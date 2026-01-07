Katrina-Vicky Son Name Vihaan: कैटरीना कैफ और विक्की कौशल फिल्म इंडस्ट्री के जाने-माने कलाकार हैं. 9 दिसंबर 2021 को कैटरीना और विक्की शादी के बंधन में बंधे थे और 7 नवंबर 2025 को कैटरीना ने बेटे को जन्म दिया. बेटे के जन्म की जानकारी भी उन्होंने सोशल मीडिया पर दी थी. इसके बाद से ही उनके फैंस यह जानने के लिए उत्सुक थे कि, कैटरीना और विक्की ने अपने बेटे का नाम क्या रखा है.

अब कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर जानकारी दी है कि, उन्होंने अपने बेटे का नाम विहान रखा है. साथ ही उन्होंने बेटे के हाथों की तस्वीर भी साझा की है, जिसमें माता-पिता अपने बेटे विहान का हाथ थामे हुए नजर आ रहे हैं.

कैटरीना और विक्की ने बेटे का नाम बताते हुए सोशल मीडिया पर लिखा- ‘हमारी रोशनी की किरण. विहान कौशल. हमारी दुआ का जवाब. जिंदगी खूबसूरत है. हमारी दुनिया बदल गई है. बहुत अभार.’

कैटरीना और विक्की के इस पोस्ट के बाद चारों ओर से छोटे विहान को शुभकामनाएं और आशीष मिल रही हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि विहान का नाम का मतलब आखिर क्या होता है. क्यों कैटरीना और विक्की ने यह नाम रखा. आइए ज्योतिष की दृष्टि से विहान नाम का अर्थ, राशि और विशेषताएं.

विहान नाम का अर्थ (Vihaan Name Meaning)

विहान संस्कृत मूल का एक सुंदर हिंदू नाम है, जिसका अर्थ होता है भोर, सूर्योदय या फिर नई सुबह. यह नाम सूर्य की पहली किरण या फिर नए दिन के आगमन से भी जुड़ा है. जो जीवन में सकारात्मकता, ताजगी, ऊर्जा का संदेश देता है.

विहान नाम की राशि (Vihaan Name Rashi)

ज्योतिष के अनुसार विहान नाम की राशि वृषभ होती है. वहीं अंक ज्योतिष के अनुसार इस नाम का अंक 6 है. विहान नाम वाले शुक्र ग्रह के अधीन आते हैं. शुक्र ग्रह का प्रभाव होने के कारण ये काफी सुंदर और आकर्षक होते हैं. ये अपने माता-पिता से भी खूब प्यार और स्नेह पाते हैं.

विहान नाम का व्यक्तित्व (Vihaan Name Personality)

विहान नाम वाले लोग अपने आस-पास की चीजों से गहरा जुड़ाव रखते हैं और ईमानदार होते हैं. ये बहुत जल्दी बदलाव को पसंद नहीं करते. विहान नाम की राशि वृषभ है, जोकि मंगल की राशि है. मंगल का प्रभाव होने के कारण इसका स्वभाव कभी-कभी जिद्दी भी होता है. लेकिन इनमें खूब धैर्य होता है और ये भरोसेमंद होते हैं.

कैटरीना-विक्की ने फॉलो किया मैचिंग नेम का ट्रेंड

ज्योतिष, धर्म और अंकशास्त्र में विहान नाम का विशेष अर्थ है. लेकिन इसी के साथ कैटरीना और विक्की ने अपने बेटे का नाम रखने के लिए मैचिंग नेम ट्रेंड को भी फॉलो किया है. दरअसल आजकल लोग अपने बच्चे का नाम माता-पिता के नाम के अक्षर को मिलाकर रखते हैं. विहान नाम भी कैटरीना और विक्की दोनों के नामों का मेल है.