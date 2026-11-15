Aaj Ka Rashifal: आज 15 नवंबर 2026 रविवार को छठ का संध्या अर्घ्य है. आज चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे, जबकि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के साथ रवि और सर्वार्थ सिद्धि योग रात 11:28 बजे तक रहेंगे.

मेष से मीन तक के राशिफल में पढ़ें कामकाज, घरेलू खर्च और रिश्तों से जुड़े ज्योतिषीय संकेत. पंचांग के समय नई दिल्ली और भारतीय मानक समय के अनुसार हैं. जानते हैं आज का राशिफल-

मेष राशि: 15 नवंबर 2026 (रविवार)-आज का राशिफल

सूर्य उपासना के महापर्व छठ के तीसरे दिन यानी 'संध्या अर्घ्य' के पावन अवसर पर मेष जातकों को कार्यक्षेत्र में नई पहचान, प्रशासनिक सफलता और सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त होगी. चंद्रदेव आज पूरे दिन आपकी राशि से दशम भाव यानी मकर राशि में विराजमान रहेंगे. वैदिक पंचांग के अनुसार आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि रात 02:02 बजे तक रहेगी और रात 11:29 बजे तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र प्रभावी रहेगा. सुबह 06:22 बजे शूल योग समाप्त होकर शुभ गण्ड/वृद्धि योग की शुरुआत होगी, जबकि पंचम भाव (सिंह राशि) में राशि स्वामी मंगल के साथ गुरु व केतु विराजमान हैं. दशम भाव का चंद्रमा और पंचम भाव का मंगल-गुरु योग आपके पराक्रम व नेतृत्व क्षमता को नई ऊंचाई प्रदान करेगा.

मेष करियर और कारोबार राशिफल (Mesh Career Rashifal)

दफ्तर में आपकी कार्यकुशलता, अनुशासन और त्वरित निर्णय क्षमता की वरिष्ठ अधिकारी प्रशंसा करेंगे. सरकारी सेवाओं, प्रशासन, प्रबंधन, ऊर्जा, रियल एस्टेट और सलाहकार क्षेत्र से जुड़े लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. संध्या अर्घ्य पर्व के कारण फल, सूप-दउरा, वस्त्र, पीतल के बर्तन, नारियल और पूजन सामग्री का व्यापार करने वाले दुकानदारों की बिक्री में जबरदस्त उछाल आएगा. किसी नए प्रोजेक्ट पर उच्चाधिकारियों से चर्चा करने के लिए दोपहर का समय बेहद अनुकूल है.

मेष आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Mesh Money & Muhurat)

दशम चंद्रमा और पंचम भाव में मंगल-गुरु के शुभ प्रभाव से व्यापारिक मुनाफा बढ़ेगा और रुका हुआ धन प्राप्त होने के योग बनेंगे. छठ पूजा और पारिवारिक उत्सवों पर कुछ शुभ खर्च संभव है. जरूरी खरीदारी के लिए सुबह 11:11 से दोपहर 11:55 बजे तक का अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध है, पर कालवेला होने से सावधानी रखें. दोपहर 03:38 से शाम 05:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस अवधि में बड़ा आर्थिक लेन-देन या निवेश करने से पूरी तरह बचें.

मेष पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Mesh Love & Family)

संध्या अर्घ्य के महाअनुष्ठान के चलते घर-आंगन और घाट पर भक्ति, उल्लास और आध्यात्मिक ऊर्जा का वातावरण बना रहेगा. दशम भाव के चंद्रमा के प्रभाव से पिता और घर के वरिष्ठ सदस्यों का मार्गदर्शन व सहयोग प्राप्त होगा. दांपत्य जीवन में प्रेम और सामंजस्य बढ़ेगा. जीवनसाथी के साथ मिलकर पर्व की व्यवस्थाओं को बखूबी संभालेंगे. प्रेम संबंधों में भी मधुरता बनी रहेगी और संतान पक्ष से कोई सुखद समाचार मिल सकता है.

मेष युवा और विद्यार्थी राशिफल (Mesh Students & Youth)

सिविल सेवा, रक्षा, इंजीनियरिंग, चिकित्सा और प्रबंधन की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए दिन बेहद ऊर्जावान है. पंचम भाव के मंगल-गुरु और दशम चंद्रमा का संयोग आपकी एकाग्रता और स्मरण शक्ति को तेज करेगा. रात 11:29 बजे तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के प्रभाव से कठिन टॉपिक्स और मॉक टेस्ट का अभ्यास शानदार परिणाम देगा.

मेष स्वास्थ्य राशिफल (Mesh Health Rashifal)

शारीरिक स्फूर्ति और मानसिक उत्साह का स्तर काफी ऊंचा बना रहेगा. छठ पूजा के सात्विक माहौल और सूर्य देव की आराधना से मन व शरीर को सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी. हालांकि, पंचम भाव में मंगल के कारण शरीर में पित्त या हल्की एसिडिटी की समस्या हो सकती है. दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और अत्यधिक तला-भुना या मसालेदार भोजन न करें.

मेष राशि का आज का उपाय (Mesh Rashi Upay)

रविवार और संध्या अर्घ्य के पावन दिन अस्ताचलगामी सूर्य देव को तांबे या पीतल के लोटे से जल व दूध का अर्घ्य दें. आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तथा छठ घाट पर किसी व्रती या जरूरतमंद को गुड़, गेहूं, नारियल या मौसमी फल भेंट करें.

शुभ अंक: 1, 8, 9

शुभ रंग: केसरिया और सुनहरा

वृषभ राशि: 15 नवंबर 2026 (रविवार)-आज का राशिफल

सूर्य उपासना के महापर्व छठ के तीसरे पड़ाव यानी 'संध्या अर्घ्य' की पावन तिथि पर वृषभ जातकों को भाग्य का प्रबल साथ, आध्यात्मिक उन्नति और दीर्घकालिक योजनाओं में सफलता मिलेगी. चंद्रदेव आज पूरे दिन आपकी राशि से नवम भाव यानी मकर राशि में विराजमान रहेंगे. वैदिक पंचांग के अनुसार आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि रात 02:02 बजे तक रहेगी और रात 11:29 बजे तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र प्रभावी रहेगा. सुबह 06:22 बजे शूल योग समाप्त होकर शुभ गण्ड योग शुरू होगा, जबकि चतुर्थ भाव (सिंह राशि) में मंगल, गुरु और केतु की युति घरेलू सक्रियता बढ़ाएगी. नवम भाव का चंद्रमा आपके रुके हुए कार्यों को गति देगा और परिवार में शुभ मांगलिक वातावरण निर्मित करेगा.

वृषभ करियर और कारोबार राशिफल (Vrishabh Career Rashifal)

दफ्तर में आपकी दूरदर्शिता, सौम्य व्यवहार और रणनीतिक सूझबूझ की वरिष्ठ अधिकारी प्रशंसा करेंगे. बैंकिंग, शिक्षा, पर्यटन, ज्वेलरी, वस्त्र, रियल एस्टेट और सलाहकार क्षेत्र से जुड़े लोगों को तरक्की के नए अवसर मिल सकते हैं. संध्या अर्घ्य पर्व के कारण फल, नारियल, दूध, मिठाई और पूजन सामग्री का व्यापार करने वाले दुकानदारों की आमदनी में जबरदस्त उछाल आएगा. किसी नए अनुबंध या भविष्य की व्यावसायिक योजना पर विचार करने के लिए दोपहर का समय बेहद शुभ है.

वृषभ आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Vrishabh Money & Muhurat)

नवम भाव में चंद्रमा के शुभ प्रभाव से भाग्य के सहयोग से धन लाभ होगा और पुराने निवेश अच्छा रिटर्न देंगे. छठ पूजा की तैयारियों और पारिवारिक उपहारों पर कुछ शुभ खर्च संभव है. जरूरी खरीदारी के लिए सुबह 11:11 से दोपहर 11:55 बजे तक का अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध है, पर कालवेला होने से सावधानी रखें. दोपहर 03:38 से शाम 05:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस अवधि में बड़ा आर्थिक लेन-देन या उधारी करने से पूरी तरह बचें.

वृषभ पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Vrishabh Love & Family)

संध्या अर्घ्य के पावन अनुष्ठान से घर-आंगन और छठ घाट पर भक्ति, उल्लास और पवित्रता का माहौल बना रहेगा. नवम चंद्रमा के प्रभाव से पिता, गुरु और वरिष्ठजनों का आशीर्वाद आपका मनोबल बढ़ाएगा, वहीं चतुर्थ भाव के ग्रहों के चलते माताजी के आराम का विशेष ख्याल रखें. दांपत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी. जीवनसाथी के साथ मिलकर पर्व की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. प्रेम संबंधों में भी प्रगाढ़ता आएगी और साथी के साथ आत्मीय संवाद होगा.

वृषभ युवा और विद्यार्थी राशिफल (Vrishabh Students & Youth)

उच्च शिक्षा, शोध, प्रबंधन, बैंकिंग और सिविल सेवा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए दिन बेहद ऊर्जावान है. नवम भाव के चंद्रमा के शुभ प्रभाव से अध्ययन में गहरी एकाग्रता और कठिन विषयों की समझ बेहतर होगी. रात 11:29 बजे तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के प्रभाव से मॉक टेस्ट और नोट्स का रिवीज़न करना शानदार परिणाम देगा.

वृषभ स्वास्थ्य राशिफल (Vrishabh Health Rashifal)

शारीरिक स्फूर्ति और मानसिक प्रसन्नता का स्तर काफी अच्छा बना रहेगा. छठ पूजा के सात्विक वातावरण और सूर्य उपासना से मन को गहरी शांति व सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी. हालांकि, पर्व की व्यस्तता और भागदौड़ से पैरों या कमर में हल्की थकावट महसूस हो सकती है. दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और अत्यधिक भारी या तला-भुना भोजन न करें.

वृषभ राशि का आज का उपाय (Vrishabh Rashi Upay)

रविवार और संध्या अर्घ्य के पावन अवसर पर अस्ताचलगामी सूर्य देव को जल में अक्षत व लाल पुष्प डालकर अर्घ्य दें. श्री सूक्त या सूर्य अष्टकम का पाठ करें तथा छठ घाट पर किसी व्रती को पूजन हेतु चावल, दूध, चीनी या मौसमी फल भेंट करें.

शुभ अंक: 2, 6, 7

शुभ रंग: क्रीम और चमकीला सफेद

मिथुन राशि: 15 नवंबर 2026 (रविवार)-आज का राशिफल

सूर्य उपासना के महापर्व छठ के तीसरे चरण यानी 'संध्या अर्घ्य' की पावन तिथि पर मिथुन जातकों के लिए धैर्य, सतर्कता और वाणी पर संयम बनाए रखना सबसे अहम रहेगा. चंद्रदेव आज पूरे दिन आपकी राशि से अष्टम भाव यानी मकर राशि में विराजमान रहेंगे. वैदिक पंचांग के अनुसार आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि रात 02:02 बजे तक रहेगी और रात 11:29 बजे तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र प्रभावी रहेगा. सुबह 06:22 बजे शूल योग समाप्त होकर गण्ड योग प्रारंभ होगा, जबकि तृतीय भाव (सिंह राशि) में मंगल, गुरु और केतु की युति आपके साहस व पराक्रम को बनाए रखेगी. अष्टम चंद्रमा के कारण किसी भी तरह के जोखिम भरे निवेश या जल्दबाजी में लिए गए फैसलों से दूरी रखें.

मिथुन करियर और कारोबार राशिफल (Mithun Career Rashifal)

कार्यस्थल पर आज किसी नए प्रयोग के बजाय अपने नियमित और लंबित कार्यों को समय पर पूरा करने पर ध्यान दें. रिसर्च, बीमा, टैक्स, डेटा एनालिसिस और लेखन क्षेत्र से जुड़े लोगों को गोपनीय दस्तावेजों में पूरी सतर्कता रखनी होगी. संध्या अर्घ्य पर्व के कारण फल, सूप-दउरा, वस्त्र, पीतल के बर्तन और पूजन सामग्री का व्यापार करने वाले दुकानदारों के पास ग्राहकों की भीड़ बनी रहेगी. ऑफिस में सहकर्मियों से अनावश्यक बहस या विवाद से बचें.

मिथुन आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Mithun Money & Muhurat)

अष्टम चंद्रमा के प्रभाव से अचानक सामने आने वाले घरेलू खर्च या पुराने बिल आपके बजट को थोड़ा प्रभावित कर सकते हैं. छठ पूजा की तैयारियों और पारिवारिक जरूरतों पर भी धन व्यय होगा. जरूरी खरीदारी के लिए सुबह 11:11 से दोपहर 11:55 बजे तक का अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध है, पर कालवेला होने से सावधानी बरतें. दोपहर 03:38 से शाम 05:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस अवधि में बड़ा आर्थिक लेन-देन या उधारी करने से पूरी तरह बचें.

मिथुन पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Mithun Love & Family)

संध्या अर्घ्य के महाअनुष्ठान के चलते घर-आंगन और घाट पर भक्ति, शुद्धता और आध्यात्मिक शांति का माहौल बना रहेगा. तीसरे भाव के ग्रहों के प्रभाव से छोटे भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा, लेकिन अष्टम चंद्रमा के कारण परिजनों से संवाद करते समय वाणी में विनम्रता रखें. वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी का सहयोग आपको मानसिक तनाव से बचाएगा और मिलकर पर्व की जिम्मेदारियों को संभालेंगे. प्रेम संबंधों में दिन सामान्य रहेगा. साथी की भावनाओं का सम्मान करें.

मिथुन युवा और विद्यार्थी राशिफल (Mithun Students & Youth)

गहन शोध, विज्ञान, इंजीनियरिंग, कानून और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए दिन एकांत अध्ययन का है. दोस्तों के साथ समय बिताने के बजाय शांत कमरे में बैठकर नोट्स तैयार करना आज ज्यादा लाभदायक रहेगा. रात 11:29 बजे तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के प्रभाव से कठिन टॉपिक्स का रिवीज़न करना आसान हो जाएगा.

मिथुन स्वास्थ्य राशिफल (Mithun Health Rashifal)

अष्टम चंद्रमा के कारण पाचन तंत्र में संवेदनशीलता, एसिडिटी या शारीरिक थकावट महसूस हो सकती है. छठ पूजा के सात्विक वातावरण और सूर्य देव की आराधना से मन को गहरी शांति व सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी. वाहन चलाते समय गति पर नियंत्रण रखें और दिनभर पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं.

मिथुन राशि का आज का उपाय (Mithun Rashi Upay)

रविवार और संध्या अर्घ्य के पावन अवसर पर अस्ताचलगामी सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें. आदित्य हृदय स्तोत्र या विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें तथा छठ घाट पर किसी व्रती को पूजन हेतु हरी मूंग दाल, गुड़, नारियल या मौसमी फल भेंट करें.

शुभ अंक: 3, 5, 6

शुभ रंग: हल्का हरा और पीला

कर्क राशि: 15 नवंबर 2026 (रविवार)-आज का राशिफल

सूर्य उपासना के महापर्व छठ के तीसरे चरण यानी 'संध्या अर्घ्य' के पावन दिन कर्क जातकों को व्यावसायिक साझेदारी, वैवाहिक जीवन और जनसंपर्क से जुड़े कार्यों में विशेष सफलता मिलेगी. चंद्रदेव आज पूरे दिन आपकी राशि से सप्तम भाव यानी मकर राशि में विराजमान रहेंगे. वैदिक पंचांग के अनुसार आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि रात 02:02 बजे तक रहेगी और रात 11:29 बजे तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र प्रभावी रहेगा. सुबह 06:22 बजे शूल योग समाप्त होकर शुभ गण्ड योग प्रारंभ होगा, जबकि द्वितीय भाव (सिंह राशि) में मंगल, गुरु और केतु की युति आपके संचित धन और कुटुंब में ऊर्जा बनाए रखेगी. सप्तम भाव का चंद्रमा आपके व्यवहार में सौम्यता लाएगा और रुके हुए अनुबंधों को गति प्रदान करेगा.

कर्क करियर और कारोबार राशिफल (Kark Career Rashifal)

कार्यस्थल पर आपकी मिलनसारिता, टीम वर्क और त्वरित निर्णय क्षमता की वरिष्ठ अधिकारी सराहना करेंगे. साझेदारी के व्यवसाय, बैंकिंग, जनसंपर्क, मीडिया, रियल एस्टेट और सलाहकार क्षेत्र से जुड़े लोगों को नए अनुबंध मिल सकते हैं. संध्या अर्घ्य पर्व के कारण फल, दूध, सूप-दउरा, वस्त्र, पीतल के बर्तन और पूजन सामग्री का व्यापार करने वाले दुकानदारों की बिक्री में जबरदस्त उछाल आएगा. किसी नए क्लाइंट या प्रोजेक्ट पर विमर्श करने के लिए दोपहर का समय बेहद अनुकूल है.

कर्क आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Kark Money & Muhurat)

सप्तम चंद्रमा और द्वितीय भाव में मंगल-गुरु के शुभ प्रभाव से व्यापारिक मुनाफा बढ़ेगा और फंसा हुआ धन वापस मिल सकता है. छठ पूजा और पारिवारिक उत्सवों पर कुछ शुभ खर्च संभव है. जरूरी खरीदारी के लिए सुबह 11:11 से दोपहर 11:55 बजे तक का अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध है, पर कालवेला होने से सावधानी रखें. दोपहर 03:38 से शाम 05:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस अवधि में बड़ा आर्थिक लेन-देन या उधारी करने से पूरी तरह बचें.

कर्क पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Kark Love & Family)

संध्या अर्घ्य के महाअनुष्ठान के चलते घर-आंगन और छठ घाट पर भक्ति, उल्लास और आध्यात्मिक आनंद का माहौल बना रहेगा. दूसरे भाव के ग्रहों के चलते कुटुंब में संवाद करते समय वाणी में विनम्रता बनाए रखें. दांपत्य जीवन में प्रेम और सामंजस्य बढ़ेगा. जीवनसाथी के साथ मिलकर पर्व की जिम्मेदारियों को बखूबी संभालेंगे. प्रेम संबंधों में भी मधुरता बनी रहेगी और साथी के साथ आत्मीय समय बिताने का अवसर मिलेगा.

कर्क युवा और विद्यार्थी राशिफल (Kark Students & Youth)

प्रबंधन, बैंकिंग, सिविल सेवा, मेडिकल और कानून की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए दिन बेहद ऊर्जावान है. सप्तम चंद्रमा के शुभ प्रभाव से अध्ययन में गहरी एकाग्रता और आत्मविश्वास बढ़ेगा. रात 11:29 बजे तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के प्रभाव से ग्रुप डिस्कशन और मॉक टेस्ट का अभ्यास शानदार परिणाम देगा.

कर्क स्वास्थ्य राशिफल (Kark Health Rashifal)

शारीरिक स्फूर्ति और मानसिक प्रसन्नता का स्तर काफी अच्छा बना रहेगा. छठ पूजा के सात्विक वातावरण और सूर्य देव की आराधना से मन व शरीर को सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी. हालांकि, पर्व की भागदौड़ से कमर या पैरों में हल्की थकावट महसूस हो सकती है. दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और अत्यधिक मसालेदार भोजन न करें.

कर्क राशि का आज का उपाय (Kark Rashi Upay)

रविवार और संध्या अर्घ्य के पावन अवसर पर अस्ताचलगामी सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल में अक्षत व लाल पुष्प डालकर अर्घ्य दें. आदित्य हृदय स्तोत्र या शिव चालीसा का पाठ करें तथा छठ घाट पर किसी व्रती को पूजन हेतु चावल, दूध, गुड़ या मौसमी फल भेंट करें.

शुभ अंक: 2, 4, 7

शुभ रंग: दूधिया सफेद और सिल्वर

सिंह राशि: 15 नवंबर 2026 (रविवार)-आज का राशिफल

सूर्य उपासना के महापर्व छठ के तीसरे चरण यानी 'संध्या अर्घ्य' की पावन तिथि पर सिंह जातकों को कार्यक्षेत्र में विरोधियों पर विजय, लंबित कार्यों में सफलता और विशेष मान-सम्मान प्राप्त होगा. चंद्रदेव आज पूरे दिन आपकी राशि से छठे भाव यानी मकर राशि में विराजमान रहेंगे. वैदिक पंचांग के अनुसार आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि रात 02:02 बजे तक रहेगी और रात 11:29 बजे तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र प्रभावी रहेगा. सुबह 06:22 बजे शूल योग समाप्त होकर शुभ गण्ड योग शुरू होगा, जबकि आपकी ही राशि (लग्न भाव) में मंगल, गुरु और केतु की युति आपके आत्मविश्वास व तेज को नई ऊंचाई दे रही है. छठे भाव का चंद्रमा आपके पराक्रम से रुके हुए काम बनवाएगा, बस बातचीत में अनावश्यक क्रोध से परहेज करें.

सिंह करियर और कारोबार राशिफल (Singh Career Rashifal)

दफ्तर में आपकी निष्ठा, नेतृत्व क्षमता और अनुशासन की उच्चाधिकारी प्रशंसा करेंगे. प्रशासन, प्रबंधन, चिकित्सा, वकालत, ऊर्जा और सरकारी सेवाओं से जुड़े लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. संध्या अर्घ्य पर्व के कारण फल, सूप-दउरा, वस्त्र, पीतल के बर्तन, नारियल और पूजन सामग्री का व्यापार करने वाले दुकानदारों की बिक्री में जबरदस्त उछाल आएगा. कार्यस्थल पर गुप्त शत्रु शांत रहेंगे और अधीनस्थों का पूरा सहयोग मिलेगा.

सिंह आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Singh Money & Muhurat)

छठे भाव में चंद्रमा और लग्न में मंगल-गुरु के प्रभाव से फंसा हुआ धन वापस मिल सकता है और व्यापारिक लाभ से नकदी की आवक बनी रहेगी. छठ पूजा और पारिवारिक उत्सवों पर कुछ शुभ खर्च संभव है. जरूरी खरीदारी के लिए सुबह 11:11 से दोपहर 11:55 बजे तक का अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध है, पर कालवेला होने से सावधानी रखें. दोपहर 03:38 से शाम 05:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस अवधि में बड़ा आर्थिक लेन-देन या उधारी करने से पूरी तरह बचें.

सिंह पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Singh Love & Family)

संध्या अर्घ्य के महाअनुष्ठान के चलते घर-आंगन और छठ घाट पर भक्ति, उल्लास और आध्यात्मिक ऊर्जा का वातावरण बना रहेगा. लग्न भाव में मंगल की स्थिति को देखते हुए परिजनों से संवाद के दौरान वाणी में विनम्रता बनाए रखें. वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा और मिलकर पर्व की व्यवस्थाओं को बखूबी संभालेंगे. प्रेम संबंधों में दिन सामान्य रहेगा. साथी की बातों को महत्व दें.

सिंह युवा और विद्यार्थी राशिफल (Singh Students & Youth)

सिविल सेवा, रक्षा, मेडिकल, बैंकिंग और प्रशासनिक परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए दिन बेहद ऊर्जावान है. लग्न के मंगल-गुरु और छठे चंद्रमा के प्रभाव से पढ़ाई में जुझारूपन और गहरी एकाग्रता बनी रहेगी. रात 11:29 बजे तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में मॉक टेस्ट और कठिन प्रश्नों का अभ्यास शानदार परिणाम देगा.

सिंह स्वास्थ्य राशिफल (Singh Health Rashifal)

शारीरिक ऊर्जा और रोग प्रतिरोधक क्षमता का स्तर काफी अच्छा बना रहेगा. छठ पूजा के सात्विक माहौल और सूर्य देव की आराधना से मन व शरीर को नई स्फूर्ति मिलेगी. हालांकि, लग्न में मंगल के कारण शरीर में पित्त या हल्की एसिडिटी की समस्या हो सकती है. दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और अत्यधिक मिर्च-मसालेदार भोजन न करें.

सिंह राशि का आज का उपाय (Singh Rashi Upay)

रविवार और संध्या अर्घ्य के पावन अवसर पर अस्ताचलगामी सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल में अक्षत, रोली व लाल पुष्प डालकर अर्घ्य दें. आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तथा छठ घाट पर किसी व्रती को पूजन हेतु गुड़, गेहूं, नारियल या मौसमी फल भेंट करें.

शुभ अंक: 1, 5, 9

शुभ रंग: सुनहरा और केसरिया

कन्या राशि: 15 नवंबर 2026 (रविवार)-आज का राशिफल

सूर्य उपासना के महापर्व छठ के तीसरे पड़ाव यानी 'संध्या अर्घ्य' की पावन तिथि पर कन्या जातकों को रचनात्मक कार्यों, संतान सुख और बौद्धिक योजनाओं में विशेष सफलता मिलेगी. चंद्रदेव आज पूरे दिन आपकी राशि से पंचम भाव यानी मकर राशि में विराजमान रहेंगे. वैदिक पंचांग के अनुसार आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि रात 02:02 बजे तक रहेगी और रात 11:29 बजे तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र प्रभावी रहेगा. सुबह 06:22 बजे शूल योग समाप्त होकर शुभ गण्ड योग शुरू होगा, जबकि द्वादश भाव (सिंह राशि) में मंगल, गुरु और केतु की युति बाहरी संपर्कों व आध्यात्मिक रुचि को बढ़ावा देगी. पंचम भाव का चंद्रमा आपकी स्मरण शक्ति व निर्णय क्षमता को प्रखर बनाएगा.

कन्या करियर और कारोबार राशिफल (Kanya Career Rashifal)

दफ्तर में आपकी सूझबूझ, डेटा विश्लेषण क्षमता और रचनात्मक विचारों की उच्चाधिकारी प्रशंसा करेंगे. आईटी, शिक्षा, लेखन, मीडिया, ई-कॉमर्स और विदेशी कंपनियों से जुड़े लोगों को नई जिम्मेदारियां या प्रोजेक्ट मिल सकते हैं. संध्या अर्घ्य पर्व के कारण फल, सूप-दउरा, वस्त्र, दूध, मिठाई और पूजन सामग्री का व्यापार करने वाले दुकानदारों की बिक्री में जबरदस्त उछाल आएगा. किसी नई व्यावसायिक योजना पर वरिष्ठों से विमर्श करने के लिए दोपहर का समय बेहद अनुकूल है.

कन्या आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Kanya Money & Muhurat)

पंचम भाव में चंद्रमा के शुभ प्रभाव से पुराने निवेश अच्छा रिटर्न देंगे और आय के नए स्रोत विकसित होंगे. हालांकि, द्वादश भाव में ग्रहों की स्थिति के कारण छठ पूजा की तैयारियों और पारिवारिक उत्सवों पर कुछ अतिरिक्त धन व्यय हो सकता है. जरूरी खरीदारी के लिए सुबह 11:11 से दोपहर 11:55 बजे तक का अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध है, पर कालवेला होने से सावधानी रखें. दोपहर 03:38 से शाम 05:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस अवधि में बड़ा आर्थिक लेन-देन या उधारी करने से पूरी तरह बचें.

कन्या पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Kanya Love & Family)

संध्या अर्घ्य के महाअनुष्ठान के चलते घर-आंगन और छठ घाट पर भक्ति, उल्लास और आध्यात्मिक शांति का माहौल बना रहेगा. पंचम चंद्रमा के शुभ प्रभाव से संतान पक्ष की किसी उपलब्धि से मन प्रसन्न रहेगा. दांपत्य जीवन में प्रेम और सामंजस्य बढ़ेगा. जीवनसाथी के साथ मिलकर पर्व की जिम्मेदारियों को बखूबी संभालेंगे. प्रेम संबंधों में भी मधुरता बनी रहेगी और साथी के साथ आत्मीय संवाद होगा.

कन्या युवा और विद्यार्थी राशिफल (Kanya Students & Youth)

इंजीनियरिंग, मेडिकल, डेटा साइंस, चार्टर्ड अकाउंटेंसी और सिविल सेवा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए दिन बेहद ऊर्जावान है. पंचम भाव के चंद्रमा के प्रभाव से अध्ययन में गहरी एकाग्रता और कठिन विषयों की समझ बेहतर होगी. रात 11:29 बजे तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के प्रभाव से मॉक टेस्ट और शॉर्ट नोट्स का रिवीज़न करना शानदार परिणाम देगा.

कन्या स्वास्थ्य राशिफल (Kanya Health Rashifal)

शारीरिक स्फूर्ति और मानसिक प्रसन्नता का स्तर काफी अच्छा बना रहेगा. छठ पूजा के सात्विक वातावरण और सूर्य देव की आराधना से मन व शरीर को सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी. हालांकि, द्वादश भाव में मंगल के कारण आंखों में हल्की थकान या अनिद्रा महसूस हो सकती है. दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और देर रात तक जागने से बचें.

कन्या राशि का आज का उपाय (Kanya Rashi Upay)

रविवार और संध्या अर्घ्य के पावन अवसर पर अस्ताचलगामी सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल में अक्षत व लाल पुष्प डालकर अर्घ्य दें. आदित्य हृदय स्तोत्र या गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें तथा छठ घाट पर किसी व्रती को पूजन हेतु हरी मूंग दाल, गुड़, घी या मौसमी फल भेंट करें.

शुभ अंक: 4, 5, 8

शुभ रंग: गहरा हरा और क्रीम

तुला राशि: 15 नवंबर 2026 (रविवार)-आज का राशिफल

सूर्य उपासना के महापर्व छठ के तीसरे चरण यानी 'संध्या अर्घ्य' की पावन तिथि पर तुला जातकों को पारिवारिक सुख, भौतिक सुविधाओं और सामाजिक मेलजोल में विशेष सफलता मिलेगी. चंद्रदेव आज पूरे दिन आपकी राशि से चतुर्थ भाव यानी मकर राशि में विराजमान रहेंगे. वैदिक पंचांग के अनुसार आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि रात 02:02 बजे तक रहेगी और रात 11:29 बजे तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र प्रभावी रहेगा. सुबह 06:22 बजे शूल योग समाप्त होकर शुभ गण्ड योग शुरू होगा, जबकि एकादश भाव (सिंह राशि) में मंगल, गुरु और केतु की युति आय के नए स्रोतों को सक्रिय रखेगी. चतुर्थ भाव का चंद्रमा घरेलू जिम्मेदारियों में व्यस्तता बढ़ाएगा, बस संवाद में धैर्य बनाए रखें.

तुला करियर और कारोबार राशिफल (Tula Career Rashifal)

कार्यस्थल पर आज किसी नए जोखिम भरे प्रयोग के बजाय अपने नियमित और लंबित कार्यों को समय पर निपटाने पर ध्यान दें. रियल एस्टेट, इंटीरियर डिजाइनिंग, ऑटोमोबाइल, वस्त्र, जनसंपर्क और प्रबंधन से जुड़े लोगों को लाभ के नए अवसर मिल सकते हैं. संध्या अर्घ्य पर्व के कारण फल, सूप-दउरा, पीतल के बर्तन, मिठाई और पूजन सामग्री का व्यापार करने वाले दुकानदारों की बिक्री में जबरदस्त उछाल आएगा. वरिष्ठ अधिकारियों से किसी महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए दोपहर का समय अनुकूल है.

तुला आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Tula Money & Muhurat)

एकादश भाव में मंगल-गुरु के शुभ प्रभाव से व्यापारिक मुनाफा बढ़ेगा और फंसा हुआ धन वापस मिल सकता है. हालांकि, चतुर्थ चंद्रमा के कारण छठ पूजा की तैयारियों और घरेलू सुविधाओं पर बजट से थोड़ा अधिक धन व्यय संभव है. जरूरी खरीदारी के लिए सुबह 11:11 से दोपहर 11:55 बजे तक का अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध है, पर कालवेला होने से सावधानी रखें. दोपहर 03:38 से शाम 05:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस अवधि में बड़ा आर्थिक लेन-देन या उधारी करने से पूरी तरह बचें.

तुला पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Tula Love & Family)

संध्या अर्घ्य के महाअनुष्ठान के चलते घर-आंगन और छठ घाट पर भक्ति, उल्लास और आध्यात्मिक शांति का माहौल बना रहेगा. चतुर्थ भाव में चंद्रमा की स्थिति को देखते हुए माताजी के स्वास्थ्य और उनके आराम का विशेष ख्याल रखें. दांपत्य जीवन में प्रेम और सामंजस्य बढ़ेगा. जीवनसाथी के साथ मिलकर पर्व की व्यवस्थाओं को बखूबी संभालेंगे. प्रेम संबंधों में दिन सामान्य रहेगा. साथी की भावनाओं का सम्मान करें.

तुला युवा और विद्यार्थी राशिफल (Tula Students & Youth)

प्रबंधन, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, बैंकिंग, कानून और इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए दिन एकांत अध्ययन का है. घर के शोर-शराबे से दूर शांत कमरे में बैठकर नोट्स तैयार करना आज ज्यादा लाभदायक रहेगा. रात 11:29 बजे तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के प्रभाव से कठिन टॉपिक्स का रिवीज़न करना बेहद आसान हो जाएगा.

तुला स्वास्थ्य राशिफल (Tula Health Rashifal)

चतुर्थ चंद्रमा के प्रभाव से सीने में हल्का भारीपन, सर्दी-जुकाम या भागदौड़ के कारण थकावट महसूस हो सकती है. छठ पूजा के सात्विक वातावरण और सूर्य देव की आराधना से मन व शरीर को सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी. दिनभर पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं और अत्यधिक ठंडी या तली-भुनी चीजों से परहेज करें.

तुला राशि का आज का उपाय (Tula Rashi Upay)

रविवार और संध्या अर्घ्य के पावन अवसर पर अस्ताचलगामी सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल में अक्षत, मिश्री व लाल पुष्प डालकर अर्घ्य दें. आदित्य हृदय स्तोत्र या श्री सूक्त का पाठ करें तथा छठ घाट पर किसी व्रती को पूजन हेतु चावल, चीनी, घी या मौसमी फल भेंट करें.

शुभ अंक: 2, 6, 7

शुभ रंग: सिल्वर और चमकीला सफेद

वृश्चिक राशि: 15 नवंबर 2026 (रविवार)-आज का राशिफल

सूर्य उपासना के महापर्व छठ के तीसरे पड़ाव यानी 'संध्या अर्घ्य' की पावन तिथि पर वृश्चिक जातकों के पराक्रम, संवाद कौशल और कार्यक्षमता में जबरदस्त निखार देखने को मिलेगा. चंद्रदेव आज पूरे दिन आपकी राशि से तृतीय भाव यानी मकर राशि में विराजमान रहेंगे. वैदिक पंचांग के अनुसार आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि रात 02:02 बजे तक रहेगी और रात 11:29 बजे तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र प्रभावी रहेगा. सुबह 06:22 बजे शूल योग समाप्त होकर शुभ गण्ड योग प्रारंभ होगा, जबकि दशम भाव (सिंह राशि) में आपके राशि स्वामी मंगल के साथ गुरु व केतु की युति कर्मक्षेत्र में बड़ी सफलता का संकेत दे रही है. तृतीय भाव का चंद्रमा आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और लंबित कार्यों को गति देगा.

वृश्चिक करियर और कारोबार राशिफल (Vrishchik Career Rashifal)

दफ्तर में आपकी सक्रियता, त्वरित निर्णय क्षमता और नेतृत्व कौशल की वरिष्ठ अधिकारी प्रशंसा करेंगे. प्रशासन, पुलिस, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, मीडिया और सेल्स से जुड़े लोगों को नई जिम्मेदारियां या अनुबंध मिल सकते हैं. संध्या अर्घ्य पर्व के कारण फल, सूप-दउरा, वस्त्र, पीतल के बर्तन, नारियल और पूजन सामग्री का व्यापार करने वाले दुकानदारों की बिक्री में जबरदस्त उछाल आएगा. किसी नए प्रोजेक्ट पर उच्चाधिकारियों से विमर्श करने के लिए दोपहर का समय बेहद अनुकूल है.

वृश्चिक आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Vrishchik Money & Muhurat)

तृतीय चंद्रमा और दशम भाव में मंगल-गुरु के शुभ प्रभाव से व्यापारिक मुनाफा बढ़ेगा और फंसा हुआ धन वापस मिल सकता है. छठ पूजा और पारिवारिक उत्सवों पर कुछ शुभ खर्च संभव है. जरूरी खरीदारी के लिए सुबह 11:11 से दोपहर 11:55 बजे तक का अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध है, पर कालवेला होने से सावधानी रखें. दोपहर 03:38 से शाम 05:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस अवधि में बड़ा आर्थिक लेन-देन या उधारी करने से पूरी तरह बचें.

वृश्चिक पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Vrishchik Love & Family)

संध्या अर्घ्य के महाअनुष्ठान के चलते घर-आंगन और छठ घाट पर भक्ति, उल्लास और आध्यात्मिक ऊर्जा का माहौल बना रहेगा. तीसरे भाव के चंद्रमा के प्रभाव से छोटे भाई-बहनों और मित्रों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा. दांपत्य जीवन में प्रेम और सामंजस्य बढ़ेगा. जीवनसाथी के साथ मिलकर पर्व की जिम्मेदारियों को बखूबी संभालेंगे. प्रेम संबंधों में भी मधुरता बनी रहेगी और भविष्य की योजनाओं पर सार्थक संवाद होगा.

वृश्चिक युवा और विद्यार्थी राशिफल (Vrishchik Students & Youth)

सिविल सेवा, रक्षा, इंजीनियरिंग, मेडिकल और पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए दिन बेहद ऊर्जावान है. दशम भाव के मंगल-गुरु योग और तृतीय चंद्रमा के प्रभाव से अध्ययन में गहरी एकाग्रता और आत्मविश्वास बढ़ेगा. रात 11:29 बजे तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के प्रभाव से ग्रुप डिस्कशन और मॉक टेस्ट का अभ्यास शानदार परिणाम देगा.

वृश्चिक स्वास्थ्य राशिफल (Vrishchik Health Rashifal)

शारीरिक स्फूर्ति और मानसिक उत्साह का स्तर काफी ऊंचा बना रहेगा. छठ पूजा के सात्विक वातावरण और सूर्य देव की आराधना से मन व शरीर को सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी. हालांकि, दशम भाव में मंगल के कारण शरीर में पित्त या कंधों में हल्की थकावट महसूस हो सकती है. दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और अत्यधिक मिर्च-मसालेदार भोजन न करें.

वृश्चिक राशि का आज का उपाय (Vrishchik Rashi Upay)

रविवार और संध्या अर्घ्य के पावन अवसर पर अस्ताचलगामी सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल में रोली, अक्षत व लाल पुष्प डालकर अर्घ्य दें. आदित्य हृदय स्तोत्र या हनुमान चालीसा का पाठ करें तथा छठ घाट पर किसी व्रती को पूजन हेतु गुड़, गेहूं, नारियल या मौसमी फल भेंट करें.

शुभ अंक: 1, 8, 9

शुभ रंग: गहरा लाल और मैरून

धनु राशि: 15 नवंबर 2026 (रविवार)-आज का राशिफल

सूर्य उपासना के महापर्व छठ के तीसरे चरण यानी 'संध्या अर्घ्य' की पावन तिथि पर धनु जातकों के संचित धन में वृद्धि, वाणी के प्रभाव और पारिवारिक सामंजस्य में विशेष सफलता मिलेगी. चंद्रदेव आज पूरे दिन आपकी राशि से द्वितीय भाव यानी मकर राशि में विराजमान रहेंगे. वैदिक पंचांग के अनुसार आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि रात 02:02 बजे तक रहेगी और रात 11:29 बजे तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र प्रभावी रहेगा. सुबह 06:22 बजे शूल योग समाप्त होकर शुभ गण्ड योग प्रारंभ होगा, जबकि नवम भाव (सिंह राशि) में मंगल, गुरु और केतु की युति भाग्य का प्रबल साथ दिलाएगी. द्वितीय भाव का चंद्रमा आपकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाएगा, बस बातचीत में सौम्यता बनाए रखें.

धनु करियर और कारोबार राशिफल (Dhanu Career Rashifal)

दफ्तर में आपकी स्पष्ट वाणी, दूरदर्शिता और कार्यकुशलता की वरिष्ठ अधिकारी प्रशंसा करेंगे. शिक्षा, बैंकिंग, सलाहकार, पर्यटन, कानून और प्रशासन से जुड़े लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. संध्या अर्घ्य पर्व के कारण फल, सूप-दउरा, वस्त्र, पीतल के बर्तन, मिठाई और पूजन सामग्री का व्यापार करने वाले दुकानदारों की बिक्री में जबरदस्त उछाल आएगा. किसी नए प्रोजेक्ट या अनुबंध पर विमर्श करने के लिए दोपहर का समय बेहद अनुकूल है.

धनु आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Dhanu Money & Muhurat)

द्वितीय चंद्रमा और नवम भाव में मंगल-गुरु के शुभ प्रभाव से बैंक बैलेंस बढ़ेगा और रुका हुआ धन वापस मिल सकता है. छठ पूजा और पारिवारिक उत्सवों पर कुछ शुभ खर्च संभव है. जरूरी खरीदारी के लिए सुबह 11:11 से दोपहर 11:55 बजे तक का अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध है, पर कालवेला होने से सावधानी रखें. दोपहर 03:38 से शाम 05:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस अवधि में बड़ा आर्थिक लेन-देन या उधारी करने से पूरी तरह बचें.

धनु पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Dhanu Love & Family)

संध्या अर्घ्य के महाअनुष्ठान के चलते घर-आंगन और छठ घाट पर भक्ति, उल्लास और आध्यात्मिक ऊर्जा का माहौल बना रहेगा. नवम भाव के ग्रहों के प्रभाव से पिता और घर के वरिष्ठ सदस्यों का मार्गदर्शन व आशीर्वाद प्राप्त होगा. दांपत्य जीवन में प्रेम और सामंजस्य बढ़ेगा. जीवनसाथी के साथ मिलकर पर्व की जिम्मेदारियों को बखूबी संभालेंगे. प्रेम संबंधों में भी मधुरता बनी रहेगी और भविष्य की योजनाओं पर सार्थक संवाद होगा.

धनु युवा और विद्यार्थी राशिफल (Dhanu Students & Youth)

उच्च शिक्षा, शोध, सिविल सेवा, कानून और बैंकिंग की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए दिन बेहद ऊर्जावान है. नवम भाव के मंगल-गुरु और द्वितीय चंद्रमा के प्रभाव से अध्ययन में गहरी एकाग्रता और स्मरण शक्ति तेज होगी. रात 11:29 बजे तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के प्रभाव से कठिन टॉपिक्स और शॉर्ट नोट्स का रिवीज़न करना शानदार परिणाम देगा.

धनु स्वास्थ्य राशिफल (Dhanu Health Rashifal)

शारीरिक स्फूर्ति और मानसिक उत्साह का स्तर काफी अच्छा बना रहेगा. छठ पूजा के सात्विक वातावरण और सूर्य देव की आराधना से मन व शरीर को सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी. हालांकि, द्वितीय चंद्रमा के कारण गले में हल्की संवेदनशीलता या दांतों में झनझनाहट महसूस हो सकती है. दिनभर पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं और अत्यधिक ठंडी या मीठी चीजों से परहेज करें.

धनु राशि का आज का उपाय (Dhanu Rashi Upay)

रविवार और संध्या अर्घ्य के पावन अवसर पर अस्ताचलगामी सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल में हल्दी, अक्षत व लाल पुष्प डालकर अर्घ्य दें. आदित्य हृदय स्तोत्र या विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें तथा छठ घाट पर किसी व्रती को पूजन हेतु चने की दाल, गुड़, घी या मौसमी फल भेंट करें.

शुभ अंक: 3, 7, 9

शुभ रंग: पीला और सुनहरा

मकर राशि: 15 नवंबर 2026 (रविवार)-आज का राशिफल

सूर्य उपासना के महापर्व छठ के तीसरे चरण यानी 'संध्या अर्घ्य' की पावन तिथि पर मकर जातकों के व्यक्तित्व में गजब का आत्मविश्वास, मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा देखने को मिलेगी. चंद्रदेव आज पूरे दिन आपकी ही राशि यानी लग्न भाव में विराजमान रहेंगे. वैदिक पंचांग के अनुसार आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि रात 02:02 बजे तक रहेगी और रात 11:29 बजे तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र प्रभावी रहेगा. सुबह 06:22 बजे शूल योग समाप्त होकर शुभ गण्ड योग प्रारंभ होगा, जबकि अष्टम भाव (सिंह राशि) में मंगल, गुरु और केतु की युति होने से किसी भी नए या जोखिम भरे निवेश से बचना समझदारी होगी. लग्न भाव का चंद्रमा आपकी कार्यशैली में निखार लाएगा और रुके हुए कार्यों को गति प्रदान करेगा.

मकर करियर और कारोबार राशिफल (Makar Career Rashifal)

दफ्तर में आपकी कार्यकुशलता, अनुशासन और निर्णय क्षमता की वरिष्ठ अधिकारी प्रशंसा करेंगे. प्रशासन, इंजीनियरिंग, बैंकिंग, बीमा, शोध और प्रबंधन से जुड़े लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. संध्या अर्घ्य पर्व के कारण फल, सूप-दउरा, वस्त्र, पीतल के बर्तन, नारियल और पूजन सामग्री का व्यापार करने वाले दुकानदारों की बिक्री में जबरदस्त उछाल आएगा. किसी नए प्रोजेक्ट पर उच्चाधिकारियों से विमर्श करने के लिए दोपहर का समय बेहद अनुकूल है.

मकर आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Makar Money & Muhurat)

लग्न के चंद्रमा के शुभ प्रभाव से व्यापारिक मुनाफा बढ़ेगा और नकदी की आवक निरंतर बनी रहेगी. हालांकि, अष्टम भाव में ग्रहों की स्थिति को देखते हुए छठ पूजा की तैयारियों और पारिवारिक उत्सवों पर कुछ अतिरिक्त धन व्यय हो सकता है. जरूरी खरीदारी के लिए सुबह 11:11 से दोपहर 11:55 बजे तक का अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध है, पर कालवेला होने से सावधानी रखें. दोपहर 03:38 से शाम 05:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस अवधि में बड़ा आर्थिक लेन-देन या उधारी करने से पूरी तरह बचें.

मकर पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Makar Love & Family)

संध्या अर्घ्य के महाअनुष्ठान के चलते घर-आंगन और छठ घाट पर भक्ति, उल्लास और आध्यात्मिक ऊर्जा का माहौल बना रहेगा. अष्टम भाव में मंगल की स्थिति को देखते हुए परिजनों से संवाद के दौरान वाणी में विनम्रता बनाए रखें. दांपत्य जीवन में प्रेम और सामंजस्य बढ़ेगा. जीवनसाथी के साथ मिलकर पर्व की जिम्मेदारियों को बखूबी संभालेंगे. प्रेम संबंधों में भी मधुरता बनी रहेगी और साथी के साथ आत्मीय संवाद होगा.

मकर युवा और विद्यार्थी राशिफल (Makar Students & Youth)

सिविल सेवा, इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, कानून और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए दिन बेहद ऊर्जावान है. लग्न के चंद्रमा के प्रभाव से अध्ययन में गहरी एकाग्रता और वैचारिक स्पष्टता बढ़ेगी. रात 11:29 बजे तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के प्रभाव से कठिन टॉपिक्स और मॉक टेस्ट का अभ्यास शानदार परिणाम देगा.

मकर स्वास्थ्य राशिफल (Makar Health Rashifal)

शारीरिक स्फूर्ति और मानसिक उत्साह का स्तर काफी अच्छा बना रहेगा. छठ पूजा के सात्विक वातावरण और सूर्य देव की आराधना से मन व शरीर को सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी. हालांकि, अष्टम भाव में मंगल के कारण पाचन तंत्र में हल्की संवेदनशीलता या थकान महसूस हो सकती है. वाहन चलाते समय गति पर नियंत्रण रखें और दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं.

मकर राशि का आज का उपाय (Makar Rashi Upay)

रविवार और संध्या अर्घ्य के पावन अवसर पर अस्ताचलगामी सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल में काले तिल, अक्षत व लाल पुष्प डालकर अर्घ्य दें. आदित्य हृदय स्तोत्र या शनि चालीसा का पाठ करें तथा छठ घाट पर किसी व्रती को पूजन हेतु गुड़, चावल, घी या मौसमी फल भेंट करें.

शुभ अंक: 4, 8, 9

शुभ रंग: गहरा नीला और आसमानी

कुंभ राशि: 15 नवंबर 2026 (रविवार)-आज का राशिफल

सूर्य उपासना के महापर्व छठ के तीसरे चरण यानी 'संध्या अर्घ्य' की पावन तिथि पर कुंभ जातकों को बजट नियंत्रण, विदेशी संपर्कों और आध्यात्मिक शांति पर विशेष ध्यान देना होगा. चंद्रदेव आज पूरे दिन आपकी राशि से द्वादश भाव यानी मकर राशि में विराजमान रहेंगे. वैदिक पंचांग के अनुसार आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि रात 02:02 बजे तक रहेगी और रात 11:29 बजे तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र प्रभावी रहेगा. सुबह 06:22 बजे शूल योग समाप्त होकर शुभ गण्ड योग प्रारंभ होगा, जबकि सप्तम भाव (सिंह राशि) में मंगल, गुरु और केतु की युति व्यावसायिक साझेदारी और जनसंपर्क को सक्रिय रखेगी. द्वादश भाव का चंद्रमा अनावश्यक खर्च बढ़ा सकता है, इसलिए वित्तीय अनुशासन बनाए रखें.

कुंभ करियर और कारोबार राशिफल (Kumbh Career Rashifal)

कार्यस्थल पर आज किसी नए प्रयोग के बजाय अपने नियमित और लंबित कार्यों को समय पर निपटाने पर ध्यान दें. आयात-निर्यात, विदेशी कंपनियों, ई-कॉमर्स, साझेदारी के व्यवसाय और प्रबंधन से जुड़े लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं. संध्या अर्घ्य पर्व के कारण फल, सूप-दउरा, वस्त्र, पीतल के बर्तन, नारियल और पूजन सामग्री का व्यापार करने वाले दुकानदारों की बिक्री में जबरदस्त उछाल आएगा. ऑफिस में सहकर्मियों से अनावश्यक बहस से बचें और टीम वर्क पर जोर दें.

कुंभ आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Kumbh Money & Muhurat)

द्वादश चंद्रमा के प्रभाव से छठ पूजा की तैयारियों, यात्रा और पारिवारिक उत्सवों पर बजट से थोड़ा अधिक धन खर्च हो सकता है. हालांकि, सप्तम भाव में मंगल-गुरु की युति से व्यावसायिक साझेदारी के जरिए नकदी की आवक बनी रहेगी. जरूरी खरीदारी के लिए सुबह 11:11 से दोपहर 11:55 बजे तक का अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध है, पर कालवेला होने से सावधानी रखें. दोपहर 03:38 से शाम 05:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस अवधि में बड़ा आर्थिक लेन-देन या उधारी करने से पूरी तरह बचें.

कुंभ पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Kumbh Love & Family)

संध्या अर्घ्य के महाअनुष्ठान के चलते घर-आंगन और छठ घाट पर भक्ति, उल्लास और आध्यात्मिक ऊर्जा का माहौल बना रहेगा. सप्तम भाव में मंगल की स्थिति को देखते हुए जीवनसाथी से बातचीत करते समय वाणी में विनम्रता बनाए रखें. आपसी सामंजस्य से मिलकर पर्व की व्यवस्थाओं को बखूबी संभालेंगे. प्रेम संबंधों में दिन सामान्य रहेगा. साथी की भावनाओं का सम्मान करें.

कुंभ युवा और विद्यार्थी राशिफल (Kumbh Students & Youth)

विदेश में उच्च शिक्षा, शोध, डेटा साइंस, कानून और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए दिन एकांत अध्ययन का है. शोर-शराबे से दूर शांत स्थान पर बैठकर नोट्स तैयार करना आज ज्यादा लाभदायक रहेगा. रात 11:29 बजे तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के प्रभाव से कठिन टॉपिक्स का रिवीज़न करना बेहद आसान हो जाएगा.

कुंभ स्वास्थ्य राशिफल (Kumbh Health Rashifal)

द्वादश चंद्रमा के कारण अनिद्रा, आंखों में थकान या पैरों में हल्का दर्द महसूस हो सकता है. छठ पूजा के सात्विक वातावरण और सूर्य देव की आराधना से मन को गहरी शांति व सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी. देर रात तक जागने से बचें और दिनभर पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं.

कुंभ राशि का आज का उपाय (Kumbh Rashi Upay)

रविवार और संध्या अर्घ्य के पावन अवसर पर अस्ताचलगामी सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल में काले तिल, अक्षत व लाल पुष्प डालकर अर्घ्य दें. आदित्य हृदय स्तोत्र या शनि चालीसा का पाठ करें तथा छठ घाट पर किसी व्रती को पूजन हेतु गुड़, काले तिल, घी या मौसमी फल भेंट करें.

शुभ अंक: 3, 8, 9

शुभ रंग: आसमानी और गहरा नीला

मीन राशि: 15 नवंबर 2026 (रविवार)-आज का राशिफल

सूर्य उपासना के महापर्व छठ के तीसरे चरण यानी 'संध्या अर्घ्य' की पावन तिथि पर मीन जातकों को आर्थिक लाभ, सामाजिक प्रतिष्ठा और विरोधियों पर निर्णायक बढ़त प्राप्त होगी. चंद्रदेव आज पूरे दिन आपकी राशि से एकादश भाव यानी मकर राशि में विराजमान रहेंगे. वैदिक पंचांग के अनुसार आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि रात 02:02 बजे तक रहेगी और रात 11:29 बजे तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र प्रभावी रहेगा. सुबह 06:22 बजे शूल योग समाप्त होकर शुभ गण्ड योग प्रारंभ होगा, जबकि छठे भाव (सिंह राशि) में मंगल, गुरु और केतु की युति आपके पराक्रम को बढ़ाएगी और रुके हुए कार्यों को पूरा कराएगी. एकादश भाव का चंद्रमा आय के नए माध्यम विकसित करेगा और मित्रों से सहयोग दिलाएगा.

मीन करियर और कारोबार राशिफल (Meen Career Rashifal)

दफ्तर में आपकी कार्यकुशलता, अनुशासन और दूरदर्शी सोच की वरिष्ठ अधिकारी प्रशंसा करेंगे. प्रशासन, बैंकिंग, शिक्षा, चिकित्सा, कानून और प्रबंधन से जुड़े लोगों को नई जिम्मेदारियां या पदोन्नति के संकेत मिल सकते हैं. संध्या अर्घ्य पर्व के कारण फल, सूप-दउरा, वस्त्र, पीतल के बर्तन, नारियल और पूजन सामग्री का व्यापार करने वाले दुकानदारों की बिक्री में जबरदस्त उछाल आएगा. किसी नए प्रोजेक्ट या अनुबंध पर उच्चाधिकारियों से विमर्श करने के लिए दोपहर का समय बेहद अनुकूल है.

मीन आर्थिक स्थिति और शुभ मुहूर्त (Meen Money & Muhurat)

एकादश भाव में चंद्रमा और छठे भाव में मंगल-गुरु के शुभ प्रभाव से फंसा हुआ धन वापस मिलेगा और व्यापारिक मुनाफे में वृद्धि होगी. छठ पूजा और पारिवारिक उत्सवों पर कुछ शुभ खर्च संभव है. जरूरी खरीदारी के लिए सुबह 11:11 से दोपहर 11:55 बजे तक का अभिजीत मुहूर्त उपलब्ध है, पर कालवेला होने से सावधानी रखें. दोपहर 03:38 से शाम 05:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस अवधि में बड़ा आर्थिक लेन-देन या उधारी करने से पूरी तरह बचें.

मीन पारिवारिक जीवन और लव राशिफल (Meen Love & Family)

संध्या अर्घ्य के महाअनुष्ठान के चलते घर-आंगन और छठ घाट पर भक्ति, उल्लास और आध्यात्मिक ऊर्जा का माहौल बना रहेगा. ग्यारहवें भाव के चंद्रमा के प्रभाव से बड़े भाई-बहनों और मित्रों का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा. दांपत्य जीवन में प्रेम और सामंजस्य बढ़ेगा. जीवनसाथी के साथ मिलकर पर्व की जिम्मेदारियों को बखूबी संभालेंगे. प्रेम संबंधों में भी मधुरता बनी रहेगी और भविष्य की योजनाओं पर सार्थक संवाद होगा.

मीन युवा और विद्यार्थी राशिफल (Meen Students & Youth)

सिविल सेवा, बैंकिंग, नीट, एसएससी, न्यायिक सेवा और रक्षा भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए दिन बेहद ऊर्जावान है. एकादश चंद्रमा और छठे भाव के मंगल-गुरु योग से अध्ययन में गहरी एकाग्रता और जुझारूपन बढ़ेगा. रात 11:29 बजे तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के प्रभाव से मॉक टेस्ट और कठिन प्रश्नों का अभ्यास शानदार परिणाम देगा.

मीन स्वास्थ्य राशिफल (Meen Health Rashifal)

शारीरिक ऊर्जा और रोग प्रतिरोधक क्षमता का स्तर काफी अच्छा बना रहेगा. छठ पूजा के सात्विक वातावरण और सूर्य देव की आराधना से मन व शरीर को सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी. हालांकि, छठे भाव में मंगल के कारण शरीर में पित्त या हल्की एसिडिटी की समस्या हो सकती है. दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और अत्यधिक मिर्च-मसालेदार भोजन से दूरी रखें.

मीन राशि का आज का उपाय (Meen Rashi Upay)

रविवार और संध्या अर्घ्य के पावन अवसर पर अस्ताचलगामी सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल में हल्दी, अक्षत व लाल पुष्प डालकर अर्घ्य दें. आदित्य हृदय स्तोत्र या विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें तथा छठ घाट पर किसी व्रती को पूजन हेतु चने की दाल, गुड़, घी या मौसमी फल भेंट करें.

शुभ अंक: 3, 7, 9

शुभ रंग: पीला और सुनहरा

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.