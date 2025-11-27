चांदी पहनने से इन 3 राशियों को हो सकता है भारी नुकसान! जानें ज्योतिषीय कारण और उपाय

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Silver Effect On Zodiac Signs: हिंदू धर्म में सोने, चांदी या लोहे के धातु की चीजें पहनने की परंपरा हैं और हर धातु का संबंध किसी न किसी ग्रह से होता है. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, सोने के धातु का संबंध गुरु ग्रह से होता है, वहीं चांदी पर चंद्रमा का आधिपत्य होता है और लोहे का संबंध शनि देव से माना जाता है.

मगर 3 राशियां ऐसी है जिन्हें चांदी के आभूषण से दूर रहना चाहिए, वरना उन्हें धन से जुड़ी परेशानियां झेलनी पड़ सकती है. आइए जानते है कौन सी है वे राशियां.

इन राशियों के लिए चांदी है अशुभ

वैदिक ज्योतिष के मुताबिक मेष, धनु और सिंह राशि अग्नि तत्व की राशियां होती हैं और चंद्रमा का संबंध जल तत्व से होता है. जिस वजह से इन राशि के लोगों को चांदी या इससे बने आभूषण नहीं पहनने चाहिए. क्योंकि दोनों एक दूसरे के विरोधी तत्व हैं.

मगर यह फिर भी इससे बने गहने या आभूषण पहनते हैं तो इनकी तबीयत पर असर पड़ सकता है, वरना धनहानि जैसी समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है.

इन तीन राशियों के लिए चांदी पहनना है लाभदायक

ज्योतिष शास्त्र में जिन राशियों को चांदी पहननी चाहिए, वे कर्क, वृश्चिक और मीन राशि हैं. यह राशियां जल तत्व की राशियां होती हैं और चांदी का संबंध भी जल तत्व से होता है. जिस वजह से इन राशि के लोगों के लिए चांदी को धारण करना बेहद ही शुभ माना गया है.

इन राशियों के चांदी धारण करने से जीवन में सुख-समृद्धि का वास होता है, वहीं यह शुक्र को मजबूत करने में भी मदद करता है. इससे मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है. ऐसा भी माना जाता है कि घर में चांदी के बर्तन का उपयोग करने से शादीशुदा जीवन में प्यार बना रहता है और शुक्र ग्रह भी प्रसन्न होते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.