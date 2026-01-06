हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Maa Baglamukhi: मां बगलामुखी की शरण में पहुंचे आदित्य धर और यामी गौतम, जानें हिमाचल के इस मंदिर का महत्व

Maa Baglamukhi Mandir: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में मां बगलामुखी प्राचीन मंदिर के धुरंधर (Dhurandhar) निर्देशक आदित्य धर और यामी गौतम ने मां के दर्शन किए, जिसकी सोशल मीडिया पर चर्चा है.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 06 Jan 2026 06:07 PM (IST)
Maa Baglamukhi Mandir: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में मां बगलामुखी का प्राचीन मंदिर है, जोकि काफी प्रसिद्ध है. 10 महाविद्याओं में एक मां बगलामुखी के इस मंदिर को भारत के 108 प्राचीन मंदिरों में एक माना जाता है. आम लोगों के साथ ही नामचीन हस्तियां भी इस मंदिर में माता के दर्शन के लिए आते हैं. ऐसी मान्तया है कि, यहां आए अपने भक्तों की मुराद मां जरूरी पूरी करती हैं.

मां बगलामुखी की शरण में पहुंचे आदित्य धर और यामी गौतम

धुरंधर (Dhurandhar) फिल्म की सफलता के बाद निर्देशक आदित्य धर और यामी गौतम भी मां बगलामुखी की शरण में पहुंचे, जिसकी फोटो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है. मंदिर के आधिकारिक इंस्टाग्राम पर भी यामी और आदित्य की फोटो साझा की गई है. दंपति पीली रंग की चुनरी ओढ़कर हाथ जोड़े हुए मंदिर के बाहर नजर आ रहे हैं.

 
 
 
 
 
मां बगलामुखी मंदिर का महत्व

मां बगलामुखी का नाम दो संस्कृत शब्दों बगला और मुखी का मेल है, जिसका अर्थ है दुल्हन और चेहरा. मंदिर के महत्व को लेकर एक पौराणिक कथा काफी प्रचलित है, जिसके अनुसार, सतयुग में एक बार तूफान आया था.

इस भयंकर तूफान से पृथ्वी भी संकट में आ गई थी. भगवान शिव ने विष्णु से कहा कि, समाधान के लिए देवी शक्ति की सहायता मांगो. देवी को प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु ने हरिद्रा सरोवर के किनारे तपस्या की. उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी पार्वती बगलामुखी के रूप में प्रकट हुई और तूफान को शांत कर दिया. 

एक मान्यता यह भी है कि, सतयुग में रावण युद्ध से पहले भगवान राम ने भी यहां मां बगलामुखी के दर्शन किए थे. इसलिए ऐसी मान्यता है कि, देवी बगलामुखी हर समस्या से निजात दिलाती है. 

मां बगलामुखी को पसंद है पीला रंग

मां बगलामुखी को पीला रंग अत्यंत प्रिय है. इसलिए मंदिर का रंग और मां का श्रृंगार पीले रंग का होता है. भक्त भी आमतौर पर पीले रंग के कपड़े ही पहनकर दर्शन के लिए आते हैं. मां को पीले लड्डुओं का भोग भी लगाया जाता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.a

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी ने देश के सबसे प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (नई दिल्ली) से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में पल्लवी बीते पांच सालों से सक्रिय हैं. इन्हें धर्म, ज्योतिष व अध्यात्म के साथ-साथ लाइफस्टाइल और मनोरंजन जैसे विषयों की भी गहरी समझ व रुचि है, इसके साथ ही कई लोकप्रिय और प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में लेखन कार्य का अनुभव प्राप्त है.
Published at : 06 Jan 2026 05:14 PM (IST)
Yami Gautam Aditya Dhar Religious News Maa Baglamukhi Mandir Maa Baglamukhi Dhurandar
