेकर भ्रम इसलिए होता है क्योंकि कुछ लोग जन्माष्टमी वाले दिन को ही पहला दिन गिन लेते हैं. लेकिन पारंपरिक रूप से छठी जन्म के छह दिन बाद मनाने की परंपरा है. इस गणना के अनुसार इस बार कान्हा की छठी 10 सितंबर 2026, गुरुवार को मनाई जाएगी.

ऐसे समझें छठी की गणना

हिंदू धर्म के अनुसार, जिस दिन बच्चे पैदा होता है उससे ठीक 6 दिन बाद उसकी छठी मनाई जाती है. इस बार जन्माष्टमी का पर्व भाद्रपद माह 4 सितंबर को था ऐसे में इस बार लड्डू गोपाल की छठी बुधवार 9 सितंबर को मनाई जाएगी.

छठी की परंपरा नवजात बच्चे के जन्म के छठे दिन मनाए जाने वाले संस्कार से जुड़ी मानी जाती है. इसी भाव से भक्त बाल कृष्ण की भी छठी मनाते हैं. इस दिन लड्डू गोपाल को नवजात शिशु की तरह सजाया, संवारा जाता है और उनके स्वस्थ, सुखी एवं मंगलमय जीवन की कामना की जाती है.

कान्हा की छठी का क्या है महत्व?

  • ब्रज में छठी का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है. लोग अपने घर के बालक की तरह मानकर स्नान कराते हैं, नए वस्त्र पहनाते हैं, श्रृंगार करते हैं और भोग लगाते हैं.
  • इस दिन घर के मंदिर की साफ-सफाई करके लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराया जा सकता है.
  • इसके बाद उन्हें नए पीले या पसंद के साफ वस्त्र पहनाएं. चंदन का तिलक लगाएं, फूलों से श्रृंगार करें और दीप-धूप जलाकर आरती करें.
  • अपनी पारिवारिक परंपरा के अनुसार बधाई गीत और भजन भी गाए जा सकते हैं.

छठी पर क्या भोग लगाएं?

कान्हा की छठी पर कढ़ी, चावल का भोग लगाने की खास परंपरा कई जगहों पर देखने को मिलती है. इसके साथ माखन-मिश्री, पेड़ा, मालपुआ, फल, पंचामृत और दूसरे सात्विक पकवान भी अर्पित किए जाते हैं. ध्यान रखें कि भोग में प्याज-लहसुन का इस्तेमाल न करें. 

ब्रज में कैसे मनाई जाती है कान्हा की छठी?

  • ब्रजभूमि यानी मथुरा, वृंदावन और गोकुल के मंदिरों में बाल गोपाल का विशेष श्रृंगार किया जाता है, झांकियां सजाई जाती हैं और भजन-कीर्तन के साथ बधाई गीत गाए जाते हैं.
  • कई जगह बाल कृष्ण की बाल लीलाओं की झांकियां भी सजाई जाती हैं.

FAQ

  1. 2026 में लड्डू गोपाल की छठी कब है?
    जन्माष्टमी 4 सितंबर को थी, इसलिए छठे दिन की गणना के अनुसार 9 सितंबर 2026, बुधवार को छठी मनाई जाएगी.
  2. छठी पर क्या भोग लगाएं?
    कढ़ी-चावल के साथ माखन-मिश्री, पेड़ा, मालपुआ, फल और पंचामृत का भोग लगा सकते हैं.
  3. छठी पर क्या करें?
    लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराएं, नए वस्त्र पहनाएं, श्रृंगार करें और आरती व भजन करें.
  4. ब्रज में छठी कैसे मनती है?
    मथुरा, वृंदावन और गोकुल में विशेष श्रृंगार, झांकियां, भजन-कीर्तन और बधाई गीतों के साथ छठी मनाई जाती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 07 Sep 2026 01:10 PM (IST)
Tags :
Krishna Ji Chhathi 2026
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