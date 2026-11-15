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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Kanya Rashifal 15 November 2026: कन्या राशि आपके प्रदर्शन पर रहेगी अधिकारियों की पैनी नजर, अनावश्यक खरीदारी पर लगाम लगाने की सलाह

Aaj Ka Kanya Rashifal 15 November 2026: कन्या राशि आपके प्रदर्शन पर रहेगी अधिकारियों की पैनी नजर, अनावश्यक खरीदारी पर लगाम लगाने की सलाह

Aaj Ka Kanya Rashifal 15 November 2026: कन्या राशि का दैनिक राशिफल! संतान पक्ष से खुशखबरी, पुराने निवेश से लाभ, पुरानी व्यापार योजना की शुरुआत, लव लाइफ व रविवार के अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 15 Nov 2026 03:45 AM (IST)
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Aaj Ka Kanya Rashifal 15 November 2026: कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन सकारात्मक बदलाव, रुके हुए कार्यों की पूर्ति और आर्थिक मजबूती लेकर आया है. आपकी सूझबूझ और अनुभव आज हर क्षेत्र में काम आएंगे; बस रिश्तों में जरूरत से ज्यादा विश्लेषण (Over-thinking) करने और बाहर के खाने से परहेज करें.

1. व्यापार, नौकरी और आर्थिक स्थिति (Business, Job & Finance)

प्रदर्शन पर रहेगी अधिकारियों की नजर, मिलेंगे अच्छे परिणाम: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) को आज अपनी कड़ी मेहनत का बेहद अच्छा परिणाम मिल सकता है. कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों की नजर आपके प्रदर्शन पर बनी रहेगी, इसलिए अपनी सभी जिम्मेदारियों को समय पर पूरा करें.

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पुरानी योजना को दोबारा शुरू करने का सुनहरा अवसर: व्यापारियों के लिए बाजार में किसी पुरानी और लाभकारी योजना को दोबारा शुरू करने का यह बेहद अच्छा अवसर है.

पुराने निवेश से धन लाभ, अनावश्यक खरीदारी से बचें: आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने के स्पष्ट संकेत हैं. किसी पुराने निवेश से अच्छा लाभ मिल सकता है या लंबे समय से रुका हुआ पैसा वापस आने की संभावना है. अपनी बचत और निवेश के बीच संतुलन बनाए रखें; घर की जरूरतों पर खर्च हो सकता है, लेकिन अनावश्यक खरीदारी से बचना बेहतर रहेगा.

2. करियर और शिक्षा (Career & Education)

योग्यता और अनुभव के सही इस्तेमाल का समय: करियर में आगे बढ़ने के लिए अपनी योग्यता और पुराने अनुभव का सही इस्तेमाल करें. किसी महत्वपूर्ण निर्णय को लेकर बार-बार सोचने या संदेह करने के बजाय सही और पुख्ता जानकारी के आधार पर आगे बढ़ें.

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र रखें नियमितता: प्रतियोगी परीक्षाओं (Competitive Exams) की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को अपनी मेहनत निरंतर जारी रखनी होगी; पढ़ाई में नियमितता बनाए रखने से आपको बेहद अच्छे परिणाम मिल सकते हैं.

3. पारिवारिक और प्रेम जीवन (Family & Love Life)

संतान पक्ष से खुशखबरी, पुराने परिचित से लाभदायक मुलाकात: कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन काफी सकारात्मक रह सकता है और लंबे समय से अटके काम पूरे होने की प्रबल संभावना है. परिवार में संतान पक्ष से कोई सुखद समाचार मिल सकता है. इसके साथ ही, किसी पुराने परिचित से हुई मुलाकात भविष्य के लिए लाभदायक साबित हो सकती है.

लव लाइफ में बढ़ेगी सहजता, विवाह की बात बढ़ेगी आगे: प्रेम जीवन में पार्टनर के साथ संबंधों में आपसी समझ और सहजता बढ़ेगी; आप दोनों घरेलू मामलों में मिलकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं. विवाहित जातकों को जीवनसाथी की भावनाओं को गहराई से समझना होगा. सिंगल जातकों के लिए विवाह संबंधी बातचीत आगे बढ़ सकती है; रिश्तों में जरूरत से ज्यादा विश्लेषण करने के बजाय भावनाओं को महत्व दें.

4. स्वास्थ्य (Health)

पाचन संबंधी परेशानी और मानसिक थकान से बचाव: आज आपका स्वास्थ्य सामान्य रह सकता है, लेकिन काम की अधिकता की वजह से मानसिक थकान या पाचन संबंधी परेशानी हो सकती है. भोजन का समय नियमित रखें और बाहर के तले-भुने खाने से पूरी तरह परहेज करें; रोजाना थोड़ी देर टहलना और पर्याप्त आराम करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

लकी कलर: आसमानी नीला (Sky Blue)

लकी नंबर: 6

रविवार विशेष अचूक उपाय: आज रविवार के दिन ग्रहों की शुभता बढ़ाने, आर्थिक समृद्धि और सभी कार्यों की निर्विघ्न सफलता के लिए प्रातः काल स्नान के पश्चात गाय को हरी सब्जी या हरा चारा खिलाएं और किसी जरूरतमंद व्यक्ति की यथासंभव सहायता करें. साथ ही, भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें. इससे मानसिक शांति मिलेगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा और पारिवारिक व व्यावसायिक जीवन में खुशहाली बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 15 Nov 2026 03:45 AM (IST)
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