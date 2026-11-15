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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Singh Rashifal 15 November 2026: कार्यक्षेत्र में मिलेगी बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी व पुराने निवेश से मिलेगा लाभ; पढ़ें पूरा भविष्यफल

Aaj Ka Singh Rashifal 15 November 2026: कार्यक्षेत्र में मिलेगी बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी व पुराने निवेश से मिलेगा लाभ; पढ़ें पूरा भविष्यफल

Aaj Ka Singh Rashifal 15 November 2026: सिंह राशि का दैनिक राशिफल! कार्यक्षेत्र में नेतृत्व क्षमता, पुराने निवेश से लाभ, संपत्ति दस्तावेजों की जांच, लव लाइफ व रविवार के अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 15 Nov 2026 03:30 AM (IST)
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Aaj Ka Singh Rashifal 15 November 2026: सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक मान-सम्मान में वृद्धि लेकर आया है आपकी निर्णय क्षमता और समझदारी हर मोर्चे पर सराही जाएगी; बस दिखावे की खरीदारी और रिश्तों में अनावश्यक जिद से दूरी बनाकर रखें

1. व्यापार, नौकरी और आर्थिक स्थिति (Business, Job & Finance)

नेतृत्व दिखाने का अवसर और बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी: नौकरीपेशा लोगों (Employed Persons) के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण रह सकता है कार्यक्षेत्र में आपको अपनी नेतृत्व क्षमता (Leadership Skills) दिखाने का सुनहरा अवसर मिलेगा और किसी बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है

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सही रणनीति से प्रतिस्पर्धा पर जीत, साझेदारी में सतर्कता: व्यापारियों को बाजार में प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अपनी सटीक रणनीति से आप स्थिति को संभालने में पूरी तरह सफल रहेंगे साझेदारी (Partnership) से जुड़े मामलों में कोई भी फैसला सोच-समझकर लें

पुराने निवेश से सकारात्मक संकेत, दिखावे के खर्च से बचें: आर्थिक मोर्चे पर पुराने निवेश से लाभ के सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं और व्यापार में मुनाफा बढ़ाने के लिए नई योजना बना सकते हैं संपत्ति से जुड़े मामलों में दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच जरूर करें साथ ही, दिखावे और झूठी प्रतिष्ठा के लिए अनावश्यक खरीदारी करने से बचें

2. करियर और शिक्षा (Career & Education)

करियर में तरक्की के अवसर, सरकारी नौकरी की रणनीति पर दें ध्यान: करियर में आगे बढ़ने के कई अच्छे अवसर मिल सकते हैं सरकारी नौकरी (Government Job) की तैयारी कर रहे जातकों को अपनी मौजूदा रणनीति पर दोबारा ध्यान देकर सुधार करना चाहिए

पढ़ाई में निरंतरता और नए विषय सीखने की सलाह: विद्यार्थी वर्ग (Students) को पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखनी होगी अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए कुछ नए विषय सीखने का प्रयास करें

3. पारिवारिक और प्रेम जीवन (Family & Love Life)

सामाजिक पहचान होगी मजबूत, परिवार में ली जाएगी सलाह: सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन आत्मविश्वास और मान-सम्मान बढ़ाने वाला रहेगा सामाजिक क्षेत्र में आपकी पहचान मजबूत होगी और परिवार के सदस्य किसी महत्वपूर्ण मामले में आपकी सलाह ले सकते हैं

लव लाइफ में उत्साह, सिंगल लोगों को मिलेगा खास साथी: प्रेम संबंधों में आकर्षण और उत्साह बना रहेगा; पार्टनर के साथ घूमने जाने या भविष्य की किसी योजना पर सार्थक चर्चा हो सकती है विवाहित जातकों को जीवनसाथी के विचारों का सम्मान करना चाहिए सिंगल लोगों की आज किसी खास व्यक्ति से मुलाकात संभव है; रिश्ते में अधिकार जताने के बजाय समझदारी दिखाएं

4. स्वास्थ्य (Health)

ऊर्जा उत्तम, लेकिन जरूरत से ज्यादा काम से थकान का अलर्ट: आज आपकी शारीरिक ऊर्जा अच्छी रह सकती है हालांकि, जरूरत से ज्यादा काम करने से थकान महसूस हो सकती है व्यायाम करते समय अपनी शारीरिक क्षमता का ध्यान रखें, पर्याप्त नींद लें और तनाव कम करने के लिए कुछ समय शांत वातावरण में बिताएं

लकी कलर: सुनहरा पीला (Golden Yellow)

लकी नंबर: 1

रविवार विशेष अचूक उपाय: आज रविवार के दिन अपने आत्मविश्वास, तेज, मान-सम्मान और कार्यसिद्धि में वृद्धि के लिए प्रातः काल स्नान के पश्चात तांबे के लोटे से सूर्यदेव को जल अर्पित करें और श्रद्धापूर्वक 'आदित्य हृदय स्तोत्र' का पाठ करें इससे करियर व व्यापार की सभी बाधाएं दूर होंगी, नेतृत्व क्षमता मजबूत होगी और जीवन में सुख-समृद्धि बनी रहेगी

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 15 Nov 2026 03:30 AM (IST)
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