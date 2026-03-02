करियर और जॉब राशिफल

वर्कस्पेस पर आप अपनी कल्पना के अनुसार कार्य नहीं कर पाएंगे, जिससे मन में असंतोष रह सकता है. एंप्लॉयड पर्सन के मन में नौकरी को लेकर उथल-पुथल रहेगी और कई प्रकार के विचार तनाव बढ़ा सकते हैं. धैर्य रखें और जल्दबाज़ी में कोई निर्णय न लें.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल

व्यवसायियों के लिए दिन सामान्य से कम लाभकारी है. परिस्थितियां पूरी तरह अनुकूल नहीं हैं, इसलिए नए विस्तार या बड़े निवेश से फिलहाल बचें. सुधार के प्रयासों का परिणाम तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन धैर्य बनाए रखना जरूरी है.

शिक्षा और विद्यार्थी राशिफल

कॉम्पिटिटिव और जनरल स्टूडेंट्स को पढ़ाई में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है. एकाग्रता बनाए रखने के लिए नियमित दिनचर्या और शांत वातावरण आवश्यक है. नकारात्मक विचारों से दूरी रखें.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल

घरेलू मोर्चे पर तनाव की स्थिति बन सकती है. जीवनसाथी के साथ व्यवहार करते समय धैर्य और समझदारी रखें. उनके स्वास्थ्य में गिरावट की आशंका है, इसलिए विशेष ध्यान दें. संवाद ही रिश्तों को संतुलित रखेगा.

स्वास्थ्य राशिफल

हड्डियों या जोड़ों से संबंधित समस्या हो सकती है. यात्रा करते समय सावधानी बरतें. पौष्टिक आहार और हल्का व्यायाम लाभकारी रहेगा.

भाग्यशाली रंग: डार्क येलो

भाग्यशाली अंक: 8

अशुभ अंक: 4

उपाय (होलिका दहन विशेष)

होलिका दहन में सरसों के दाने अर्पित करें और “ॐ शं शनैश्चराय नमः” मंत्र का जप करें. इससे नकारात्मक प्रभाव कम होंगे और मानसिक स्थिरता प्राप्त होगी.

FAQs

Q1. क्या आज नया निवेश करना उचित है?

नहीं, फिलहाल बड़े निवेश से बचना बेहतर रहेगा.

Q2. क्या नौकरी में बदलाव करना सही रहेगा?

जल्दबाज़ी में निर्णय न लें, सोच-समझकर कदम उठाएं.

Q3. स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानी रखें?

हड्डियों और जोड़ों का ध्यान रखें, यात्रा में सतर्क रहें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.