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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोMeen Saptahik Rashifal 15-21 March 2026: पुराने कॉन्ट्रैक्ट से बड़ा लाभ, मीन राशि के लिए लकी रहेगा सप्ताह

Meen Saptahik Rashifal 15-21 March 2026: पुराने कॉन्ट्रैक्ट से बड़ा लाभ, मीन राशि के लिए लकी रहेगा सप्ताह

Meen Saptahik Rashifal 15 to 21 March 2026: मीन राशि (Pisces) के लिए 15 से 21 मार्च करियर, व्यापार, प्रेम और परिवार के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें मीन साप्ताहिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Updated at : 15 Mar 2026 07:33 AM (IST)
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Meen Saptahik Rashifal 15 to 21 March 2026: मीन राशि वालों के लिए 15 से 21 मार्च 2026 तक का सप्ताह कौन सी खुशियां ला रहा है और क्या चुनौतियां मिलेंगी. साथ ही जानें करियर, बिजनेस, फैमली और प्रेम जीवन के लिहाज से आने वाले 7 दिन आपके लिए कैसा रहेगा. मीन राशि वाले जातक यहां देखें पूरे सप्ताह का राशिफल.

मीन साप्ताहिक राशिफल (Pisces Weekly Horoscope 2026)

 

  • वीक स्टार्टिंग संचार और नई योजनाओं के लिए बहुत ही फलदायी साबित होगा. इस सप्ताह की शुरुआत में आपके विचार और योजनाएं तेजी से आगे बढ़ेंगी और लोगों के साथ संवाद भी पहले से बेहतर होगा. बिजनेस के क्षेत्र में विदेशी टैरिफ और व्यापारिक युद्ध की वजह से आपको कुछ कड़े फैसले लेने होंगे जो भविष्य में लाभ देंगे. ऐसे समय में आपकी दूरदर्शिता और सही रणनीति आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी.
  • करियर को लेकर कुछ असमंजस की स्थिति बन सकती है, लेकिन शुभ चिंतक विशर का साथ आपको सही रास्ता दिखाएगा और आप सही निर्णय लेने में सफल होंगे. स्टूडेंट्स के लिए यह समय उपलब्धियों वाला है, खासकर जो छात्र रिसर्च या विज्ञान से जुड़े हैं, उन्हें किसी बड़ी उपलब्धि या प्रशंसा मिलने के योग बन सकते हैं.
  • घर के किसी सदस्य की सफलता से पूरे परिवार में जश्न का माहौल रहेगा और आपकी खुशियां दोगुनी हो जाएंगी. परिवार के साथ बिताया गया समय आपको मानसिक सुकून भी देगा. यदि आप मार्केटिंग या मीडिया से जुड़े हैं, तो आपको इस सप्ताह कोई बड़ा अवार्ड या पहचान मिल सकती है, जिससे आपकी प्रतिष्ठा और आत्मविश्वास दोनों बढ़ेंगे.
  • बिजनेस में मिड-वीक के बाद तेजी आएगी और आपके द्वारा किए गए पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स अब फल देना शुरू करेंगे. ऑफिस में सीनियर्स आपकी मेहनत को नोटिस करेंगे, जिससे आपकी सैलरी हाइक की बात आगे बढ़ सकती है और आपके करियर में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं.
  • आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, हालांकि विलासिता की वस्तुओं पर खर्च बढ़ने से बजट थोड़ा हिल सकता है. योजनाबद्ध तरीके से काम करने पर आपको करियर में वह मुकाम हासिल होगा जिसके लिए आप लंबे समय से प्रयासरत थे.
  • पर्सनल लाइफ में लाइफ पार्टनर का पूरा सहयोग मिलेगा और आप उनके साथ किसी लंबी यात्रा पर जा सकते हैं, जिससे आप दोनों के बीच रिश्ते और भी मजबूत होंगे. लव लाइफ में रोमांस का तड़का लगेगा और आप अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे. सिंगल लोगों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं, जिससे मन उत्साहित और प्रसन्न रहेगा.
  • सेहत की दृष्टि से आपको मानसिक तनाव और सिरदर्द के प्रति सचेत रहना होगा, इसलिए पर्याप्त नींद लेना बहुत जरूरी है और अपनी दिनचर्या को संतुलित बनाए रखना भी लाभदायक रहेगा. कुल मिलाकर यह सप्ताह आपके लिए ‘जीनियस’ उपलब्धियों वाला साबित हो सकता है, जिसमें आपको कई क्षेत्रों में सफलता और संतोष प्राप्त होने के संकेत मिल रहे हैं.

ये भी पढ़ें: Kumbh Saptahik Rashifal 15-21 March 2026: रुके प्रोजेक्ट को मिलेगी गति! कुंभ राशि के लिए मिला-जुला सप्ताह

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 15 Mar 2026 07:33 AM (IST)
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Pisces Weekly Horoscope Meen Weekly Horoscope Meen Rashifal 2026
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