करियर और जॉब राशिफल

वेतनभोगी लोग आत्मविश्वास के साथ बिना किसी तनाव के कार्य करेंगे. ऑफिस में अपोजिट जेंडर के साथ बेहतर तालमेल बनाए रखें—सहयोगात्मक व्यवहार आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा. नई जिम्मेदारी या प्रशंसा मिल सकती है. निर्णय लेते समय दिल से ज्यादा दिमाग की सुनें.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल

व्यवसाय में भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा. नए निवेश की योजना बन सकती है, जिससे भविष्य में आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. बिजनेसमैन को कानूनी मामलों में जीत मिलने के संकेत हैं. मित्रों और बुजुर्गों के सहयोग से आर्थिक लाभ संभव है.

शिक्षा और विद्यार्थी राशिफल

स्टूडेंट्स अपनी कड़ी मेहनत से मिली पहचान से संतुष्ट रहेंगे. प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे परिणाम के संकेत हैं. गुरुजन का आशीर्वाद सफलता दिलाएगा.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल

धार्मिक स्थल पर दर्शन या परिवार के साथ पूजा का आयोजन हो सकता है. मित्रों और रिश्तेदारों से शुभ समाचार मिल सकता है. वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बना रहेगा.

स्वास्थ्य राशिफल

पैरों में चोट या दर्द के संकेत हैं, इसलिए चलते समय सावधानी रखें. नियमित व्यायाम और संतुलित आहार अपनाएं.

भाग्यशाली रंग: येलो

भाग्यशाली अंक: 5

अशुभ अंक: 1

उपाय (होलिका दहन विशेष)

होलिका दहन में पीला चंदन अर्पित करें और “ॐ गुरवे नमः” मंत्र का जप करें. इससे भाग्य प्रबल होगा और बाधाएं दूर होंगी.

FAQs

Q1. क्या आज निवेश करना सही रहेगा?

हाँ, सोच-समझकर किया गया निवेश लाभ देगा.

Q2. क्या कानूनी मामलों में सफलता मिलेगी?

जी हाँ, जीत के प्रबल संकेत हैं.

Q3. स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानी रखें?

पैरों की सुरक्षा का ध्यान रखें और संतुलित दिनचर्या अपनाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.